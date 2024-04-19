  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Ницца
3:0
Конец матча
Лорьян
0'
7' Желтая карточка
Бамба Мохаммед
1:0
22' Гол
Сансон Морган
2:0
53' Гол
Бога Жереми
57' Желтая карточка
Кари Айман
3:0
89' Гол
Гессан Эванн
90'+6

Ход матча

7'
 
Бамба Мохаммед
22'
Сансон Морган
1:0
53'
Бога Жереми
2:0
57'
 
Кари Айман
59'
Будауи Хишем
Тюрам Кефрен
 
59'
Лаборд Гаэтан
Чо Мохамед-Али
 
62'
 
Крупи Эли Джуниор
Бамба Мохаммед
62'
 
Менди Бенжамен
Ле Бри Тео
63'
 
Калюлю Гедеон
Кацерис Панос
71'
Гессан Эванн
Моффи Теремас
 
72'
Ндайишимийе Юссуф
Сансон Морган
 
78'
Менди Антуан
Лотомба Жордан
 
78'
 
Тосин Айегун
Кари Айман
89'
Гессан Эванн
(Тодибо Жан-Клер)
3:0
90'
 
Макенго Жан-Виктор
Луза Имран

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 535 Количество передач 515
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Ницца 90.8% (108)
X 8.4% (10)
Лорьян 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Булка
Марцин
23
Лотомба
Жордан
6
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
11
Сансон
Морган
8
Росарио
Пабло
19
Тюрам
Кефрен
25
Чо
Мохамед-Али
9
Моффи
Теремас
7
Бога
Жереми
38
Мвого
Ивон
13
Менди
Формоз
III
32
Аджей
Натаниэль
95
Туре
Сулейман
7
Кацерис
Панос
14
Бакайоко
Тьемуэ
6
Луза
Имран
37
Ле
Бри
Тео
21
Понсо
Жульен
9
Бамба
Мохаммед
44
Кари
Айман
Ницца
4-3-3
Лорьян
3-4-3

История личных встреч

Ницца
Лорьян

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед

28 матчей

42.9%
32.1%
25%
12 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
8 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:1
К
2:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
0:0

Голы

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.69
0.73

Среднее время на гол

53
122

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.07
0.92

Среднее время на гол

84
97

Всего голов

38
23

Голов в среднем за матч

1.36
0.82

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

66
109

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 10 (3) 0.34
Бога Жереми 5 0.17
Гессан Эванн 5 (1) 0.17
Лаборд Гаэтан 4 (1) 0.14
Будауи Хишем 2 0.07
Сансон Морган 1 0.03
Аталь Юсеф 1 0.03
Тюрам Кефрен 1 0.03
Лоше Том 1 0.03
Тодибо Жан-Клер 0 0
Бар Мельвен 0 0
Чо Мохамед-Али 0 0
Данте Бонфим 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бамба Мохаммед 6 0.21
Крупи Эли Джуниор 5 0.17
Февр Ромен 5 0.17
Бакайоко Тьемуэ 2 0.07
Понсо Жульен 2 0.07
Бамба Дьенг 2 0.07
Тосин Айегун 2 0.07
Луза Имран 1 0.03
Дукуре Сирине 1 0.03
Ле Гофф Венсан 1 0.03
Абергель Лоран 1 0.03
Йонгва Дарлин 1 0.03
Туре Сулейман 1 0.03
Кари Айман 1 0.03
Кацерис Панос 1 0.03
Менди Бенжамен 1 0.03
Ле Бри Тео 0 0
Калюлю Гедеон 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндайишимийе Юссуф 6 1
Данте Бонфим 5 1
Тюрам Кефрен 6 0
Будауи Хишем 5 0
Бар Мельвен 5 0
Лотомба Жордан 4 0
Росарио Пабло 3 0
Моффи Теремас 3 0
Тодибо Жан-Клер 1 1
Сансон Морган 2 0
Лаборд Гаэтан 2 0
Перро Ромен 2 0
Аталь Юсеф 2 0
Бога Жереми 1 0
Булка Марцин 1 0
Гессан Эванн 1 0
Лоше Том 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туре Сулейман 6 0
Менди Формоз III 6 0
Понсо Жульен 4 0
Менди Бенжамен 3 0
Абергель Лоран 3 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Йонгва Дарлин 3 0
Лапорт Жульен 2 0
Силва Игор 2 0
Тальби Монтассар 2 0
Бамба Мохаммед 2 0
Дукуре Сирине 2 0
Бамба Дьенг 2 0
Ле Бри Тео 2 0
Кацерис Панос 2 0
Тосин Айегун 0 1
Крупи Эли Джуниор 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Мвого Ивон 1 0
Инносент Бонке 1 0
Февр Ромен 1 0
Луза Имран 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Пабло Пажис 1 0
Аджей Натаниэль 1 0
Кари Айман 1 0
Пелон Орельен 1 0

