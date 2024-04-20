Тур: 30. Стадион: Стад де ля Божуар. Главный судья: Делажо Вилли
0'
40' Желтая карточкаВу Кристофер
45' Желтая карточкаДуэ Дезире
52' Желтая карточкаСантамария Батист
62' Желтая карточкаДуэ Гела
0:1
66' ГолМюинга Арно
0:2
76' ПенальтиБуриго Бенжамен
85' Желтая карточкаЧиривелья Педро
0:3
90' ГолГуйри Амин
90'+6
Ход матча
40'
45'
62'
66'
0:1
76'
0:2
85'
90'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
1 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
366 Количество передач 467
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Молле
Флоран
17
Дуэ
Гела
23
Омари
Вармед
11
Блас
Людовик
33
Дуэ
Дезире
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Молле ФлоранНападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
-
24 Кёмерт ЭрайЗащитник
-
44 Зезе НатанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Коко МаркусНападающий
-
77 Траоре БениНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Дуэ ГелаЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
52 Бамба РайанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гуйри АминНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Нант
Ренн
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
85.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед
27 матчей
11.1%
33.3%
55.6%
3 победы 9 ничьих 15 побед
Первый тайм
18.5%
59.3%
22.2%
5 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
11.1%
37%
51.9%
3 победы 10 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
0.54
0.86
Среднее время на гол
167
105
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.64
1.15
Среднее время на гол
54
78
Всего голов
30
27
Голов в среднем за матч
1.11
1
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
81
90
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|8 (3)
|0.27
|Молле Флоран
|4
|0.13
|Саймон Мозес
|3 (1)
|0.1
|Аблин Маттис
|3
|0.1
|Бамба Абдул-Кадер
|2
|0.07
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|0.07
|Кёмерт Эрай
|2
|0.07
|Чиривелья Педро
|1
|0.03
|Коко Маркус
|1
|0.03
|Кадевере Тино
|1
|0.03
|Мутуссами Самуэль
|1
|0.03
|Паллуа Николя
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Траоре Бени
|0
|0
|Мерлен Кентен
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буриго Бенжамен
|8 (6)
|0.27
|Мюинга Арно
|7 (2)
|0.23
|Гуйри Амин
|6
|0.2
|Террье Мартен
|6
|0.2
|Дуэ Дезире
|4
|0.13
|Блас Людовик
|4 (1)
|0.13
|Салах Ибрагим
|3
|0.1
|Трюффер Адриен
|1
|0.03
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.03
|Доку Жереми
|1
|0.03
|Ву Кристофер
|1
|0.03
|Теате Артур
|1
|0.03
|Омари Вармед
|1
|0.03
|Дуэ Гела
|0
|0
|Сантамария Батист
|0
|0
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|Белосьян Женуэль
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Гомес
|7
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|5
|0
|Кёмерт Эрай
|5
|0
|Сиссоко Мусса
|4
|0
|Паллуа Николя
|4
|0
|Молле Флоран
|4
|0
|Чиривелья Педро
|4
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|4
|0
|Мохамед Мостафа
|2
|1
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Коко Маркус
|2
|0
|Коцца Николя
|2
|0
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|2
|0
|Jocelyn Gourvennec
|2
|0
|Траоре Бени
|0
|1
|Мёпийу Бастьен
|0
|1
|Сентонз Фабьен
|1
|0
|Кадевере Тино
|1
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Аблин Маттис
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
|Зезе Натан
|1
|0
|Пьер Аристуи
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матич Неманья
|7
|0
|Омари Вармед
|5
|1
|Мюинга Арно
|4
|0
|Трюффер Адриен
|4
|0
|Ассиньон Лоренс
|4
|0
|Ву Кристофер
|2
|1
|Салах Ибрагим
|3
|0
|Сантамария Батист
|3
|0
|Блас Людовик
|3
|0
|Теате Артур
|3
|0
|Йылдырым Бертуг
|3
|0
|Дуэ Дезире
|3
|0
|Террье Мартен
|1
|1
|Дуэ Гела
|1
|1
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|Гуйри Амин
|2
|0
|Ле Фе Энцо
|2
|0
|Сейду Алиду
|2
|0
|Манданда Стив
|1
|0
|Галлон Готье
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
Результаты матчей
Нант
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Ренн
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
8
7
Нант
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Ренн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
9
25
Нант
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
30% (9)
60% (18)
10% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
27% (8)
47% (14)
Ренн
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (6)
40% (12)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
9
6
Волевые победы
20
13
Упущенные победы
17
32
Голы по времени матча
Забито
16
17
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
3
19%
2
12%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
4
25%
3
18%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
28
14
5 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
3
11%
3
21%
1-15
2
7%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
7
25%
1
7%
46-60
6
21%
3
21%
61-75
10
36%
4
29%
76-90
Забито
12
29
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 10
21 Не забивали 16
2
17%
4
14%
1-15
1
8%
5
17%
16-30
1
8%
2
7%
31-45
6
50%
6
21%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
2
17%
7
24%
76-90
Пропущено
20
20
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 13
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
2
10%
16-30
1
5%
7
35%
31-45
2
10%
3
15%
46-60
4
20%
5
25%
61-75
8
40%
3
15%
76-90
Забито
28
46
13 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 16
12 Не забивали 7
5
18%
6
13%
1-15
3
11%
8
