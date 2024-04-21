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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Верес
1:1
Первый тайм: 45+'
Днепр-1
0'
8' Желтая карточка
Сезар Жулио
1:0
19' Гол
Дахновский Виталий
1:1
33' Гол
Адамюк Владимир

Ход матча

8'
Сезар Жулио
 
19'
Дахновский Виталий
(Iago Siqueira)
1:0
32'
 
Ramik Hadzhyiev
Танчик Владимир
33'
1:1
Адамюк Владимир
Лучшие коэффициенты
Верес
Ничья
Днепр-1
5.50
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3.60
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Все Коэффициенты
47
Когут
Богдан
39
Балан
Денис
6
Сезар
Жулио
5
Курко
Василий
95
Evgeny
Shevchenko
III
23
Кучеренко
Александр
29
Кучеров
Валерий
11
Дахновский
Виталий
20
Iago
Siqueira
30
Шастал
Дмитрий
89
Гайдучик
Николай
1
Волынец
Евгений
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
11
Мирошниченко
Денис
18
Бабенко
Руслан
34
Танчик
Владимир
20
Горбунов
Сергей
Олегович
27
Очеретько
Олег
17
Леднeв
Богдан
9
Гуцуляк
Алексей
Верес
Днепр-1

История личных встреч

Верес
Днепр-1

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.25

Тотал матчей

1.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

72
360

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Iago Siqueira 3 (1) 0.13
Мрвалевич Марко 3 (1) 0.13
Шарай Станислав 2 0.08
Гайдучик Николай 2 0.08
Дахновский Виталий 2 (1) 0.08
Evgeny Shevchenko III 2 0.08
Шарай Владислав 2 0.08
Янаков Денис 2 (2) 0.08
Кучеров Валерий 1 (1) 0.04
Балан Денис 1 0.04
Близниченко Андрей 1 0.04
Шестаков Михаил 1 0.04
Вовченко Семён 1 0.04
Марусич Максим 0 0
Шастал Дмитрий 0 0
Roman Kovalyuk 0 0
Сезар Жулио 0 0
Denys Svityukha 0 0
Vasyl Gakman 0 0
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филиппов Александр 8 0.32
Гуцуляк Алексей 8 0.32
Пихалёнок Александр 5 (2) 0.2
Леднeв Богдан 4 0.16
Адамюк Владимир 2 0.08
Мирошниченко Денис 1 0.04
Сарапий Эдуард 1 0.04
Танчик Владимир 1 0.04
Бабенко Руслан 1 0.04
Сваток Александр 1 0.04
Когут Игорь 1 0.04
Бланко Доминго 1 (1) 0.04
Рубчинский Валентин 0 0
Пурита Эмилиано 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кухарук Андрей 7 1
Балан Денис 5 1
Шарай Владислав 5 1
Iago Siqueira 6 0
Сезар Жулио 5 0
Evgeny Shevchenko III 5 0
Вовченко Семён 5 0
Кучеров Валерий 4 0
Шестаков Михаил 4 0
Vasyl Gakman 4 0
Марусич Максим 1 1
Банада Евгений 2 0
Близниченко Андрей 2 0
Кучеренко Александр 2 0
Шарай Станислав 2 0
Гайдучик Николай 2 0
Курко Василий 2 0
Когут Богдан 1 0
Паст Евгений 1 0
Морозко Евгений 1 0
Мрвалевич Марко 1 0
Смиян Максим 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарапий Эдуард 7 1
Бабенко Руслан 5 0
Адамюк Владимир 4 0
Гуцуляк Алексей 4 0
Рубчинский Валентин 4 0
Каплиенко Александр 3 0
Пихалёнок Александр 3 0
Кравец Василий 2 0
Горбунов Сергей Олегович 2 0
Когут Игорь 2 0
Волынец Евгений 2 0
Горин Олег 2 0
Yuriy Maksymov 2 0
Мирошниченко Денис 1 0
Пасич Евгений 1 0
Сваток Александр 1 0
Бланко Доминго 1 0
Леднeв Богдан 1 0
Очеретько Олег 1 0
Ramik Hadzhyiev 1 0

Результаты матчей

Верес
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Днепр-1
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

9
4
Верес
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Днепр-1
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

2
15
Верес
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
43% (10)
13% (3)
Днепр-1
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (10)
42% (10)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
63% (15)
25% (6)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

11
19

Голы по времени матча

Забито

19
17
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
3
16%
3
18%
1-15
2
11%
4
24%
16-30
4
21%
3
18%
31-45
1
5%
5
29%
29%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
6
32%
1
6%
76-90

Пропущено

19
10
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
4
21%
2
20%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
21%
2
20%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
5
26%
3
30%
76-90

Забито

5
18
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 9
18 Не забивали 13
1
20%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
60%
1
6%
31-45
0
0%
6
33%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
20%
3
17%
76-90

Пропущено

12
11
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
3
25%
3
27%
76-90

Забито

24
35
13 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 18
9 Не забивали 2
4
17%
6
17%
1-15
2
8%
7
20%
16-30
7
29%
29%
4
11%
31-45
1
4%
11
31%
46-60
3
13%
3
9%
61-75
7
29%
29%
4
11%
76-90

Пропущено

31
21
14 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 15
7
23%
2
10%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
4
13%
5
24%
31-45
4
13%
4
19%
46-60
5
16%
3
14%
61-75
8
26%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ЛНЗ Черкассы - Верес 1:0 Верес - Оболонь 3:0 Верес - Кривбасс 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Верес 3:1
Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Динамо Киев 1:1 Ворскла - Верес 2:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Верес - Ауда 2:0 Верес - Лиепая 1:0 Сигма Оломоуц Б - Верес 2:2 Верес - Люнгбю 0:0 Яблонец - Верес 2:2 Верес - Злате Моравце 0:0 Верес - Брера Струмица 3:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Полесье - Верес 1:1 Верес - Металлист-1925 4:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Александрия - Верес 1:0
Днепр-1
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Металлист-1925 - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Заря 2:2 Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1
Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Оболонь - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 1:1 Днепр-1 - РФШ Рига 2:1 Днепр-1 - Аркадаг 1:0 Днепр-1 - Дечич 2:0 Ракув - Днепр-1 4:1 Черно Море - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Александрия 1:0 Рух Львов - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Днепр-1 3:0

Результаты матчей

Верес
Днепр-1

Точный счет

0:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
4 раза 36%
1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
0:1
4 раза 17%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 48%
1
7 раз 30%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
1
13 раз 54%
2
5 раз 21%
0
3 раза 13%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Верес
Днепр-1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
5
7
1.5
4
8
3
9
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
11
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
11
0.5
Больше Меньше
21
3
5
18
1.5
8
16
3
20
2.5
3
21
1
22
3.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 23 16 5 2 46 - 19 53
2.
Динамо Киев
 23 16 3 4 54 - 24 51
3.
Кривбасс
 25 15 6 4 44 - 25 51
4.
Днепр-1
 1:1 25 12 9 4 35 - 23 45
5.
Рух Львов
 24 10 10 4 35 - 25 40
6.
Полесье
 24 11 6 7 31 - 23 39
7.
Ворскла
 25 8 6 11 23 - 37 30
8.
Черноморец Од
 24 9 2 13 34 - 34 29
9.
ЛНЗ Черкассы
 24 7 8 9 23 - 27 29
10.
Колос Ковалёвка
 24 6 10 8 18 - 19 28
11.
Заря
 23 6 8 9 24 - 30 26
12.
Александрия
 24 6 8 10 21 - 29 26
13.
Верес
 1:1 24 4 8 12 22 - 35 20
14.
Оболонь
 24 4 8 12 15 - 34 20
15.
Металлист-1925
 24 4 6 14 24 - 43 18
16.
Минай
 24 2 9 13 17 - 39 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 12 9 1 2 25 - 11 28
2.
Динамо Киев
 11 8 1 2 22 - 8 25
3.
Кривбасс
 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Черноморец Од
 12 6 1 5 17 - 14 19
5.
Днепр-1
 1:1 12 5 4 3 17 - 12 19
6.
Полесье
 12 5 3 4 15 - 15 18
7.
Рух Львов
 12 3 8 1 14 - 11 17
8.
Александрия
 12 4 4 4 8 - 13 16
9.
Заря
 12 4 2 6 9 - 14 14
10.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 8 - 10 14
11.
Верес
 1:1 13 3 5 5 18 - 22 14
12.
Металлист-1925
 11 3 3 5 12 - 20 12
13.
ЛНЗ Черкассы
 12 3 3 6 12 - 17 12
14.
Ворскла
 13 3 3 7 13 - 25 12
15.
Оболонь
 12 2 5 5 8 - 15 11
16.
Минай
 12 1 5 6 10 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 13 8 3 2 25 - 12 27
2.
Динамо Киев
 12 8 2 2 32 - 16 26
3.
Днепр-1
 1:1 13 7 5 1 18 - 11 26
4.
Шахтёр Донецк
 11 7 4 0 21 - 8 25
5.
Рух Львов
 12 7 2 3 21 - 14 23
6.
Полесье
 12 6 3 3 16 - 8 21
7.
Ворскла
 12 5 3 4 10 - 12 18
8.
ЛНЗ Черкассы
 12 4 5 3 11 - 10 17
9.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 10 - 9 14
10.
Заря
 11 2 6 3 15 - 16 12
11.
Черноморец Од
 12 3 1 8 17 - 20 10
12.
Александрия
 12 2 4 6 13 - 16 10
13.
Оболонь
 12 2 3 7 7 - 19 9
14.
Минай
 12 1 4 7 7 - 20 7
15.
Верес
 1:1 11 1 3 7 4 - 13 6
16.
Металлист-1925
 13 1 3 9 12 - 23 6
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 11 (6)
Динамо Киев Буяльский Виталий 8 (5)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 8 (2)
Кривбасс Кожушко Олег 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 10
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 8
Ворскла Челядин Артём 9
Весь список
Лучшие коэффициенты
Верес
Ничья
Днепр-1
5.50
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3.60
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4.50
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Верес
Днепр-1
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