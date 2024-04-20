Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Ренн

48' Мохамед Мостафа не смог попасть в створ ударом издали

46' Мутуссами Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Дуэ Дезире совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

44' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Кастеллетто Жан-Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Блас Людовик не смог попасть в створ ударом издали

41' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Мохамед Мостафа получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Мохамед Мостафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Ву Кристофер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

38' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Блас Людовик получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

32' Хорошую попытку сделал Мохамед Мостафа . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Дуэ Дезире пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем

26' Матч возобновлен

26' Дуглас Гомес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Дуглас Гомес получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Дуглас Гомес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Удар от ворот произведет Нант

19' Молле Флоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Блас Людовик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Блас Людовик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Молле Флоран пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем

11' Дуглас Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Сантамария Батист не смог попасть в створ ударом издали

10' Дуэ Дезире навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

8' Мутуссами Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Кастеллетто Жан-Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Ренн

4' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Дуэ Дезире навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Нант начинает с центра поля