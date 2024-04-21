Тур: 34. Стадион: Селхерст Парк. Зрители: 25145 Главный судья: Скотт Грэм
5:2
Конец матча
0'
1:0
7' ГолОлисе Майкл
2:0
16' ГолЭзе Эберечи
3:0
20' Гол в свои воротаЭмерсон Палмиери
27' Желтая карточкаАнтонио Майкл
4:0
31' ГолМатета Жан-Филипп
39' Желтая карточкаХьюз Уилл
4:1
40' ГолАнтонио Майкл
45' Желтая карточкаМитчелл Тайрик
45' Желтая карточкаСоучек Томаш
5:1
64' ГолМатета Жан-Филипп
66' Желтая карточкаАхамада Науиру
5:2
89' Гол в свои воротаХендерсон Дин
90'+7
Ход матча
7'
1:0
16'
2:0
20'
3:0
27'
31'
4:0
39'
40'
4:1
45'
45'
64'
5:1
66'
89'
5:2
Статистика матча
-
5 Голы 2
-
9 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 5
-
9 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
623 Количество передач 386
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
2.25 Тотал больше 3 голов
-
-
1.75 ТБ(2,5) голов
26
Ричардс
Крис
20
Уортон
Адам
19
Хьюз
Уилл
10
Эзе
Эберечи
28
Соучек
Томаш
10
Пакета
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Ричардс КрисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Уортон АдамПолузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Мэттьюз РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Эдуар ОдсоннПолузащитник
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Орфорд ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ингс ДэнниПолузащитник
-
45 Дивин МубамаПолузащитник
-
42 Кейси КэланПолузащитник
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Кристал Пэлас
Вест Хэм
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
110%
60%
11 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 4 победы
23 матча
30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
21.7%
39.1%
39.2%
5 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.64
1.42
Среднее время на гол
55
63
Всего голов
16
22
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
34
39
Голов в среднем за матч
1.48
1.7
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
60
53
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матета Жан-Филипп
|9 (2)
|0.27
|Эзе Эберечи
|8 (1)
|0.24
|Олисе Майкл
|7 (1)
|0.21
|Эдуар Одсонн
|7
|0.21
|Айю Джордан
|4
|0.12
|Андерсен Йоаким
|2
|0.06
|Митчелл Тайрик
|1
|0.03
|Шлупп Джеффри
|1
|0.03
|Хефферсон Лерма
|1
|0.03
|Ричардс Крис
|1
|0.03
|Уорд Джоэл
|0
|0
|Гехи Марк
|0
|0
|Муньос Даниэль
|0
|0
|Франса Матеус
|0
|0
|Уортон Адам
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|15
|0.44
|Кудус Мохаммед
|7
|0.21
|Уорд-Праус Джеймс
|6 (2)
|0.18
|Соучек Томаш
|6
|0.18
|Антонио Майкл
|5
|0.15
|Пакета Лукас
|4 (2)
|0.12
|Зума Курт
|3
|0.09
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.03
|Альварес Эдсон
|1
|0.03
|Ингс Дэнни
|1
|0.03
|Корне Максвелл
|1
|0.03
|Агер Наиф
|1
|0.03
|Мавропанос Константинос
|1
|0.03
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Бенрахма Саид
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айю Джордан
|7
|1
|Хефферсон Лерма
|8
|0
|Митчелл Тайрик
|6
|0
|Хьюз Уилл
|5
|0
|Андерсен Йоаким
|5
|0
|Уорд Джоэл
|4
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Матета Жан-Филипп
|3
|0
|Эзе Эберечи
|3
|0
|Муньос Даниэль
|3
|0
|Гехи Марк
|2
|0
|Ричардс Крис
|2
|0
|Дукуре Шейк
|2
|0
|Ахамада Науиру
|2
|0
|Джонстон Сэм
|1
|0
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|Хендерсон Дин
|1
|0
|Франса Матеус
|1
|0
|Озо Дэвид
|1
|0
|Уортон Адам
|1
|0
|Рой Ходжсон
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|10
|0
|Пакета Лукас
|9
|0
|Эмерсон Палмиери
|8
|0
|Цоуфал Владимир
|6
|1
|Соучек Томаш
|7
|0
|Антонио Майкл
|6
|0
|Кудус Мохаммед
|6
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|4
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|1
|Агер Наиф
|2
|1
|Зума Курт
|3
|0
|Керер Тило
|2
|0
|Мавропанос Константинос
|2
|0
|Боуэн Джаррод
|2
|0
|Дэвид Мойес
|2
|0
|Крессуэлл Аарон
|1
|0
|Ареола Альфонс
|1
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Бенрахма Саид
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Вест Хэм
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
10
13
Кристал Пэлас
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Вест Хэм
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
23
12
Упущенные победы
11
26
Кристал Пэлас
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (11)
52% (17)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
21% (7)
42% (14)
Вест Хэм
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (9)
32% (11)
41% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
21% (7)
41% (14)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
30
19
Упущенные победы
21
39
Голы по времени матча
Забито
27
28
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 5
21 Не забивали 20
5
19%
1
4%
1-15
4
15%
6
21%
16-30
3
11%
4
14%
31-45
4
15%
7
25%
46-60
5
19%
4
14%
61-75
6
22%
6
21%
76-90
Пропущено
25
38
8 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 16
4
16%
4
11%
1-15
3
12%
5
13%
16-30
1
4%
6
16%
31-45
4
16%
6
16%
46-60
4
16%
3
8%
61-75
9
36%
14
37%
76-90
Забито
17
27
6 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
18 Не забивали 21
2
12%
6
22%
1-15
2
12%
4
15%
16-30
2
12%
4
15%
31-45
4
24%
2
7%
46-60
3
18%
6
22%
61-75
4
24%
5
19%
76-90
Пропущено
29
24
11 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
5
17%
5
21%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
4
14%
5
21%
31-45
2
7%
4
17%
46-60
3
10%
5
21%
61-75
13
45%
4
17%
76-90
Забито
44
55
18 В 1-м тайме 25
26 Во 2-м тайме 30
17 Забивали первыми 15
6 Не забивали 7
7
16%
7
13%
1-15
6
14%
10
18%
16-30
5
11%
8
15%
31-45
8
18%
9
16%
46-60
8
18%
10
18%
61-75
10
23%
11
20%
76-90
Пропущено
54
62
19 В 1-м тайме 26
35 Во 2-м тайме 36
14 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 29
9
17%
9
15%
1-15
5
9%
6
10%
16-30
5
9%
11
18%
31-45
6
11%
10
16%
46-60
7
13%
8
13%
61-75
22
41%
18
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1
Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2
Вест Хэм
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Вест Хэм - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2
Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Вест Хэм - Брайтон 0:0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
Вест Хэм
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
12 раз 71%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
2
8 раз 47%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 52%
0
7 раз 21%
2
4 раза 12%
3
4 раза 12%
5
1 раз 3%
2
12 раз 35%
1
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
6 раз 18%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кристал Пэлас
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
134
79
89
511
413
115
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
143
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
267
Больше Меньше
277
924
1915
528
727
132
133
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|23
|5
|5
|77 - 26
|74
|2.
|3:1 Заявка
|33
|22
|8
|3
|75 - 32
|74
|3.
|Заявка
|32
|22
|7
|3
|76 - 32
|73
|4.
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|71 - 50
|66
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|69 - 52
|50
|7.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|47 - 48
|50
|8.
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|54 - 63
|48
|9.
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|61 - 52
|47
|10.
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|52 - 50
|44
|11.
|Заявка
|33
|12
|7
|14
|46 - 53
|43
|12.
|1:3 Заявка
|34
|12
|6
|16
|50 - 54
|42
|13.
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|49 - 61
|42
|14.
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|42 - 56
|36
|15.
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|52 - 59
|35
|16.
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|34 - 48
|30
|17.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|42 - 60
|26
|18.
|Заявка
|34
|6
|7
|21
|48 - 76
|25
|19.
|Заявка
|34
|5
|8
|21
|37 - 69
|23
|20.
|Заявка
|33
|3
|7
|23
|31 - 88
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 15
|42
|2.
|Заявка
|17
|12
|5
|0
|43 - 14
|41
|3.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|38 - 15
|38
|4.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|43 - 23
|38
|5.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|34 - 21
|36
|6.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|43 - 20
|36
|7.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|35 - 25
|28
|8.
|1:3 Заявка
|17
|9
|1
|7
|30 - 19
|28
|9.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|28 - 19
|27
|10.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 22
|26
|11.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 25
|25
|12.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 25
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 30
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 26
|19
|16.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 18
|19
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 25
|16
|18.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|25 - 32
|15
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 37
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|18 - 51
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|39 - 11
|36
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 18
|32
|3.
|3:1 Заявка
|16
|9
|5
|2
|32 - 17
|32
|4.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 27
|28
|5.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|31 - 28
|24
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 26
|24
|7.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 38
|23
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 27
|19
|9.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 28
|19
|10.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|25 - 34
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 31
|17
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 30
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|26 - 32
|14
|14.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|25 - 29
|14
|15.
|1:3 Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 35
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|20 - 32
|13
|17.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|16 - 30
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|23 - 44
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 37
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Челси
|Палмер Коул
|20 (9)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|20 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|19 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|17 (9)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10