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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Ланс
1:0
Второй тайм: 59'
Клермон
0'
1:0
3' Пенальти
Сотока Флориан
18' Желтая карточка
Гастьен Йоан
40' Желтая карточка
Рашани Эльбасан
45' Желтая карточка
Кейта Хабиб
54' Желтая карточка
Мачадо Дейвер

Ход матча

3'
Сотока Флориан
1:0
18'
 
Гастьен Йоан
40'
 
Рашани Эльбасан
45'
 
Кейта Хабиб
54'
Мачадо Дейвер
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 242 Количество передач 206
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 117
Ланс 95.7% (112)
X 1.7% (2)
Клермон 2.6% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
23
Эль-Айнауи
Нейл
26
Менди
Нампали
3
Мачадо
Дейвер
7
Сотока
Флориан
9
Вахи
Элю
11
Фюльжени
Анжело
99
Диао
Мори
4
Матсима
Крислен
17
Пельмар
Анди
5
Кофрие
Максимилиано
7
Маньен
Йоанн
25
Гастьен
Йоан
6
Кейта
Хабиб
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
10
Чам
Мухаммед
26
Виржинюс
Алан
18
Рашани
Эльбасан
Ланс
3-4-3
Клермон
3-4-3

История личных встреч

Ланс
Клермон

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 2 победы

25 матчей

48%
36%
16%
12 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

24%
56%
20%
6 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
52%
8%
10 побед 13 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
0:3
Л1
0:4
Л1
2:1
ТМК
3:1
Л1
3:1
Л1
2:2
Л2
1:1
КЛ
2:2
Л2
1:1
Л2
1:0
Л2
0:0
Л2
0:1
Л2
1:0
Л2
3:1
Л2
1:1
Л2
1:1
Л2
2:2
Л2
1:1
Л2
0:0
Л2
1:0
Л2
2:1
Л2
2:0
КЛ
3:0
Л2
1:2
Л2
2:1

Голы

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.85
1.25

Среднее время на гол

48
72

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

0.92
0.92

Среднее время на гол

98
97

Всего голов

35
27

Голов в среднем за матч

1.4
1.08

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
7
Больше 28%
Меньше 72%
18

Среднее время на гол

64
83

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотока Флориан 7 (4) 0.23
Вахи Элю 7 (1) 0.23
Саид Уэсли 6 0.2
Коста Давид 3 0.1
Франковски Пшемыслав 3 (1) 0.1
Мачадо Дейвер 3 0.1
Гилавоги Морган 2 0.07
Агилар Рубен 1 0.03
Медина Факундо 1 0.03
Эль-Айнауи Нейл 1 0.03
Томассон Адриен 1 0.03
Кортес Оскар 1 0.03
Гради Жонатан 1 0.03
Дансо Кевин 1 0.03
Диуф Энди 1 0.03
Фюльжени Анжело 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 6 (3) 0.2
Николсон Шамар 3 0.1
Аллевина Джим 2 0.07
Конате Шейк 2 0.07
Маньен Йоанн 2 0.07
Киэ Грежон 2 (1) 0.07
Ожье Флоран 1 0.03
Бутубба Биляль 1 0.03
Гоналон Максим 1 0.03
Ветеска Матеуш 1 0.03
Матсима Крислен 1 0.03
Кейта Хабиб 1 0.03
Кофрие Максимилиано 0 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 0 0
Виржинюс Алан 0 0
Сейду Алиду 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гради Жонатан 9 1
Медина Факундо 10 0
Вахи Элю 7 1
Дансо Кевин 5 0
Сотока Флориан 3 1
Франковски Пшемыслав 4 0
Агилар Рубен 4 0
Мачадо Дейвер 4 0
Хусанов Абдукодир 4 0
Томассон Адриен 2 1
Самба Брис 3 0
Менди Нампали 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Коста Давид 2 0
Диуф Энди 2 0
Франк Эз 2 0
Айдара Массадио 1 0
Саид Уэсли 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Гилавоги Морган 1 0
Чавес Джоаннер 1 0
Эль-Айнауи Нейл 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кофрие Максимилиано 6 2
Сейду Алиду 6 1
Рашани Эльбасан 4 2
Гастьен Йоан 7 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 3 1
Гоналон Максим 4 0
Кейта Хабиб 4 0
Конате Шейк 4 0
Гастьен Паскаль 2 1
Чам Мухаммед 3 0
Зеффан Мехди 2 0
Диао Мори 2 0
Николсон Шамар 2 0
Матсима Крислен 2 0
Ожье Флоран 1 0
Киэ Грежон 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Армугом Йоэль 1 0
Пельмар Анди 1 0
Мбайя Иван 1 0

Результаты матчей

Ланс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Клермон
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

6
7
Ланс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Клермон
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

15
21

Упущенные победы

11
6
Ланс
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)
Клермон
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

19
22

Упущенные победы

17
13

Голы по времени матча

Забито

22
12
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
1
5%
2
17%
1-15
4
18%
1
8%
16-30
4
18%
4
33%
31-45
4
18%
2
17%
46-60
4
18%
1
8%
61-75
5
23%
2
17%
76-90

Пропущено

16
22
9 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
13%
5
23%
1-15
3
19%
4
18%
16-30
4
25%
6
27%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
3
19%
3
14%
76-90

Забито

16
10
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
3
19%
3
30%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
4
25%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Пропущено

16
25
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
1
6%
2
8%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
6
38%
3
12%
31-45
4
25%
6
24%
46-60
1
6%
5
20%
61-75
3
19%
7
28%
76-90

Забито

38
22
17 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 9
7 Не забивали 13
4
11%
5
23%
1-15
6
16%
1
5%
16-30
7
18%
6
27%
31-45
8
21%
5
23%
46-60
4
11%
3
14%
61-75
9
24%
2
9%
76-90

Пропущено

32
47
17 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 23
3
9%
7
15%
1-15
4
13%
6
13%
16-30
10
31%
9
19%
31-45
6
19%
9
19%
46-60
3
9%
6
13%
61-75
6
19%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мец - Ланс 2:1 Ланс - Гавр 1:1 Лилль - Ланс 2:1 Ланс - Ницца 1:3
Ланс - Брест 1:0 Лион - Ланс 0:3 Ланс - Монако 2:3 Фрайбург - Ланс 3:2 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Фрайбург 0:0 Ланс - Страсбург 3:1 Нант - Ланс 0:1 Тулуза - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2
Клермон
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Клермон - Монпелье 1:1 ПСЖ - Клермон 1:1 Клермон - Тулуза 0:3 Клермон - Гавр 2:1
Мец - Клермон 1:0 Клермон - Марсель 1:5 Ницца - Клермон 0:0 Ренн - Клермон 3:1 Клермон - Брест 1:1 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Нант - Клермон 1:2 Мец - Клермон 1:1 Клермон - Ренн 1:3 Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Клермон 1:1 Клермон - Ланс 0:3

Результаты матчей

Ланс
Клермон

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
0
7 раз 24%
2
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
0
13 раз 45%
1
11 раз 38%
2
5 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ланс
Клермон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
8
7
6
8
1.5
2
13
3
11
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
8
6
4
11
1.5
3
11
2
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
16
13
10
19
1.5
5
24
5
24
2.5
1
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 18 9 1 65 - 24 63
2.
Брест
 Заявка 29 15 8 6 44 - 27 53
3.
Монако
 Заявка 28 15 7 6 53 - 38 52
4.
Лилль
 Заявка 28 13 10 5 42 - 25 49
5.
Ницца
 Заявка 29 13 8 8 31 - 22 47
6.
Ланс
 1:0 Заявка 30 13 7 10 39 - 32 46
7.
Ренн
 Заявка 30 11 9 10 44 - 36 42
8.
Лион
 Заявка 29 12 5 12 38 - 45 41
9.
Реймс
 Заявка 29 11 7 11 36 - 39 40
10.
Марсель
 Заявка 28 10 9 9 41 - 33 39
11.
Тулуза
 Заявка 29 9 9 11 34 - 37 36
12.
Страсбург
 Заявка 29 9 9 11 33 - 40 36
13.
Монпелье
 Заявка 29 8 10 11 40 - 43 33
14.
Нант
 Заявка 30 9 4 17 28 - 48 31
15.
Гавр
 Заявка 29 6 10 13 27 - 37 28
16.
Мец
 Заявка 29 7 5 17 30 - 49 26
17.
Лорьян
 Заявка 29 6 8 15 35 - 55 26
18.
Клермон
 0:1 Заявка 30 4 10 16 23 - 53 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
2.
ПСЖ
 Заявка 14 8 5 1 34 - 15 29
3.
Марсель
 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
4.
Брест
 Заявка 14 8 5 1 24 - 11 29
5.
Ницца
 Заявка 15 8 4 3 19 - 9 28
6.
Ланс
 1:0 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
7.
Монако
 Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
8.
Ренн
 Заявка 15 7 3 5 29 - 20 24
9.
Реймс
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
10.
Страсбург
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
11.
Лион
 Заявка 15 5 4 6 20 - 26 19
12.
Гавр
 Заявка 14 5 2 7 14 - 15 17
13.
Монпелье
 Заявка 15 3 8 4 23 - 22 17
14.
Тулуза
 Заявка 14 3 6 5 18 - 18 15
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Мец
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
17.
Нант
 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
18.
Клермон
 0:1 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 31 - 9 34
2.
Монако
 Заявка 14 8 4 2 32 - 25 28
3.
Брест
 Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
4.
Лион
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
5.
Тулуза
 Заявка 15 6 3 6 16 - 19 21
6.
Нант
 Заявка 14 6 1 7 12 - 20 19
7.
Ницца
 Заявка 14 5 4 5 12 - 13 19
8.
Ланс
 1:0 Заявка 15 5 4 6 16 - 16 19
9.
Реймс
 Заявка 15 5 4 6 21 - 24 19
10.
Ренн
 Заявка 15 4 6 5 15 - 16 18
11.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 17 - 21 16
12.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
13.
Страсбург
 Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
14.
Мец
 Заявка 15 4 2 9 16 - 29 14
15.
Лорьян
 Заявка 15 3 4 8 16 - 31 13
16.
Клермон
 0:1 Заявка 15 2 5 8 13 - 28 11
17.
Гавр
 Заявка 15 1 8 6 13 - 22 11
18.
Марсель
 Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (6)
Лилль Дэвид Джонатан 16 (2)
Лион Ляказетт Александр 15
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 10
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Ланс Медина Факундо 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
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    • 65 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 117
    Ланс 95.7% (112)
    X 1.7% (2)
    Клермон 2.6% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ланс
    Ничья
    Клермон
    1.42
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    9.50
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    9.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 1:0 Клермон

    Исход игры
    Ланс
    95.7% (112)
    Ничья
    1.7% (2)
    Клермон
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.98% (49)
    Меньше
    57.02% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    39.47% (45)
    Нет
    60.53% (69)
    Популярный счёт
    2:0 Ланс
    37.6% (44)
    2:1 Ланс
    31.6% (37)
    1:0 Ланс
    16.2% (19)
    3:0 Ланс
    4.3% (5)
    3:1 Ланс
    3.4% (4)
    1:2 Клермон
    1.7% (2)
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