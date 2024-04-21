Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Хендерсон Дин плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

89' Г О О О О Л - Хендерсон Дин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

89' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Матч возобновлен

88' Ох, нехорошо это выглядит. Эмерсон Палмиери получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Эмерсон Палмиери на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Ингс Дэнни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Митчелл Тайрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Ридевальд Жайро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Эзе Эберечи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Хендерсон Дин взял и забрал мяч на выходе

74' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

73' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Уорд-Праус Джеймс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Г О О О О Л - Матета Жан-Филипп забивает с правой ноги!

64' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Пакета Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Матч возобновится спорным мячом

60' Уортон Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Кудус Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Уорд-Праус Джеймс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Клайн Натаниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Олисе Майкл навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Хорошую попытку сделал Эзе Эберечи . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Муньос Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Хендерсон Дин взял и забрал мяч на выходе

49' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Хьюз Уилл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Митчелл Тайрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Джонсон Бен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.