  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Ницца
1:0
Перерыв
Лорьян
0'
7' Желтая карточка
Бамба Мохаммед
1:0
22' Гол
Сансон Морган

Ход матча

7'
 
Бамба Мохаммед
22'
Сансон Морган
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 319 Количество передач 206
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 119
Ницца 90.8% (108)
X 8.4% (10)
Лорьян 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Лорьян
4.30
6.60
Реклама, betboom.ru
6.36
Реклама, melbet.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Булка
Марцин
23
Лотомба
Жордан
6
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
11
Сансон
Морган
8
Росарио
Пабло
19
Тюрам
Кефрен
25
Чо
Мохамед-Али
9
Моффи
Теремас
7
Бога
Жереми
38
Мвого
Ивон
13
Менди
Формоз
III
32
Аджей
Натаниэль
95
Туре
Сулейман
7
Кацерис
Панос
14
Бакайоко
Тьемуэ
6
Луза
Имран
37
Ле
Бри
Тео
21
Понсо
Жульен
9
Бамба
Мохаммед
44
Кари
Айман
Ницца
4-3-3
Лорьян
3-4-3

История личных встреч

Ницца
Лорьян

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед

28 матчей

42.9%
32.1%
25%
12 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
8 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:1
К
2:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
0:0

Голы

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.69
0.73

Среднее время на гол

53
122

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.07
0.92

Среднее время на гол

84
97

Всего голов

38
23

Голов в среднем за матч

1.36
0.82

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

66
109

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 10 (3) 0.34
Бога Жереми 4 0.14
Лаборд Гаэтан 4 (1) 0.14
Гессан Эванн 4 (1) 0.14
Будауи Хишем 2 0.07
Сансон Морган 1 0.03
Аталь Юсеф 1 0.03
Тюрам Кефрен 1 0.03
Лоше Том 1 0.03
Бар Мельвен 0 0
Чо Мохамед-Али 0 0
Данте Бонфим 0 0
Тодибо Жан-Клер 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бамба Мохаммед 6 0.21
Крупи Эли Джуниор 5 0.17
Февр Ромен 5 0.17
Бакайоко Тьемуэ 2 0.07
Понсо Жульен 2 0.07
Бамба Дьенг 2 0.07
Тосин Айегун 2 0.07
Луза Имран 1 0.03
Дукуре Сирине 1 0.03
Ле Гофф Венсан 1 0.03
Абергель Лоран 1 0.03
Йонгва Дарлин 1 0.03
Туре Сулейман 1 0.03
Кари Айман 1 0.03
Кацерис Панос 1 0.03
Менди Бенжамен 1 0.03
Ле Бри Тео 0 0
Калюлю Гедеон 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндайишимийе Юссуф 6 1
Данте Бонфим 5 1
Тюрам Кефрен 6 0
Будауи Хишем 5 0
Бар Мельвен 5 0
Лотомба Жордан 4 0
Росарио Пабло 3 0
Моффи Теремас 3 0
Тодибо Жан-Клер 1 1
Сансон Морган 2 0
Лаборд Гаэтан 2 0
Перро Ромен 2 0
Аталь Юсеф 2 0
Бога Жереми 1 0
Булка Марцин 1 0
Гессан Эванн 1 0
Лоше Том 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туре Сулейман 6 0
Менди Формоз III 6 0
Понсо Жульен 4 0
Менди Бенжамен 3 0
Абергель Лоран 3 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Йонгва Дарлин 3 0
Лапорт Жульен 2 0
Силва Игор 2 0
Тальби Монтассар 2 0
Бамба Мохаммед 2 0
Дукуре Сирине 2 0
Бамба Дьенг 2 0
Ле Бри Тео 2 0
Кацерис Панос 2 0
Тосин Айегун 0 1
Крупи Эли Джуниор 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Мвого Ивон 1 0
Инносент Бонке 1 0
Февр Ромен 1 0
Луза Имран 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Пабло Пажис 1 0
Аджей Натаниэль 1 0
Пелон Орельен 1 0

