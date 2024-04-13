Тур: 29. Стадион: Роазон Парк. Главный судья: Батта Флоран
0'
1:0
20' ГолДуэ Дезире
1:1
22' ГолКассерес Кристиан
1:2
32' ГолДиарра Мусса
34' Желтая карточкаМависса Кристиан
60' Желтая карточкаГуйри Амин
81' Желтая карточкаСпирингс Стейн
88' Желтая карточкаЙылдырым Бертуг
88' Желтая карточкаРестес Гийом
90' Желтая карточкаСалах Ибрагим
90'+6
Ход матча
20'
1:0
22'
32'
1:2
34'
60'
60'
71'
81'
83'
88'
88'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
8 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
20 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
479 Количество передач 395
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Дуэ
Гела
23
Омари
Вармед
33
Дуэ
Дезире
28
Ле
Фе
Энцо
10
Гуйри
Амин
50
Рестес
Гийом
23
Диарра
Мусса
37
Гбоо
Янн
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Дуэ ГелаЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
-
10 Гуйри АминПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Полузащитник
-
11 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
50 Рестес ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Диарра МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Гбоо ЯннНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кебен КевинЗащитник
-
19 Магри ФранкЗащитник
-
15 Доннум АронПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмидт НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Бабика ШавиПолузащитник
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ренн
Тулуза
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
43.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 3 победы
31 матч
45.2%
25.8%
29%
14 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
29%
45.2%
25.8%
9 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.7%
51.6%
9.7%
12 побед 16 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
30
21
Голов в среднем за матч
1.88
1.4
Среднее время на гол
48
64
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
1.2
1.31
Среднее время на гол
75
68
Всего голов
48
42
Голов в среднем за матч
1.55
1.35
Тотал матчей
2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
58
66
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буриго Бенжамен
|7 (5)
|0.24
|Террье Мартен
|6
|0.21
|Мюинга Арно
|6 (2)
|0.21
|Гуйри Амин
|5
|0.17
|Дуэ Дезире
|4
|0.14
|Блас Людовик
|4 (1)
|0.14
|Салах Ибрагим
|3
|0.1
|Трюффер Адриен
|1
|0.03
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.03
|Доку Жереми
|1
|0.03
|Ву Кристофер
|1
|0.03
|Теате Артур
|1
|0.03
|Омари Вармед
|1
|0.03
|Сантамария Батист
|0
|0
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|Дуэ Гела
|0
|0
|Белосьян Женуэль
|0
|0
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|11 (1)
|0.38
|Сьерро Венсан
|6 (4)
|0.21
|Магри Франк
|4
|0.14
|Абухляль Закария
|3 (1)
|0.1
|Мависса Кристиан
|2
|0.07
|Хелаберт Сесар
|1
|0.03
|Гбоо Янн
|1
|0.03
|Кассерес Кристиан
|1
|0.03
|Диарра Мусса
|1
|0.03
|Коста Логан
|1
|0.03
|Шмидт Никлас
|1
|0.03
|Николайсен Расмус
|1
|0.03
|Бабика Шави
|1
|0.03
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Каманзи Уоррен
|0
|0
|Деслер Миккел
|0
|0
|Спирингс Стейн
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
|Бангре Мамади
|0
|0
|Шаиби Фарес
|0
|0
|Сиссоко Ибрагим I
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матич Неманья
|7
|0
|Омари Вармед
|5
|1
|Мюинга Арно
|4
|0
|Трюффер Адриен
|4
|0
|Ассиньон Лоренс
|4
|0
|Салах Ибрагим
|3
|0
|Блас Людовик
|3
|0
|Теате Артур
|3
|0
|Йылдырым Бертуг
|3
|0
|Террье Мартен
|1
|1
|Ву Кристофер
|1
|1
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|Сантамария Батист
|2
|0
|Гуйри Амин
|2
|0
|Ле Фе Энцо
|2
|0
|Дуэ Дезире
|2
|0
|Дуэ Гела
|0
|1
|Манданда Стив
|1
|0
|Галлон Готье
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннум Арон
|8
|0
|Сьерро Венсан
|7
|0
|Даллинга Тийс
|6
|0
|Коста Логан
|6
|0
|Спирингс Стейн
|5
|0
|Суасо Габриэль
|5
|0
|Шмидт Никлас
|4
|0
|Николайсен Расмус
|4
|0
|Магри Франк
|4
|0
|Мартинес Карлес
|3
|0
|Рестес Гийом
|3
|0
|Деслер Миккел
|2
|0
|Диарра Мусса
|2
|0
|Бангре Мамади
|2
|0
|Мависса Кристиан
|2
|0
|Абухляль Закария
|1
|0
|Хелаберт Сесар
|1
|0
|Гбоо Янн
|1
|0
|Кассерес Кристиан
|1
|0
|Каманзи Уоррен
|1
|0
|Кебен Кевин
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
|Сиссоко Ибрагим I
|1
|0
Результаты матчей
Ренн
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Тулуза
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
9
3
Ренн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Тулуза
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
7
11
Упущенные победы
11
13
Ренн
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
28% (8)
28% (8)
Тулуза
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
12
16
Упущенные победы
20
16
Голы по времени матча
Забито
29
16
11 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 6
15 Не забивали 20
4
14%
3
19%
1-15
5
17%
2
13%
16-30
2
7%
5
31%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
5
17%
4
25%
61-75
7
24%
2
13%
76-90
Пропущено
20
19
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
0
0%
2
11%
1-15
2
10%
4
21%
16-30
7
35%
1
5%
31-45
3
15%
5
26%
46-60
5
25%
2
11%
61-75
3
15%
5
26%
76-90
Забито
14
18
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
21 Не забивали 18
2
14%
3
17%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
2
11%
31-45
3
21%
6
33%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
3
21%
3
17%
76-90
Пропущено
14
18
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
21%
2
11%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
2
14%
5
28%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
4
29%
6
33%
76-90
Забито
43
34
19 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 11
7 Не забивали 9
6
14%
6
18%
1-15
8
19%
2
6%
16-30
5
12%
7
21%
31-45
9
21%
6
18%
46-60
5
12%
8
24%
61-75
10
23%
5
15%
76-90
Пропущено
34
37
15 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 23
3
9%
4
11%
1-15
3
9%
5
14%
16-30
9
26%
6
16%
31-45
4
12%
8
22%
46-60
8
24%
3
8%
61-75
7
21%
11
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Монако - Ренн 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Страсбург - Ренн 2:0 Ренн - Марсель 2:0
Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Лорьян 1:2 Ле Пюи - Ренн 1:3 ПСЖ - Ренн 1:1 Ренн - Милан 3:2 Ренн - Клермон 3:1 Милан - Ренн 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3 Тулуза - Ренн 0:0
Тулуза
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Тулуза - Страсбург 0:0 Клермон - Тулуза 0:3 Тулуза - Лион 2:3 Гавр - Тулуза 1:0
Тулуза - Ницца 2:1 Тулуза - Лилль 3:1 Тулуза - Бенфика 0:0 Монако - Тулуза 1:2 Бенфика - Тулуза 2:1 Тулуза - Нант 1:2 Реймс - Тулуза 2:3 Тулуза - Ланс 0:2 Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1 Шамбери - Тулуза 0:3 ПСЖ - Тулуза 2:0 Тулуза - Монако 1:2 Тулуза - Ренн 0:0 ЛАСК - Тулуза 1:2 Лион - Тулуза 3:0
Результаты матчей
Ренн
Тулуза
Точный счет
1:2
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
6 раз 21%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 31%
0
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
5
1 раз 3%
1
10 раз 34%
0
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Ренн
Тулуза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
113
96
59
411
212
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
96
311
510
212
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
209
1217
1019
623
425
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|18
|9
|1
|65 - 24
|63
|2.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|41 - 23
|53
|3.
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|53 - 38
|52
|4.
|Заявка
|28
|13
|10
|5
|42 - 25
|49
|5.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|28 - 22
|44
|6.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|38 - 32
|43
|7.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|36 - 39
|40
|8.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|41 - 33
|39
|9.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|41 - 36
|39
|10.
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|34 - 42
|38
|11.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|34 - 37
|36
|12.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|33 - 40
|36
|13.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|39 - 42
|32
|14.
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|27 - 45
|28
|15.
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|27 - 36
|28
|16.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|35 - 52
|26
|17.
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|30 - 49
|26
|18.
|Заявка
|28
|4
|9
|15
|22 - 51
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|28 - 8
|33
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|34 - 15
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 9
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 11
|29
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|16 - 9
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|29 - 20
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 14
|17
|12.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|23 - 22
|17
|13.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 23
|16
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 18
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 20
|12
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 25
|12
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|31 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|32 - 25
|28
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|4.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 19
|21
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 13
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 16
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 24
|19
|9.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|11 - 20
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|11.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 20
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|12 - 16
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|14.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 29
|14
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 28
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 27
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 22
|11
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 24
|10
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|24 (6)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|16 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|14
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|11 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 10
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
|Ланс
|Медина Факундо
|10
|Монако
|Головин Александр
|1 8
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ренн 1:2 Тулуза
Исход игры
Ренн
76.5% (91)
Ничья
18.5% (22)
Тулуза
5% (6)
Тотал 2.5
Больше
50.86% (59)
Меньше
49.14% (57)
Обе команды забьют
Да
68.1% (79)
Нет
31.9% (37)
Популярный счёт
2:1 Ренн
41.2% (49)
1:0 Ренн
21% (25)
1:1 Ничья
16.8% (20)
2:0 Ренн
10.1% (12)
1:2 Тулуза
4.2% (5)
2:2 Ничья
1.7% (2)
3:1 Ренн
1.7% (2)
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