Результаты матчей

Ницца
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Лорьян
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

6
9
Ницца
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Лорьян
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

9
16

Упущенные победы

10
13
Ницца
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (8)
55% (16)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)
Лорьян
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
14% (4)
62% (18)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

11
19

Упущенные победы

16
22

Голы по времени матча

Забито

19
16
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
17 Не забивали 22
2
11%
2
13%
1-15
2
11%
3
19%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
3
16%
4
25%
46-60
4
21%
1
6%
61-75
5
26%
5
31%
76-90

Пропущено

9
31
3 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 19
2 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 14
0
0%
1
3%
1-15
2
22%
7
23%
16-30
1
11%
4
13%
31-45
1
11%
7
23%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
5
56%
9
29%
29%
76-90

Забито

12
18
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
21 Не забивали 20
3
25%
4
22%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
17%
3
17%
46-60
4
33%
3
17%
61-75
2
17%
4
22%
76-90

Пропущено

13
25
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
1
8%
6
24%
1-15
3
23%
3
12%
16-30
2
15%
2
8%
31-45
2
15%
4
16%
46-60
2
15%
5
20%
61-75
3
23%
5
20%
76-90

Забито

31
34
11 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 20
17 Забивали первыми 8
9 Не забивали 13
5
16%
6
18%
1-15
3
10%
4
12%
16-30
3
10%
4
12%
31-45
5
16%
7
21%
46-60
8
26%
4
12%
61-75
7
23%
9
26%
76-90

Пропущено

22
56
9 В 1-м тайме 23
13 Во 2-м тайме 33
6 Пропускали первыми 19
14 Не пропускали 26
1
5%
7
13%
1-15
5
23%
10
18%
16-30
3
14%
6
11%
31-45
3
14%
11
20%
46-60
2
9%
8
14%
61-75
8
36%
14
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Нант 1:2 Ланс - Ницца 1:3 ПСЖ - Ницца 3:1
Ницца - Монпелье 1:2 Тулуза - Ницца 2:1 Ницца - Клермон 0:0 Лион - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:3 Монпелье - Ницца 1:4 Брест - Ницца 0:0 Ницца - Мец 1:0 Бордо - Ницца 2:3 Ренн - Ницца 2:0 Ницца - Осер 0:0 Ницца - Ланс 2:0 Гавр - Ницца 3:1 Ницца - Реймс 2:1 Нант - Ницца 1:0 Ницца - Тулуза 1:0
Лорьян
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Монпелье - Лорьян 2:0 Лорьян - Брест 0:1 Монако - Лорьян 2:2 Лорьян - Лион 0:2
Ренн - Лорьян 1:2 Лорьян - Нант 0:1 Страсбург - Лорьян 1:3 Лорьян - Реймс 2:0 Мец - Лорьян 1:2 Лорьян - Гавр 3:3 Лилль - Лорьян 3:0 Сошо - Лорьян 2:1 Брест - Лорьян 4:0 Лорьян - Страсбург 1:2 Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0

Результаты матчей

Ницца
Лорьян

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
3
2 раза 14%
0
8 раз 53%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
1 раз 7%

