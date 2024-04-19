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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Робинсон Тим
Астон Вилла
 
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Борнмут
Прогнозы 37
Астон Вилла 100% (37)
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История личных встреч

Астон Вилла
Борнмут

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

166.7%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
К
2:1

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.63
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
80

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 19 0.58
Бэйли Леон 9 0.27
Соарес Дуглас 9 (4) 0.27
Макгинн Джон 6 0.18
Диаби Мусса 5 0.15
Дуран Джон 3 0.09
Кэш Мэтти 2 0.06
Морено Алекс 2 0.06
Дзаньоло Николо 2 0.06
Торрес Пау II 2 0.06
Тилеманс Юри 1 0.03
Динь Люка 1 0.03
Роджерс Морган 1 0.03
Рамси Джакоб 1 0.03
Дендонкер Леандер 1 0.03
Конса Эзри 1 0.03
Ленгле Клеман 0 0
Камара Бубакар I 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 18 (1) 0.56
Семеньо Антуан 7 0.22
Клюйверт Джастин 6 0.19
Тавернер Маркус 3 0.09
Сенеси Маркос 3 0.09
Биллинг Филип 2 0.06
Синистерра Луис 2 0.06
Брукс Дэвид 1 0.03
Скотт Алекс 1 0.03
Унал Энес 1 0.03
Уттара Данго 1 0.03
Мур Киффер 1 0.03
Забарный Илья 1 0.03
Кристи Райан 0 0
Кук Льюис 0 0
Смит Адам 0 0
Келли Ллойд 0 0
Мефам Крис 0 0
Ааронс Макс 0 0
Керкез Милош 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соарес Дуглас 10 0
Макгинн Джон 7 1
Камара Бубакар I 7 1
Дзаньоло Николо 7 0
Динь Люка 6 0
Кэш Мэтти 6 0
Конса Эзри 5 0
Дуран Джон 5 0
Мартинес Эмилиано 4 0
Уоткинс Олли 4 0
Карлос Диего Сантос 4 0
Бэйли Леон 4 0
Тилеманс Юри 3 0
Ленгле Клеман 2 0
Морено Алекс 2 0
Роджерс Морган 2 0
Рамси Джакоб 2 0
Чамберс Калум 1 0
Диаби Мусса 1 0
Арчер Камерон 1 0
Торрес Пау II 1 0
Унаи Эмери 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенеси Маркос 9 0
Кук Льюис 5 1
Семеньо Антуан 6 0
Нето Мурара 5 0
Кристи Райан 5 0
Биллинг Филип 3 1
Смит Адам 4 0
Клюйверт Джастин 4 0
Забарный Илья 4 0
Соланке Доминик 3 0
Тавернер Маркус 3 0
Керкез Милош 3 0
Ираола Андони 2 0
Скотт Алекс 2 0
Келли Ллойд 2 0
Мефам Крис 2 0
Уттара Данго 2 0
Брукс Дэвид 1 0
Февр Ромен 1 0
Ааронс Макс 1 0
Энтони Джейдон 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Борнмут
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

7
12
Астон Вилла
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Борнмут
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

16
13

Упущенные победы

24
21
Астон Вилла
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
48% (16)
30% (10)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
Борнмут
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
28% (9)
44% (14)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

27
16

Упущенные победы

31
33

Голы по времени матча

Забито

39
25
15 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 9
18 Не забивали 18
3
8%
5
20%
1-15
7
18%
3
12%
16-30
5
13%
2
8%
31-45
5
13%
6
24%
46-60
9
23%
4
16%
61-75
10
26%
5
20%
76-90

Пропущено

23
30
7 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
0
0%
4
13%
1-15
4
17%
2
7%
16-30
3
13%
5
17%
31-45
7
30%
5
17%
46-60
5
22%
6
20%
61-75
4
17%
8
27%
76-90

Забито

29
22
16 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 20
3
10%
2
9%
1-15
11
38%
3
14%
16-30
2
7%
2
9%
31-45
3
10%
3
14%
46-60
3
10%
6
27%
61-75
7
24%
6
27%
76-90

Пропущено

26
27
10 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
5
19%
2
7%
1-15
3
12%
5
19%
16-30
2
8%
5
19%
31-45
7
27%
4
15%
46-60
6
23%
4
15%
61-75
3
12%
7
26%
76-90

Забито

68
47
31 В 1-м тайме 17
37 Во 2-м тайме 30
17 Забивали первыми 17
3 Не забивали 6
6
9%
7
15%
1-15
18
26%
6
13%
16-30
7
10%
4
9%
31-45
8
12%
9
19%
46-60
12
18%
10
21%
61-75
17
25%
11
23%
76-90

Пропущено

49
57
17 В 1-м тайме 23
32 Во 2-м тайме 34
15 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 25
5
10%
6
11%
1-15
7
14%
7
12%
16-30
5
10%
10
18%
31-45
14
29%
9
16%
46-60
11
22%
10
18%
61-75
7
14%
15
26%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Арсенал - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Лилль 2:1 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1
Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Аякс 4:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Аякс - Астон Вилла 0:0 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2
Борнмут
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Лутон Таун - Борнмут 2:1 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Борнмут - Эвертон 2:1
Борнмут - Лутон Таун 4:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Борнмут - Лестер 0:1 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4 КПР - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3

