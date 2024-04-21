Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Гиббс-Уайт Морган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Неко Уильямс из команды Ноттингем Форест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

93' Гомеш Бету на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

89' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Вуд Крис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Игрок из команды Ноттингем Форест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

84' Игрок из команды Ноттингем Форест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

83' Харрисон Джек получил желтую карточку от судьи

82' Неко Уильямс успешно блокирует удар.

82' Миколенко Виталий из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Макнил Дуайт из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Рефери не любит споров - именно за это Брэнтуэйт Джерред сейчас получил желтую

80' Йейтс Райан получил желтую карточку от судьи

80' Сегодняшная посещаемость составляет 39239 болельщиков

79' Матч остановлен

78' Макнил Дуайт пробует нанести удар издали, но Матц Зельс держит все под контролем

76' Г О О О О Л - Макнил Дуайт из команды Эвертон левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

74' Дукуре Абдулай получил желтую карточку от судьи

74' Неко Уильямс из команды Ноттингем Форест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

69' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Эвертон

63' Эйна Ола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Удар от ворот произведет Эвертон

62' Матч возобновлен

61' Калверт-Льюин Доминик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Удар от ворот произведет Эвертон

60' Гиббс-Уайт Морган оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Матч возобновится спорным мячом

59' Ох, нехорошо это выглядит. Брэнтуэйт Джерред получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Брэнтуэйт Джерред на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Гиббс-Уайт Морган создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Калверт-Льюин Доминик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Тарковски Джеймс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Янг Эшли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Ньякат Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Тактическая замена. Джованни Рейна уходит с поля и его заменяет Эланга Энтони

52' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе

51' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника