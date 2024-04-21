Первый тайм

8' В центре поля владеет сейчас сферой снова "Ливерпуль". Мяч достается Эндо, который сходу подает на дальнюю штангу, и мяч прилетает в руки вратарю.

7' Продолжает "Ливерпуль" владеть мячом в центре поля. На левый фланг пошла сейчас передача, откуда Диас сферу прямо в руки голкиперу подал.

5' МОМЕНТ! Банда Юргена Клоппа начинает здорово! Едва не забивают гости. Эллиотт с правого края в центр вырезал подачу. Там Луис Диас добирается до сферы и головой рядом с левой стойкой мяч направляет!

4' Рванул снова "Ливерпуль" справа к воротам соперника. Жота простреливал мяч в центр, но попал в ногу оппоненту. В итоге сфера на первый в матче угловой улетела.

3' Начинает довольно активно сейчас "Фулхэм". Уже две неплохих атаки "красные" провели, но до логичного конца дело не дошло. Ни ударов, ни голов.

2' Футболисты "Фулхэм" вышли сегодня на поле в черно-белых цветах, а игроки "Ливерпуля" - в красном обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.