Тур: 30. Стадион: Альянц Ривьера. Главный судья: Стина Жереми
Ход матча
22'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
319 Количество передач 206
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Бар
Мельвен
19
Тюрам
Кефрен
38
Мвого
Ивон
37
Ле
Бри
Тео
21
Понсо
Жульен
44
Кари
Айман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Дюпе МаксимВратарь
-
33 Менди АнтуанЗащитник
-
15 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Бальде АлиуПолузащитник
-
29 Гессан ЭваннНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Ле Бри ТеоПолузащитник
-
21 Понсо ЖульенНападающий
- Нападающий
-
44 Кари АйманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Тосин АйегунНападающий
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Ницца
Лорьян
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед
28 матчей
42.9%
32.1%
25%
12 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
8 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
1.69
0.73
Среднее время на гол
53
122
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.07
0.92
Среднее время на гол
84
97
Всего голов
38
23
Голов в среднем за матч
1.36
0.82
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
66
109
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|10 (3)
|0.34
|Бога Жереми
|4
|0.14
|Лаборд Гаэтан
|4 (1)
|0.14
|Гессан Эванн
|4 (1)
|0.14
|Будауи Хишем
|2
|0.07
|Сансон Морган
|1
|0.03
|Аталь Юсеф
|1
|0.03
|Тюрам Кефрен
|1
|0.03
|Лоше Том
|1
|0.03
|Бар Мельвен
|0
|0
|Чо Мохамед-Али
|0
|0
|Данте Бонфим
|0
|0
|Тодибо Жан-Клер
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бамба Мохаммед
|6
|0.21
|Крупи Эли Джуниор
|5
|0.17
|Февр Ромен
|5
|0.17
|Бакайоко Тьемуэ
|2
|0.07
|Понсо Жульен
|2
|0.07
|Бамба Дьенг
|2
|0.07
|Тосин Айегун
|2
|0.07
|Луза Имран
|1
|0.03
|Дукуре Сирине
|1
|0.03
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.03
|Абергель Лоран
|1
|0.03
|Йонгва Дарлин
|1
|0.03
|Туре Сулейман
|1
|0.03
|Кари Айман
|1
|0.03
|Кацерис Панос
|1
|0.03
|Менди Бенжамен
|1
|0.03
|Ле Бри Тео
|0
|0
|Калюлю Гедеон
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндайишимийе Юссуф
|6
|1
|Данте Бонфим
|5
|1
|Тюрам Кефрен
|6
|0
|Будауи Хишем
|5
|0
|Бар Мельвен
|5
|0
|Лотомба Жордан
|4
|0
|Росарио Пабло
|3
|0
|Моффи Теремас
|3
|0
|Тодибо Жан-Клер
|1
|1
|Сансон Морган
|2
|0
|Лаборд Гаэтан
|2
|0
|Перро Ромен
|2
|0
|Аталь Юсеф
|2
|0
|Бога Жереми
|1
|0
|Булка Марцин
|1
|0
|Гессан Эванн
|1
|0
|Лоше Том
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Туре Сулейман
|6
|0
|Менди Формоз III
|6
|0
|Понсо Жульен
|4
|0
|Менди Бенжамен
|3
|0
|Абергель Лоран
|3
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|0
|Йонгва Дарлин
|3
|0
|Лапорт Жульен
|2
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Тальби Монтассар
|2
|0
|Бамба Мохаммед
|2
|0
|Дукуре Сирине
|2
|0
|Бамба Дьенг
|2
|0
|Ле Бри Тео
|2
|0
|Кацерис Панос
|2
|0
|Тосин Айегун
|0
|1
|Крупи Эли Джуниор
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Мвого Ивон
|1
|0
|Инносент Бонке
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Луза Имран
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Пабло Пажис
|1
|0
|Аджей Натаниэль
|1
|0
|Пелон Орельен
|1
|0
Результаты матчей
Ницца
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Лорьян
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
6
9
Ницца
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Лорьян
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
9
16
Упущенные победы
10
13
Ницца
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (7)
57% (16)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
Лорьян
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (4)
64% (18)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
11
19
Упущенные победы
16
22
Голы по времени матча
Забито
16
16
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 21
2
13%
2
13%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
2
13%
4
25%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
4
25%
5
31%
76-90
Пропущено
9
28
3 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 13
0
0%
1
4%
1-15
2
22%
6
21%
16-30
1
11%
4
14%
31-45
1
11%
6
21%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
5
56%
8
29%
76-90
Забито
12
18
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
20 Не забивали 19
3
25%
4
22%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
17%
3
17%
46-60
4
33%
3
17%
61-75
2
17%
4
22%
76-90
Пропущено
13
25
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
1
8%
6
24%
1-15
3
23%
3
12%
16-30
2
15%
2
8%
31-45
2
15%
4
16%
46-60
2
15%
5
20%
61-75
3
23%
5
20%
76-90
Забито
28
34
10 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 8
9 Не забивали 12
5
18%
6
18%
1-15
2
7%
4
12%
16-30
3
11%
4
12%
31-45
4
14%
7
21%
46-60
8
29%
4
12%
61-75
6
21%
9
26%
76-90
Пропущено
22
53
9 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 31
6 Пропускали первыми 18
14 Не пропускали 25
1
5%
7
13%
1-15
5
23%
9
17%
16-30
3
14%
6
11%
31-45
3
14%
10
19%
46-60
2
9%
8
15%
61-75
8
36%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Нант 1:2 Ланс - Ницца 1:3 ПСЖ - Ницца 3:1
