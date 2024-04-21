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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Верес
1:1
Конец матча
Днепр-1
0'
8' Желтая карточка
Сезар Жулио
1:0
19' Гол
Дахновский Виталий
1:1
33' Гол
Адамюк Владимир
45' Желтая карточка
Очеретько Олег
55' Желтая карточка
Шастал Дмитрий
65' Желтая карточка
Курко Василий
73' Желтая карточка
Сваток Александр
82' Желтая карточка
Iago Siqueira
86' Желтая карточка
Шарай Владислав
90' Желтая карточка
Ramik Hadzhyiev
90'+5
47
Когут
Богдан
39
Балан
Денис
6
Сезар
Жулио
5
Курко
Василий
95
Evgeny
Shevchenko
III
23
Кучеренко
Александр
29
Кучеров
Валерий
11
Дахновский
Виталий
20
Iago
Siqueira
30
Шастал
Дмитрий
89
Гайдучик
Николай
1
Волынец
Евгений
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
11
Мирошниченко
Денис
18
Бабенко
Руслан
34
Танчик
Владимир
20
Горбунов
Сергей
Олегович
27
Очеретько
Олег
17
Леднeв
Богдан
9
Гуцуляк
Алексей
Верес
Днепр-1

История личных встреч

Верес
Днепр-1

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.25

Тотал матчей

1.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

72
360

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Iago Siqueira 3 (1) 0.13
Мрвалевич Марко 3 (1) 0.13
Шарай Станислав 2 0.08
Гайдучик Николай 2 0.08
Дахновский Виталий 2 (1) 0.08
Evgeny Shevchenko III 2 0.08
Шарай Владислав 2 0.08
Янаков Денис 2 (2) 0.08
Кучеров Валерий 1 (1) 0.04
Балан Денис 1 0.04
Близниченко Андрей 1 0.04
Шестаков Михаил 1 0.04
Вовченко Семён 1 0.04
Марусич Максим 0 0
Шастал Дмитрий 0 0
Roman Kovalyuk 0 0
Сезар Жулио 0 0
Denys Svityukha 0 0
Vasyl Gakman 0 0
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филиппов Александр 8 0.32
Гуцуляк Алексей 8 0.32
Пихалёнок Александр 5 (2) 0.2
Леднeв Богдан 4 0.16
Адамюк Владимир 2 0.08
Мирошниченко Денис 1 0.04
Сарапий Эдуард 1 0.04
Танчик Владимир 1 0.04
Бабенко Руслан 1 0.04
Сваток Александр 1 0.04
Когут Игорь 1 0.04
Бланко Доминго 1 (1) 0.04
Рубчинский Валентин 0 0
Пурита Эмилиано 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кухарук Андрей 7 1
Шарай Владислав 6 1
Iago Siqueira 7 0
Балан Денис 5 1
Сезар Жулио 5 0
Evgeny Shevchenko III 5 0
Вовченко Семён 5 0
Кучеров Валерий 4 0
Шестаков Михаил 4 0
Vasyl Gakman 4 0
Курко Василий 3 0
Марусич Максим 1 1
Банада Евгений 2 0
Близниченко Андрей 2 0
Кучеренко Александр 2 0
Шарай Станислав 2 0
Гайдучик Николай 2 0
Когут Богдан 1 0
Паст Евгений 1 0
Морозко Евгений 1 0
Мрвалевич Марко 1 0
Смиян Максим 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарапий Эдуард 7 1
Бабенко Руслан 5 0
Адамюк Владимир 4 0
Гуцуляк Алексей 4 0
Рубчинский Валентин 4 0
Каплиенко Александр 3 0
Пихалёнок Александр 3 0
Сваток Александр 2 0
Кравец Василий 2 0
Горбунов Сергей Олегович 2 0
Когут Игорь 2 0
Волынец Евгений 2 0
Очеретько Олег 2 0
Горин Олег 2 0
Ramik Hadzhyiev 2 0
Yuriy Maksymov 2 0
Мирошниченко Денис 1 0
Пасич Евгений 1 0
Бланко Доминго 1 0
Леднeв Богдан 1 0

Результаты матчей

Верес
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Днепр-1
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

10
5
Верес
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Днепр-1
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

2
15
Верес
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
46% (11)
13% (3)
Днепр-1
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
64% (16)
24% (6)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

12
20

Голы по времени матча

Забито

20
18
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
3
15%
3
17%
1-15
3
15%
4
22%
16-30
4
20%
4
22%
31-45
1
5%
5
28%
46-60
3
15%
1
6%
61-75
6
30%
1
6%
76-90

Пропущено

20
11
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
4
20%
2
18%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
5
25%
2
18%
31-45
2
10%
2
18%
46-60
2
10%
1
9%
61-75
5
25%
3
27%
76-90

Забито

5
18
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 9
19 Не забивали 14
1
20%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
60%
1
6%
31-45
0
0%
6
33%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
20%
3
17%
76-90

Пропущено

12
11
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
3
25%
3
27%
76-90

Забито

25
36
14 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 18
9 Не забивали 2
4
16%
6
17%
1-15
3
12%
7
19%
16-30
7
28%
5
14%
31-45
1
4%
11
31%
46-60
3
12%
3
8%
61-75
7
28%
4
11%
76-90

