Тур: 25. Стадион: Левый Берег.
0:1
Первый тайм: 43'
Ход матча
10'
14'
42'
37
Мозиль
Олег
14
Юсов
Дмитрий
19
Гармаш
Денис
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Юсов ДмитрийПолузащитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Червак ВадимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Кичак АртёмВратарь
-
34 Вовкун АртемЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Valeriy Ivashchenko
История личных встреч
Металлист-1925
Оболонь
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.25
Среднее время на гол
90
360
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Тотал матчей
2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
72
180
Бомбардиры внутри турнира
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борячук Андрей
|4 (1)
|0.16
|Юсов Дмитрий
|4
|0.16
|Дмитренко Владислав
|3
|0.12
|Имереков Максим
|2
|0.08
|Русин Ростислав
|2
|0.08
|Юрченко Владлен
|1 (1)
|0.04
|Овусу Раймонд
|1
|0.04
|Oleksiy Sydorov
|1
|0.04
|Гармаш Денис
|1
|0.04
|Ткачук Евгений
|1
|0.04
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.04
|Ременюк Андрей
|1
|0.04
|Ari Moura
|1
|0.04
|Фарина Марьян
|1
|0.04
|Габелок Артём
|0
|0
|Курило Игорь
|0
|0
|Жичиков Максим
|0
|0
|Мартынюк Ярослав
|0
|0
|Безуглый Никита
|0
|0
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Igor Krasnopir
|5
|0.2
|Черненко Руслан
|3
|0.12
|Тарануха Ростислав
|3 (1)
|0.12
|Суханов Сергей
|3 (1)
|0.12
|Приймак Владислав
|1
|0.04
|Карась Даниил
|1
|0.04
|Дубко Валерий
|0
|0
|Грисьо Максим
|0
|0
|Слободян Олег
|0
|0
|Косовский Сергей
|0
|0
|Vitaliy Grusha
|0
|0
|Вишневский Олег
|0
|0
|Oleksandr Chernov
|0
|0
Карточки
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жичиков Максим
|5
|1
|Курило Игорь
|3
|2
|Ткачук Андрей
|4
|0
|Борячук Андрей
|4
|0
|Мозиль Олег
|2
|1
|Русин Ростислав
|2
|1
|Мартынюк Ярослав
|2
|1
|Габелок Артём
|3
|0
|Червак Вадим
|3
|0
|Безуглый Никита
|3
|0
|Бичек Константин
|1
|1
|Ткачук Евгений
|2
|0
|Юрченко Владлен
|2
|0
|Юсов Дмитрий
|2
|0
|Дмитренко Владислав
|2
|0
|Фарина Марьян
|2
|0
|Andrii Chyruk
|2
|0
|Имереков Максим
|1
|0
|Гармаш Денис
|1
|0
|Вачиберадзе Бека
|1
|0
|Ременюк Андрей
|1
|0
|Ari Moura
|1
|0
|Овусу Раймонд
|1
|0
|Капинус Дмитрий
|1
|0
|Oleksiy Sydorov
|1
|0
|Samuel Obinaiia
|1
|0
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Taras Moroz
|10
|2
|Вовкун Артем
|4
|2
|Приймак Владислав
|7
|0
|Yegor Prokopenko
|7
|0
|Дубко Валерий
|6
|0
|Карась Даниил
|3
|1
|Vitaliy Grusha
|3
|1
|Грисьо Максим
|4
|0
|Тарануха Ростислав
|4
|0
|Суханов Сергей
|2
|1
|Черненко Руслан
|3
|0
|Рыбка Александр
|1
|1
|Лукьянчук Павел
|2
|0
|Igor Medynsky
|2
|0
|Осман Александр
|1
|0
|Фатеев Дмитрий
|1
|0
|Слободян Олег
|1
|0
|Косовский Сергей
|1
|0
|Igor Krasnopir
|1
|0
|Oleksandr Chernov
|1
|0
Результаты матчей
Металлист-1925
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Оболонь
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
75% (9)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
4
Металлист-1925
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Оболонь
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
19
13
Упущенные победы
6
4
Металлист-1925
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
Оболонь
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
13% (3)
63% (15)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
21
14
Упущенные победы
13
8
Голы по времени матча
Забито
12
7
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
15 Не забивали 20
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
4
57%
76-90
Пропущено
20
19
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
1
5%
3
16%
1-15
6
30%
3
16%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
6
30%
2
11%
61-75
2
10%
9
47%
76-90
Забито
13
8
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
2
15%
1
13%
1-15
4
31%
2
25%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
22
15
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
2
9%
1
7%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
6
27%
5
33%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
7
32%
4
27%
76-90
Забито
25
15
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
7 Не забивали 14
4
16%
1
7%
1-15
5
20%
2
13%
16-30
2
8%
3
20%
31-45
5
20%
3
20%
46-60
4
16%
2
13%
61-75
5
20%
4
27%
76-90
Пропущено
42
34
21 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 17
3
7%
4
12%
1-15
8
19%
5
15%
16-30
10
24%
5
15%
31-45
4
10%
3
9%
46-60
8
19%
4
12%
61-75
9
21%
13
38%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист-1925
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Металлист-1925 - Днепр-1 1:1 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:1 Заря - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Рух Львов 1:4
Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Минай - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Согндаль - Металлист-1925 1:2 Брентфорд 2 - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Левадия Таллин 1:0 Пяст - Металлист-1925 2:0 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Металлист-1925 - Александрия 0:3 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 4:3 Полесье - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3
Оболонь
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Александрия - Оболонь 2:2 Оболонь - Минай 1:1 Верес - Оболонь 3:0 Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3
Оболонь - Заря 1:2 Оболонь - Полесье 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Оболонь - Днепр-1 0:1 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Оболонь - УЦСА 1:0 Оболонь - Кёге 1:1 Шкупи - Оболонь 1:1 Оболонь - Ахал 3:1 Оболонь - Михаловце 4:1 Градец Кралове - Оболонь 2:0 Баник Острава - Оболонь 3:1 Оболонь - Дукаджини 4:1 Оболонь - Малишева 0:2 Динамо Киев - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0
Результаты матчей
Металлист-1925
Оболонь
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:4
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
8 раз 67%
2
3 раза 25%
1
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 46%
0
7 раз 29%
2
5 раз 21%
3
1 раз 4%
0
14 раз 58%
1
5 раз 21%
2
5 раз 21%
Тоталы голов в матче
Металлист-1925
Оболонь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
66
38
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
48
310
39
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
1014
618
519
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|17
|3
|4
|57 - 24
|54
|2.
|23
|16
|5
|2
|46 - 19
|53
|3.
|25
|15
|6
|4
|44 - 25
|51
|4.
|25
|12
|9
|4
|35 - 23
|45
|5.
|25
|10
|11
|4
|36 - 26
|41
|6.
|25
|11
|6
|8
|31 - 26
|39
|7.
|25
|8
|8
|9
|25 - 28
|32
|8.
|25
|8
|6
|11
|23 - 37
|30
|9.
|24
|9
|2
|13
|34 - 34
|29
|10.
|24
|6
|10
|8
|18 - 19
|28
|11.
|23
|6
|8
|9
|24 - 30
|26
|12.
|25
|6
|8
|11
|22 - 31
|26
|13.
|1:0
|25
|5
|8
|12
|16 - 34
|23
|14.
|24
|4
|8
|12
|22 - 35
|20
|15.
|0:1
|25
|4
|6
|15
|24 - 44
|18
|16.
|25
|2
|10
|13
|18 - 40
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|1
|2
|25 - 8
|28
|2.
|12
|9
|1
|2
|25 - 11
|28
|3.
|12
|7
|3
|2
|19 - 13
|24
|4.
|12
|6
|1
|5
|17 - 14
|19
|5.
|12
|5
|4
|3
|17 - 12
|19
|6.
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|7.
|12
|3
|8
|1
|14 - 11
|17
|8.
|13
|4
|4
|5
|9 - 15
|16
|9.
|12
|4
|2
|6
|9 - 14
|14
|10.
|12
|3
|5
|4
|8 - 10
|14
|11.
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|12.
|12
|3
|3
|6
|12 - 17
|12
|13.
|0:1
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|14.
|13
|3
|3
|7
|13 - 25
|12
|15.
|1:0
|12
|2
|5
|5
|8 - 15
|11
|16.
|13
|1
|6
|6
|11 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|25 - 12
|27
|2.
|12
|8
|2
|2
|32 - 16
|26
|3.
|13
|7
|5
|1
|18 - 11
|26
|4.
|11
|7
|4
|0
|21 - 8
|25
|5.
|13
|7
|3
|3
|22 - 15
|24
|6.
|13
|6
|3
|4
|16 - 11
|21
|7.
|13
|5
|5
|3
|13 - 11
|20
|8.
|12
|5
|3
|4
|10 - 12
|18
|9.
|12
|3
|5
|4
|10 - 9
|14
|10.
|11
|2
|6
|3
|15 - 16
|12
|11.
|1:0
|13
|3
|3
|7
|8 - 19
|12
|12.
|12
|3
|1
|8
|17 - 20
|10
|13.
|12
|2
|4
|6
|13 - 16
|10
|14.
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|15.
|11
|1
|3
|7
|4 - 13
|6
|16.
|0:1
|13
|1
|3
|9
|12 - 23
|6
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|12 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|9 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|8 (2)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|8 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 10
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 8
|Ворскла
|Челядин Артём
|9