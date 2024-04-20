  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Нант
0:3
Конец матча
Ренн
0'
40' Желтая карточка
Ву Кристофер
45' Желтая карточка
Дуэ Дезире
52' Желтая карточка
Сантамария Батист
62' Желтая карточка
Дуэ Гела
0:1
66' Гол
Мюинга Арно
0:2
76' Пенальти
Буриго Бенжамен
85' Желтая карточка
Чиривелья Педро
0:3
90' Гол
Гуйри Амин
90'+6

Ход матча

26'
Бамба Абдул-Кадер
Дуглас Гомес
 
40'
 
Ву Кристофер
45'
 
Дуэ Дезире
52'
 
Сантамария Батист
62'
 
Дуэ Гела
66'
0:1
Мюинга Арно
(Дуэ Гела)
67'
 
Буриго Бенжамен
Блас Людовик
72'
Траоре Бени
Мутуссами Самуэль
 
72'
Аппюа Стредер
Молле Флоран
 
76'
0:2
Буриго Бенжамен
82'
 
Гуйри Амин
Мюинга Арно
82'
 
Йылдырым Бертуг
Террье Мартен
85'
Чиривелья Педро
 
85'
Коко Маркус
Амьен-Аду Кельвен
 
89'
 
Теате Артур
Белосьян Женуэль
89'
 
Ридер Фабиан
Матусива Азор
90'
0:3
Гуйри Амин
(Дуэ Дезире)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 366 Количество передач 467
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Нант 24.3% (28)
X 40.9% (47)
Ренн 34.8% (40)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лафон
Альбан
98
Амьен-Аду
Кельвен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
3
Коцца
Николя
6
Дуглас
Гомес
5
Чиривелья
Педро
8
Мутуссами
Самуэль
17
Сиссоко
Мусса
31
Мохамед
Мостафа
25
Молле
Флоран
30
Манданда
Стив
17
Дуэ
Гела
23
Омари
Вармед
4
Ву
Кристофер
16
Белосьян
Женуэль
8
Сантамария
Батист
6
Матусива
Азор
11
Блас
Людовик
7
Террье
Мартен
33
Дуэ
Дезире
9
Мюинга
Арно
Нант
4-3-3
Ренн
4-2-3-1

История личных встреч

Нант
Ренн

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
85.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед

27 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
3 победы 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

18.5%
59.3%
22.2%
5 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

11.1%
37%
51.9%
3 победы 10 ничьих 14 побед

История матчей

Л1
3:1
Л1
0:1
Л1
3:0
ТМК
0:1
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
3:2
Л1
1:0
Л1
0:1
КЛ
2:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
4:1
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
1:3
ТМС
1:1
Л1
1:1
Л1
0:0
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

0.54
0.86

Среднее время на гол

167
105

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.64
1.15

Среднее время на гол

54
78

Всего голов

30
27

Голов в среднем за матч

1.11
1

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

81
90

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 8 (3) 0.27
Молле Флоран 4 0.13
Саймон Мозес 3 (1) 0.1
Аблин Маттис 3 0.1
Бамба Абдул-Кадер 2 0.07
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0.07
Кёмерт Эрай 2 0.07
Чиривелья Педро 1 0.03
Коко Маркус 1 0.03
Кадевере Тино 1 0.03
Мутуссами Самуэль 1 0.03
Паллуа Николя 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Траоре Бени 0 0
Мерлен Кентен 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буриго Бенжамен 8 (6) 0.27
Мюинга Арно 7 (2) 0.23
Гуйри Амин 6 0.2
Террье Мартен 6 0.2
Дуэ Дезире 4 0.13
Блас Людовик 4 (1) 0.13
Салах Ибрагим 3 0.1
Трюффер Адриен 1 0.03
Ассиньон Лоренс 1 0.03
Доку Жереми 1 0.03
Ву Кристофер 1 0.03
Теате Артур 1 0.03
Омари Вармед 1 0.03
Дуэ Гела 0 0
Сантамария Батист 0 0
Ле Фе Энцо 0 0
Белосьян Женуэль 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Гомес 7 0
Кастеллетто Жан-Шарль 5 0
Кёмерт Эрай 5 0
Сиссоко Мусса 4 0
Паллуа Николя 4 0
Молле Флоран 4 0
Чиривелья Педро 4 0
Дюверн Жан-Кевин 4 0
Мохамед Мостафа 2 1
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Коко Маркус 2 0
Коцца Николя 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Бамба Абдул-Кадер 2 0
Jocelyn Gourvennec 2 0
Траоре Бени 0 1
Мёпийу Бастьен 0 1
Сентонз Фабьен 1 0
Кадевере Тино 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Лафон Альбан 1 0
Дескамп Реми 1 0
Аблин Маттис 1 0
Антуан Комбуаре 1 0
Зезе Натан 1 0
Пьер Аристуи 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 7 0
Омари Вармед 5 1
Мюинга Арно 4 0
Трюффер Адриен 4 0
Ассиньон Лоренс 4 0
Ву Кристофер 2 1
Салах Ибрагим 3 0
Сантамария Батист 3 0
Блас Людовик 3 0
Теате Артур 3 0
Йылдырым Бертуг 3 0
Дуэ Дезире 3 0
Террье Мартен 1 1
Дуэ Гела 1 1
Буриго Бенжамен 2 0
Гуйри Амин 2 0
Ле Фе Энцо 2 0
Сейду Алиду 2 0
Манданда Стив 1 0
Галлон Готье 1 0
Матусива Азор 1 0
Жюльен Стефан 1 0

Результаты матчей

Нант
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Ренн
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

8
7
Нант
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Ренн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

9
25
Нант
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
30% (9)
60% (18)
10% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
27% (8)
47% (14)
Ренн
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (6)
40% (12)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

9
6

Волевые победы

20
13

Упущенные победы

17
32

Голы по времени матча

Забито

16
17
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
3
19%
2
12%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
4
25%
3
18%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

28
14
5 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
3
11%
3
21%
1-15
2
7%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
7
25%
1
7%
46-60
6
21%
3
21%
61-75
10
36%
4
29%
76-90

Забито

12
29
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 10
21 Не забивали 16
2
17%
4
14%
1-15
1
8%
5
17%
16-30
1
8%
2
7%
31-45
6
50%
6
21%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
2
17%
7
24%
76-90

Пропущено

20
20
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 13
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
2
10%
16-30
1
5%
7
35%
31-45
2
10%
3
15%
46-60
4
20%
5
25%
61-75
8
40%
3
15%
76-90

Забито

28
46
13 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 16
12 Не забивали 7
5
18%
6
13%
1-15
3
11%
8
17%
16-30
5
18%
5
11%
31-45
10
36%
9
20%
46-60
1
4%
6
13%
61-75
4
14%
12
26%
76-90

Пропущено

48
34
11 В 1-м тайме 15
37 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 23
5
10%
3
9%
1-15
5
10%
3
9%
16-30
1
2%
9
26%
31-45
9
19%
4
12%
46-60
10
21%
8
24%
61-75
18
38%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Гавр - Нант 0:1 Нант - Лион 1:3 Ницца - Нант 1:2 Нант - Страсбург 1:3
Марсель - Нант 2:0 Нант - Мец 0:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - ПСЖ 0:2 Тулуза - Нант 1:2 Нант - Ланс 0:1 Реймс - Нант 0:0 Нант - Лаваль 0:1 Нант - Клермон 1:2 По - Нант 1:4 Лион - Нант 1:0 Нант - Брест 0:2 ПСЖ - Нант 2:1 Нант - Ницца 1:0 Нант - Гавр 0:0 Мец - Нант 3:1
Ренн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ренн - Тулуза 1:2 Монако - Ренн 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Страсбург - Ренн 2:0
Ренн - Марсель 2:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Лорьян 1:2 Ле Пюи - Ренн 1:3 ПСЖ - Ренн 1:1 Ренн - Милан 3:2 Ренн - Клермон 3:1 Милан - Ренн 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3