Ницца - Монпелье 1:2 Тулуза - Ницца 2:1 Ницца - Клермон 0:0 Лион - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:3 Монпелье - Ницца 1:4 Брест - Ницца 0:0 Ницца - Мец 1:0 Бордо - Ницца 2:3 Ренн - Ницца 2:0 Ницца - Осер 0:0 Ницца - Ланс 2:0 Гавр - Ницца 3:1 Ницца - Реймс 2:1 Нант - Ницца 1:0 Ницца - Тулуза 1:0
Лорьян
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Монпелье - Лорьян 2:0 Лорьян - Брест 0:1 Монако - Лорьян 2:2 Лорьян - Лион 0:2
Ренн - Лорьян 1:2 Лорьян - Нант 0:1 Страсбург - Лорьян 1:3 Лорьян - Реймс 2:0 Мец - Лорьян 1:2 Лорьян - Гавр 3:3 Лилль - Лорьян 3:0 Сошо - Лорьян 2:1 Брест - Лорьян 4:0 Лорьян - Страсбург 1:2 Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0
Результаты матчей
Ницца
Лорьян
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
3
2 раза 14%
0
7 раз 50%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%
Точный счет
0:0
6 раз 21%
1:0
5 раз 18%
2:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 43%
0
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
0
12 раз 43%
2
8 раз 29%
3
4 раза 14%
1
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ницца
Лорьян
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
95
59
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
77
212
68
212
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
1612
721
1315
226
523
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|18
|9
|1
|65 - 24
|63
|2.
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|44 - 27
|53
|3.
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|53 - 38
|52
|4.
|Заявка
|28
|13
|10
|5
|42 - 25
|49
|5.
|1:0 Заявка
|29
|13
|8
|8
|29 - 22
|47
|6.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|38 - 32
|43
|7.
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|38 - 45
|41
|8.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|36 - 39
|40
|9.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|41 - 33
|39
|10.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|41 - 36
|39
|11.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|34 - 37
|36
|12.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|33 - 40
|36
|13.
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|40 - 43
|33
|14.
|Заявка
|29
|9
|4
|16
|28 - 45
|31
|15.
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|27 - 37
|28
|16.
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|30 - 49
|26
|17.
|0:1 Заявка
|29
|6
|8
|15
|35 - 53
|26
|18.
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|23 - 52
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|28 - 8
|33
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|34 - 15
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 9
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 11
|29
|5.
|1:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|17 - 9
|28
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|29 - 20
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 26
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 15
|17
|13.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|23 - 22
|17
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 18
|15
|15.
|0:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 20
|12
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 25
|12
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|31 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|32 - 25
|28
|3.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 16
|24
|4.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 19
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|12 - 20
|19
|7.
|1:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 13
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 16
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 24
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 21
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|12 - 16
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|14.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 29
|14
|15.
|0:1 Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 29
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 27
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 22
|11
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 24
|10
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|24 (6)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|16 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|15
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|11 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 10
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 10
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 9
|Ланс
|Медина Факундо
|10
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ницца 1:0 Лорьян
Исход игры
Ницца
90.8% (108)
Ничья
8.4% (10)
Лорьян
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.9% (53)
Меньше
53.1% (60)
Обе команды забьют
Да
53.1% (60)
Нет
46.9% (53)
Популярный счёт
2:1 Ницца
42% (50)
1:0 Ницца
27.7% (33)
2:0 Ницца
16% (19)
1:1 Ничья
6.7% (8)
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