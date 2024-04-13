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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Ренн
1:2
Конец матча
Тулуза
0'
1:0
20' Гол
Дуэ Дезире
1:1
22' Гол
Кассерес Кристиан
1:2
32' Гол
Диарра Мусса
34' Желтая карточка
Мависса Кристиан
60' Желтая карточка
Гуйри Амин
81' Желтая карточка
Спирингс Стейн
88' Желтая карточка
Йылдырым Бертуг
88' Желтая карточка
Рестес Гийом
90' Желтая карточка
Салах Ибрагим
90'+6

Ход матча

20'
Дуэ Дезире
(Белосьян Женуэль)
1:0
22'
1:1
Кассерес Кристиан
(Спирингс Стейн)
32'
1:2
Диарра Мусса
34'
 
Мависса Кристиан
38'
Ридер Фабиан
Ле Фе Энцо
 
54'
 
Доннум Арон
Абухляль Закария
55'
 
Каманзи Уоррен
Мависса Кристиан
60'
Буриго Бенжамен
 
60'
Гуйри Амин
 
60'
Блас Людовик
Гуйри Амин
 
71'
Йылдырым Бертуг
Сантамария Батист
 
71'
Салах Ибрагим
Белосьян Женуэль
 
71'
Ву Кристофер
 
81'
 
Спирингс Стейн
83'
 
Шмидт Никлас
Гбоо Янн
84'
 
Магри Франк
Даллинга Тийс
88'
Йылдырым Бертуг
 
88'
 
Рестес Гийом
90'
Салах Ибрагим
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 20 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 479 Количество передач 395
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Ренн 76.5% (91)
X 18.5% (22)
Тулуза 5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
17
Дуэ
Гела
23
Омари
Вармед
5
Теате
Артур
16
Белосьян
Женуэль
8
Сантамария
Батист
33
Дуэ
Дезире
14
Буриго
Бенжамен
28
Ле
Фе
Энцо
10
Гуйри
Амин
9
Мюинга
Арно
50
Рестес
Гийом
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
13
Мависса
Кристиан
23
Диарра
Мусса
4
Спирингс
Стейн
24
Кассерес
Кристиан
17
Суасо
Габриэль
7
Абухляль
Закария
9
Даллинга
Тийс
37
Гбоо
Янн
Ренн
4-2-3-1
Тулуза
3-4-3

История личных встреч

Ренн
Тулуза

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
43.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 3 победы

31 матч

45.2%
25.8%
29%
14 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

29%
45.2%
25.8%
9 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.7%
51.6%
9.7%
12 побед 16 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
3:2
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
2:1
КЛ
4:2
Л1
3:2
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:2
КЛ
1:3
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
2:3
Л1
0:5
Л1
2:0
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
4:1
Л1
3:2
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:0

Голы

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

1.88
1.4

Среднее время на гол

48
64

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.2
1.31

Среднее время на гол

75
68

Всего голов

48
42

Голов в среднем за матч

1.55
1.35

Тотал матчей

2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

58
66

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буриго Бенжамен 7 (5) 0.24
Террье Мартен 6 0.21
Мюинга Арно 6 (2) 0.21
Гуйри Амин 5 0.17
Дуэ Дезире 4 0.14
Блас Людовик 4 (1) 0.14
Салах Ибрагим 3 0.1
Трюффер Адриен 1 0.03
Ассиньон Лоренс 1 0.03
Доку Жереми 1 0.03
Ву Кристофер 1 0.03
Теате Артур 1 0.03
Омари Вармед 1 0.03
Сантамария Батист 0 0
Ле Фе Энцо 0 0
Дуэ Гела 0 0
Белосьян Женуэль 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 11 (1) 0.38
Сьерро Венсан 6 (4) 0.21
Магри Франк 4 0.14
Абухляль Закария 3 (1) 0.1
Мависса Кристиан 2 0.07
Хелаберт Сесар 1 0.03
Гбоо Янн 1 0.03
Кассерес Кристиан 1 0.03
Диарра Мусса 1 0.03
Коста Логан 1 0.03
Шмидт Никлас 1 0.03
Николайсен Расмус 1 0.03
Бабика Шави 1 0.03
Суасо Габриэль 0 0
Каманзи Уоррен 0 0
Деслер Миккел 0 0
Спирингс Стейн 0 0
Доннум Арон 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0
Сиссоко Ибрагим I 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 7 0
Омари Вармед 5 1
Мюинга Арно 4 0
Трюффер Адриен 4 0
Ассиньон Лоренс 4 0
Салах Ибрагим 3 0
Блас Людовик 3 0
Теате Артур 3 0
Йылдырым Бертуг 3 0
Террье Мартен 1 1
Ву Кристофер 1 1
Буриго Бенжамен 2 0
Сантамария Батист 2 0
Гуйри Амин 2 0
Ле Фе Энцо 2 0
Дуэ Дезире 2 0
Дуэ Гела 0 1
Манданда Стив 1 0
Галлон Готье 1 0
Матусива Азор 1 0
Жюльен Стефан 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 8 0
Сьерро Венсан 7 0
Даллинга Тийс 6 0
Коста Логан 6 0
Спирингс Стейн 5 0
Суасо Габриэль 5 0
Шмидт Никлас 4 0
Николайсен Расмус 4 0
Магри Франк 4 0
Мартинес Карлес 3 0
Рестес Гийом 3 0
Деслер Миккел 2 0
Диарра Мусса 2 0
Бангре Мамади 2 0
Мависса Кристиан 2 0
Абухляль Закария 1 0
Хелаберт Сесар 1 0
Гбоо Янн 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Кебен Кевин 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Сиссоко Ибрагим I 1 0

