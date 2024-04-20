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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Ланс
1:0
Конец матча
Клермон
0'
1:0
3' Пенальти
Сотока Флориан
18' Желтая карточка
Гастьен Йоан
40' Желтая карточка
Рашани Эльбасан
45' Желтая карточка
Кейта Хабиб
54' Желтая карточка
Мачадо Дейвер
61' Undefined phrase: football_event_
Медина Факундо
79' Желтая карточка
Маньен Йоанн
90'+6

Ход матча

3'
Сотока Флориан
1:0
18'
 
Гастьен Йоан
40'
 
Рашани Эльбасан
45'
 
Кейта Хабиб
54'
Мачадо Дейвер
 
61'
Медина Факундо
 
62'
 
Киэ Грежон
Виржинюс Алан
63'
 
Бела Жереми
Кейта Хабиб
77'
Коста Давид
Фюльжени Анжело
 
79'
 
Маньен Йоанн
85'
Айдара Массадио
Мачадо Дейвер
 
86'
 
Бутубба Биляль
Чам Мухаммед
89'
Гилавоги Морган
Вахи Элю
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 432 Количество передач 474
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Ланс 95.7% (112)
X 1.7% (2)
Клермон 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
23
Эль-Айнауи
Нейл
26
Менди
Нампали
3
Мачадо
Дейвер
7
Сотока
Флориан
9
Вахи
Элю
11
Фюльжени
Анжело
99
Диао
Мори
4
Матсима
Крислен
17
Пельмар
Анди
5
Кофрие
Максимилиано
7
Маньен
Йоанн
25
Гастьен
Йоан
6
Кейта
Хабиб
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
10
Чам
Мухаммед
26
Виржинюс
Алан
18
Рашани
Эльбасан
Ланс
3-4-3
Клермон
3-4-3

История личных встреч

Ланс
Клермон

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 2 победы

25 матчей

48%
36%
16%
12 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

24%
56%
20%
6 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
52%
8%
10 побед 13 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
0:3
Л1
0:4
Л1
2:1
ТМК
3:1
Л1
3:1
Л1
2:2
Л2
1:1
КЛ
2:2
Л2
1:1
Л2
1:0
Л2
0:0
Л2
0:1
Л2
1:0
Л2
3:1
Л2
1:1
Л2
1:1
Л2
2:2
Л2
1:1
Л2
0:0
Л2
1:0
Л2
2:1
Л2
2:0
КЛ
3:0
Л2
1:2
Л2
2:1

Голы

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.85
1.25

Среднее время на гол

48
72

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

0.92
0.92

Среднее время на гол

98
97

Всего голов

35
27

Голов в среднем за матч

1.4
1.08

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
7
Больше 28%
Меньше 72%
18

Среднее время на гол

64
83

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотока Флориан 7 (4) 0.23
Вахи Элю 7 (1) 0.23
Саид Уэсли 6 0.2
Коста Давид 3 0.1
Франковски Пшемыслав 3 (1) 0.1
Мачадо Дейвер 3 0.1
Гилавоги Морган 2 0.07
Агилар Рубен 1 0.03
Медина Факундо 1 0.03
Эль-Айнауи Нейл 1 0.03
Томассон Адриен 1 0.03
Кортес Оскар 1 0.03
Гради Жонатан 1 0.03
Дансо Кевин 1 0.03
Диуф Энди 1 0.03
Фюльжени Анжело 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 6 (3) 0.2
Николсон Шамар 3 0.1
Аллевина Джим 2 0.07
Конате Шейк 2 0.07
Маньен Йоанн 2 0.07
Киэ Грежон 2 (1) 0.07
Ожье Флоран 1 0.03
Бутубба Биляль 1 0.03
Гоналон Максим 1 0.03
Ветеска Матеуш 1 0.03
Матсима Крислен 1 0.03
Кейта Хабиб 1 0.03
Кофрие Максимилиано 0 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 0 0
Виржинюс Алан 0 0
Сейду Алиду 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гради Жонатан 9 1
Медина Факундо 10 0
Вахи Элю 7 1
Дансо Кевин 5 0
Сотока Флориан 3 1
Франковски Пшемыслав 4 0
Агилар Рубен 4 0
Мачадо Дейвер 4 0
Хусанов Абдукодир 4 0
Томассон Адриен 2 1
Самба Брис 3 0
Менди Нампали 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Коста Давид 2 0
Диуф Энди 2 0
Франк Эз 2 0
Айдара Массадио 1 0
Саид Уэсли 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Гилавоги Морган 1 0
Чавес Джоаннер 1 0
Эль-Айнауи Нейл 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кофрие Максимилиано 6 2
Сейду Алиду 6 1
Рашани Эльбасан 4 2
Гастьен Йоан 7 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 3 1
Гоналон Максим 4 0
Кейта Хабиб 4 0
Конате Шейк 4 0
Гастьен Паскаль 2 1
Чам Мухаммед 3 0
Зеффан Мехди 2 0
Диао Мори 2 0
Николсон Шамар 2 0
Матсима Крислен 2 0
Ожье Флоран 1 0
Киэ Грежон 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Армугом Йоэль 1 0
Пельмар Анди 1 0
Маньен Йоанн 1 0
Мбайя Иван 1 0

Результаты матчей

Ланс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Клермон
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

6
7
Ланс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Клермон
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

15
21

Упущенные победы

11
6
Ланс
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
Клермон
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (9)
30% (9)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

19
22

Упущенные победы

17
13

Голы по времени матча

Забито

23
12
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
17 Не забивали 22
2
9%
2
17%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
4
17%
4
33%
31-45
4
17%
2
17%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
5
22%
2
17%
76-90

Пропущено

16
23
9 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
13%
6
26%
1-15
3
19%
4
17%
16-30
4
25%
6
26%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
3
19%
3
13%
76-90

Забито

16
10
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 22
3
19%
3
30%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
4
25%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Пропущено

16
25
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
1
6%
2
8%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
6
38%
3
12%
31-45
4
25%
6
24%
46-60
1
6%
5
20%
61-75
3
19%
7
28%
76-90

Забито

39
22
18 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 10
15 Забивали первыми 9
7 Не забивали 14
5
13%
5
23%
1-15
6
15%
1
5%
16-30
7
18%
6
27%
31-45
8
21%
5
23%
46-60
4
10%
3
14%
61-75
9
23%
2
9%
76-90

Пропущено

32
48
17 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 24
3
9%
8
17%
1-15
4
13%
6
13%
16-30
10
31%
9
19%
31-45
6
19%
9
19%
46-60
3
9%
6
13%
61-75
6
19%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мец - Ланс 2:1 Ланс - Гавр 1:1 Лилль - Ланс 2:1 Ланс - Ницца 1:3
Ланс - Брест 1:0 Лион - Ланс 0:3 Ланс - Монако 2:3 Фрайбург - Ланс 3:2 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Фрайбург 0:0 Ланс - Страсбург 3:1 Нант - Ланс 0:1 Тулуза - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2
Клермон
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Клермон - Монпелье 1:1 ПСЖ - Клермон 1:1 Клермон - Тулуза 0:3 Клермон - Гавр 2:1
Мец - Клермон 1:0 Клермон - Марсель 1:5 Ницца - Клермон 0:0 Ренн - Клермон 3:1 Клермон - Брест 1:1 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Нант - Клермон 1:2 Мец - Клермон 1:1 Клермон - Ренн 1:3 Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Клермон 1:1 Клермон - Ланс 0:3

Результаты матчей

Ланс
Клермон

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%

Точный счет

1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 43%
0
7 раз 23%
2
5 раз 17%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
0
14 раз 47%
1
11 раз 37%
2
5 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ланс
Клермон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
8
7
6
9
1.5
2
13
3
12
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
8
7
4
11
1.5
3
12
2
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
16
14
10
20
1.5
5
25
5
25
2.5
1
29
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 18 9 1 65 - 24 63
2.
Брест
 Заявка 29 15 8 6 44 - 27 53
3.
Монако
 Заявка 28 15 7 6 53 - 38 52
4.
Лилль
 Заявка 28 13 10 5 42 - 25 49
5.
Ницца
 Заявка 29 13 8 8 31 - 22 47
6.
Ланс
 Заявка 30 13 7 10 39 - 32 46
7.
Ренн
 Заявка 30 11 9 10 44 - 36 42
8.
Лион
 Заявка 29 12 5 12 38 - 45 41
9.
Реймс
 Заявка 29 11 7 11 36 - 39 40
10.
Марсель
 Заявка 28 10 9 9 41 - 33 39
11.
Тулуза
 Заявка 29 9 9 11 34 - 37 36
12.
Страсбург
 Заявка 29 9 9 11 33 - 40 36
13.
Монпелье
 Заявка 29 8 10 11 40 - 43 33
14.
Нант
 Заявка 30 9 4 17 28 - 48 31
15.
Гавр
 Заявка 29 6 10 13 27 - 37 28
16.
Мец
 Заявка 29 7 5 17 30 - 49 26
17.
Лорьян
 Заявка 29 6 8 15 35 - 55 26
18.
Клермон
 Заявка 30 4 10 16 23 - 53 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
2.
ПСЖ
 Заявка 14 8 5 1 34 - 15 29
3.
Марсель
 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
4.
Брест
 Заявка 14 8 5 1 24 - 11 29
5.
Ницца
 Заявка 15 8 4 3 19 - 9 28
6.
Ланс
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
7.
Монако
 Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
8.
Ренн
 Заявка 15 7 3 5 29 - 20 24
9.
Реймс
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
10.
Страсбург
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
11.
Лион
 Заявка 15 5 4 6 20 - 26 19
12.
Гавр
 Заявка 14 5 2 7 14 - 15 17
13.
Монпелье
 Заявка 15 3 8 4 23 - 22 17
14.
Тулуза
 Заявка 14 3 6 5 18 - 18 15
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Мец
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
17.
Нант
 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
18.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 31 - 9 34
2.
Монако
 Заявка 14 8 4 2 32 - 25 28
3.
Брест
 Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
4.
Лион
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
5.
Тулуза
 Заявка 15 6 3 6 16 - 19 21
6.
Нант
 Заявка 14 6 1 7 12 - 20 19
7.
Ницца
 Заявка 14 5 4 5 12 - 13 19
8.
Ланс
 Заявка 15 5 4 6 16 - 16 19
9.
Реймс
 Заявка 15 5 4 6 21 - 24 19
10.
Ренн
 Заявка 15 4 6 5 15 - 16 18
11.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 17 - 21 16
12.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
13.
Страсбург
 Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
14.
Мец
 Заявка 15 4 2 9 16 - 29 14
15.
Лорьян
 Заявка 15 3 4 8 16 - 31 13
16.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 13 - 28 11
17.
Гавр
 Заявка 15 1 8 6 13 - 22 11
18.
Марсель
 Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (6)
Лилль Дэвид Джонатан 16 (2)
Лион Ляказетт Александр 15
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 10
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Ланс Медина Факундо 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 95'
    Клермон пытается что-то создать.
  • 94'
    Менди Нампали не смог попасть в створ ударом издали
  • 94'
    Ланс начинает контратаку
  • 94'
    Дансо Кевин из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Айдара Массадио из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Игрок из команды Клермон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 93'
    Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Медина Факундо ослабляет давление, выбив мяч.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Ланс 95.7% (112)
    X 1.7% (2)
    Клермон 2.6% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 1:0 Клермон

    Исход игры
    Ланс
    95.7% (112)
    Ничья
    1.7% (2)
    Клермон
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.98% (49)
    Меньше
    57.02% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    39.47% (45)
    Нет
    60.53% (69)
    Популярный счёт
    2:0 Ланс
    37.6% (44)
    2:1 Ланс
    31.6% (37)
    1:0 Ланс
    16.2% (19)
    3:0 Ланс
    4.3% (5)
    3:1 Ланс
    3.4% (4)
    1:2 Клермон
    1.7% (2)
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