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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Динамо Киев
3:0
Конец матча
Полесье
0'
1:0
32' Гол
Ванат Владислав
38' Желтая карточка
Кушниренко Богдан
2:0
52' Гол
Шапаренко Николай
61' Желтая карточка
Кравец Василий
63' Вторая желтая карточка
Кравец Василий
69' Желтая карточка
Фортюн Яссин
75' Желтая карточка
Буяльский Виталий
3:0
77' Гол
Буяльский Виталий
90'+3
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
4
Попов
Денис
II
32
Taras
Mykhavko
2
Вивчаренко
Константин
18
Андриевский
Александр
7
Ярмоленко
Андрей
10
Шапаренко
Николай
29
Буяльский
Виталий
22
Кабаев
Владислав
11
Ванат
Владислав
1
Кудрик
Олег
13
Лукас
Тэйлор
44
Чоботенко
Сергей
3
Кравец
Василий
15
Михайличенко
Богдан
55
Крушиньский
Борис
77
Кушниренко
Богдан
59
Козак
Артём
95
Мустафаев
Эмиль
7
Назаренко
Александр
9
Эрнандес
Луйфер
Динамо Киев
Полесье

История личных встреч

Динамо Киев
Полесье

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
3:2
ТМС
5:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

5
2

Среднее время на гол

18
45

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

4
1.5

Тотал матчей

5.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

22
60

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванат Владислав 12 (1) 0.5
Буяльский Виталий 9 (3) 0.38
Волошин Назар 6 0.25
Ярмоленко Андрей 6 (2) 0.25
Бражко Владимир 6 0.25
Шапаренко Николай 3 (1) 0.13
Кабаев Владислав 3 0.13
Караваев Александр 2 0.08
Бенито Муйива 2 0.08
Тымчик Александр 2 0.08
Андриевский Александр 1 0.04
Сидорчук Сергей 1 0.04
Шепелев Владимир 1 0.04
Попов Денис II 1 0.04
Дячук Максим 1 0.04
Вивчаренко Константин 0 0
Дубинчак Владислав 0 0
Супряга Владислав 0 0
Сирота Александр 0 0
Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Козак Артём 4 (1) 0.16
Макуана Бени 4 0.16
Будковский Филипп 4 0.16
Кушниренко Богдан 3 (1) 0.12
Крушиньский Борис 2 0.08
Мустафаев Эмиль 2 0.08
Грицук Василий 2 (2) 0.08
Шастал Дмитрий 2 0.08
Эрнандес Луйфер 2 0.08
Танковский Вячеслав 1 0.04
Arielson 1 0.04
Назаренко Александр 1 0.04
Лукас Тэйлор 1 0.04
Artem Smolyakov 1 0.04
Янаков Денис 1 (1) 0.04
Таллиш Энрике 0 0
Чоботенко Сергей 0 0
Кравченко Никита 0 0
Фортюн Яссин 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Волошин Назар 6 1
Ванат Владислав 4 1
Дубинчак Владислав 5 0
Шепелев Владимир 4 0
Бражко Владимир 4 0
Сирота Александр 2 1
Тымчик Александр 3 0
Шапаренко Николай 3 0
Дячук Максим 3 0
Попов Денис II 1 1
Буяльский Виталий 2 0
Андриевский Александр 2 0
Кабаев Владислав 2 0
Вивчаренко Константин 2 0
Караваев Александр 0 1
Ярмоленко Андрей 1 0
Сидорчук Сергей 1 0
Бущан Георгий 1 0
Диалло Самба 1 0
Бенито Муйива 1 0
Matviy Ponomarenko 1 0
Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Танковский Вячеслав 8 1
Кушниренко Богдан 4 2
Лукас Тэйлор 5 1
Artem Smolyakov 5 0
Будковский Филипп 4 0
Шаповал Владислав 2 1
Морозко Евгений 2 1
Михайличенко Богдан 3 0
Кравченко Никита 3 0
Крушиньский Борис 3 0
Кравец Василий 1 1
Бойко Денис 2 0
Шабанов Артём 2 0
Грицук Василий 2 0
Козак Артём 2 0
Фортюн Яссин 2 0
Назаренко Александр 2 0
Макуана Бени 2 0
Arielson 2 0
Denys Ndukve 2 0
Гитченко Андрей 0 1
Чоботенко Сергей 0 1
Огиря Владислав 1 0
Петряк Иван 1 0
Таллиш Энрике 1 0
Шастал Дмитрий 1 0
Мустафаев Эмиль 1 0

Результаты матчей

Динамо Киев
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Полесье
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

1
2
Динамо Киев
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Полесье
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

27
13
Динамо Киев
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Полесье
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (8)
56% (14)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

11
11

Упущенные победы

28
15

Голы по времени матча

Забито

25
16
14 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
14 Не забивали 17
5
20%
3
19%
1-15
4
16%
2
13%
16-30
5
20%
2
13%
31-45
1
4%
3
19%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
9
36%
6
38%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
25%
2
18%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Забито

31
15
15 В 1-м тайме 1
16 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
6
19%
1
7%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
4
13%
0
0%
31-45
4
13%
1
7%
46-60
6
19%
8
53%
61-75
6
19%
5
33%
76-90

Пропущено

17
15
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
2
12%
3
20%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
4
24%
4
27%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
4
24%
5
33%
76-90

