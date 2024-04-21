Тур: 25. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
3:0
Конец матча
0'
1:0
32' ГолВанат Владислав
38' Желтая карточкаКушниренко Богдан
2:0
52' ГолШапаренко Николай
61' Желтая карточкаКравец Василий
63' Вторая желтая карточкаКравец Василий
69' Желтая карточкаФортюн Яссин
75' Желтая карточкаБуяльский Виталий
3:0
77' ГолБуяльский Виталий
90'+3
Ход матча
32'
52'
61'
63'
69'
77'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Дячук МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Диалло СамбаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Александр Шовковски
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
10 Петряк ИванПолузащитник
-
14 Фортюн ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergiy Shyshchenko
История личных встреч
Динамо Киев
Полесье
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
5
2
Среднее время на гол
18
45
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
4
1.5
Тотал матчей
5.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
22
60
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванат Владислав
|12 (1)
|0.5
|Буяльский Виталий
|9 (3)
|0.38
|Волошин Назар
|6
|0.25
|Ярмоленко Андрей
|6 (2)
|0.25
|Бражко Владимир
|6
|0.25
|Шапаренко Николай
|3 (1)
|0.13
|Кабаев Владислав
|3
|0.13
|Караваев Александр
|2
|0.08
|Бенито Муйива
|2
|0.08
|Тымчик Александр
|2
|0.08
|Андриевский Александр
|1
|0.04
|Сидорчук Сергей
|1
|0.04
|Шепелев Владимир
|1
|0.04
|Попов Денис II
|1
|0.04
|Дячук Максим
|1
|0.04
|Вивчаренко Константин
|0
|0
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Супряга Владислав
|0
|0
|Сирота Александр
|0
|0
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Козак Артём
|4 (1)
|0.16
|Макуана Бени
|4
|0.16
|Будковский Филипп
|4
|0.16
|Кушниренко Богдан
|3 (1)
|0.12
|Крушиньский Борис
|2
|0.08
|Мустафаев Эмиль
|2
|0.08
|Грицук Василий
|2 (2)
|0.08
|Шастал Дмитрий
|2
|0.08
|Эрнандес Луйфер
|2
|0.08
|Танковский Вячеслав
|1
|0.04
|Arielson
|1
|0.04
|Назаренко Александр
|1
|0.04
|Лукас Тэйлор
|1
|0.04
|Artem Smolyakov
|1
|0.04
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.04
|Таллиш Энрике
|0
|0
|Чоботенко Сергей
|0
|0
|Кравченко Никита
|0
|0
|Фортюн Яссин
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Волошин Назар
|6
|1
|Ванат Владислав
|4
|1
|Дубинчак Владислав
|5
|0
|Шепелев Владимир
|4
|0
|Бражко Владимир
|4
|0
|Сирота Александр
|2
|1
|Тымчик Александр
|3
|0
|Шапаренко Николай
|3
|0
|Дячук Максим
|3
|0
|Попов Денис II
|1
|1
|Буяльский Виталий
|2
|0
|Андриевский Александр
|2
|0
|Кабаев Владислав
|2
|0
|Вивчаренко Константин
|2
|0
|Караваев Александр
|0
|1
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Диалло Самба
|1
|0
|Бенито Муйива
|1
|0
|Matviy Ponomarenko
|1
|0
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Танковский Вячеслав
|8
|1
|Кушниренко Богдан
|4
|2
|Лукас Тэйлор
|5
|1
|Artem Smolyakov
|5
|0
|Будковский Филипп
|4
|0
|Шаповал Владислав
|2
|1
|Морозко Евгений
|2
|1
|Михайличенко Богдан
|3
|0
|Кравченко Никита
|3
|0
|Крушиньский Борис
|3
|0
|Кравец Василий
|1
|1
|Бойко Денис
|2
|0
|Шабанов Артём
|2
|0
|Грицук Василий
|2
|0
|Козак Артём
|2
|0
|Фортюн Яссин
|2
|0
|Назаренко Александр
|2
|0
|Макуана Бени
|2
|0
|Arielson
|2
|0
|Denys Ndukve
|2
|0
|Гитченко Андрей
|0
|1
|Чоботенко Сергей
|0
|1
|Огиря Владислав
|1
|0
|Петряк Иван
|1
|0
|Таллиш Энрике
|1
|0
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|Мустафаев Эмиль
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Киев
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Полесье
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
1
2
Динамо Киев
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Полесье
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
27
13
Динамо Киев
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Полесье
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (8)
56% (14)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
11
11
Упущенные победы
28
15
Голы по времени матча
Забито
25
16
14 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
14 Не забивали 17
5
20%
3
19%
1-15
4
16%
2
13%
16-30
5
20%
2
13%
31-45
1
4%
3
19%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
9
36%
6
38%
76-90
Пропущено
8
11
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
25%
2
18%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Забито
31
15
15 В 1-м тайме 1
16 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
6
19%
1
7%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
4
13%
0
0%
31-45
4
13%
1
7%
46-60
6
19%
8
53%
61-75
6
19%
5
33%
76-90
Пропущено
17
15
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
2
12%
3
20%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
4
24%
4
27%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
4
24%
5
33%
76-90
Забито
56
31
29 В 1-м тайме 8
27 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 10
2 Не забивали 7
11
20%
4
13%
1-15
9
16%
2
6%
16-30
9
16%
2
6%
31-45
5
9%
4
13%
46-60
7
13%
8
26%
61-75
15
27%
11
35%
76-90
Пропущено
25
26
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 17
4
16%
5
19%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
3
12%
4
15%
31-45
6
24%
5
19%
46-60
5
20%
3
12%
61-75
4
16%
9
35%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Минай - Динамо Киев 1:3 Александрия - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1 Заря - Динамо Киев 0:3
Ворскла - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Заря 2:0 Верес - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Шериф 2:0 Динамо Киев - Петрокуб 1:1 Динамо Киев - Динамо Тбилиси 0:0 Динамо Киев - РФШ Рига 1:0 Динамо Киев - Шкендия 1:1 Динамо Киев - Лиепая 5:2 Левски София - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Пахтакор 5:1 Динамо Киев - Баник Острава 2:3 Легия - Динамо Киев 3:1 Динамо Киев - ФК Балкани 0:2
Полесье
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Минай - Полесье 2:3 Полесье - Ворскла 0:1 Полесье - Черноморец Од 1:4
Оболонь - Полесье 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 1:0 Стьярнан - Полесье 1:1 Кальмар - Полесье 1:0 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Мурсия-2 - Полесье 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Верес 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Полесье - Металлист-1925 2:1 Полесье - Кривбасс 1:1 Полесье - Александрия 0:0 Заря - Полесье 0:1
Результаты матчей
Динамо Киев
Полесье
Точный счет
2:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:4
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
3 раза 25%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Точный счет
2:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:4
3 раза 13%
3:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 29%
4
6 раз 25%
1
5 раз 21%
3
3 раза 13%
0
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
9 раз 36%
0
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
4 раза 16%
Тоталы голов в матче
Динамо Киев
Полесье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
102
84
48
48
111
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
58
66
310
48
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
222
Больше Меньше
187
177
916
1014
421
717
123
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|12 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|9 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|8 (2)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|8 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 10
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 8
|Ворскла
|Челядин Артём
|9