Тур: 30. Стадион: Боллар-Делелис. Главный судья: Бастьен Бенуа
0'
1:0
3' ПенальтиСотока Флориан
18' Желтая карточкаГастьен Йоан
40' Желтая карточкаРашани Эльбасан
45' Желтая карточкаКейта Хабиб
54' Желтая карточкаМачадо Дейвер
Ход матча
3'
1:0
18'
40'
45'
54'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
242 Количество передач 206
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Самба
Брис
9
Вахи
Элю
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Вахи ЭлюНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДавидПолузащитник
-
18 Диуф ЭндиПолузащитник
-
32 Сишуба АяндаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
- Защитник
-
17 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чам МухаммедНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Жаке ДжеремиВратарь
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Бела ЖеремиНападающий
-
95 Киэ ГрежонНападающий
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Ланс
Клермон
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 2 победы
25 матчей
48%
36%
16%
12 побед 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
24%
56%
20%
6 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
52%
8%
10 побед 13 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.85
1.25
Среднее время на гол
48
72
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
0.92
0.92
Среднее время на гол
98
97
Всего голов
35
27
Голов в среднем за матч
1.4
1.08
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
Среднее время на гол
64
83
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотока Флориан
|7 (4)
|0.23
|Вахи Элю
|7 (1)
|0.23
|Саид Уэсли
|6
|0.2
|Коста Давид
|3
|0.1
|Франковски Пшемыслав
|3 (1)
|0.1
|Мачадо Дейвер
|3
|0.1
|Гилавоги Морган
|2
|0.07
|Агилар Рубен
|1
|0.03
|Медина Факундо
|1
|0.03
|Эль-Айнауи Нейл
|1
|0.03
|Томассон Адриен
|1
|0.03
|Кортес Оскар
|1
|0.03
|Гради Жонатан
|1
|0.03
|Дансо Кевин
|1
|0.03
|Диуф Энди
|1
|0.03
|Фюльжени Анжело
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чам Мухаммед
|6 (3)
|0.2
|Николсон Шамар
|3
|0.1
|Аллевина Джим
|2
|0.07
|Конате Шейк
|2
|0.07
|Маньен Йоанн
|2
|0.07
|Киэ Грежон
|2 (1)
|0.07
|Ожье Флоран
|1
|0.03
|Бутубба Биляль
|1
|0.03
|Гоналон Максим
|1
|0.03
|Ветеска Матеуш
|1
|0.03
|Матсима Крислен
|1
|0.03
|Кейта Хабиб
|1
|0.03
|Кофрие Максимилиано
|0
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|0
|0
|Виржинюс Алан
|0
|0
|Сейду Алиду
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гради Жонатан
|9
|1
|Медина Факундо
|10
|0
|Вахи Элю
|7
|1
|Дансо Кевин
|5
|0
|Сотока Флориан
|3
|1
|Франковски Пшемыслав
|4
|0
|Агилар Рубен
|4
|0
|Мачадо Дейвер
|4
|0
|Хусанов Абдукодир
|4
|0
|Томассон Адриен
|2
|1
|Самба Брис
|3
|0
|Менди Нампали
|2
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Абдул-Самед Салис
|2
|0
|Коста Давид
|2
|0
|Диуф Энди
|2
|0
|Франк Эз
|2
|0
|Айдара Массадио
|1
|0
|Саид Уэсли
|1
|0
|Фюльжени Анжело
|1
|0
|Гилавоги Морган
|1
|0
|Чавес Джоаннер
|1
|0
|Эль-Айнауи Нейл
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кофрие Максимилиано
|6
|2
|Сейду Алиду
|6
|1
|Рашани Эльбасан
|4
|2
|Гастьен Йоан
|7
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|3
|1
|Гоналон Максим
|4
|0
|Кейта Хабиб
|4
|0
|Конате Шейк
|4
|0
|Гастьен Паскаль
|2
|1
|Чам Мухаммед
|3
|0
|Зеффан Мехди
|2
|0
|Диао Мори
|2
|0
|Николсон Шамар
|2
|0
|Матсима Крислен
|2
|0
|Ожье Флоран
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Бутубба Биляль
|1
|0
|Армугом Йоэль
|1
|0
|Пельмар Анди
|1
|0
|Мбайя Иван
|1
|0
Результаты матчей
Ланс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Клермон
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
6
7
Ланс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Клермон
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
15
21
Упущенные победы
11
6
Ланс
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)
Клермон
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
19
22
Упущенные победы
17
13
Голы по времени матча
Забито
22
12
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
1
5%
2
17%
1-15
4
18%
1
8%
16-30
4
18%
4
33%
31-45
4
18%
2
17%
46-60
4
18%
1
8%
61-75
5
23%
2
17%
76-90
Пропущено
16
22
9 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
13%
5
23%
1-15
3
19%
4
18%
16-30
4
25%
6
27%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
3
19%
3
14%
76-90
Забито
16
10
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
3
19%
3
30%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
4
25%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Пропущено
16
25
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
1
6%
2
8%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
6
38%
3
12%
31-45
4
25%
6
24%
46-60
1
6%
5
20%
61-75
3
19%
7
28%
76-90
Забито
38
22
17 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 9
7 Не забивали 13
4
11%
5
23%
1-15
6
16%
1
5%
16-30
7
18%
6
27%
31-45
8
21%
5
23%
46-60
4
11%
3
14%
61-75
9
24%
2
9%
76-90
Пропущено
32
47
17 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 23
3
9%
7
15%
1-15
4
13%
6
13%
16-30
10
31%
9
19%
31-45
6
19%
9
19%
46-60
3
9%
6
13%
61-75
6
