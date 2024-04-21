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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Скотт Грэм
Кристал Пэлас
5:1
Второй тайм: 65'
Вест Хэм
0'
1:0
7' Гол
Олисе Майкл
2:0
16' Гол
Эзе Эберечи
3:0
20' Гол в свои ворота
Эмерсон Палмиери
27' Желтая карточка
Антонио Майкл
4:0
31' Гол
Матета Жан-Филипп
39' Желтая карточка
Хьюз Уилл
4:1
40' Гол
Антонио Майкл
45' Желтая карточка
Митчелл Тайрик
45' Желтая карточка
Соучек Томаш
5:1
64' Гол
Матета Жан-Филипп

Ход матча

7'
Олисе Майкл
(Андерсен Йоаким)
1:0
16'
Эзе Эберечи
2:0
20'
Эмерсон Палмиери
3:0
27'
 
Антонио Майкл
31'
Матета Жан-Филипп
(Олисе Майкл)
4:0
39'
Хьюз Уилл
 
40'
4:1
Антонио Майкл
(Соучек Томаш)
45'
Митчелл Тайрик
 
45'
 
Соучек Томаш
46'
 
Джонсон Бен
Соучек Томаш
46'
 
Крессуэлл Аарон
Огбонна Анджело
62'
Ахамада Науиру
Уортон Адам
 
64'
Матета Жан-Филипп
(Эзе Эберечи)
5:1

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 320 Количество передач 171
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 117
Кристал Пэлас 27.4% (32)
X 38.5% (45)
Вест Хэм 34.2% (40)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Кристал Пэлас
Ничья
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30
Хендерсон
Дин
17
Клайн
Натаниэль
16
Андерсен
Йоаким
26
Ричардс
Крис
12
Муньос
Даниэль
3
Митчелл
Тайрик
20
Уортон
Адам
19
Хьюз
Уилл
7
Олисе
Майкл
10
Эзе
Эберечи
14
Матета
Жан-Филипп
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
4
Зума
Курт
21
Огбонна
Анджело
33
Эмерсон
Палмиери
28
Соучек
Томаш
19
Альварес
Эдсон
14
Кудус
Мохаммед
7
Уорд-Праус
Джеймс
10
Пакета
Лукас
9
Антонио
Майкл
Кристал Пэлас
3-4-2-1
Вест Хэм
4-2-3-1

История личных встреч

Кристал Пэлас
Вест Хэм

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

110%
60%
11 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 4 победы

23 матча

30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

21.7%
39.1%
39.2%
5 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
4:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
Ч
0:0
Ч
2:2

Голы

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.64
1.42

Среднее время на гол

55
63

Всего голов

16
22

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

34
39

Голов в среднем за матч

1.48
1.7

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

60
53

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матета Жан-Филипп 8 (2) 0.24
Эзе Эберечи 8 (1) 0.24
Олисе Майкл 7 (1) 0.21
Эдуар Одсонн 7 0.21
Айю Джордан 4 0.12
Андерсен Йоаким 2 0.06
Митчелл Тайрик 1 0.03
Шлупп Джеффри 1 0.03
Хефферсон Лерма 1 0.03
Ричардс Крис 1 0.03
Уорд Джоэл 0 0
Гехи Марк 0 0
Муньос Даниэль 0 0
Франса Матеус 0 0
Уортон Адам 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 15 0.44
Кудус Мохаммед 7 0.21
Уорд-Праус Джеймс 6 (2) 0.18
Соучек Томаш 6 0.18
Антонио Майкл 5 0.15
Пакета Лукас 4 (2) 0.12
Зума Курт 3 0.09
Эмерсон Палмиери 1 0.03
Альварес Эдсон 1 0.03
Ингс Дэнни 1 0.03
Корне Максвелл 1 0.03
Агер Наиф 1 0.03
Мавропанос Константинос 1 0.03
Цоуфал Владимир 0 0
Бенрахма Саид 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 7 1
Хефферсон Лерма 8 0
Митчелл Тайрик 6 0
Хьюз Уилл 5 0
Андерсен Йоаким 5 0
Уорд Джоэл 4 0
Эдуар Одсонн 3 0
Матета Жан-Филипп 3 0
Эзе Эберечи 3 0
Муньос Даниэль 3 0
Гехи Марк 2 0
Ричардс Крис 2 0
Дукуре Шейк 2 0
Джонстон Сэм 1 0
Шлупп Джеффри 1 0
Хендерсон Дин 1 0
Ахамада Науиру 1 0
Франса Матеус 1 0
Озо Дэвид 1 0
Уортон Адам 1 0
Рой Ходжсон 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 10 0
Пакета Лукас 9 0
Эмерсон Палмиери 8 0
Цоуфал Владимир 6 1
Соучек Томаш 7 0
Антонио Майкл 6 0
Кудус Мохаммед 6 0
Уорд-Праус Джеймс 4 0
Филлипс Кэлвин 2 1
Агер Наиф 2 1
Зума Курт 3 0
Керер Тило 2 0
Мавропанос Константинос 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Дэвид Мойес 2 0
Крессуэлл Аарон 1 0
Ареола Альфонс 1 0
Ингс Дэнни 1 0
Бенрахма Саид 1 0
Джонсон Бен 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Вест Хэм
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

10
11
Кристал Пэлас
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Вест Хэм
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

23
12

Упущенные победы

11
26
Кристал Пэлас
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (10)
53% (17)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
19% (6)
44% (14)
Вест Хэм
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (9)
33% (11)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
18% (6)
42% (14)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

