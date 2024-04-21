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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Александрия
1:2
Конец матча
ЛНЗ Черкассы
0'
13' Желтая карточка
Муравский Назарий
1:0
16' Гол
Копына Юрий
37' Желтая карточка
Хобленко Алексей
1:1
45' Гол
Наумец Владислав
1:2
82' Гол
Eynel Soares
90'+4
77
Шевченко
Никита
30
Копына
Юрий
16
Белошевский
Богдан
26
Miguel
II
24
Мартынюк
Александр
25
Калюжный
Иван
6
Ковалец
Кирилл
91
Михайленко
Николай
9
Калитвинцев
Владислав
10
Кулаков
Андрей
21
Беляев
Александр
21
Кучеренко
Евгений
17
Норенков
Денис
34
Муравский
Назарий
5
Салиху
Хайдин
95
Стасюк
Пётр
1
Тилль
Оливье
10
Бойко
Виталий
15
Яшари
Мухаррем
70
Наумец
Владислав
19
Хобленко
Алексей
11
Пасич
Геннадий
Александрия
ЛНЗ Черкассы

История личных встреч

Александрия
ЛНЗ Черкассы

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулянский Артём 5 0.2
Скорко Данил 4 (1) 0.16
Плакса Родион 2 0.08
Калитвинцев Владислав 1 0.04
Копына Юрий 1 0.04
Беляев Александр 1 0.04
Juan Alvina 1 0.04
Кравченко Антон 1 0.04
Джеовани 1 0.04
Ковалец Кирилл 1 0.04
Кулаков Андрей 1 0.04
Михайленко Николай 1 0.04
Погорелый Владислав 1 0.04
Кулаковский Артем 1 (1) 0.04
Miguel II 0 0
Kyrylo Sigeev 0 0
ЛНЗ Черкассы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наумец Владислав 4 0.16
Шестаков Сергей 3 0.12
Прядун Максим 3 0.12
Хобленко Алексей 2 0.08
Олейник Денис 2 0.08
Пасич Геннадий 2 0.08
Бойко Виталий 2 (1) 0.08
Норенков Денис 1 0.04
Ковалёв Максим 1 0.04
Eynel Soares 1 0.04
Рыбалка Сергей 1 (1) 0.04
Савин Антон 0 0
Стасюк Пётр 0 0
Ivan Tyshchenko 0 0
Муравский Назарий 0 0

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Логинов Сергей 6 0
Ковалец Кирилл 4 1
Kyrylo Sigeev 5 0
Miguel II 3 1
Скорко Данил 4 0
Мартынюк Александр 3 0
Калитвинцев Владислав 3 0
Шостак Денис 3 0
Roman Savchenko 3 0
Смирный Евгений 2 0
Беляев Александр 2 0
Кулаков Андрей 2 0
Кулаковский Артем 2 0
Плакса Родион 2 0
Ермаков Георгий 2 0
Ротань Руслан 1 0
Кравченко Антон 1 0
Джеовани 1 0
Шевченко Никита 1 0
Эрнандес Хосе I 1 0
Копына Юрий 1 0
Бабогло Владислав 1 0
Микитишин Артур 1 0
Juan Alvina 1 0
ЛНЗ Черкассы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравский Назарий 7 0
Калюжный Иван 6 0
Пасич Геннадий 6 0
Норенков Денис 6 0
Бар Арад 4 1
Рыбалка Сергей 5 0
Бойко Виталий 4 0
Олейник Денис 3 0
Ковалёв Максим 3 0
Савин Антон 3 0
Насонов Александр 3 0
Пеньков Герман 3 0
Шестаков Сергей 3 0
Хобленко Алексей 3 0
Хамелюк Владислав 2 0
Кучеренко Евгений 2 0
Лопырёнок Максим 0 1
Тарасенко Олег 1 0
Тилль Оливье 1 0
Прядун Максим 1 0
Яшари Мухаррем 1 0
Стасюк Пётр 1 0
Наумец Владислав 1 0
Нич Назарий 1 0
Sergiy Kopyl 1 0

Результаты матчей

Александрия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
ЛНЗ Черкассы
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
2
Александрия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
ЛНЗ Черкассы
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
14

Упущенные победы

7
7
Александрия
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (7)
56% (14)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
60% (15)
24% (6)
ЛНЗ Черкассы
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

13
17

Упущенные победы

12
9

Голы по времени матча

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
7
54%
76-90

Пропущено

15
11
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
7%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
7
47%
6
55%
76-90

Забито

13
11
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
5
38%
2
18%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
2
15%
5
45%
76-90

Пропущено

16
18
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
3
19%
1
6%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
4
22%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
3
19%
4
22%
61-75
4
25%
4
22%
76-90

Забито

22
24
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 9
10 Не забивали 11
2
9%
1
4%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
3
14%
3
13%
31-45
5
23%
4
17%
46-60
5
23%
1
4%
61-75
5
23%
12
50%
76-90

Пропущено

31
29
15 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 17
4
13%
2
7%
1-15
4
13%
2
7%
16-30
7
23%
5
17%
31-45
1
3%
5
17%
46-60
4
13%
5
17%
61-75
11
35%
10
34%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Александрия - Оболонь 2:2 Александрия - Динамо Киев 0:1 Черноморец Од - Александрия 3:2 Минай - Александрия 2:2
Александрия - Ворскла 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Александрия - Заря 0:0 Александрия - Шахтёр Донецк 0:0 Александрия - Кайсар 0:1 Александрия - Пюник 3:2 Сабуртало - Александрия 0:3 Люнгбю - Александрия 1:1 Стяуа Бухарест - Александрия 0:1 Александрия - Ахал 3:0 Александрия - Видовре 1:2 Вайле - Александрия 3:0 Б-93 - Александрия 1:2 Слатина - Александрия 2:1 Александрия - Дукаджини 1:0 Висла Плоцк - Александрия 2:0
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
ЛНЗ Черкассы - Верес 1:0 Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1 Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0 ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2
ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1 Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1

Результаты матчей

Александрия
ЛНЗ Черкассы

Точный счет

1:0
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:0
6 раз 24%
0:0
5 раз 20%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
1:2
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 40%
1
9 раз 36%
2
5 раз 20%
3
1 раз 4%
0
10 раз 40%
1
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Александрия
ЛНЗ Черкассы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
4
1
12
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
6
5
7
1.5
4
9
1
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
10
0.5
Больше Меньше
15
10
6
19
1.5
7
18
1
24
2.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 1:0 24 17 3 4 55 - 24 54
2.
Шахтёр Донецк
 23 16 5 2 46 - 19 53
3.
Кривбасс
 25 15 6 4 44 - 25 51
4.
Днепр-1
 25 12 9 4 35 - 23 45
5.
Рух Львов
 24 10 10 4 35 - 25 40
6.
Полесье
 0:1 25 11 6 8 31 - 24 39
7.
ЛНЗ Черкассы
 25 8 8 9 25 - 28 32
8.
Ворскла
 25 8 6 11 23 - 37 30
9.
Черноморец Од
 24 9 2 13 34 - 34 29
10.
Колос Ковалёвка
 24 6 10 8 18 - 19 28
11.
Заря
 23 6 8 9 24 - 30 26
12.
Александрия
 25 6 8 11 22 - 31 26
13.
Верес
 24 4 8 12 22 - 35 20
14.
Оболонь
 24 4 8 12 15 - 34 20
15.
Металлист-1925
 24 4 6 14 24 - 43 18
16.
Минай
 24 2 9 13 17 - 39 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 1:0 12 9 1 2 23 - 8 28
2.
Шахтёр Донецк
 12 9 1 2 25 - 11 28
3.
Кривбасс
 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Черноморец Од
 12 6 1 5 17 - 14 19
5.
Днепр-1
 12 5 4 3 17 - 12 19
6.
Полесье
 0:1 12 5 3 4 15 - 15 18
7.
Рух Львов
 12 3 8 1 14 - 11 17
8.
Александрия
 13 4 4 5 9 - 15 16
9.
Заря
 12 4 2 6 9 - 14 14
10.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 8 - 10 14
11.
Верес
 13 3 5 5 18 - 22 14
12.
Металлист-1925
 11 3 3 5 12 - 20 12
13.
ЛНЗ Черкассы
 12 3 3 6 12 - 17 12
14.
Ворскла
 13 3 3 7 13 - 25 12
15.
Оболонь
 12 2 5 5 8 - 15 11
16.
Минай
 12 1 5 6 10 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 13 8 3 2 25 - 12 27
2.
Динамо Киев
 1:0 12 8 2 2 32 - 16 26
3.
Днепр-1
 13 7 5 1 18 - 11 26
4.
Шахтёр Донецк
 11 7 4 0 21 - 8 25
5.
Рух Львов
 12 7 2 3 21 - 14 23
6.
Полесье
 0:1 13 6 3 4 16 - 9 21
7.
ЛНЗ Черкассы
 13 5 5 3 13 - 11 20
8.
Ворскла
 12 5 3 4 10 - 12 18
9.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 10 - 9 14
10.
Заря
 11 2 6 3 15 - 16 12
11.
Черноморец Од
 12 3 1 8 17 - 20 10
12.
Александрия
 12 2 4 6 13 - 16 10
13.
Оболонь
 12 2 3 7 7 - 19 9
14.
Минай
 12 1 4 7 7 - 20 7
15.
Верес
 11 1 3 7 4 - 13 6
16.
Металлист-1925
 13 1 3 9 12 - 23 6
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 11 (6)
Динамо Киев Буяльский Виталий 8 (5)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 8 (2)
Кривбасс Кожушко Олег 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 10
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 8
Ворскла Челядин Артём 9
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