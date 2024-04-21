Тур: 25. Стадион: Ника.
1:2
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаМуравский Назарий
1:0
16' ГолКопына Юрий
37' Желтая карточкаХобленко Алексей
1:1
45' ГолНаумец Владислав
1:2
82' ГолEynel Soares
90'+4
Ход матча
16'
1:0
37'
45'
46'
82'
1:2
30
Копына
Юрий
26
Miguel
II
95
Стасюк
Пётр
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Защитник
-
26 Miguel IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Шостак ДенисПолузащитник
-
23 ДжеованиНападающий
- Нападающий
-
-
33 Juan Alvina
-
-
Главный тренер: Ротань Руслан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Бар АрадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
22 Eynel Soares
-
-
Главный тренер: Дулуб Олег
История личных встреч
Александрия
ЛНЗ Черкассы
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулянский Артём
|5
|0.2
|Скорко Данил
|4 (1)
|0.16
|Плакса Родион
|2
|0.08
|Калитвинцев Владислав
|1
|0.04
|Копына Юрий
|1
|0.04
|Беляев Александр
|1
|0.04
|Juan Alvina
|1
|0.04
|Кравченко Антон
|1
|0.04
|Джеовани
|1
|0.04
|Ковалец Кирилл
|1
|0.04
|Кулаков Андрей
|1
|0.04
|Михайленко Николай
|1
|0.04
|Погорелый Владислав
|1
|0.04
|Кулаковский Артем
|1 (1)
|0.04
|Miguel II
|0
|0
|Kyrylo Sigeev
|0
|0
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наумец Владислав
|4
|0.16
|Шестаков Сергей
|3
|0.12
|Прядун Максим
|3
|0.12
|Хобленко Алексей
|2
|0.08
|Олейник Денис
|2
|0.08
|Пасич Геннадий
|2
|0.08
|Бойко Виталий
|2 (1)
|0.08
|Норенков Денис
|1
|0.04
|Ковалёв Максим
|1
|0.04
|Eynel Soares
|1
|0.04
|Рыбалка Сергей
|1 (1)
|0.04
|Савин Антон
|0
|0
|Стасюк Пётр
|0
|0
|Ivan Tyshchenko
|0
|0
|Муравский Назарий
|0
|0
Карточки
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Логинов Сергей
|6
|0
|Ковалец Кирилл
|4
|1
|Kyrylo Sigeev
|5
|0
|Miguel II
|3
|1
|Скорко Данил
|4
|0
|Мартынюк Александр
|3
|0
|Калитвинцев Владислав
|3
|0
|Шостак Денис
|3
|0
|Roman Savchenko
|3
|0
|Смирный Евгений
|2
|0
|Беляев Александр
|2
|0
|Кулаков Андрей
|2
|0
|Кулаковский Артем
|2
|0
|Плакса Родион
|2
|0
|Ермаков Георгий
|2
|0
|Ротань Руслан
|1
|0
|Кравченко Антон
|1
|0
|Джеовани
|1
|0
|Шевченко Никита
|1
|0
|Эрнандес Хосе I
|1
|0
|Копына Юрий
|1
|0
|Бабогло Владислав
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
|Juan Alvina
|1
|0
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравский Назарий
|7
|0
|Калюжный Иван
|6
|0
|Пасич Геннадий
|6
|0
|Норенков Денис
|6
|0
|Бар Арад
|4
|1
|Рыбалка Сергей
|5
|0
|Бойко Виталий
|4
|0
|Олейник Денис
|3
|0
|Ковалёв Максим
|3
|0
|Савин Антон
|3
|0
|Насонов Александр
|3
|0
|Пеньков Герман
|3
|0
|Шестаков Сергей
|3
|0
|Хобленко Алексей
|3
|0
|Хамелюк Владислав
|2
|0
|Кучеренко Евгений
|2
|0
|Лопырёнок Максим
|0
|1
|Тарасенко Олег
|1
|0
|Тилль Оливье
|1
|0
|Прядун Максим
|1
|0
|Яшари Мухаррем
|1
|0
|Стасюк Пётр
|1
|0
|Наумец Владислав
|1
|0
|Нич Назарий
|1
|0
|Sergiy Kopyl
|1
|0
Результаты матчей
Александрия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
ЛНЗ Черкассы
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
2
Александрия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
ЛНЗ Черкассы
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
14
Упущенные победы
7
7
Александрия
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (7)
56% (14)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
60% (15)
24% (6)
ЛНЗ Черкассы
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
13
17
Упущенные победы
12
9
Голы по времени матча
Забито
9
13
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
7
54%
76-90
Пропущено
15
11
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
7%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
7
47%
6
55%
76-90
Забито
13
11
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
5
38%
2
18%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
2
15%
5
45%
76-90
Пропущено
16
18
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
3
19%
1
6%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
4
22%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
3
19%
4
22%
61-75
4
25%
4
22%
76-90
Забито
22
24
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 9
10 Не забивали 11
2
9%
1
4%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
3
14%
3
13%
31-45
5
23%
4
17%
46-60
5
23%
1
4%
61-75
5
23%
12
50%
76-90
Пропущено
31
29
15 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 17
4
13%
2
7%
1-15
4
13%
2
7%
16-30
7
23%
5
17%
31-45
1
3%
5
17%
46-60
4
13%
5
17%
61-75
11
35%
10
34%
76-90
Результаты последних матчей
Александрия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Александрия - Оболонь 2:2 Александрия - Динамо Киев 0:1 Черноморец Од - Александрия 3:2 Минай - Александрия 2:2
Александрия - Ворскла 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Александрия - Заря 0:0 Александрия - Шахтёр Донецк 0:0 Александрия - Кайсар 0:1 Александрия - Пюник 3:2 Сабуртало - Александрия 0:3 Люнгбю - Александрия 1:1 Стяуа Бухарест - Александрия 0:1 Александрия - Ахал 3:0 Александрия - Видовре 1:2 Вайле - Александрия 3:0 Б-93 - Александрия 1:2 Слатина - Александрия 2:1 Александрия - Дукаджини 1:0 Висла Плоцк - Александрия 2:0
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
ЛНЗ Черкассы - Верес 1:0 Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1 Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0 ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2
ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1 Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1
Результаты матчей
Александрия
ЛНЗ Черкассы
Точный счет
1:0
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:0
6 раз 24%
0:0
5 раз 20%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
1:2
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 40%
1
9 раз 36%
2
5 раз 20%
3
1 раз 4%
0
10 раз 40%
1
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Александрия
ЛНЗ Черкассы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
84
112
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
76
57
49
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1510
Больше Меньше
1510
619
718
124
322
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|24
|17
|3
|4
|55 - 24
|54
|2.
|23
|16
|5
|2
|46 - 19
|53
|3.
|25
|15
|6
|4
|44 - 25
|51
|4.
|25
|12
|9
|4
|35 - 23
|45
|5.
|24
|10
|10
|4
|35 - 25
|40
|6.
|0:1
|25
|11
|6
|8
|31 - 24
|39
|7.
|25
|8
|8
|9
|25 - 28
|32
|8.
|25
|8
|6
|11
|23 - 37
|30
|9.
|24
|9
|2
|13
|34 - 34
|29
|10.
|24
|6
|10
|8
|18 - 19
|28
|11.
|23
|6
|8
|9
|24 - 30
|26
|12.
|25
|6
|8
|11
|22 - 31
|26
|13.
|24
|4
|8
|12
|22 - 35
|20
|14.
|24
|4
|8
|12
|15 - 34
|20
|15.
|24
|4
|6
|14
|24 - 43
|18
|16.
|24
|2
|9
|13
|17 - 39
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|9
|1
|2
|23 - 8
|28
|2.
|12
|9
|1
|2
|25 - 11
|28
|3.
|12
|7
|3
|2
|19 - 13
|24
|4.
|12
|6
|1
|5
|17 - 14
|19
|5.
|12
|5
|4
|3
|17 - 12
|19
|6.
|0:1
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|7.
|12
|3
|8
|1
|14 - 11
|17
|8.
|13
|4
|4
|5
|9 - 15
|16
|9.
|12
|4
|2
|6
|9 - 14
|14
|10.
|12
|3
|5
|4
|8 - 10
|14
|11.
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|12.
|11
|3
|3
|5
|12 - 20
|12
|13.
|12
|3
|3
|6
|12 - 17
|12
|14.
|13
|3
|3
|7
|13 - 25
|12
|15.
|12
|2
|5
|5
|8 - 15
|11
|16.
|12
|1
|5
|6
|10 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|25 - 12
|27
|2.
|1:0
|12
|8
|2
|2
|32 - 16
|26
|3.
|13
|7
|5
|1
|18 - 11
|26
|4.
|11
|7
|4
|0
|21 - 8
|25
|5.
|12
|7
|2
|3
|21 - 14
|23
|6.
|0:1
|13
|6
|3
|4
|16 - 9
|21
|7.
|13
|5
|5
|3
|13 - 11
|20
|8.
|12
|5
|3
|4
|10 - 12
|18
|9.
|12
|3
|5
|4
|10 - 9
|14
|10.
|11
|2
|6
|3
|15 - 16
|12
|11.
|12
|3
|1
|8
|17 - 20
|10
|12.
|12
|2
|4
|6
|13 - 16
|10
|13.
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|14.
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|15.
|11
|1
|3
|7
|4 - 13
|6
|16.
|13
|1
|3
|9
|12 - 23
|6
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (6)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|8 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|8 (2)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|8 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 10
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 8
|Ворскла
|Челядин Артём
|9