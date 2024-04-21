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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Фулхэм
0:0
Первый тайм: 8'
Ливерпуль
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 16 Владение мячом, % 84

Владение мячом

Прогнозы 126
Фулхэм 4% (5)
X 0% (0)
Ливерпуль 96% (121)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Фулхэм
Ничья
Ливерпуль
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Лено
Бернд
21
Кастань
Тимоти
4
Адарабиойо
Олуватосин
3
Угелумба
Кэлвин
33
Робинсон
Энтони
26
Пальинья
Жоау
28
Лукич
Саша
14
Рид
Бобби
18
Перейра
Андреас
22
Айуоби
Алекс
19
Родриго
Мунис
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
78
Куанса
Джарелл
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
19
Эллиотт
Харви
3
Эндо
Ватару
38
Гравенберх
Райан
7
Диас
Луис
20
Жота
Диогу
18
Гакпо
Коди
Фулхэм
4-2-3-1
Ливерпуль
4-3-3

История личных встреч

Фулхэм
Ливерпуль

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 13 побед

23 матча

17.4%
21.7%
60.9%
4 победы 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

17.4%
47.8%
34.8%
4 победы 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

17.4%
26.1%
56.5%
4 победы 6 ничьих 13 побед

История матчей

КЛ
1:1
КЛ
2:1
ПЛ
4:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:5
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.27
0.5

Среднее время на гол

70
180

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.67
1.91

Среднее время на гол

54
47

Всего голов

34
27

Голов в среднем за матч

1.48
1.17

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

60
76

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родриго Мунис 8 0.24
Рид Бобби 6 0.18
Айуоби Алекс 5 0.15
Хименес Рауль 5 0.15
Виллиан Боргес 4 (2) 0.12
Пальинья Жоау 4 0.12
Перейра Андреас 3 0.09
Уилсон Гарри 3 0.09
Адарабиойо Олуватосин 2 0.06
Винисиус Карлос 2 0.06
Кэрни Том 1 0.03
Траоре Адама 1 0.03
Броя Армандо 1 0.03
Рим Тим 1 0.03
Тете Кенни 1 0.03
Лукич Саша 1 0.03
Угелумба Кэлвин 1 0.03
Робинсон Энтони 0 0
Кастань Тимоти 0 0
Рид Харрисон 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 17 (5) 0.53
Нуньес Дарвин 11 0.34
Жота Диогу 9 0.28
Диас Луис 8 0.25
Гакпо Коди 6 0.19
Макаллистер Алексис 4 (1) 0.13
Собослаи Доминик 3 0.09
Александер-Арнольд Трент 2 0.06
Ван Дейк Виргил 2 0.06
Эллиотт Харви 2 0.06
Брэдли Конор 1 0.03
Робертсон Эндрю 1 0.03
Джонс Кёртис 1 0.03
Эндо Ватару 1 0.03
Цимикас Костас 0 0
Гомес Джо 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 12 0
Уилсон Гарри 6 0
Перейра Андреас 6 0
Угелумба Кэлвин 4 1
Рид Харрисон 5 0
Рим Тим 3 1
Хименес Рауль 3 1
Рид Бобби 4 0
Робинсон Энтони 4 0
Лено Бернд 3 0
Лукич Саша 3 0
Кэрни Том 2 0
Тете Кенни 2 0
Кастань Тимоти 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Диоп Исса 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Траоре Адама 1 0
Родак Марек 1 0
Адарабиойо Олуватосин 1 0
Балло-Туре Фоде 1 0
Родриго Мунис 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эндо Ватару 8 0
Нуньес Дарвин 8 0
Макаллистер Алексис 6 1
Конате Ибраима 4 1
Гомес Джо 5 0
Александер-Арнольд Трент 5 0
Джонс Кёртис 3 1
Ван Дейк Виргил 2 1
Жота Диогу 2 1
Матип Жоэль 2 0
Салах Мохамед 2 0
Робертсон Эндрю 2 0
Диас Луис 2 0
Брэдли Конор 2 0
Юрген Клопп 2 0
Алиссон Бекер 1 0
Гакпо Коди 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Куанса Джарелл 1 0
Даннс Джейден 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Ливерпуль
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
18% (3)
82% (14)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