28
19

Упущенные победы

21
37

Голы по времени матча

Забито

22
26
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 5
21 Не забивали 20
4
18%
1
4%
1-15
3
14%
5
19%
16-30
2
9%
3
12%
31-45
4
18%
7
27%
46-60
4
18%
4
15%
61-75
5
23%
6
23%
76-90

Пропущено

23
33
6 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
4
17%
3
9%
1-15
2
9%
4
12%
16-30
0
0%
5
15%
31-45
4
17%
6
18%
46-60
4
17%
2
6%
61-75
9
39%
13
39%
76-90

Забито

17
27
6 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
17 Не забивали 20
2
12%
6
22%
1-15
2
12%
4
15%
16-30
2
12%
4
15%
31-45
4
24%
2
7%
46-60
3
18%
6
22%
61-75
4
24%
5
19%
76-90

Пропущено

29
24
11 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
5
17%
5
21%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
4
14%
5
21%
31-45
2
7%
4
17%
46-60
3
10%
5
21%
61-75
13
45%
4
17%
76-90

Забито

39
53
15 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 30
16 Забивали первыми 15
6 Не забивали 7
6
15%
7
13%
1-15
5
13%
9
17%
16-30
4
10%
7
13%
31-45
8
21%
9
17%
46-60
7
18%
10
19%
61-75
9
23%
11
21%
76-90

Пропущено

52
57
17 В 1-м тайме 23
35 Во 2-м тайме 34
14 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 28
9
17%
8
14%
1-15
4
8%
5
9%
16-30
4
8%
10
18%
31-45
6
12%
10
18%
46-60
7
13%
7
12%
61-75
22
42%
17
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1
Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2
Вест Хэм
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Вест Хэм - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2
Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Вест Хэм - Брайтон 0:0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Вест Хэм

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
2 раза 13%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
12 раз 71%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
2
7 раз 44%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
0:1
4 раза 13%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 53%
0
7 раз 22%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
2
11 раз 33%
1
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
6 раз 18%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
4
6
9
1.5
8
9
4
11
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
13
3
2
15
1.5
10
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
7
0.5
Больше Меньше
26
7
8
24
1.5
18
15
4
28
2.5
7
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 33 23 5 5 77 - 26 74
2.
Манчестер Сити
 Заявка 32 22 7 3 76 - 32 73
3.
Ливерпуль
 Заявка 32 21 8 3 72 - 31 71
4.
Астон Вилла
 2:1 Заявка 34 20 6 8 70 - 50 66
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 18 6 8 65 - 49 60
6.
Ньюкасл
 Заявка 32 15 5 12 69 - 52 50
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 32 15 5 12 47 - 48 50
8.
Вест Хэм
 1:4 Заявка 34 13 9 12 53 - 62 48
9.
Челси
 Заявка 31 13 8 10 61 - 52 47
10.
Брайтон
 Заявка 32 11 11 10 52 - 50 44
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 33 12 7 14 46 - 53 43
12.
Фулхэм
 Заявка 33 12 6 15 49 - 51 42
13.
Борнмут
 1:2 Заявка 33 11 9 13 49 - 60 42
14.
Кристал Пэлас
 4:1 Заявка 33 9 9 15 41 - 55 36
15.
Брентфорд
 Заявка 34 9 8 17 52 - 59 35
16.
Эвертон
 Заявка 33 10 8 15 34 - 48 30
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 42 - 60 26
18.
Лутон Таун
 Заявка 34 6 7 21 48 - 76 25
19.
Бёрнли
 Заявка 34 5 8 21 37 - 69 23
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 33 3 7 23 31 - 88 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
3.
Арсенал
 Заявка 16 12 2 2 38 - 15 38
4.
Астон Вилла
 2:1 Заявка 17 12 2 3 42 - 23 38
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 11 3 3 43 - 20 36
7.
Фулхэм
 Заявка 16 9 1 6 29 - 16 28
8.
Челси
 Заявка 16 8 4 4 35 - 25 28
9.
Брайтон
 Заявка 15 7 6 2 28 - 19 27
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 8 2 5 23 - 22 26
11.
Вест Хэм
 1:4 Заявка 17 6 7 4 26 - 25 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 7 3 6 23 - 25 24
13.
Борнмут
 1:2 Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
14.
Брентфорд
 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
15.
Кристал Пэлас
 4:1 Заявка 16 5 4 7 25 - 25 19
16.
Эвертон
 Заявка 16 5 4 7 18 - 18 19
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 5 5 7 25 - 25 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 17 4 3 10 25 - 32 15
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 2 4 11 18 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 39 - 11 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
3.
Ливерпуль
 Заявка 15 8 5 2 29 - 16 29
4.
Астон Вилла
 2:1 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 6 6 4 31 - 28 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
7.
Вест Хэм
 1:4 Заявка 17 7 2 8 27 - 37 23
8.
Челси
 Заявка 15 5 4 6 26 - 27 19
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
10.
Борнмут
 1:2 Заявка 16 5 3 8 25 - 33 18
11.
Брайтон
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
12.
Кристал Пэлас
 4:1 Заявка 17 4 5 8 16 - 30 17
13.
Ньюкасл
 Заявка 15 4 2 9 26 - 32 14
14.
Брентфорд
 Заявка 17 4 2 11 25 - 29 14
15.
Фулхэм
 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
16.
Бёрнли
 Заявка 17 3 4 10 20 - 32 13
17.
Эвертон
 Заявка 17 5 4 8 16 - 30 11
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 17 2 4 11 23 - 44 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 1 3 12 13 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Челси Палмер Коул 20 (9)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (11)
Борнмут Соланке Доминик 19 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
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    Прогнозы 117
    Кристал Пэлас 27.4% (32)
    X 38.5% (45)
    Вест Хэм 34.2% (40)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Вест Хэм
    2.40
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    3.50
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    92.00
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