19%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мец - Ланс 2:1 Ланс - Гавр 1:1 Лилль - Ланс 2:1 Ланс - Ницца 1:3
Ланс - Брест 1:0 Лион - Ланс 0:3 Ланс - Монако 2:3 Фрайбург - Ланс 3:2 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Фрайбург 0:0 Ланс - Страсбург 3:1 Нант - Ланс 0:1 Тулуза - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2
Клермон
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Клермон - Монпелье 1:1 ПСЖ - Клермон 1:1 Клермон - Тулуза 0:3 Клермон - Гавр 2:1
Мец - Клермон 1:0 Клермон - Марсель 1:5 Ницца - Клермон 0:0 Ренн - Клермон 3:1 Клермон - Брест 1:1 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Нант - Клермон 1:2 Мец - Клермон 1:1 Клермон - Ренн 1:3 Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Клермон 1:1 Клермон - Ланс 0:3
Результаты матчей
Ланс
Клермон
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
0
7 раз 24%
2
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
0
13 раз 45%
1
11 раз 38%
2
5 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ланс
Клермон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
87
68
213
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
86
411
311
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
1613
1019
524
524
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|18
|9
|1
|65 - 24
|63
|2.
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|44 - 27
|53
|3.
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|53 - 38
|52
|4.
|Заявка
|28
|13
|10
|5
|42 - 25
|49
|5.
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|31 - 22
|47
|6.
|1:0 Заявка
|30
|13
|7
|10
|39 - 32
|46
|7.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|44 - 36
|42
|8.
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|38 - 45
|41
|9.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|36 - 39
|40
|10.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|41 - 33
|39
|11.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|34 - 37
|36
|12.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|33 - 40
|36
|13.
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|40 - 43
|33
|14.
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|28 - 48
|31
|15.
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|27 - 37
|28
|16.
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|30 - 49
|26
|17.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|35 - 55
|26
|18.
|0:1 Заявка
|30
|4
|10
|16
|23 - 53
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|28 - 8
|33
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|34 - 15
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 9
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 11
|29
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 9
|28
|6.
|1:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|29 - 20
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 26
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 15
|17
|13.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|23 - 22
|17
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 18
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 20
|12
|17.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 28
|12
|18.
|0:1 Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|31 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|32 - 25
|28
|3.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 16
|24
|4.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 19
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|12 - 20
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 13
|19
|8.
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 16
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 24
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|15 - 16
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 21
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|13.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|14.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 29
|14
|15.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 31
|13
|16.
|0:1 Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 28
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 22
|11
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 24
|10
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|24 (6)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|16 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|15
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|11 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 10
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 10
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 9
|Ланс
|Медина Факундо
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ланс 1:0 Клермон
Исход игры
Ланс
95.7% (112)
Ничья
1.7% (2)
Клермон
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
42.98% (49)
Меньше
57.02% (65)
Обе команды забьют
Да
39.47% (45)
Нет
60.53% (69)
Популярный счёт
2:0 Ланс
37.6% (44)
2:1 Ланс
31.6% (37)
1:0 Ланс
16.2% (19)
3:0 Ланс
4.3% (5)
3:1 Ланс
3.4% (4)
1:2 Клермон
1.7% (2)
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