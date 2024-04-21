Тур: 25. Стадион: Stadion Avanhard, Rivne.
Ход матча
8'
19'
33'
1:1
47
Когут
Богдан
39
Балан
Денис
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
71 Vasyl Gakman
-
Главный тренер: Олег Шендрук
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Максимов Юрий
История личных встреч
Верес
Днепр-1
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.25
0.25
Тотал матчей
1.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
72
360
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Iago Siqueira
|3 (1)
|0.13
|Мрвалевич Марко
|3 (1)
|0.13
|Шарай Станислав
|2
|0.08
|Гайдучик Николай
|2
|0.08
|Дахновский Виталий
|2 (1)
|0.08
|Evgeny Shevchenko III
|2
|0.08
|Шарай Владислав
|2
|0.08
|Янаков Денис
|2 (2)
|0.08
|Кучеров Валерий
|1 (1)
|0.04
|Балан Денис
|1
|0.04
|Близниченко Андрей
|1
|0.04
|Шестаков Михаил
|1
|0.04
|Вовченко Семён
|1
|0.04
|Марусич Максим
|0
|0
|Шастал Дмитрий
|0
|0
|Roman Kovalyuk
|0
|0
|Сезар Жулио
|0
|0
|Denys Svityukha
|0
|0
|Vasyl Gakman
|0
|0
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филиппов Александр
|8
|0.32
|Гуцуляк Алексей
|8
|0.32
|Пихалёнок Александр
|5 (2)
|0.2
|Леднeв Богдан
|4
|0.16
|Адамюк Владимир
|2
|0.08
|Мирошниченко Денис
|1
|0.04
|Сарапий Эдуард
|1
|0.04
|Танчик Владимир
|1
|0.04
|Бабенко Руслан
|1
|0.04
|Сваток Александр
|1
|0.04
|Когут Игорь
|1
|0.04
|Бланко Доминго
|1 (1)
|0.04
|Рубчинский Валентин
|0
|0
|Пурита Эмилиано
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кухарук Андрей
|7
|1
|Балан Денис
|5
|1
|Шарай Владислав
|5
|1
|Iago Siqueira
|6
|0
|Сезар Жулио
|5
|0
|Evgeny Shevchenko III
|5
|0
|Вовченко Семён
|5
|0
|Кучеров Валерий
|4
|0
|Шестаков Михаил
|4
|0
|Vasyl Gakman
|4
|0
|Марусич Максим
|1
|1
|Банада Евгений
|2
|0
|Близниченко Андрей
|2
|0
|Кучеренко Александр
|2
|0
|Шарай Станислав
|2
|0
|Гайдучик Николай
|2
|0
|Курко Василий
|2
|0
|Когут Богдан
|1
|0
|Паст Евгений
|1
|0
|Морозко Евгений
|1
|0
|Мрвалевич Марко
|1
|0
|Смиян Максим
|1
|0
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарапий Эдуард
|7
|1
|Бабенко Руслан
|5
|0
|Адамюк Владимир
|4
|0
|Гуцуляк Алексей
|4
|0
|Рубчинский Валентин
|4
|0
|Каплиенко Александр
|3
|0
|Пихалёнок Александр
|3
|0
|Кравец Василий
|2
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|2
|0
|Когут Игорь
|2
|0
|Волынец Евгений
|2
|0
|Горин Олег
|2
|0
|Yuriy Maksymov
|2
|0
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Сваток Александр
|1
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Леднeв Богдан
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
|Ramik Hadzhyiev
|1
|0
Результаты матчей
Верес
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Днепр-1
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
9
4
Верес
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Днепр-1
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
2
15
Верес
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
43% (10)
13% (3)
Днепр-1
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (10)
42% (10)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
63% (15)
25% (6)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
11
19
Голы по времени матча
Забито
19
17
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
3
16%
3
18%
1-15
2
11%
4
24%
16-30
4
21%
3
18%
31-45
1
5%
5
29%
29%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
6
32%
1
6%
76-90
Пропущено
19
10
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
4
21%
2
20%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
21%
2
20%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
5
26%
3
30%
76-90
Забито
5
18
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 9
18 Не забивали 13
1
20%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
60%
1
6%
31-45
0
0%
6
33%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
20%
3
17%
76-90
Пропущено
12
11
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
3
25%
3
27%
76-90
Забито
24
35
13 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 18
9 Не забивали 2
4
17%
6
17%
1-15
2
8%
7
20%
16-30
7
29%
29%
4
11%
31-45
1
4%
11
31%
46-60
3
13%
3
9%
61-75
7
29%
29%
4
11%
76-90
Пропущено
31
21
14 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 15
7
23%
2
10%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
4
13%
5
24%
31-45
4
13%
4
19%
46-60
5
16%
3
14%
61-75
8
26%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ЛНЗ Черкассы - Верес 1:0 Верес - Оболонь 3:0 Верес - Кривбасс 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Верес 3:1
Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Динамо Киев 1:1 Ворскла - Верес 2:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Верес - Ауда 2:0 Верес - Лиепая 1:0 Сигма Оломоуц Б - Верес 2:2 Верес - Люнгбю 0:0 Яблонец - Верес 2:2 Верес - Злате Моравце 0:0 Верес - Брера Струмица 3:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Полесье - Верес 1:1 Верес - Металлист-1925 4:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Александрия - Верес 1:0
Днепр-1
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Металлист-1925 - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Заря 2:2 Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1
Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Оболонь - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 1:1 Днепр-1 - РФШ Рига 2:1 Днепр-1 - Аркадаг 1:0 Днепр-1 - Дечич 2:0 Ракув - Днепр-1 4:1 Черно Море - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Александрия 1:0 Рух Львов - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Днепр-1 3:0
Результаты матчей
Верес
Днепр-1
Точный счет
0:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
4 раза 36%
1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
0:1
4 раза 17%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 48%
1
7 раз 30%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
1
13 раз 54%
2
5 раз 21%
0
3 раза 13%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Верес
Днепр-1
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
102
57
48
39
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1211
Больше Меньше
213
518
816
320
321
122
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|16
|5
|2
|46 - 19
|53
|2.
|23
|16
|3
|4
|54 - 24
|51
|3.
|25
|15
|6
|4
|44 - 25
|51
|4.
|1:1
|25
|12
|9
|4
|35 - 23
|45
|5.
|24
|10
|10
|4
|35 - 25
|40
|6.
|24
|11
|6
|7
|31 - 23
|39
|7.
|25
|8
|6
|11
|23 - 37
|30
|8.
|24
|9
|2
|13
|34 - 34
|29
|9.
|24
|7
|8
|9
|23 - 27
|29
|10.
|24
|6
|10
|8
|18 - 19
|28
|11.
|23
|6
|8
|9
|24 - 30
|26
|12.
|24
|6
|8
|10
|21 - 29
|26
|13.
|1:1
|24
|4
|8
|12
|22 - 35
|20
|14.
|24
|4
|8
|12
|15 - 34
|20
|15.
|24
|4
|6
|14
|24 - 43
|18
|16.
|24
|2
|9
|13
|17 - 39
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|1
|2
|25 - 11
|28
|2.
|11
|8
|1
|2
|22 - 8
|25
|3.
|12
|7
|3
|2
|19 - 13
|24
|4.
|12
|6
|1
|5
|17 - 14
|19
|5.
|1:1
|12
|5
|4
|3
|17 - 12
|19
|6.
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|7.
|12
|3
|8
|1
|14 - 11
|17
|8.
|12
|4
|4
|4
|8 - 13
|16
|9.
|12
|4
|2
|6
|9 - 14
|14
|10.
|12
|3
|5
|4
|8 - 10
|14
|11.
|1:1
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|12.
|11
|3
|3
|5
|12 - 20
|12
|13.
|12
|3
|3
|6
|12 - 17
|12
|14.
|13
|3
|3
|7
|13 - 25
|12
|15.
|12
|2
|5
|5
|8 - 15
|11
|16.
|12
|1
|5
|6
|10 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|25 - 12
|27
|2.
|12
|8
|2
|2
|32 - 16
|26
|3.
|1:1
|13
|7
|5
|1
|18 - 11
|26
|4.
|11
|7
|4
|0
|21 - 8
|25
|5.
|12
|7
|2
|3
|21 - 14
|23
|6.
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|7.
|12
|5
|3
|4
|10 - 12
|18
|8.
|12
|4
|5
|3
|11 - 10
|17
|9.
|12
|3
|5
|4
|10 - 9
|14
|10.
|11
|2
|6
|3
|15 - 16
|12
|11.
|12
|3
|1
|8
|17 - 20
|10
|12.
|12
|2
|4
|6
|13 - 16
|10
|13.
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|14.
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|15.
|1:1
|11
|1
|3
|7
|4 - 13
|6
|16.
|13
|1
|3
|9
|12 - 23
|6
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (6)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|8 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|8 (2)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|8 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 10
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 8
|Ворскла
|Челядин Артём
|9