1
9
Фулхэм
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Ливерпуль
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

23
1

Упущенные победы

13
42
Фулхэм
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (12)
45% (15)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (16)
24% (8)
27% (9)
Ливерпуль
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (8)
47% (15)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
16% (5)
56% (18)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

28
6

Упущенные победы

14
51

Голы по времени матча

Забито

29
28
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 7
23 Не забивали 18
2
7%
1
4%
1-15
4
14%
2
7%
16-30
6
21%
5
18%
31-45
7
24%
3
11%
46-60
5
17%
2
7%
61-75
5
17%
15
54%
76-90

Пропущено

16
17
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
6%
2
12%
1-15
4
25%
3
18%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
3
19%
2
12%
46-60
3
19%
3
18%
61-75
4
25%
4
24%
76-90

Забито

23
42
9 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 28
7 Забивали первыми 9
21 Не забивали 17
2
9%
1
2%
1-15
5
22%
6
14%
16-30
2
9%
7
17%
31-45
1
4%
8
19%
46-60
7
30%
8
19%
61-75
6
26%
12
29%
76-90

Пропущено

32
16
11 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
1
3%
5
31%
1-15
2
6%
4
25%
16-30
8
25%
3
19%
31-45
5
16%
1
6%
46-60
9
28%
1
6%
61-75
7
22%
2
13%
76-90

Забито

52
70
21 В 1-м тайме 22
31 Во 2-м тайме 48
15 Забивали первыми 16
11 Не забивали 3
4
8%
2
3%
1-15
9
17%
8
11%
16-30
8
15%
12
17%
31-45
8
15%
11
16%
46-60
12
23%
10
14%
61-75
11
21%
27
39%
76-90

Пропущено

48
33
17 В 1-м тайме 20
31 Во 2-м тайме 13
16 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 23
2
4%
7
21%
1-15
6
13%
7
21%
16-30
9
19%
6
18%
31-45
8
17%
3
9%
46-60
12
25%
4
12%
61-75
11
23%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3
Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 3:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Челси - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2
Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Челси 4:1 Ливерпуль - Норвич 5:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1

Результаты матчей

Фулхэм
Ливерпуль

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:1
4 раза 24%
3:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
3
5 раз 31%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
2
1 раз 6%
3
7 раз 41%
4
4 раза 24%
0
2 раза 12%
1
2 раза 12%
2
2 раза 12%

Точный счет

2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
1
6 раз 40%
2
6 раз 40%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

