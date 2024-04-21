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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Зрители: 39239 Главный судья: Кавана Крис Главный судья: Тейлор Энтони
Эвертон
2:0
Конец матча
Ноттингем Форест
0'
1:0
29' Гол
Гуэйе Идрисса
74' Желтая карточка
Дукуре Абдулай
2:0
76' Гол
Макнил Дуайт
80' Желтая карточка
Йейтс Райан
81' Желтая карточка
Брэнтуэйт Джерред
83' Желтая карточка
Харрисон Джек
90' Желтая карточка
Мурильо Джейсон
90' Желтая карточка
Чермити Юссеф
90'+18

Ход матча

29'
Гуэйе Идрисса
1:0
53'
 
Эланга Энтони
Рейна Джованни
67'
Гомеш Бету
Калверт-Льюин Доминик
 
67'
Гарнер Джеймс
Гомеш Андре
 
74'
Дукуре Абдулай
 
76'
Макнил Дуайт
(Дукуре Абдулай)
2:0
80'
 
Ориги Дивок
Хадсон-Одои Каллум
80'
 
Йейтс Райан
Домингес Николас
80'
 
Рибейру Родригу
Данило
80'
 
Йейтс Райан
81'
Брэнтуэйт Джерред
 
83'
Харрисон Джек
 
90'
Чермити Юссеф
Гомеш Бету
 
90'
 
Мурильо Джейсон
90'
Чермити Юссеф
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 374 Количество передач 564
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Эвертон 80% (96)
X 17.5% (21)
Ноттингем Форест 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
18
Янг
Эшли
6
Тарковски
Джеймс
32
Брэнтуэйт
Джерред
19
Миколенко
Виталий
11
Харрисон
Джек
27
Гуэйе
Идрисса
21
Гомеш
Андре
7
Макнил
Дуайт
16
Дукуре
Абдулай
9
Калверт-Льюин
Доминик
26
Селс
Матц
7
Уильямс
Неко
19
Ньякат
Мусса
40
Мурильо
Джейсон
43
Эйна
Ола
16
Домингес
Николас
28
Данило
Ларанжера
20
Рейна
Джованни
10
Гиббс-Уайт
Морган
14
Хадсон-Одои
Каллум
11
Вуд
Крис
Эвертон
4-4-1-1
Ноттингем Форест
4-2-3-1

История личных встреч

Эвертон
Ноттингем Форест

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
72

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 6 0.18
Калверт-Льюин Доминик 5 (1) 0.15
Макнил Дуайт 3 0.09
Харрисон Джек 3 0.09
Гомеш Бету 3 0.09
Гуэйе Идрисса 2 0.06
Миколенко Виталий 2 0.06
Брэнтуэйт Джерред 2 0.06
Онана Амаду 2 0.06
Гарнер Джеймс 1 0.03
Тарковски Джеймс 1 0.03
Кин Майкл 1 0.03
Гомеш Андре 1 0.03
Данджума Арно 1 0.03
Доббин Льюис 1 0.03
Паттерсон Нэйтан 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 12 0.35
Авонийи Тайво 6 0.18
Эланга Энтони 5 0.15
Гиббс-Уайт Морган 5 (1) 0.15
Хадсон-Одои Каллум 5 0.15
Домингес Николас 2 0.06
Данило Ларанжера 2 0.06
Тоффоло Харри 1 0.03
Эйна Ола 1 0.03
Боли Вийи 1 0.03
Ньякат Мусса 1 0.03
Мангаля Орель 1 0.03
Орье Серж 0 0
Мурильо Джейсон 0 0
Монтьель Гонсало 0 0
Ориги Дивок 0 0
Уильямс Неко 0 0
Рейна Джованни 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарковски Джеймс 9 0
Брэнтуэйт Джерред 8 0
Янг Эшли 6 1
Гуэйе Идрисса 7 0
Дукуре Абдулай 6 0
Гарнер Джеймс 6 0
Онана Амаду 5 0
Паттерсон Нэйтан 4 0
Пикфорд Джордан 4 0
Шон 3 0
Гомеш Андре 3 0
Чермити Юссеф 3 0
Кин Майкл 2 0
Годфри Бен 2 0
Макнил Дуайт 2 0
Гомеш Бету 2 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Харрисон Джек 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Доббин Льюис 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиббс-Уайт Морган 9 0
Мангаля Орель 6 0
Сангаре Ибрахим 6 0
Йейтс Райан 6 0
Мурильо Джейсон 5 0
Ньякат Мусса 3 1
Данило Ларанжера 4 0
Монтьель Гонсало 4 0
Фелипе Аугусто IV 4 0
Уильямс Неко 4 0
Боли Вийи 2 1
Эйна Ола 3 0
Тоффоло Харри 3 0
Домингес Николас 3 0
Куяте Шейху 2 0
Орье Серж 2 0
Авонийи Тайво 2 0
Тёрнер Мэтт 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Омобамиделе Эндрю 2 0
Nuno1 2 0
Уорролл Джо 0 1
Селс Матц 1 0
Ориги Дивок 1 0
Эланга Энтони 1 0