Результаты матчей

Ницца
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Лорьян
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

6
9
Ницца
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Лорьян
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

9
16

Упущенные победы

10
13
Ницца
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (7)
57% (16)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
Лорьян
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (4)
64% (18)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

11
19

Упущенные победы

16
22

Голы по времени матча

Забито

16
16
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 21
2
13%
2
13%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
2
13%
4
25%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
4
25%
5
31%
76-90

Пропущено

9
28
3 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 13
0
0%
1
4%
1-15
2
22%
6
21%
16-30
1
11%
4
14%
31-45
1
11%
6
21%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
5
56%
8
29%
76-90

Забито

12
18
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
20 Не забивали 19
3
25%
4
22%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
17%
3
17%
46-60
4
33%
3
17%
61-75
2
17%
4
22%
76-90

Пропущено

13
25
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
1
8%
6
24%
1-15
3
23%
3
12%
16-30
2
15%
2
8%
31-45
2
15%
4
16%
46-60
2
15%
5
20%
61-75
3
23%
5
20%
76-90

Забито

28
34
10 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 8
9 Не забивали 12
5
18%
6
18%
1-15
2
7%
4
12%
16-30
3
11%
4
12%
31-45
4
14%
7
21%
46-60
8
29%
4
12%
61-75
6
21%
9
26%
76-90

Пропущено

22
53
9 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 31
6 Пропускали первыми 18
14 Не пропускали 25
1
5%
7
13%
1-15
5
23%
9
17%
16-30
3
14%
6
11%
31-45
3
14%
10
19%
46-60
2
9%
8
15%
61-75
8
36%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Нант 1:2 Ланс - Ницца 1:3 ПСЖ - Ницца 3:1
Ницца - Монпелье 1:2 Тулуза - Ницца 2:1 Ницца - Клермон 0:0 Лион - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:3 Монпелье - Ницца 1:4 Брест - Ницца 0:0 Ницца - Мец 1:0 Бордо - Ницца 2:3 Ренн - Ницца 2:0 Ницца - Осер 0:0 Ницца - Ланс 2:0 Гавр - Ницца 3:1 Ницца - Реймс 2:1 Нант - Ницца 1:0 Ницца - Тулуза 1:0
Лорьян
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Монпелье - Лорьян 2:0 Лорьян - Брест 0:1 Монако - Лорьян 2:2 Лорьян - Лион 0:2
Ренн - Лорьян 1:2 Лорьян - Нант 0:1 Страсбург - Лорьян 1:3 Лорьян - Реймс 2:0 Мец - Лорьян 1:2 Лорьян - Гавр 3:3 Лилль - Лорьян 3:0 Сошо - Лорьян 2:1 Брест - Лорьян 4:0 Лорьян - Страсбург 1:2 Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0

Результаты матчей

Ницца
Лорьян

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
3
2 раза 14%
0
7 раз 50%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%

Точный счет

0:0
6 раз 21%
1:0
5 раз 18%
2:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 43%
0
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
0
12 раз 43%
2
8 раз 29%
3
4 раза 14%
1
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ницца
Лорьян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
5
5
9
1.5
7
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
7
7
2
12
1.5
6
8
2
12
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
9
0.5
Больше Меньше
16
12
7
21
1.5
13
15
2
26
2.5
5
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 18 9 1 65 - 24 63
2.
Брест
 Заявка 29 15 8 6 44 - 27 53
3.
Монако
 Заявка 28 15 7 6 53 - 38 52
4.
Лилль
 Заявка 28 13 10 5 42 - 25 49
5.
Ницца
 1:0 Заявка 29 13 8 8 29 - 22 47
6.
Ланс
 Заявка 29 12 7 10 38 - 32 43
7.
Лион
 Заявка 29 12 5 12 38 - 45 41
8.
Реймс
 Заявка 29 11 7 11 36 - 39 40
9.
Марсель
 Заявка 28 10 9 9 41 - 33 39
10.
Ренн
 Заявка 29 10 9 10 41 - 36 39
11.
Тулуза
 Заявка 29 9 9 11 34 - 37 36
12.
Страсбург
 Заявка 29 9 9 11 33 - 40 36
13.
Монпелье
 Заявка 29 8 10 11 40 - 43 33
14.
Нант
 Заявка 29 9 4 16 28 - 45 31
15.
Гавр
 Заявка 29 6 10 13 27 - 37 28
16.
Мец
 Заявка 29 7 5 17 30 - 49 26
17.
Лорьян
 0:1 Заявка 29 6 8 15 35 - 53 26
18.
Клермон
 Заявка 29 4 10 15 23 - 52 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
2.
ПСЖ
 Заявка 14 8 5 1 34 - 15 29
3.
Марсель
 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
4.
Брест
 Заявка 14 8 5 1 24 - 11 29
5.
Ницца
 1:0 Заявка 15 8 4 3 17 - 9 28
6.
Монако
 Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
7.
Ланс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
8.
Ренн
 Заявка 15 7 3 5 29 - 20 24
9.
Реймс
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
10.
Страсбург
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
11.
Лион
 Заявка 15 5 4 6 20 - 26 19
12.
Гавр
 Заявка 14 5 2 7 14 - 15 17
13.
Монпелье
 Заявка 15 3 8 4 23 - 22 17
14.
Тулуза
 Заявка 14 3 6 5 18 - 18 15
15.
Лорьян
 0:1 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Мец
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
17.
Нант
 Заявка 15 3 3 9 16 - 25 12
18.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 31 - 9 34
2.
Монако
 Заявка 14 8 4 2 32 - 25 28
3.
Брест
 Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
4.
Лион
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
5.
Тулуза
 Заявка 15 6 3 6 16 - 19 21
6.
Нант
 Заявка 14 6 1 7 12 - 20 19
7.
Ницца
 1:0 Заявка 14 5 4 5 12 - 13 19
8.
Ланс
 Заявка 15 5 4 6 16 - 16 19
9.
Реймс
 Заявка 15 5 4 6 21 - 24 19
10.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 17 - 21 16
11.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
12.
Ренн
 Заявка 14 3 6 5 12 - 16 15
13.
Страсбург
 Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
14.
Мец
 Заявка 15 4 2 9 16 - 29 14
15.
Лорьян
 0:1 Заявка 15 3 4 8 16 - 29 13
16.
Клермон
 Заявка 14 2 5 7 13 - 27 11
17.
Гавр
 Заявка 15 1 8 6 13 - 22 11
18.
Марсель
 Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (6)
Лилль Дэвид Джонатан 16 (2)
Лион Ляказетт Александр 15
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 10
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Ланс Медина Факундо 10
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • 45'
    Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 44'
    Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 44'
    Ницца контролирует мяч.
  • 43'
    Луза Имран пробует нанести удар издали, но Марцин Булка держит все под контролем
  • 43'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 43'
    Аджей Натаниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 43'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 42'
    Бамба Мохаммед из команды Лорьян наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 60 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 119
    Ницца 90.8% (108)
    X 8.4% (10)
    Лорьян 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ницца
    Ничья
    Лорьян
    4.30
    6.60
    Реклама, betboom.ru
    6.36
    Реклама, melbet.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ницца 1:0 Лорьян онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца 1:0 Лорьян

    Исход игры
    Ницца
    90.8% (108)
    Ничья
    8.4% (10)
    Лорьян
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.9% (53)
    Меньше
    53.1% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    53.1% (60)
    Нет
    46.9% (53)
    Популярный счёт
    2:1 Ницца
    42% (50)
    1:0 Ницца
    27.7% (33)
    2:0 Ницца
    16% (19)
    1:1 Ничья
    6.7% (8)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ницца
    Лорьян
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный