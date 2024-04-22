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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Минай
0:0
Второй тайм: 60'
Рух Львов
0'
40' Желтая карточка
Кисель Ярослав
55' Желтая карточка
Oleh Fedor

Ход матча

40'
Кисель Ярослав
 
55'
 
Oleh Fedor
Лучшие коэффициенты
Минай
Ничья
Рух Львов
7.54
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6.50
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1.70
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Все Коэффициенты
35
Кемкин
Александр
77
Кисель
Ярослав
22
Yevgeniy
Skyba
47
Поддубный
Дмитрий
4
Bohdan
Chuiev
97
Кораблин
Тимур
71
Семотюк
Владислав
32
Петько
Сергей
29
Ременяк
Артур
9
Устименко
Денис
99
Вакула
Владислав
23
Dmitriy
Ledviy
77
Сыч
Алексей
92
Слюбик
Богдан
4
Vitaliy
Kholod
93
Vitaliy
Roman
19
Yevgeniy
Pastukh
29
Дидик
Роман
30
Де
Паула
Таллес
9
Квасница
Илья
71
Oleh
Fedor
22
Плюман
Анже-Фредди
Минай
Рух Львов

История личных встреч

Минай
Рух Львов

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
3:1
ПЛ
0:0
ТМК
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПД
1:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.25
0.67

Среднее время на гол

360
135

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1
0.6

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

90
150

Бомбардиры внутри турнира

Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Устименко Денис 5 (1) 0.2
Yegor Gunichev 3 0.12
Кораблин Тимур 2 0.08
Yegor Tverdokhlib 2 0.08
Vadym Vitenchuk 2 (1) 0.08
Ременяк Артур 1 0.04
Yevgeniy Skyba 1 0.04
Sergiy Korniychuk 1 0.04
Вакула Владислав 0 0
Valeriy Rogozynsky 0 0
Прокопчук Кирилл 0 0
Семотюк Владислав 0 0
Матюшенко Иван 0 0
Taras Dmytruk 0 0
Bohdan Chuiev 0 0
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квасница Илья 6 0.24
Климчук Юрий 5 (2) 0.2
Рунич Василий 4 0.16
Yevgeniy Pastukh 3 0.12
Де Паула Таллес 3 (1) 0.12
Плюман Анже-Фредди 3 (1) 0.12
Слюбик Богдан 2 0.08
Denys Pidgurskyi 2 (1) 0.08
Сыч Алексей 1 0.04
Притула Остап 1 (1) 0.04
Карабин Ярослав 1 0.04
Denys Teslyuk 1 0.04
Oleh Fedor 0 0
Лях Ростислав 0 0
Дидик Роман 0 0
Vitaliy Roman 0 0

Карточки

Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петько Сергей 6 0
Vadym Vitenchuk 6 0
Кораблин Тимур 6 0
Taras Dmytruk 5 0
Sergiy Korniychuk 3 1
Мельник Александр 2 1
Ралюченко Андрей 3 0
Панасенко Сергей 3 0
Valeriy Rogozynsky 3 0
Немчанинов Дмитрий 2 0
Одарюк Владимир 2 0
Солдат Игорь 2 0
Гечев Михаил 2 0
Семотюк Владислав 2 0
Кравчук Юрий 2 0
Вишневский Олег 2 0
Кисель Ярослав 2 0
Yegor Tverdokhlib 2 0
Yegor Gunichev 2 0
Бандура Александр 0 1
Вакула Владислав 1 0
Устименко Денис 1 0
Ременяк Артур 1 0
Danylo Golub 1 0
Andriy Buleza 1 0
Volodymyr Sharan 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дидик Роман 7 0
Vitaliy Roman 5 1
Рунич Василий 5 0
Marko Sapuha 5 0
Fernando Edson 4 0
Denys Pidgurskyi 4 0
Denys Teslyuk 4 0
Слюбик Богдан 3 0
Сыч Алексей 2 0
Квасница Илья 2 0
Де Паула Таллес 1 0
Довгий Алексей 1 0
Соломон-Отабор Вив 1 0
Плюман Анже-Фредди 1 0
Климчук Юрий 1 0
Лях Ростислав 1 0
Притула Остап 1 0
Dmitriy Ledviy 1 0
Vitaliy Kholod 1 0
Oleh Fedor 1 0
Yevgeniy Pastukh 1 0

Результаты матчей

Минай
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Рух Львов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

9
3
Минай
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Рух Львов
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
2

Упущенные победы

5
12
Минай
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
50% (12)
17% (4)
Рух Львов
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (10)
42% (10)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

14
15

Голы по времени матча

Забито

11
21
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
0
0%
3
14%
1-15
2
18%
4
19%
16-30
1
9%
4
19%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
6
29%
61-75
3
27%
4
19%
76-90

Пропущено

18
14
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
11%
3
21%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
5
28%
1
7%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
28%
6
43%
76-90

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
18 Не забивали 16
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
3
43%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

20
13
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
0
0%
2
15%
1-15
7
35%
6
46%
16-30
1
5%
3
23%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
6
30%
0
0%
61-75
5
25%
1
8%
76-90

Забито

18
33
7 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 8
11 Не забивали 7
1
6%
4
12%
1-15
3
17%
4
12%
16-30
3
17%
6
18%
31-45
4
22%
2
6%
46-60
4
22%
9
27%
61-75
3
17%
8
24%
76-90

Пропущено

38
27
14 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 18
2
5%
5
19%
1-15
9
24%
8
30%
30%
16-30
3
8%
5
19%
31-45
6
16%
2
7%
46-60
8
21%
0
0%
61-75
10
26%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Минай
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Минай - Динамо Киев 1:3 Оболонь - Минай 1:1 Минай - Полесье 2:3 Минай - Александрия 2:2
ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Заря - Минай 2:0 Минай - Металлист-1925 2:0 Днепр-1 - Минай 1:1 Минай - Нива Тернополь 1:0 Минай - Карпаты 0:2 Минай - Металлист 1:1 Минай - Хуст 3:2 Рух Львов - Минай 3:1 Минай - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 Минай - Ворскла 0:0 Минай - Верес 0:0 Черноморец Од - Минай 3:0 Рух Львов - Минай 0:0
Рух Львов
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рух Львов - Кривбасс 1:1 Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1 Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0 Металлист-1925 - Рух Львов 1:4
Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Триглав Крань - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Брине Гросупле 1:2 Рух Львов - Приморье 2:0 Горица - Рух Львов 2:0 Хартберг - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Раднички Београд 5:3 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Браво 0:3 Рух Львов - Сараево 0:2 Рух Львов - Домжале 2:3 Рух Львов - Минай 3:1 Ворскла - Рух Львов 1:1 Заря - Рух Львов 0:0

Результаты матчей

Минай
Рух Львов

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
5 раз 42%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 21%
2:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 46%
1
9 раз 38%
2
4 раза 17%
1
12 раз 50%
0
5 раз 21%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Минай
Рух Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
10
2
1
11
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
11
0.5
Больше Меньше
19
5
4
20
1.5
7
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 24 17 3 4 57 - 24 54
2.
Шахтёр Донецк
 23 16 5 2 46 - 19 53
3.
Кривбасс
 25 15 6 4 44 - 25 51
4.
Днепр-1
 25 12 9 4 35 - 23 45
5.
Рух Львов
 0:0 25 10 11 4 35 - 25 41
6.
Полесье
 25 11 6 8 31 - 26 39
7.
ЛНЗ Черкассы
 25 8 8 9 25 - 28 32
8.
Ворскла
 25 8 6 11 23 - 37 30
9.
Черноморец Од
 24 9 2 13 34 - 34 29
10.
Колос Ковалёвка
 24 6 10 8 18 - 19 28
11.
Заря
 23 6 8 9 24 - 30 26
12.
Александрия
 25 6 8 11 22 - 31 26
13.
Верес
 24 4 8 12 22 - 35 20
14.
Оболонь
 24 4 8 12 15 - 34 20
15.
Металлист-1925
 24 4 6 14 24 - 43 18
16.
Минай
 0:0 25 2 10 13 17 - 39 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 12 9 1 2 25 - 8 28
2.
Шахтёр Донецк
 12 9 1 2 25 - 11 28
3.
Кривбасс
 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Черноморец Од
 12 6 1 5 17 - 14 19
5.
Днепр-1
 12 5 4 3 17 - 12 19
6.
Полесье
 12 5 3 4 15 - 15 18
7.
Рух Львов
 0:0 12 3 8 1 14 - 11 17
8.
Александрия
 13 4 4 5 9 - 15 16
9.
Заря
 12 4 2 6 9 - 14 14
10.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 8 - 10 14
11.
Верес
 13 3 5 5 18 - 22 14
12.
Металлист-1925
 11 3 3 5 12 - 20 12
13.
ЛНЗ Черкассы
 12 3 3 6 12 - 17 12
14.
Ворскла
 13 3 3 7 13 - 25 12
15.
Оболонь
 12 2 5 5 8 - 15 11
16.
Минай
 0:0 13 1 6 6 10 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 13 8 3 2 25 - 12 27
2.
Динамо Киев
 12 8 2 2 32 - 16 26
3.
Днепр-1
 13 7 5 1 18 - 11 26
4.
Шахтёр Донецк
 11 7 4 0 21 - 8 25
5.
Рух Львов
 0:0 13 7 3 3 21 - 14 24
6.
Полесье
 13 6 3 4 16 - 11 21
7.
ЛНЗ Черкассы
 13 5 5 3 13 - 11 20
8.
Ворскла
 12 5 3 4 10 - 12 18
9.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 10 - 9 14
10.
Заря
 11 2 6 3 15 - 16 12
11.
Черноморец Од
 12 3 1 8 17 - 20 10
12.
Александрия
 12 2 4 6 13 - 16 10
13.
Оболонь
 12 2 3 7 7 - 19 9
14.
Минай
 0:0 12 1 4 7 7 - 20 7
15.
Верес
 11 1 3 7 4 - 13 6
16.
Металлист-1925
 13 1 3 9 12 - 23 6
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 12 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (5)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 8 (2)
Кривбасс Кожушко Олег 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 10
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 8
Ворскла Челядин Артём 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Oleh Fedor получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Кисель Ярослав получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Минай
Ничья
Рух Львов
7.54
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6.50
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1.70
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Минай
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