Результаты матчей

Эвертон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Ноттингем Форест
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
15
Эвертон
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Ноттингем Форест
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

22
15

Упущенные победы

15
18
Эвертон
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (12)
52% (17)
12% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
24% (8)
42% (14)
Ноттингем Форест
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (6)
50% (17)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
32% (11)
38% (13)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

22
16

Упущенные победы

23
33

Голы по времени матча

Забито

19
19
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
2
11%
5
26%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
3
16%
5
26%
31-45
3
16%
4
21%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
8
42%
1
5%
76-90

Пропущено

17
33
5 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
2
12%
5
15%
1-15
1
6%
7
21%
16-30
2
12%
6
18%
31-45
2
12%
5
15%
46-60
6
35%
4
12%
61-75
4
24%
6
18%
76-90

Забито

18
25
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
23 Не забивали 20
3
17%
4
16%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
1
6%
4
16%
31-45
3
17%
4
16%
46-60
4
22%
5
20%
61-75
5
28%
6
24%
76-90

Пропущено

28
25
15 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
5
18%
2
8%
1-15
7
25%
1
4%
16-30
3
11%
5
20%
31-45
2
7%
6
24%
46-60
7
25%
6
24%
61-75
4
14%
5
20%
76-90

Забито

37
44
14 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 15
12 Не забивали 8
5
14%
9
20%
1-15
5
14%
4
9%
16-30
4
11%
9
20%
31-45
6
16%
8
18%
46-60
4
11%
7
16%
61-75
13
35%
7
16%
76-90

Пропущено

45
58
20 В 1-м тайме 26
25 Во 2-м тайме 32
16 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 29
7
16%
7
12%
1-15
8
18%
8
14%
16-30
5
11%
11
19%
31-45
4
9%
11
19%
46-60
13
29%
10
17%
61-75
8
18%
11
19%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Челси - Эвертон 6:0 Эвертон - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Борнмут - Эвертон 2:1
Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Брайтон - Эвертон 1:1 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Бёрнли - Эвертон 0:2
Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1
Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Бристоль Сити - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Блэкпул - Ноттингем Форест 2:3 Ноттингем Форест - Блэкпул 2:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3

Результаты матчей

Эвертон
Ноттингем Форест

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:3
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
2
9 раз 53%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
3:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:0
5 раз 15%
0:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 36%
1
12 раз 36%
2
5 раз 15%
3
4 раза 12%
2
13 раз 38%
1
10 раз 29%
0
9 раз 26%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Ноттингем Форест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
14
3
5
11
1.5
10
7
2
14
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
11
6
4
13
1.5
5
12
2
15
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
12
0.5
Больше Меньше
25
9
9
24
1.5
15
19
4
29
2.5
2
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 33 23 5 5 77 - 26 74
2.
Манчестер Сити
 Заявка 32 22 7 3 76 - 32 73
3.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 33 21 9 3 72 - 31 72
4.
Астон Вилла
 2:1 Заявка 34 20 6 8 70 - 50 66
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 18 6 8 65 - 49 60
6.
Ньюкасл
 Заявка 32 15 5 12 69 - 52 50
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 32 15 5 12 47 - 48 50
8.
Вест Хэм
 1:5 Заявка 34 13 9 12 53 - 63 48
9.
Челси
 Заявка 31 13 8 10 61 - 52 47
10.
Брайтон
 Заявка 32 11 11 10 52 - 50 44
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 33 12 7 14 46 - 53 43
12.
Фулхэм
 0:0 Заявка 34 12 7 15 49 - 51 43
13.
Борнмут
 1:2 Заявка 33 11 9 13 49 - 60 42
14.
Кристал Пэлас
 5:1 Заявка 33 9 9 15 42 - 55 36
15.
Брентфорд
 Заявка 34 9 8 17 52 - 59 35
16.
Эвертон
 Заявка 33 10 8 15 34 - 48 30
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 42 - 60 26
18.
Лутон Таун
 Заявка 34 6 7 21 48 - 76 25
19.
Бёрнли
 Заявка 34 5 8 21 37 - 69 23
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 33 3 7 23 31 - 88 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
3.
Арсенал
 Заявка 16 12 2 2 38 - 15 38
4.
Астон Вилла
 2:1 Заявка 17 12 2 3 42 - 23 38
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 11 3 3 43 - 20 36
7.
Фулхэм
 0:0 Заявка 17 9 2 6 29 - 16 29
8.
Челси
 Заявка 16 8 4 4 35 - 25 28
9.
Брайтон
 Заявка 15 7 6 2 28 - 19 27
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 8 2 5 23 - 22 26
11.
Вест Хэм
 1:5 Заявка 17 6 7 4 26 - 25 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 7 3 6 23 - 25 24
13.
Борнмут
 1:2 Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
14.
Брентфорд
 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
15.
Кристал Пэлас
 5:1 Заявка 16 5 4 7 26 - 25 19
16.
Эвертон
 Заявка 16 5 4 7 18 - 18 19
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 5 5 7 25 - 25 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 17 4 3 10 25 - 32 15
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 2 4 11 18 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 39 - 11 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
3.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 16 8 6 2 29 - 16 30
4.
Астон Вилла
 2:1 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 6 6 4 31 - 28 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
7.
Вест Хэм
 1:5 Заявка 17 7 2 8 27 - 38 23
8.
Челси
 Заявка 15 5 4 6 26 - 27 19
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
10.
Борнмут
 1:2 Заявка 16 5 3 8 25 - 33 18
11.
Брайтон
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
12.
Кристал Пэлас
 5:1 Заявка 17 4 5 8 16 - 30 17
13.
Ньюкасл
 Заявка 15 4 2 9 26 - 32 14
14.
Брентфорд
 Заявка 17 4 2 11 25 - 29 14
15.
Фулхэм
 0:0 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
16.
Бёрнли
 Заявка 17 3 4 10 20 - 32 13
17.
Эвертон
 Заявка 17 5 4 8 16 - 30 11
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 17 2 4 11 23 - 44 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 1 3 12 13 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Челси Палмер Коул 20 (9)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (11)
Борнмут Соланке Доминик 19 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
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    Прогнозы 120
    Эвертон 80% (96)
    X 17.5% (21)
    Ноттингем Форест 2.5% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эвертон 2:0 Ноттингем Форест

    Исход игры
    Эвертон
    80% (96)
    Ничья
    17.5% (21)
    Ноттингем Форест
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.28% (56)
    Меньше
    51.72% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    61.21% (71)
    Нет
    38.79% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Эвертон
    40% (48)
    1:0 Эвертон
    25.8% (31)
    1:1 Ничья
    12.5% (15)
    2:0 Эвертон
    10% (12)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    1:2 Ноттингем Форест
    1.7% (2)
    3:1 Эвертон
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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