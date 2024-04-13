Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

84' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Спирингс Стейн получил желтую карточку от судьи

79' Guillaume Restes на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Guillaume Restes из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

78' Дуэ Дезире навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Дуэ Дезире навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Блас Людовик пробует нанести удар издали, но Guillaume Restes держит все под контролем

77' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Удар от ворот произведет Тулуза

73' Ву Кристофер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Ву Кристофер из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Удар от ворот произведет Ренн

69' Гбоо Янн из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Удар от ворот произведет Тулуза

66' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Удар от ворот произведет Ренн

60' Гуйри Амин получил желтую карточку от судьи

60' Суасо Габриэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Ридер Фабиан наказан за толчок Муса Диарра

55' Удар от ворот произведет Тулуза

54' Буриго Бенжамен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Сантамария Батист пробует нанести удар издали, но Guillaume Restes держит все под контролем