Забито

56
31
29 В 1-м тайме 8
27 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 10
2 Не забивали 7
11
20%
4
13%
1-15
9
16%
2
6%
16-30
9
16%
2
6%
31-45
5
9%
4
13%
46-60
7
13%
8
26%
61-75
15
27%
11
35%
76-90

Пропущено

25
26
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 17
4
16%
5
19%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
3
12%
4
15%
31-45
6
24%
5
19%
46-60
5
20%
3
12%
61-75
4
16%
9
35%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Минай - Динамо Киев 1:3 Александрия - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1 Заря - Динамо Киев 0:3
Ворскла - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Заря 2:0 Верес - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Шериф 2:0 Динамо Киев - Петрокуб 1:1 Динамо Киев - Динамо Тбилиси 0:0 Динамо Киев - РФШ Рига 1:0 Динамо Киев - Шкендия 1:1 Динамо Киев - Лиепая 5:2 Левски София - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Пахтакор 5:1 Динамо Киев - Баник Острава 2:3 Легия - Динамо Киев 3:1 Динамо Киев - ФК Балкани 0:2
Полесье
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Минай - Полесье 2:3 Полесье - Ворскла 0:1 Полесье - Черноморец Од 1:4
Оболонь - Полесье 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 1:0 Стьярнан - Полесье 1:1 Кальмар - Полесье 1:0 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Мурсия-2 - Полесье 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Верес 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Полесье - Металлист-1925 2:1 Полесье - Кривбасс 1:1 Полесье - Александрия 0:0 Заря - Полесье 0:1

Результаты матчей

Динамо Киев
Полесье

Точный счет

2:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:4
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
3 раза 25%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Точный счет

2:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:4
3 раза 13%
3:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 29%
4
6 раз 25%
1
5 раз 21%
3
3 раза 13%
0
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
9 раз 36%
0
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
4 раза 16%

Тоталы голов в матче

Динамо Киев
Полесье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
8
4
1.5
4
8
4
8
2.5
1
11
3
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
1.5
Больше Меньше
5
8
6
6
2.5
3
10
4
8
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
2
0.5
Больше Меньше
18
7
17
7
1.5
9
16
10
14
2.5
4
21
7
17
3.5
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 24 17 3 4 57 - 24 54
2.
Шахтёр Донецк
 23 16 5 2 46 - 19 53
3.
Кривбасс
 25 15 6 4 44 - 25 51
4.
Днепр-1
 25 12 9 4 35 - 23 45
5.
Рух Львов
 24 10 10 4 35 - 25 40
6.
Полесье
 25 11 6 8 31 - 26 39
7.
ЛНЗ Черкассы
 25 8 8 9 25 - 28 32
8.
Ворскла
 25 8 6 11 23 - 37 30
9.
Черноморец Од
 24 9 2 13 34 - 34 29
10.
Колос Ковалёвка
 24 6 10 8 18 - 19 28
11.
Заря
 23 6 8 9 24 - 30 26
12.
Александрия
 25 6 8 11 22 - 31 26
13.
Верес
 24 4 8 12 22 - 35 20
14.
Оболонь
 24 4 8 12 15 - 34 20
15.
Металлист-1925
 24 4 6 14 24 - 43 18
16.
Минай
 24 2 9 13 17 - 39 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 12 9 1 2 25 - 8 28
2.
Шахтёр Донецк
 12 9 1 2 25 - 11 28
3.
Кривбасс
 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Черноморец Од
 12 6 1 5 17 - 14 19
5.
Днепр-1
 12 5 4 3 17 - 12 19
6.
Полесье
 12 5 3 4 15 - 15 18
7.
Рух Львов
 12 3 8 1 14 - 11 17
8.
Александрия
 13 4 4 5 9 - 15 16
9.
Заря
 12 4 2 6 9 - 14 14
10.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 8 - 10 14
11.
Верес
 13 3 5 5 18 - 22 14
12.
Металлист-1925
 11 3 3 5 12 - 20 12
13.
ЛНЗ Черкассы
 12 3 3 6 12 - 17 12
14.
Ворскла
 13 3 3 7 13 - 25 12
15.
Оболонь
 12 2 5 5 8 - 15 11
16.
Минай
 12 1 5 6 10 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 13 8 3 2 25 - 12 27
2.
Динамо Киев
 12 8 2 2 32 - 16 26
3.
Днепр-1
 13 7 5 1 18 - 11 26
4.
Шахтёр Донецк
 11 7 4 0 21 - 8 25
5.
Рух Львов
 12 7 2 3 21 - 14 23
6.
Полесье
 13 6 3 4 16 - 11 21
7.
ЛНЗ Черкассы
 13 5 5 3 13 - 11 20
8.
Ворскла
 12 5 3 4 10 - 12 18
9.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 10 - 9 14
10.
Заря
 11 2 6 3 15 - 16 12
11.
Черноморец Од
 12 3 1 8 17 - 20 10
12.
Александрия
 12 2 4 6 13 - 16 10
13.
Оболонь
 12 2 3 7 7 - 19 9
14.
Минай
 12 1 4 7 7 - 20 7
15.
Верес
 11 1 3 7 4 - 13 6
16.
Металлист-1925
 13 1 3 9 12 - 23 6
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 12 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (5)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 8 (2)
Кривбасс Кожушко Олег 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 10
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 8
Ворскла Челядин Артём 9
Весь список
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