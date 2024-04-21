Тур: 34. Стадион: Гудисон Парк. Зрители: 39239 Главный судья: Кавана Крис Главный судья: Тейлор Энтони
2:0
Конец матча
0'
1:0
29' ГолГуэйе Идрисса
74' Желтая карточкаДукуре Абдулай
2:0
76' ГолМакнил Дуайт
80' Желтая карточкаЙейтс Райан
81' Желтая карточкаБрэнтуэйт Джерред
83' Желтая карточкаХаррисон Джек
90' Желтая карточкаМурильо Джейсон
90' Желтая карточкаЧермити Юссеф
90'+18
Ход матча
29'
1:0
74'
76'
2:0
80'
83'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
374 Количество передач 564
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Янг
Эшли
21
Гомеш
Андре
26
Селс
Матц
19
Ньякат
Мусса
43
Эйна
Ола
11
Вуд
Крис
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомеш БетуНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
26 Селс МатцВратарь
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Защитник
-
43 Эйна ОлаЗащитник
- Полузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ориги ДивокПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эвертон
Ноттингем Форест
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
72
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукуре Абдулай
|6
|0.18
|Калверт-Льюин Доминик
|5 (1)
|0.15
|Макнил Дуайт
|3
|0.09
|Харрисон Джек
|3
|0.09
|Гомеш Бету
|3
|0.09
|Гуэйе Идрисса
|2
|0.06
|Миколенко Виталий
|2
|0.06
|Брэнтуэйт Джерред
|2
|0.06
|Онана Амаду
|2
|0.06
|Гарнер Джеймс
|1
|0.03
|Тарковски Джеймс
|1
|0.03
|Кин Майкл
|1
|0.03
|Гомеш Андре
|1
|0.03
|Данджума Арно
|1
|0.03
|Доббин Льюис
|1
|0.03
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Крис
|12
|0.35
|Авонийи Тайво
|6
|0.18
|Эланга Энтони
|5
|0.15
|Гиббс-Уайт Морган
|5 (1)
|0.15
|Хадсон-Одои Каллум
|5
|0.15
|Домингес Николас
|2
|0.06
|Данило Ларанжера
|2
|0.06
|Тоффоло Харри
|1
|0.03
|Эйна Ола
|1
|0.03
|Боли Вийи
|1
|0.03
|Ньякат Мусса
|1
|0.03
|Мангаля Орель
|1
|0.03
|Орье Серж
|0
|0
|Мурильо Джейсон
|0
|0
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Ориги Дивок
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
|Рейна Джованни
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарковски Джеймс
|9
|0
|Брэнтуэйт Джерред
|8
|0
|Янг Эшли
|6
|1
|Гуэйе Идрисса
|7
|0
|Дукуре Абдулай
|6
|0
|Гарнер Джеймс
|6
|0
|Онана Амаду
|5
|0
|Паттерсон Нэйтан
|4
|0
|Пикфорд Джордан
|4
|0
|Шон
|3
|0
|Гомеш Андре
|3
|0
|Чермити Юссеф
|3
|0
|Кин Майкл
|2
|0
|Годфри Бен
|2
|0
|Макнил Дуайт
|2
|0
|Гомеш Бету
|2
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Харрисон Джек
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Доббин Льюис
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиббс-Уайт Морган
|9
|0
|Мангаля Орель
|6
|0
|Сангаре Ибрахим
|6
|0
|Йейтс Райан
|6
|0
|Мурильо Джейсон
|5
|0
|Ньякат Мусса
|3
|1
|Данило Ларанжера
|4
|0
|Монтьель Гонсало
|4
|0
|Фелипе Аугусто IV
|4
|0
|Уильямс Неко
|4
|0
|Боли Вийи
|2
|1
|Эйна Ола
|3
|0
|Тоффоло Харри
|3
|0
|Домингес Николас
|3
|0
|Куяте Шейху
|2
|0
|Орье Серж
|2
|0
|Авонийи Тайво
|2
|0
|Тёрнер Мэтт
|2
|0
|Тавареш Нуну
|2
|0
|Омобамиделе Эндрю
|2
|0
|Nuno1
|2
|0
|Уорролл Джо
|0
|1
|Селс Матц
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Эланга Энтони
|1
|0
Результаты матчей
Эвертон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Ноттингем Форест
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
15
Эвертон
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Ноттингем Форест
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
22
15
Упущенные победы
15
18
Эвертон
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (12)
52% (17)
12% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
24% (8)
42% (14)
Ноттингем Форест
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (6)
50% (17)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
32% (11)
38% (13)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
22
16
Упущенные победы
23
33
Голы по времени матча
Забито
19
19
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
2
11%
5
26%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
3
16%
5
26%
31-45
3
16%
4
21%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
8
42%
1
5%
76-90
Пропущено
17
33
5 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
2
12%
5
15%
1-15
1
6%
7
21%
16-30
2
12%
6
18%
31-45
2
12%
5
15%
46-60
6
35%
4
12%
61-75
4
24%
6
18%
76-90
Забито
18
25
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
23 Не забивали 20
3
17%
4
16%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
1
6%
4
16%
31-45
3
17%
4
16%
46-60
4
22%
5
20%
61-75
5
28%
6
24%
76-90
Пропущено
28
25
15 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
5
18%
2
8%
1-15
7
25%
1
4%
16-30
3
11%
5
20%
31-45
2
7%
6
24%
46-60
7
25%
6
24%
61-75
4
14%
5
20%
76-90
Забито
37
44
14 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 15
12 Не забивали 8
5
14%
9
20%
1-15
5
14%
4
9%
16-30
4
11%
9
20%
31-45
6
16%
8
18%
46-60
4
11%
7
16%
61-75
13
35%
7
16%
76-90
Пропущено
45
58
20 В 1-м тайме 26
25 Во 2-м тайме 32
16 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 29
7
16%
7
12%
1-15
8
18%
8
14%
16-30
5
11%
11
19%
31-45
4
9%
11
19%
46-60
13
29%
10
17%
61-75
8
18%
11
19%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Челси - Эвертон 6:0 Эвертон - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Борнмут - Эвертон 2:1
Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Брайтон - Эвертон 1:1 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Бёрнли - Эвертон 0:2
Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1
Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Бристоль Сити - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Блэкпул - Ноттингем Форест 2:3 Ноттингем Форест - Блэкпул 2:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3
Результаты матчей
Эвертон
Ноттингем Форест
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:3
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
2
9 раз 53%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
3:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:0
5 раз 15%
0:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 36%
1
12 раз 36%
2
5 раз 15%
3
4 раза 12%
2
13 раз 38%
1
10 раз 29%
0
9 раз 26%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Эвертон
Ноттингем Форест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
143
511
107
214
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
116
413
512
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2112
Больше Меньше
259
924
1519
429
232
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|23
|5
|5
|77 - 26
|74
|2.
|Заявка
|32
|22
|7
|3
|76 - 32
|73
|3.
|0:0 Заявка
|33
|21
|9
|3
|72 - 31
|72
|4.
|2:1 Заявка
|34
|20
|6
|8
|70 - 50
|66
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|69 - 52
|50
|7.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|47 - 48
|50
|8.
|1:5 Заявка
|34
|13
|9
|12
|53 - 63
|48
|9.
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|61 - 52
|47
|10.
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|52 - 50
|44
|11.
|Заявка
|33
|12
|7
|14
|46 - 53
|43
|12.
|0:0 Заявка
|34
|12
|7
|15
|49 - 51
|43
|13.
|1:2 Заявка
|33
|11
|9
|13
|49 - 60
|42
|14.
|5:1 Заявка
|33
|9
|9
|15
|42 - 55
|36
|15.
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|52 - 59
|35
|16.
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|34 - 48
|30
|17.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|42 - 60
|26
|18.
|Заявка
|34
|6
|7
|21
|48 - 76
|25
|19.
|Заявка
|34
|5
|8
|21
|37 - 69
|23
|20.
|Заявка
|33
|3
|7
|23
|31 - 88
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 15
|42
|2.
|Заявка
|17
|12
|5
|0
|43 - 14
|41
|3.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|38 - 15
|38
|4.
|2:1 Заявка
|17
|12
|2
|3
|42 - 23
|38
|5.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|34 - 21
|36
|6.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|43 - 20
|36
|7.
|0:0 Заявка
|17
|9
|2
|6
|29 - 16
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|35 - 25
|28
|9.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|28 - 19
|27
|10.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 22
|26
|11.
|1:5 Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 25
|25
|12.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 25
|24
|13.
|1:2 Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 30
|21
|15.
|5:1 Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 25
|19
|16.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 18
|19
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 25
|16
|18.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|25 - 32
|15
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 37
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|18 - 51
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|39 - 11
|36
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 18
|32
|3.
|0:0 Заявка
|16
|8
|6
|2
|29 - 16
|30
|4.
|2:1 Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 27
|28
|5.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|31 - 28
|24
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 26
|24
|7.
|1:5 Заявка
|17
|7
|2
|8
|27 - 38
|23
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 27
|19
|9.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 28
|19
|10.
|1:2 Заявка
|16
|5
|3
|8
|25 - 33
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 31
|17
|12.
|5:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 30
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|26 - 32
|14
|14.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|25 - 29
|14
|15.
|0:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 35
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|20 - 32
|13
|17.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|16 - 30
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|23 - 44
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 37
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Челси
|Палмер Коул
|20 (9)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|20 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (11)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|19 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|17 (9)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эвертон 2:0 Ноттингем Форест
Исход игры
Эвертон
80% (96)
Ничья
17.5% (21)
Ноттингем Форест
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
48.28% (56)
Меньше
51.72% (60)
Обе команды забьют
Да
61.21% (71)
Нет
38.79% (45)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
40% (48)
1:0 Эвертон
25.8% (31)
1:1 Ничья
12.5% (15)
2:0 Эвертон
10% (12)
2:2 Ничья
3.3% (4)
1:2 Ноттингем Форест
1.7% (2)
3:1 Эвертон
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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