Пропущено

32
22
15 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 16
7
22%
2
9%
1-15
3
9%
2
9%
16-30
5
16%
5
23%
31-45
4
13%
4
18%
46-60
5
16%
3
14%
61-75
8
25%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ЛНЗ Черкассы - Верес 1:0 Верес - Оболонь 3:0 Верес - Кривбасс 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Верес 3:1
Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Динамо Киев 1:1 Ворскла - Верес 2:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Верес - Ауда 2:0 Верес - Лиепая 1:0 Сигма Оломоуц Б - Верес 2:2 Верес - Люнгбю 0:0 Яблонец - Верес 2:2 Верес - Злате Моравце 0:0 Верес - Брера Струмица 3:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Полесье - Верес 1:1 Верес - Металлист-1925 4:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Александрия - Верес 1:0
Днепр-1
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Металлист-1925 - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Заря 2:2 Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1
Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Оболонь - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 1:1 Днепр-1 - РФШ Рига 2:1 Днепр-1 - Аркадаг 1:0 Днепр-1 - Дечич 2:0 Ракув - Днепр-1 4:1 Черно Море - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Александрия 1:0 Рух Львов - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Днепр-1 3:0

Результаты матчей

Верес
Днепр-1

Точный счет

0:2
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:1
5 раз 38%
0:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
4 раза 36%
1
8 раз 62%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
7 раз 28%
0:1
4 раза 16%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 46%
1
8 раз 33%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
14 раз 56%
2
5 раз 20%
0
3 раза 12%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Верес
Днепр-1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
2
5
8
1.5
4
8
3
10
2.5
1
11
1
12
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
12
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
11
0.5
Больше Меньше
22
3
5
19
1.5
8
17
3
21
2.5
3
22
1
23
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 23 16 5 2 46 - 19 53
2.
Динамо Киев
 23 16 3 4 54 - 24 51
3.
Кривбасс
 25 15 6 4 44 - 25 51
4.
Днепр-1
 25 12 9 4 35 - 23 45
5.
Рух Львов
 24 10 10 4 35 - 25 40
6.
Полесье
 24 11 6 7 31 - 23 39
7.
Ворскла
 25 8 6 11 23 - 37 30
8.
Черноморец Од
 24 9 2 13 34 - 34 29
9.
ЛНЗ Черкассы
 24 7 8 9 23 - 27 29
10.
Колос Ковалёвка
 24 6 10 8 18 - 19 28
11.
Заря
 23 6 8 9 24 - 30 26
12.
Александрия
 24 6 8 10 21 - 29 26
13.
Верес
 24 4 8 12 22 - 35 20
14.
Оболонь
 24 4 8 12 15 - 34 20
15.
Металлист-1925
 24 4 6 14 24 - 43 18
16.
Минай
 24 2 9 13 17 - 39 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 12 9 1 2 25 - 11 28
2.
Динамо Киев
 11 8 1 2 22 - 8 25
3.
Кривбасс
 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Черноморец Од
 12 6 1 5 17 - 14 19
5.
Днепр-1
 12 5 4 3 17 - 12 19
6.
Полесье
 12 5 3 4 15 - 15 18
7.
Рух Львов
 12 3 8 1 14 - 11 17
8.
Александрия
 12 4 4 4 8 - 13 16
9.
Заря
 12 4 2 6 9 - 14 14
10.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 8 - 10 14
11.
Верес
 13 3 5 5 18 - 22 14
12.
Металлист-1925
 11 3 3 5 12 - 20 12
13.
ЛНЗ Черкассы
 12 3 3 6 12 - 17 12
14.
Ворскла
 13 3 3 7 13 - 25 12
15.
Оболонь
 12 2 5 5 8 - 15 11
16.
Минай
 12 1 5 6 10 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 13 8 3 2 25 - 12 27
2.
Динамо Киев
 12 8 2 2 32 - 16 26
3.
Днепр-1
 13 7 5 1 18 - 11 26
4.
Шахтёр Донецк
 11 7 4 0 21 - 8 25
5.
Рух Львов
 12 7 2 3 21 - 14 23
6.
Полесье
 12 6 3 3 16 - 8 21
7.
Ворскла
 12 5 3 4 10 - 12 18
8.
ЛНЗ Черкассы
 12 4 5 3 11 - 10 17
9.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 10 - 9 14
10.
Заря
 11 2 6 3 15 - 16 12
11.
Черноморец Од
 12 3 1 8 17 - 20 10
12.
Александрия
 12 2 4 6 13 - 16 10
13.
Оболонь
 12 2 3 7 7 - 19 9
14.
Минай
 12 1 4 7 7 - 20 7
15.
Верес
 11 1 3 7 4 - 13 6
16.
Металлист-1925
 13 1 3 9 12 - 23 6
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 11 (6)
Динамо Киев Буяльский Виталий 8 (5)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 8 (2)
Кривбасс Кожушко Олег 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 10
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 8
Ворскла Челядин Артём 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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