3:1
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
3:1
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 33%
1
8 раз 24%
3
7 раз 21%
2
5 раз 15%
5
2 раза 6%
2
8 раз 25%
1
8 раз 25%
3
8 раз 25%
4
6 раз 19%
0
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
15
2
8
8
1.5
13
4
7
9
2.5
11
6
2
14
3.5
4
13
2
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
6
11
1.5
9
6
2
15
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
11
0.5
Больше Меньше
30
2
14
19
1.5
22
10
9
24
2.5
14
18
2
31
3.5
6
26
2
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 33 23 5 5 77 - 26 74
2.
Манчестер Сити
 Заявка 32 22 7 3 76 - 32 73
3.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 33 21 9 3 72 - 31 72
4.
Астон Вилла
 2:1 Заявка 34 20 6 8 70 - 50 66
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 18 6 8 65 - 49 60
6.
Ньюкасл
 Заявка 32 15 5 12 69 - 52 50
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 32 15 5 12 47 - 48 50
8.
Вест Хэм
 1:5 Заявка 34 13 9 12 53 - 63 48
9.
Челси
 Заявка 31 13 8 10 61 - 52 47
10.
Брайтон
 Заявка 32 11 11 10 52 - 50 44
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 33 12 7 14 46 - 53 43
12.
Фулхэм
 0:0 Заявка 34 12 7 15 49 - 51 43
13.
Борнмут
 1:2 Заявка 33 11 9 13 49 - 60 42
14.
Кристал Пэлас
 5:1 Заявка 33 9 9 15 42 - 55 36
15.
Брентфорд
 Заявка 34 9 8 17 52 - 59 35
16.
Эвертон
 Заявка 33 10 8 15 34 - 48 30
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 42 - 60 26
18.
Лутон Таун
 Заявка 34 6 7 21 48 - 76 25
19.
Бёрнли
 Заявка 34 5 8 21 37 - 69 23
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 33 3 7 23 31 - 88 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
3.
Арсенал
 Заявка 16 12 2 2 38 - 15 38
4.
Астон Вилла
 2:1 Заявка 17 12 2 3 42 - 23 38
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 11 3 3 43 - 20 36
7.
Фулхэм
 0:0 Заявка 17 9 2 6 29 - 16 29
8.
Челси
 Заявка 16 8 4 4 35 - 25 28
9.
Брайтон
 Заявка 15 7 6 2 28 - 19 27
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 8 2 5 23 - 22 26
11.
Вест Хэм
 1:5 Заявка 17 6 7 4 26 - 25 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 7 3 6 23 - 25 24
13.
Борнмут
 1:2 Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
14.
Брентфорд
 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
15.
Кристал Пэлас
 5:1 Заявка 16 5 4 7 26 - 25 19
16.
Эвертон
 Заявка 16 5 4 7 18 - 18 19
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 5 5 7 25 - 25 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 17 4 3 10 25 - 32 15
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 2 4 11 18 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 39 - 11 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
3.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 16 8 6 2 29 - 16 30
4.
Астон Вилла
 2:1 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 6 6 4 31 - 28 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
7.
Вест Хэм
 1:5 Заявка 17 7 2 8 27 - 38 23
8.
Челси
 Заявка 15 5 4 6 26 - 27 19
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
10.
Борнмут
 1:2 Заявка 16 5 3 8 25 - 33 18
11.
Брайтон
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
12.
Кристал Пэлас
 5:1 Заявка 17 4 5 8 16 - 30 17
13.
Ньюкасл
 Заявка 15 4 2 9 26 - 32 14
14.
Брентфорд
 Заявка 17 4 2 11 25 - 29 14
15.
Фулхэм
 0:0 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
16.
Бёрнли
 Заявка 17 3 4 10 20 - 32 13
17.
Эвертон
 Заявка 17 5 4 8 16 - 30 11
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 17 2 4 11 23 - 44 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 1 3 12 13 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Челси Палмер Коул 20 (9)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (11)
Борнмут Соланке Доминик 19 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    В центре поля владеет сейчас сферой снова "Ливерпуль". Мяч достается Эндо, который сходу подает на дальнюю штангу, и мяч прилетает в руки вратарю. 
  • 7'
    Продолжает "Ливерпуль" владеть мячом в центре поля. На левый фланг пошла сейчас передача, откуда Диас сферу прямо в руки голкиперу подал. 
  • Опасный момент
    5'
    МОМЕНТ! Банда Юргена Клоппа начинает здорово! Едва не забивают гости. Эллиотт с правого края в центр вырезал подачу. Там Луис Диас добирается до сферы и головой рядом с левой стойкой мяч направляет!
  • Угловой
    4'
    Рванул снова "Ливерпуль" справа к воротам соперника. Жота простреливал мяч в центр, но попал в ногу оппоненту. В итоге сфера на первый в матче угловой улетела. 
  • 3'
    Начинает довольно активно сейчас "Фулхэм". Уже две неплохих атаки "красные" провели, но до логичного конца дело не дошло. Ни ударов, ни голов.
  • 2'
    Футболисты "Фулхэм" вышли сегодня на поле в черно-белых цветах, а игроки "Ливерпуля" - в красном обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала наша встреча в Лондоне. "Ливерпуль" разыграл мяч с центра поля. Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 87 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Фулхэм 0:0 Ливерпуль

Исход игры
Фулхэм
3.8% (5)
Ничья
2.3% (3)
Ливерпуль
94% (125)
Тотал 2.5
Больше
76.32% (87)
Меньше
23.68% (27)
Обе команды забьют
Да
77.19% (88)
Нет
22.81% (26)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
47.4% (63)
0:2 Ливерпуль
13.5% (18)
1:3 Ливерпуль
12% (16)
0:1 Ливерпуль
6% (8)
2:3 Ливерпуль
2.3% (3)
2:1 Фулхэм
2.3% (3)
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