17%
16-30
5
18%
5
11%
31-45
10
36%
9
20%
46-60
1
4%
6
13%
61-75
4
14%
12
26%
76-90
Пропущено
48
34
11 В 1-м тайме 15
37 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 23
5
10%
3
9%
1-15
5
10%
3
9%
16-30
1
2%
9
26%
31-45
9
19%
4
12%
46-60
10
21%
8
24%
61-75
18
38%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Гавр - Нант 0:1 Нант - Лион 1:3 Ницца - Нант 1:2 Нант - Страсбург 1:3
Марсель - Нант 2:0 Нант - Мец 0:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - ПСЖ 0:2 Тулуза - Нант 1:2 Нант - Ланс 0:1 Реймс - Нант 0:0 Нант - Лаваль 0:1 Нант - Клермон 1:2 По - Нант 1:4 Лион - Нант 1:0 Нант - Брест 0:2 ПСЖ - Нант 2:1 Нант - Ницца 1:0 Нант - Гавр 0:0 Мец - Нант 3:1
Ренн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ренн - Тулуза 1:2 Монако - Ренн 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Страсбург - Ренн 2:0
Ренн - Марсель 2:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Лорьян 1:2 Ле Пюи - Ренн 1:3 ПСЖ - Ренн 1:1 Ренн - Милан 3:2 Ренн - Клермон 3:1 Милан - Ренн 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3
Результаты матчей
Нант
Ренн
Точный счет
0:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:2
5 раз 17%
0:1
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 40%
1
12 раз 40%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
9 раз 30%
0
8 раз 27%
2
6 раз 20%
3
6 раз 20%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Нант
Ренн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
141
313
96
214
411
115
114
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
87
311
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1812
Больше Меньше
228
624
1317
228
723
129
129
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|18
|9
|1
|65 - 24
|63
|2.
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|44 - 27
|53
|3.
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|53 - 38
|52
|4.
|Заявка
|28
|13
|10
|5
|42 - 25
|49
|5.
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|31 - 22
|47
|6.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|38 - 32
|43
|7.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|44 - 36
|42
|8.
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|38 - 45
|41
|9.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|36 - 39
|40
|10.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|41 - 33
|39
|11.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|34 - 37
|36
|12.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|33 - 40
|36
|13.
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|40 - 43
|33
|14.
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|28 - 48
|31
|15.
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|27 - 37
|28
|16.
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|30 - 49
|26
|17.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|35 - 55
|26
|18.
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|23 - 52
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|28 - 8
|33
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|34 - 15
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 9
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 11
|29
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 9
|28
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|29 - 20
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 26
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 15
|17
|13.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|23 - 22
|17
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 18
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 20
|12
|17.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 28
|12
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|31 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|32 - 25
|28
|3.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 16
|24
|4.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 19
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|12 - 20
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 13
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 16
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 24
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|15 - 16
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 21
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|13.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|14.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 29
|14
|15.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 31
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 27
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 22
|11
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 24
|10
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|24 (6)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|16 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|15
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|11 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 10
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 10
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 9
|Ланс
|Медина Факундо
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нант 0:3 Ренн
Исход игры
Нант
24.3% (28)
Ничья
40.9% (47)
Ренн
34.8% (40)
Тотал 2.5
Больше
33.04% (37)
Меньше
66.96% (75)
Обе команды забьют
Да
72.32% (81)
Нет
27.68% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.3% (44)
1:2 Ренн
15.7% (18)
0:1 Ренн
14.8% (17)
2:1 Нант
13% (15)
1:0 Нант
7.8% (9)
2:3 Ренн
1.7% (2)
2:0 Нант
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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