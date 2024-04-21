Тур: 25. Стадион: Stadion Avanhard, Rivne.
0'
8' Желтая карточкаСезар Жулио
1:0
19' ГолДахновский Виталий
1:1
33' ГолАдамюк Владимир
45' Желтая карточкаОчеретько Олег
55' Желтая карточкаШастал Дмитрий
65' Желтая карточкаКурко Василий
73' Желтая карточкаСваток Александр
82' Желтая карточкаIago Siqueira
86' Желтая карточкаШарай Владислав
90' Желтая карточкаRamik Hadzhyiev
90'+5
Ход матча
8'
19'
33'
1:1
45'
55'
65'
73'
82'
86'
90'
47
Когут
Богдан
39
Балан
Денис
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
71 Vasyl Gakman
-
Главный тренер: Олег Шендрук
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Максимов Юрий
История личных встреч
Верес
Днепр-1
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.25
0.25
Тотал матчей
1.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
72
360
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Iago Siqueira
|3 (1)
|0.13
|Мрвалевич Марко
|3 (1)
|0.13
|Шарай Станислав
|2
|0.08
|Гайдучик Николай
|2
|0.08
|Дахновский Виталий
|2 (1)
|0.08
|Evgeny Shevchenko III
|2
|0.08
|Шарай Владислав
|2
|0.08
|Янаков Денис
|2 (2)
|0.08
|Кучеров Валерий
|1 (1)
|0.04
|Балан Денис
|1
|0.04
|Близниченко Андрей
|1
|0.04
|Шестаков Михаил
|1
|0.04
|Вовченко Семён
|1
|0.04
|Марусич Максим
|0
|0
|Шастал Дмитрий
|0
|0
|Roman Kovalyuk
|0
|0
|Сезар Жулио
|0
|0
|Denys Svityukha
|0
|0
|Vasyl Gakman
|0
|0
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филиппов Александр
|8
|0.32
|Гуцуляк Алексей
|8
|0.32
|Пихалёнок Александр
|5 (2)
|0.2
|Леднeв Богдан
|4
|0.16
|Адамюк Владимир
|2
|0.08
|Мирошниченко Денис
|1
|0.04
|Сарапий Эдуард
|1
|0.04
|Танчик Владимир
|1
|0.04
|Бабенко Руслан
|1
|0.04
|Сваток Александр
|1
|0.04
|Когут Игорь
|1
|0.04
|Бланко Доминго
|1 (1)
|0.04
|Рубчинский Валентин
|0
|0
|Пурита Эмилиано
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кухарук Андрей
|7
|1
|Шарай Владислав
|6
|1
|Iago Siqueira
|7
|0
|Балан Денис
|5
|1
|Сезар Жулио
|5
|0
|Evgeny Shevchenko III
|5
|0
|Вовченко Семён
|5
|0
|Кучеров Валерий
|4
|0
|Шестаков Михаил
|4
|0
|Vasyl Gakman
|4
|0
|Курко Василий
|3
|0
|Марусич Максим
|1
|1
|Банада Евгений
|2
|0
|Близниченко Андрей
|2
|0
|Кучеренко Александр
|2
|0
|Шарай Станислав
|2
|0
|Гайдучик Николай
|2
|0
|Когут Богдан
|1
|0
|Паст Евгений
|1
|0
|Морозко Евгений
|1
|0
|Мрвалевич Марко
|1
|0
|Смиян Максим
|1
|0
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарапий Эдуард
|7
|1
|Бабенко Руслан
|5
|0
|Адамюк Владимир
|4
|0
|Гуцуляк Алексей
|4
|0
|Рубчинский Валентин
|4
|0
|Каплиенко Александр
|3
|0
|Пихалёнок Александр
|3
|0
|Сваток Александр
|2
|0
|Кравец Василий
|2
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|2
|0
|Когут Игорь
|2
|0
|Волынец Евгений
|2
|0
|Очеретько Олег
|2
|0
|Горин Олег
|2
|0
|Ramik Hadzhyiev
|2
|0
|Yuriy Maksymov
|2
|0
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Леднeв Богдан
|1
|0
Результаты матчей
Верес
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Днепр-1
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
10
5
Верес
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Днепр-1
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
2
15
Верес
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
46% (11)
13% (3)
Днепр-1
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
64% (16)
24% (6)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
12
20
Голы по времени матча
Забито
20
18
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
3
15%
3
17%
1-15
3
15%
4
22%
16-30
4
20%
4
22%
31-45
1
5%
5
28%
46-60
3
15%
1
6%
61-75
6
30%
1
6%
76-90
Пропущено
20
11
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
4
20%
2
18%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
5
25%
2
18%
31-45
2
10%
2
18%
46-60
2
10%
1
9%
61-75
5
25%
3
27%
76-90
Забито
5
18
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 9
19 Не забивали 14
1
20%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
60%
1
6%
31-45
0
0%
6
33%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
20%
3
17%
76-90
Пропущено
12
11
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
3
25%
3
27%
76-90
Забито
25
36
14 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 18
9 Не забивали 2
4
16%
6
17%
1-15
3
12%
7
19%
16-30
7
28%
5
14%
31-45
1
4%
11
31%
46-60
3
12%
3
8%
61-75
7
28%
4
11%
76-90
Пропущено
32
22
15 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 16
7
22%
2
9%
1-15
3
9%
2
9%
16-30
5
16%
5
23%
31-45
4
13%
4
18%
46-60
5
16%
3
14%
61-75
8
25%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ЛНЗ Черкассы - Верес 1:0 Верес - Оболонь 3:0 Верес - Кривбасс 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Верес 3:1
Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Динамо Киев 1:1 Ворскла - Верес 2:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Верес - Ауда 2:0 Верес - Лиепая 1:0 Сигма Оломоуц Б - Верес 2:2 Верес - Люнгбю 0:0 Яблонец - Верес 2:2 Верес - Злате Моравце 0:0 Верес - Брера Струмица 3:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Полесье - Верес 1:1 Верес - Металлист-1925 4:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Александрия - Верес 1:0
Днепр-1
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Металлист-1925 - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Заря 2:2 Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1
Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Оболонь - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 1:1 Днепр-1 - РФШ Рига 2:1 Днепр-1 - Аркадаг 1:0 Днепр-1 - Дечич 2:0 Ракув - Днепр-1 4:1 Черно Море - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Александрия 1:0 Рух Львов - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Днепр-1 3:0
Результаты матчей
Верес
Днепр-1
Точный счет
0:2
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:1
5 раз 38%
0:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
4 раза 36%
1
8 раз 62%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
7 раз 28%
0:1
4 раза 16%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 46%
1
8 раз 33%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
14 раз 56%
2
5 раз 20%
0
3 раза 12%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Верес
Днепр-1
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
102
58
48
310
111
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
121
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1311
Больше Меньше
223
519
817
321
322
123
124
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|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (6)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|8 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|8 (2)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|8 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 10
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 8
|Ворскла
|Челядин Артём
|9