Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Луза Имран пробует нанести удар издали, но Марцин Булка держит все под контролем

43' Аджей Натаниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удар от ворот произведет Ницца

42' Туре Сулейман из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удар от ворот произведет Лорьян

40' Сансон Морган оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Тюрам Кефрен из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Сансон Морган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Удар от ворот произведет Лорьян

37' Тюрам Кефрен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Бога Жереми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Ле Бри Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Оооо... вот это был удар! Чо Мохамед-Али должен был забить с этой позиции.

36' Хорошую попытку сделал Чо Мохамед-Али . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Удар от ворот произведет Лорьян

32' Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Луза Имран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Удар от ворот произведет Лорьян

28' Кацерис Панос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Луза Имран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Фантастический гол, где все сам сделал Сансон Морган

23' Команда Ницца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

23' Туре Сулейман плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

22' Г О О О О Л - Сансон Морган забивает ударом с правой ноги!

22' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Сансон Морган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Лорьян

21' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Бакайоко Тьемуэ пробует нанести удар издали, но Марцин Булка держит все под контролем

19' Бамба Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Сансон Морган навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Тюрам Кефрен нанес удар головой, но Ивон Мвого спокойно отбил мяч.

18' Сансон Морган из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Чо Мохамед-Али пробует нанести удар издали, но Ивон Мвого держит все под контролем

16' Удар от ворот произведет Лорьян

16' Бога Жереми из команды Ницца наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

15' Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Лорьян

14' Моффи Теремас из команды Ницца наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

12' Бакайоко Тьемуэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Оооо... вот это был удар! Бамба Мохаммед должен был забить с этой позиции.

9' Хорошую попытку сделал Бамба Мохаммед . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Луза Имран создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Сансон Морган навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Удар от ворот произведет Ницца

5' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Удар от ворот произведет Ницца

3' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Лорьян

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ницца начинает с центра поля