Точный счет

0:0
6 раз 21%
1:0
5 раз 17%
2:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
0
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
0
13 раз 45%
2
8 раз 28%
3
4 раза 14%
1
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ницца
Лорьян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
9
5
6
9
1.5
7
7
1
14
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
7
8
2
12
1.5
6
9
2
12
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
16
13
8
21
1.5
13
16
3
26
2.5
5
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 18 9 1 65 - 24 63
2.
Брест
 Заявка 29 15 8 6 44 - 27 53
3.
Монако
 Заявка 28 15 7 6 53 - 38 52
4.
Лилль
 Заявка 28 13 10 5 42 - 25 49
5.
Ницца
 Заявка 29 13 8 8 31 - 22 47
6.
Ланс
 Заявка 29 12 7 10 38 - 32 43
7.
Лион
 Заявка 29 12 5 12 38 - 45 41
8.
Реймс
 Заявка 29 11 7 11 36 - 39 40
9.
Марсель
 Заявка 28 10 9 9 41 - 33 39
10.
Ренн
 Заявка 29 10 9 10 41 - 36 39
11.
Тулуза
 Заявка 29 9 9 11 34 - 37 36
12.
Страсбург
 Заявка 29 9 9 11 33 - 40 36
13.
Монпелье
 Заявка 29 8 10 11 40 - 43 33
14.
Нант
 Заявка 29 9 4 16 28 - 45 31
15.
Гавр
 Заявка 29 6 10 13 27 - 37 28
16.
Мец
 Заявка 29 7 5 17 30 - 49 26
17.
Лорьян
 Заявка 29 6 8 15 35 - 55 26
18.
Клермон
 Заявка 29 4 10 15 23 - 52 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
2.
ПСЖ
 Заявка 14 8 5 1 34 - 15 29
3.
Марсель
 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
4.
Брест
 Заявка 14 8 5 1 24 - 11 29
5.
Ницца
 Заявка 15 8 4 3 19 - 9 28
6.
Монако
 Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
7.
Ланс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
8.
Ренн
 Заявка 15 7 3 5 29 - 20 24
9.
Реймс
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
10.
Страсбург
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
11.
Лион
 Заявка 15 5 4 6 20 - 26 19
12.
Гавр
 Заявка 14 5 2 7 14 - 15 17
13.
Монпелье
 Заявка 15 3 8 4 23 - 22 17
14.
Тулуза
 Заявка 14 3 6 5 18 - 18 15
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Мец
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
17.
Нант
 Заявка 15 3 3 9 16 - 25 12
18.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 31 - 9 34
2.
Монако
 Заявка 14 8 4 2 32 - 25 28
3.
Брест
 Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
4.
Лион
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
5.
Тулуза
 Заявка 15 6 3 6 16 - 19 21
6.
Нант
 Заявка 14 6 1 7 12 - 20 19
7.
Ницца
 Заявка 14 5 4 5 12 - 13 19
8.
Ланс
 Заявка 15 5 4 6 16 - 16 19
9.
Реймс
 Заявка 15 5 4 6 21 - 24 19
10.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 17 - 21 16
11.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
12.
Ренн
 Заявка 14 3 6 5 12 - 16 15
13.
Страсбург
 Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
14.
Мец
 Заявка 15 4 2 9 16 - 29 14
15.
Лорьян
 Заявка 15 3 4 8 16 - 31 13
16.
Клермон
 Заявка 14 2 5 7 13 - 27 11
17.
Гавр
 Заявка 15 1 8 6 13 - 22 11
18.
Марсель
 Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (6)
Лилль Дэвид Джонатан 16 (2)
Лион Ляказетт Александр 15
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 10
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Ланс Медина Факундо 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Ницца заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Ницца: 51%, Лорьян: 49%.
  • 96'
    Тосин Айегун из команды Лорьян не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 96'
    Менди Бенжамен из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 95'
    Контроль мяча: Ницца: 51%, Лорьян: 49%.
  • 94'
    Ницца контролирует мяч.
  • 94'
    Судья сигнализирует, что Лаборд Гаэтан из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Аджей Натаниэль
  • 94'
    Хорошую попытку сделал Гессан Эванн. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 93'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 92'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 91'
    Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Менди Формоз III из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Ницца контролирует мяч.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Ницца 90.8% (108)
    X 8.4% (10)
    Лорьян 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ницца 3:0 Лорьян онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца 3:0 Лорьян

    Исход игры
    Ницца
    90.8% (108)
    Ничья
    8.4% (10)
    Лорьян
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.9% (53)
    Меньше
    53.1% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    53.1% (60)
    Нет
    46.9% (53)
    Популярный счёт
    2:1 Ницца
    42% (50)