Результаты матчей

Ренн
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Тулуза
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

9
3
Ренн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Тулуза
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

7
11

Упущенные победы

11
13
Ренн
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
28% (8)
28% (8)
Тулуза
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

12
16

Упущенные победы

20
16

Голы по времени матча

Забито

29
16
11 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 6
15 Не забивали 20
4
14%
3
19%
1-15
5
17%
2
13%
16-30
2
7%
5
31%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
5
17%
4
25%
61-75
7
24%
2
13%
76-90

Пропущено

20
19
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
0
0%
2
11%
1-15
2
10%
4
21%
16-30
7
35%
1
5%
31-45
3
15%
5
26%
46-60
5
25%
2
11%
61-75
3
15%
5
26%
76-90

Забито

14
18
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
21 Не забивали 18
2
14%
3
17%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
2
11%
31-45
3
21%
6
33%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
3
21%
3
17%
76-90

Пропущено

14
18
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
21%
2
11%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
2
14%
5
28%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
4
29%
6
33%
76-90

Забито

43
34
19 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 11
7 Не забивали 9
6
14%
6
18%
1-15
8
19%
2
6%
16-30
5
12%
7
21%
31-45
9
21%
6
18%
46-60
5
12%
8
24%
61-75
10
23%
5
15%
76-90

Пропущено

34
37
15 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 23
3
9%
4
11%
1-15
3
9%
5
14%
16-30
9
26%
6
16%
31-45
4
12%
8
22%
46-60
8
24%
3
8%
61-75
7
21%
11
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Монако - Ренн 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Страсбург - Ренн 2:0 Ренн - Марсель 2:0
Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Лорьян 1:2 Ле Пюи - Ренн 1:3 ПСЖ - Ренн 1:1 Ренн - Милан 3:2 Ренн - Клермон 3:1 Милан - Ренн 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3 Тулуза - Ренн 0:0
Тулуза
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Тулуза - Страсбург 0:0 Клермон - Тулуза 0:3 Тулуза - Лион 2:3 Гавр - Тулуза 1:0
Тулуза - Ницца 2:1 Тулуза - Лилль 3:1 Тулуза - Бенфика 0:0 Монако - Тулуза 1:2 Бенфика - Тулуза 2:1 Тулуза - Нант 1:2 Реймс - Тулуза 2:3 Тулуза - Ланс 0:2 Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1 Шамбери - Тулуза 0:3 ПСЖ - Тулуза 2:0 Тулуза - Монако 1:2 Тулуза - Ренн 0:0 ЛАСК - Тулуза 1:2 Лион - Тулуза 3:0