Результаты матчей

Нант
Ренн

Точный счет

0:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:2
5 раз 17%
0:1
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 40%
1
12 раз 40%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
9 раз 30%
0
8 раз 27%
2
6 раз 20%
3
6 раз 20%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Нант
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
14
1
3
13
1.5
9
6
2
14
2.5
4
11
1
15
3.5
1
14
1
15
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
7
3
11
1.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
12
0.5
Больше Меньше
22
8
6
24
1.5
13
17
2
28
2.5
7
23
1
29
3.5
1
29
1
29
4.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 18 9 1 65 - 24 63
2.
Брест
 Заявка 29 15 8 6 44 - 27 53
3.
Монако
 Заявка 28 15 7 6 53 - 38 52
4.
Лилль
 Заявка 28 13 10 5 42 - 25 49
5.
Ницца
 Заявка 29 13 8 8 31 - 22 47
6.
Ланс
 Заявка 29 12 7 10 38 - 32 43
7.
Ренн
 Заявка 30 11 9 10 44 - 36 42
8.
Лион
 Заявка 29 12 5 12 38 - 45 41
9.
Реймс
 Заявка 29 11 7 11 36 - 39 40
10.
Марсель
 Заявка 28 10 9 9 41 - 33 39
11.
Тулуза
 Заявка 29 9 9 11 34 - 37 36
12.
Страсбург
 Заявка 29 9 9 11 33 - 40 36
13.
Монпелье
 Заявка 29 8 10 11 40 - 43 33
14.
Нант
 Заявка 30 9 4 17 28 - 48 31
15.
Гавр
 Заявка 29 6 10 13 27 - 37 28
16.
Мец
 Заявка 29 7 5 17 30 - 49 26
17.
Лорьян
 Заявка 29 6 8 15 35 - 55 26
18.
Клермон
 Заявка 29 4 10 15 23 - 52 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
2.
ПСЖ
 Заявка 14 8 5 1 34 - 15 29
3.
Марсель
 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
4.
Брест
 Заявка 14 8 5 1 24 - 11 29
5.
Ницца
 Заявка 15 8 4 3 19 - 9 28
6.
Монако
 Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
7.
Ланс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
8.
Ренн
 Заявка 15 7 3 5 29 - 20 24
9.
Реймс
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
10.
Страсбург
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
11.
Лион
 Заявка 15 5 4 6 20 - 26 19
12.
Гавр
 Заявка 14 5 2 7 14 - 15 17
13.
Монпелье
 Заявка 15 3 8 4 23 - 22 17
14.
Тулуза
 Заявка 14 3 6 5 18 - 18 15
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Мец
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
17.
Нант
 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
18.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 31 - 9 34
2.
Монако
 Заявка 14 8 4 2 32 - 25 28
3.
Брест
 Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
4.
Лион
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
5.
Тулуза
 Заявка 15 6 3 6 16 - 19 21
6.
Нант
 Заявка 14 6 1 7 12 - 20 19
7.
Ницца
 Заявка 14 5 4 5 12 - 13 19
8.
Ланс
 Заявка 15 5 4 6 16 - 16 19
9.
Реймс
 Заявка 15 5 4 6 21 - 24 19
10.
Ренн
 Заявка 15 4 6 5 15 - 16 18
11.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 17 - 21 16
12.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
13.
Страсбург
 Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
14.
Мец
 Заявка 15 4 2 9 16 - 29 14
15.
Лорьян
 Заявка 15 3 4 8 16 - 31 13
16.
Клермон
 Заявка 14 2 5 7 13 - 27 11
17.
Гавр
 Заявка 15 1 8 6 13 - 22 11
18.
Марсель
 Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (6)
Лилль Дэвид Джонатан 16 (2)
Лион Ляказетт Александр 15
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 10
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Ланс Медина Факундо 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Нант 24.3% (28)
    X 40.9% (47)
    Ренн 34.8% (40)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Нант 0:3 Ренн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нант 0:3 Ренн

    Исход игры
    Нант
    24.3% (28)
    Ничья
    40.9% (47)
    Ренн
    34.8% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.04% (37)
    Меньше
    66.96% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    72.32% (81)
    Нет
    27.68% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.3% (44)
    1:2 Ренн
    15.7% (18)
    0:1 Ренн
    14.8% (17)
    2:1 Нант
    13% (15)
    1:0 Нант
    7.8% (9)
    2:3 Ренн
    1.7% (2)
    2:0 Нант
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный