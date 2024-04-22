Тур: 25. Стадион: Mynai Arena.
Ход матча
40'
55'
77
Сыч
Алексей
29
Дидик
Роман
71
Oleh
Fedor
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Попов КириллПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Зелко Любенович
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сыч АлексейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Дидик РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
71 Oleh FedorНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
56 Maksym Boyko
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
История личных встреч
Минай
Рух Львов
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.25
0.67
Среднее время на гол
360
135
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1
0.6
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
90
150
Бомбардиры внутри турнира
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Устименко Денис
|5 (1)
|0.2
|Yegor Gunichev
|3
|0.12
|Кораблин Тимур
|2
|0.08
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0.08
|Vadym Vitenchuk
|2 (1)
|0.08
|Ременяк Артур
|1
|0.04
|Yevgeniy Skyba
|1
|0.04
|Sergiy Korniychuk
|1
|0.04
|Вакула Владислав
|0
|0
|Valeriy Rogozynsky
|0
|0
|Прокопчук Кирилл
|0
|0
|Семотюк Владислав
|0
|0
|Матюшенко Иван
|0
|0
|Taras Dmytruk
|0
|0
|Bohdan Chuiev
|0
|0
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квасница Илья
|6
|0.24
|Климчук Юрий
|5 (2)
|0.2
|Рунич Василий
|4
|0.16
|Yevgeniy Pastukh
|3
|0.12
|Де Паула Таллес
|3 (1)
|0.12
|Плюман Анже-Фредди
|3 (1)
|0.12
|Слюбик Богдан
|2
|0.08
|Denys Pidgurskyi
|2 (1)
|0.08
|Сыч Алексей
|1
|0.04
|Притула Остап
|1 (1)
|0.04
|Карабин Ярослав
|1
|0.04
|Denys Teslyuk
|1
|0.04
|Oleh Fedor
|0
|0
|Лях Ростислав
|0
|0
|Дидик Роман
|0
|0
|Vitaliy Roman
|0
|0
Карточки
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петько Сергей
|6
|0
|Vadym Vitenchuk
|6
|0
|Кораблин Тимур
|6
|0
|Taras Dmytruk
|5
|0
|Sergiy Korniychuk
|3
|1
|Мельник Александр
|2
|1
|Ралюченко Андрей
|3
|0
|Панасенко Сергей
|3
|0
|Valeriy Rogozynsky
|3
|0
|Немчанинов Дмитрий
|2
|0
|Одарюк Владимир
|2
|0
|Солдат Игорь
|2
|0
|Гечев Михаил
|2
|0
|Семотюк Владислав
|2
|0
|Кравчук Юрий
|2
|0
|Вишневский Олег
|2
|0
|Кисель Ярослав
|2
|0
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0
|Yegor Gunichev
|2
|0
|Бандура Александр
|0
|1
|Вакула Владислав
|1
|0
|Устименко Денис
|1
|0
|Ременяк Артур
|1
|0
|Danylo Golub
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
|Volodymyr Sharan
|1
|0
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дидик Роман
|7
|0
|Vitaliy Roman
|5
|1
|Рунич Василий
|5
|0
|Marko Sapuha
|5
|0
|Fernando Edson
|4
|0
|Denys Pidgurskyi
|4
|0
|Denys Teslyuk
|4
|0
|Слюбик Богдан
|3
|0
|Сыч Алексей
|2
|0
|Квасница Илья
|2
|0
|Де Паула Таллес
|1
|0
|Довгий Алексей
|1
|0
|Соломон-Отабор Вив
|1
|0
|Плюман Анже-Фредди
|1
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Лях Ростислав
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Dmitriy Ledviy
|1
|0
|Vitaliy Kholod
|1
|0
|Oleh Fedor
|1
|0
|Yevgeniy Pastukh
|1
|0
Результаты матчей
Минай
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Рух Львов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
9
3
Минай
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Рух Львов
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
16
2
Упущенные победы
5
12
Минай
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
50% (12)
17% (4)
Рух Львов
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (10)
42% (10)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
14
15
Голы по времени матча
Забито
11
21
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
0
0%
3
14%
1-15
2
18%
4
19%
16-30
1
9%
4
19%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
6
29%
61-75
3
27%
4
19%
76-90
Пропущено
18
14
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
11%
3
21%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
5
28%
1
7%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
28%
6
43%
76-90
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
18 Не забивали 16
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
3
43%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Пропущено
20
13
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
0
0%
2
15%
1-15
7
35%
6
46%
16-30
1
5%
3
23%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
6
30%
0
0%
61-75
5
25%
1
8%
76-90
Забито
18
33
7 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 8
11 Не забивали 7
1
6%
4
12%
1-15
3
17%
4
12%
16-30
3
17%
6
18%
31-45
4
22%
2
6%
46-60
4
22%
9
27%
61-75
3
17%
8
24%
76-90
Пропущено
38
27
14 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 18
2
5%
5
19%
1-15
9
24%
8
30%
30%
16-30
3
8%
5
19%
31-45
6
16%
2
7%
46-60
8
21%
0
0%
61-75
10
26%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Минай
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Минай - Динамо Киев 1:3 Оболонь - Минай 1:1 Минай - Полесье 2:3 Минай - Александрия 2:2
ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Заря - Минай 2:0 Минай - Металлист-1925 2:0 Днепр-1 - Минай 1:1 Минай - Нива Тернополь 1:0 Минай - Карпаты 0:2 Минай - Металлист 1:1 Минай - Хуст 3:2 Рух Львов - Минай 3:1 Минай - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 Минай - Ворскла 0:0 Минай - Верес 0:0 Черноморец Од - Минай 3:0 Рух Львов - Минай 0:0
Рух Львов
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рух Львов - Кривбасс 1:1 Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1 Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0 Металлист-1925 - Рух Львов 1:4
Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Триглав Крань - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Брине Гросупле 1:2 Рух Львов - Приморье 2:0 Горица - Рух Львов 2:0 Хартберг - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Раднички Београд 5:3 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Браво 0:3 Рух Львов - Сараево 0:2 Рух Львов - Домжале 2:3 Рух Львов - Минай 3:1 Ворскла - Рух Львов 1:1 Заря - Рух Львов 0:0
Результаты матчей
Минай
Рух Львов
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
5 раз 42%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 21%
2:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 46%
1
9 раз 38%
2
4 раза 17%
1
12 раз 50%
0
5 раз 21%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Минай
Рух Львов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
93
39
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
102
111
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1311
Больше Меньше
195
420
717
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|17
|3
|4
|57 - 24
|54
|2.
|23
|16
|5
|2
|46 - 19
|53
|3.
|25
|15
|6
|4
|44 - 25
|51
|4.
|25
|12
|9
|4
|35 - 23
|45
|5.
|0:0
|25
|10
|11
|4
|35 - 25
|41
|6.
|25
|11
|6
|8
|31 - 26
|39
|7.
|25
|8
|8
|9
|25 - 28
|32
|8.
|25
|8
|6
|11
|23 - 37
|30
|9.
|24
|9
|2
|13
|34 - 34
|29
|10.
|24
|6
|10
|8
|18 - 19
|28
|11.
|23
|6
|8
|9
|24 - 30
|26
|12.
|25
|6
|8
|11
|22 - 31
|26
|13.
|24
|4
|8
|12
|22 - 35
|20
|14.
|24
|4
|8
|12
|15 - 34
|20
|15.
|24
|4
|6
|14
|24 - 43
|18
|16.
|0:0
|25
|2
|10
|13
|17 - 39
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|1
|2
|25 - 8
|28
|2.
|12
|9
|1
|2
|25 - 11
|28
|3.
|12
|7
|3
|2
|19 - 13
|24
|4.
|12
|6
|1
|5
|17 - 14
|19
|5.
|12
|5
|4
|3
|17 - 12
|19
|6.
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|7.
|0:0
|12
|3
|8
|1
|14 - 11
|17
|8.
|13
|4
|4
|5
|9 - 15
|16
|9.
|12
|4
|2
|6
|9 - 14
|14
|10.
|12
|3
|5
|4
|8 - 10
|14
|11.
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|12.
|11
|3
|3
|5
|12 - 20
|12
|13.
|12
|3
|3
|6
|12 - 17
|12
|14.
|13
|3
|3
|7
|13 - 25
|12
|15.
|12
|2
|5
|5
|8 - 15
|11
|16.
|0:0
|13
|1
|6
|6
|10 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|25 - 12
|27
|2.
|12
|8
|2
|2
|32 - 16
|26
|3.
|13
|7
|5
|1
|18 - 11
|26
|4.
|11
|7
|4
|0
|21 - 8
|25
|5.
|0:0
|13
|7
|3
|3
|21 - 14
|24
|6.
|13
|6
|3
|4
|16 - 11
|21
|7.
|13
|5
|5
|3
|13 - 11
|20
|8.
|12
|5
|3
|4
|10 - 12
|18
|9.
|12
|3
|5
|4
|10 - 9
|14
|10.
|11
|2
|6
|3
|15 - 16
|12
|11.
|12
|3
|1
|8
|17 - 20
|10
|12.
|12
|2
|4
|6
|13 - 16
|10
|13.
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|14.
|0:0
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|15.
|11
|1
|3
|7
|4 - 13
|6
|16.
|13
|1
|3
|9
|12 - 23
|6
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|12 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|9 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|8 (2)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|8 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 10
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 8
|Ворскла
|Челядин Артём
|9