Результаты матчей

Ренн
Тулуза

Точный счет

1:2
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
6 раз 21%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 31%
0
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
5
1 раз 3%
1
10 раз 34%
0
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Ренн
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
11
3
9
6
1.5
5
9
4
11
2.5
2
12
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
9
6
3
11
1.5
5
10
2
12
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
20
9
12
17
1.5
10
19
6
23
2.5
4
25
1
28
3.5
1
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 18 9 1 65 - 24 63
2.
Брест
 Заявка 28 15 8 5 41 - 23 53
3.
Монако
 Заявка 28 15 7 6 53 - 38 52
4.
Лилль
 Заявка 28 13 10 5 42 - 25 49
5.
Ницца
 Заявка 28 12 8 8 28 - 22 44
6.
Ланс
 Заявка 29 12 7 10 38 - 32 43
7.
Реймс
 Заявка 29 11 7 11 36 - 39 40
8.
Марсель
 Заявка 28 10 9 9 41 - 33 39
9.
Ренн
 Заявка 29 10 9 10 41 - 36 39
10.
Лион
 Заявка 28 11 5 12 34 - 42 38
11.
Тулуза
 Заявка 29 9 9 11 34 - 37 36
12.
Страсбург
 Заявка 29 9 9 11 33 - 40 36
13.
Монпелье
 Заявка 28 8 9 11 39 - 42 32
14.
Нант
 Заявка 28 8 4 16 27 - 45 28
15.
Гавр
 Заявка 28 6 10 12 27 - 36 28
16.
Лорьян
 Заявка 28 6 8 14 35 - 52 26
17.
Мец
 Заявка 29 7 5 17 30 - 49 26
18.
Клермон
 Заявка 28 4 9 15 22 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
2.
ПСЖ
 Заявка 14 8 5 1 34 - 15 29
3.
Марсель
 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
4.
Брест
 Заявка 14 8 5 1 24 - 11 29
5.
Ницца
 Заявка 14 7 4 3 16 - 9 25
6.
Монако
 Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
7.
Ланс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
8.
Ренн
 Заявка 15 7 3 5 29 - 20 24
9.
Реймс
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
10.
Страсбург
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
11.
Гавр
 Заявка 13 5 2 6 14 - 14 17
12.
Монпелье
 Заявка 15 3 8 4 23 - 22 17
13.
Лион
 Заявка 14 4 4 6 16 - 23 16
14.
Тулуза
 Заявка 14 3 6 5 18 - 18 15
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Мец
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
17.
Нант
 Заявка 15 3 3 9 16 - 25 12
18.
Клермон
 Заявка 14 2 4 8 9 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 31 - 9 34
2.
Монако
 Заявка 14 8 4 2 32 - 25 28
3.
Брест
 Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
4.
Лион
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
5.
Тулуза
 Заявка 15 6 3 6 16 - 19 21
6.
Ницца
 Заявка 14 5 4 5 12 - 13 19
7.
Ланс
 Заявка 15 5 4 6 16 - 16 19
8.
Реймс
 Заявка 15 5 4 6 21 - 24 19
9.
Нант
 Заявка 13 5 1 7 11 - 20 16
10.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
11.
Монпелье
 Заявка 13 5 1 7 16 - 20 15
12.
Ренн
 Заявка 14 3 6 5 12 - 16 15
13.
Страсбург
 Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
14.
Мец
 Заявка 15 4 2 9 16 - 29 14
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 16 - 28 13
16.
Клермон
 Заявка 14 2 5 7 13 - 27 11
17.
Гавр
 Заявка 15 1 8 6 13 - 22 11
18.
Марсель
 Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (6)
Лилль Дэвид Джонатан 16 (2)
Лион Ляказетт Александр 14
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Ланс Гради Жонатан 1 9
Ланс Медина Факундо 10
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Ренн: 56%, Тулуза: 44%.
    • 90'
      Судья сигнализирует, что Салах Ибрагим из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Доннум Арон
    • 89'
      Коста Логан из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Дуэ Дезире навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 88'
      Guillaume Restes получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 88'
      Йылдырым Бертуг получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 87'
      Матч возобновлен
    • 86'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 86'
      Guillaume Restes из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Ренн 76.5% (91)
    X 18.5% (22)
    Тулуза 5% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 1:2 Тулуза

    Исход игры
    Ренн
    76.5% (91)
    Ничья
    18.5% (22)
    Тулуза
    5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.86% (59)
    Меньше
    49.14% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    68.1% (79)
    Нет
    31.9% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Ренн
    41.2% (49)
    1:0 Ренн
    21% (25)
    1:1 Ничья
    16.8% (20)
    2:0 Ренн
    10.1% (12)
    1:2 Тулуза
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    3:1 Ренн
    1.7% (2)
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