Результаты матчей

Астон Вилла
Борнмут

Точный счет

3:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
0:4
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
3
5 раз 31%
4
3 раза 19%
0
1 раз 6%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
3:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:2
5 раз 16%
3:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 30%
2
7 раз 21%
3
7 раз 21%
0
4 раза 12%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
11 раз 34%
2
10 раз 31%
0
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Борнмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
12
5
10
6
1.5
8
9
9
7
2.5
2
15
4
12
3.5
1
16
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
1
9
8
1.5
7
8
3
14
2.5
3
12
1
16
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
4
0.5
Больше Меньше
26
6
19
14
1.5
15
17
12
21
2.5
5
27
5
28
3.5
1
31
2
31
4.5
1
32
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 32 22 7 3 76 - 32 73
2.
Арсенал
 Заявка 32 22 5 5 75 - 26 71
3.
Ливерпуль
 Заявка 32 21 8 3 72 - 31 71
4.
Астон Вилла
 Заявка 33 19 6 8 68 - 49 63
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 18 6 8 65 - 49 60
6.
Ньюкасл
 Заявка 32 15 5 12 69 - 52 50
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 32 15 5 12 47 - 48 50
8.
Вест Хэм
 Заявка 33 13 9 11 52 - 58 48
9.
Челси
 Заявка 31 13 8 10 61 - 52 47
10.
Брайтон
 Заявка 32 11 11 10 52 - 50 44
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 32 12 7 13 46 - 51 43
12.
Фулхэм
 Заявка 33 12 6 15 49 - 51 42
13.
Борнмут
 Заявка 32 11 9 12 48 - 58 42
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 32 8 9 15 37 - 54 33
15.
Брентфорд
 Заявка 33 8 8 17 47 - 58 32
16.
Эвертон
 Заявка 32 9 8 15 32 - 48 27
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 33 7 9 17 42 - 58 26
18.
Лутон Таун
 Заявка 33 6 7 20 47 - 71 25
19.
Бёрнли
 Заявка 33 4 8 21 33 - 68 20
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 32 3 7 22 30 - 84 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
3.
Арсенал
 Заявка 16 12 2 2 38 - 15 38
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
5.
Ньюкасл
 Заявка 17 11 3 3 43 - 20 36
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 11 2 3 40 - 22 35
7.
Фулхэм
 Заявка 16 9 1 6 29 - 16 28
8.
Челси
 Заявка 16 8 4 4 35 - 25 28
9.
Брайтон
 Заявка 15 7 6 2 28 - 19 27
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 8 2 5 23 - 22 26
11.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 7 4 26 - 25 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 7 3 5 23 - 23 24
13.
Борнмут
 Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
14.
Брентфорд
 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
15.
Эвертон
 Заявка 15 4 4 7 16 - 18 16
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 4 4 7 21 - 24 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 5 5 7 25 - 25 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 4 3 9 24 - 27 15
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 2 4 10 17 - 47 10
20.
Бёрнли
 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 10 3 3 37 - 11 33
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
3.
Ливерпуль
 Заявка 15 8 5 2 29 - 16 29
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 6 6 4 31 - 28 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 16 7 2 7 26 - 33 23
8.
Челси
 Заявка 15 5 4 6 26 - 27 19
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
10.
Борнмут
 Заявка 15 5 3 7 24 - 31 18
11.
Брайтон
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 5 8 16 - 30 17
13.
Ньюкасл
 Заявка 15 4 2 9 26 - 32 14
14.
Фулхэм
 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
15.
Брентфорд
 Заявка 16 3 2 11 20 - 28 11
16.
Эвертон
 Заявка 17 5 4 8 16 - 30 11
17.
Бёрнли
 Заявка 16 2 4 10 16 - 31 10
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 2 4 10 17 - 33 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 17 2 4 11 23 - 44 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 1 3 12 13 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Челси Палмер Коул 20 (9)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (10)
Борнмут Соланке Доминик 18 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Борнмут от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 апреля 2024, осталось 2 дня 9 часов 46 минут.

    Главный судья: Робинсон Тим

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 20 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 37
    Астон Вилла 100% (37)
    X 0% (0)
    Борнмут 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Борнмут
    1.92
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    4.30
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    4.25
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    Прогнозы на матч Астон Вилла - Борнмут

    Исход игры
    Астон Вилла
    100% (37)
    Ничья
    0% (0)
    Борнмут
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (20)
    Меньше
    44.44% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    55.56% (20)
    Нет
    44.44% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    43.2% (16)
    2:0 Астон Вилла
    29.7% (11)
    1:0 Астон Вилла
    13.5% (5)
    3:2 Астон Вилла
    5.4% (2)
    3:1 Астон Вилла
    5.4% (2)
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