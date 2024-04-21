Тур: 34. Стадион: Крэйвен Коттедж. Главный судья: Поусон Крейг
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
16 Владение мячом, % 84
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Лено
Бернд
28
Лукич
Саша
14
Рид
Бобби
22
Айуоби
Алекс
20
Жота
Диогу
18
Гакпо
Коди
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Лукич СашаПолузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Айуоби АлексПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
-
11 Траоре АдамаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Жота ДиогуНападающий
-
18 Гакпо КодиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фулхэм
Ливерпуль
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 13 побед
23 матча
17.4%
21.7%
60.9%
4 победы 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
17.4%
47.8%
34.8%
4 победы 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
17.4%
26.1%
56.5%
4 победы 6 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.27
0.5
Среднее время на гол
70
180
Всего голов
20
21
Голов в среднем за матч
1.67
1.91
Среднее время на гол
54
47
Всего голов
34
27
Голов в среднем за матч
1.48
1.17
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
60
76
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родриго Мунис
|8
|0.24
|Рид Бобби
|6
|0.18
|Айуоби Алекс
|5
|0.15
|Хименес Рауль
|5
|0.15
|Виллиан Боргес
|4 (2)
|0.12
|Пальинья Жоау
|4
|0.12
|Перейра Андреас
|3
|0.09
|Уилсон Гарри
|3
|0.09
|Адарабиойо Олуватосин
|2
|0.06
|Винисиус Карлос
|2
|0.06
|Кэрни Том
|1
|0.03
|Траоре Адама
|1
|0.03
|Броя Армандо
|1
|0.03
|Рим Тим
|1
|0.03
|Тете Кенни
|1
|0.03
|Лукич Саша
|1
|0.03
|Угелумба Кэлвин
|1
|0.03
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Кастань Тимоти
|0
|0
|Рид Харрисон
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|17 (5)
|0.53
|Нуньес Дарвин
|11
|0.34
|Жота Диогу
|9
|0.28
|Диас Луис
|8
|0.25
|Гакпо Коди
|6
|0.19
|Макаллистер Алексис
|4 (1)
|0.13
|Собослаи Доминик
|3
|0.09
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.06
|Ван Дейк Виргил
|2
|0.06
|Эллиотт Харви
|2
|0.06
|Брэдли Конор
|1
|0.03
|Робертсон Эндрю
|1
|0.03
|Джонс Кёртис
|1
|0.03
|Эндо Ватару
|1
|0.03
|Цимикас Костас
|0
|0
|Гомес Джо
|0
|0
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|12
|0
|Уилсон Гарри
|6
|0
|Перейра Андреас
|6
|0
|Угелумба Кэлвин
|4
|1
|Рид Харрисон
|5
|0
|Рим Тим
|3
|1
|Хименес Рауль
|3
|1
|Рид Бобби
|4
|0
|Робинсон Энтони
|4
|0
|Лено Бернд
|3
|0
|Лукич Саша
|3
|0
|Кэрни Том
|2
|0
|Тете Кенни
|2
|0
|Кастань Тимоти
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Траоре Адама
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эндо Ватару
|8
|0
|Нуньес Дарвин
|8
|0
|Макаллистер Алексис
|6
|1
|Конате Ибраима
|4
|1
|Гомес Джо
|5
|0
|Александер-Арнольд Трент
|5
|0
|Джонс Кёртис
|3
|1
|Ван Дейк Виргил
|2
|1
|Жота Диогу
|2
|1
|Матип Жоэль
|2
|0
|Салах Мохамед
|2
|0
|Робертсон Эндрю
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Брэдли Конор
|2
|0
|Юрген Клопп
|2
|0
|Алиссон Бекер
|1
|0
|Гакпо Коди
|1
|0
|Собослаи Доминик
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
|Куанса Джарелл
|1
|0
|Даннс Джейден
|1
|0
Результаты матчей
Фулхэм
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Ливерпуль
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
18% (3)
82% (14)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
1
9
Фулхэм
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Ливерпуль
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
23
1
Упущенные победы
13
42
Фулхэм
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (12)
45% (15)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (16)
24% (8)
27% (9)
Ливерпуль
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (8)
47% (15)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
16% (5)
56% (18)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
28
6
Упущенные победы
14
51
Голы по времени матча
Забито
29
28
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 7
23 Не забивали 18
2
7%
1
4%
1-15
4
14%
2
7%
16-30
6
21%
5
18%
31-45
7
24%
3
11%
46-60
5
17%
2
7%
61-75
5
17%
15
54%
76-90
Пропущено
16
17
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
6%
2
12%
1-15
4
25%
3
18%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
3
19%
2
12%
46-60
3
19%
3
18%
61-75
4
25%
4
24%
76-90
Забито
23
42
9 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 28
7 Забивали первыми 9
21 Не забивали 17
2
9%
1
2%
1-15
5
22%
6
14%
16-30
2
9%
7
17%
31-45
1
4%
8
19%
46-60
7
30%
8
19%
61-75
6
26%
12
29%
76-90
Пропущено
32
16
11 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
1
3%
5
31%
1-15
2
6%
4
25%
16-30
8
25%
3
19%
31-45
5
16%
1
6%
46-60
9
28%
1
6%
61-75
7
22%
2
13%
76-90
Забито
52
70
21 В 1-м тайме 22
31 Во 2-м тайме 48
15 Забивали первыми 16
11 Не забивали 3
4
8%
2
3%
1-15
9
17%
8
11%
16-30
8
15%
12
17%
31-45
8
15%
11
16%
46-60
12
23%
10
14%
61-75
11
21%
27
39%
76-90
Пропущено
48
33
17 В 1-м тайме 20
31 Во 2-м тайме 13
16 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 23
2
4%
7
21%
1-15
6
13%
7
21%
16-30
9
19%
6
18%
31-45
8
17%
3
9%
46-60
12
25%
4
12%
61-75
11
23%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3
Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 3:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Челси - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2
Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Челси 4:1 Ливерпуль - Норвич 5:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1
Результаты матчей
Фулхэм
Ливерпуль
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:1
4 раза 24%
3:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
3
5 раз 31%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
2
1 раз 6%
3
7 раз 41%
4
4 раза 24%
0
2 раза 12%
1
2 раза 12%
2
2 раза 12%
Точный счет
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
1
6 раз 40%
2
6 раз 40%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
3:1
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
3:1
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 33%
1
8 раз 24%
3
7 раз 21%
2
5 раз 15%
5
2 раза 6%
2
8 раз 25%
1
8 раз 25%
3
8 раз 25%
4
6 раз 19%
0
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Фулхэм
Ливерпуль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
152
88
134
79
116
214
413
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
611
96
215
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2211
Больше Меньше
302
1419
2210
924
1418
231
626
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|23
|5
|5
|77 - 26
|74
|2.
|Заявка
|32
|22
|7
|3
|76 - 32
|73
|3.
|0:0 Заявка
|33
|21
|9
|3
|72 - 31
|72
|4.
|2:1 Заявка
|34
|20
|6
|8
|70 - 50
|66
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|69 - 52
|50
|7.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|47 - 48
|50
|8.
|1:5 Заявка
|34
|13
|9
|12
|53 - 63
|48
|9.
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|61 - 52
|47
|10.
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|52 - 50
|44
|11.
|Заявка
|33
|12
|7
|14
|46 - 53
|43
|12.
|0:0 Заявка
|34
|12
|7
|15
|49 - 51
|43
|13.
|1:2 Заявка
|33
|11
|9
|13
|49 - 60
|42
|14.
|5:1 Заявка
|33
|9
|9
|15
|42 - 55
|36
|15.
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|52 - 59
|35
|16.
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|34 - 48
|30
|17.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|42 - 60
|26
|18.
|Заявка
|34
|6
|7
|21
|48 - 76
|25
|19.
|Заявка
|34
|5
|8
|21
|37 - 69
|23
|20.
|Заявка
|33
|3
|7
|23
|31 - 88
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 15
|42
|2.
|Заявка
|17
|12
|5
|0
|43 - 14
|41
|3.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|38 - 15
|38
|4.
|2:1 Заявка
|17
|12
|2
|3
|42 - 23
|38
|5.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|34 - 21
|36
|6.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|43 - 20
|36
|7.
|0:0 Заявка
|17
|9
|2
|6
|29 - 16
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|35 - 25
|28
|9.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|28 - 19
|27
|10.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 22
|26
|11.
|1:5 Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 25
|25
|12.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 25
|24
|13.
|1:2 Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 30
|21
|15.
|5:1 Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 25
|19
|16.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 18
|19
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 25
|16
|18.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|25 - 32
|15
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 37
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|18 - 51
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|39 - 11
|36
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 18
|32
|3.
|0:0 Заявка
|16
|8
|6
|2
|29 - 16
|30
|4.
|2:1 Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 27
|28
|5.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|31 - 28
|24
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 26
|24
|7.
|1:5 Заявка
|17
|7
|2
|8
|27 - 38
|23
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 27
|19
|9.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 28
|19
|10.
|1:2 Заявка
|16
|5
|3
|8
|25 - 33
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 31
|17
|12.
|5:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 30
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|26 - 32
|14
|14.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|25 - 29
|14
|15.
|0:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 35
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|20 - 32
|13
|17.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|16 - 30
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|23 - 44
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 37
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Челси
|Палмер Коул
|20 (9)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|20 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (11)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|19 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|17 (9)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фулхэм 0:0 Ливерпуль
Исход игры
Фулхэм
3.8% (5)
Ничья
2.3% (3)
Ливерпуль
94% (125)
Тотал 2.5
Больше
76.32% (87)
Меньше
23.68% (27)
Обе команды забьют
Да
77.19% (88)
Нет
22.81% (26)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
47.4% (63)
0:2 Ливерпуль
13.5% (18)
1:3 Ливерпуль
12% (16)
0:1 Ливерпуль
6% (8)
2:3 Ливерпуль
2.3% (3)
2:1 Фулхэм
2.3% (3)
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