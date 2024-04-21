Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Данило Ларанжера навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Данило Ларанжера навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Данило Ларанжера навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Гиббс-Уайт Морган навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Хадсон-Одои Каллум создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Домингес Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Оооо... вот это был удар! Вуд Крис должен был забить с этой позиции.

40' Вуд Крис пробует нанести удар издали, но Джордан Пикфорд ловит мяч

40' Гиббс-Уайт Морган оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Гомеш Андре навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Г О О О О Л - Гуэйе Идрисса из команды Эвертон правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

28' Хорошую попытку сделал Хадсон-Одои Каллум . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Хадсон-Одои Каллум создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Калверт-Льюин Доминик нанес удар головой, но Матц Зельс спокойно отбил мяч.

28' Макнил Дуайт из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

22' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Домингес Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Неко Уильямс из команды Ноттингем Форест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

19' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Брэнтуэйт Джерред выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Дукуре Абдулай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Домингес Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Гуэйе Идрисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Гомеш Андре навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Макнил Дуайт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Неко Уильямс пробует нанести удар издали, но Джордан Пикфорд держит все под контролем

4' Джованни Рейна из команды Ноттингем Форест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Неко Уильямс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Гиббс-Уайт Морган создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре