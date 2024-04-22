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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Металлист-1925
1:1
Конец матча
Оболонь
0'
0:1
9' Гол
Черненко Руслан
13' Желтая карточка
Капинус Дмитрий
42' Желтая карточка
Юсов Дмитрий
1:1
65' Гол
Oleksiy Sydorov
86' Желтая карточка
Лукьянчук Павел
89' Желтая карточка
Oleksiy Sydorov
90' Желтая карточка
Юрченко Владлен
90'+5
37
Мозиль
Олег
29
Жичиков
Максим
32
Имереков
Максим
74
Фарина
Марьян
2
Капинус
Дмитрий
28
Габелок
Артём
14
Юсов
Дмитрий
19
Гармаш
Денис
80
Юрченко
Владлен
9
Борячук
Андрей
97
Oleksiy
Sydorov
1
Федоривский
Назарий
16
Лукьянчук
Павел
3
Приймак
Владислав
37
Дубко
Валерий
5
Осман
Александр
14
Oleksandr
Chernov
17
Черненко
Руслан
4
Taras
Moroz
11
Грисьо
Максим
95
Igor
Krasnopir
8
Тарануха
Ростислав
Металлист-1925
Оболонь

История личных встреч

Металлист-1925
Оболонь

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
2:1
ПД
1:0
К
2:0
ПД
0:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.25

Среднее время на гол

90
360

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Тотал матчей

2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

72
180

Бомбардиры внутри турнира

Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борячук Андрей 4 (1) 0.16
Юсов Дмитрий 4 0.16
Дмитренко Владислав 3 0.12
Oleksiy Sydorov 2 0.08
Имереков Максим 2 0.08
Русин Ростислав 2 0.08
Юрченко Владлен 1 (1) 0.04
Овусу Раймонд 1 0.04
Гармаш Денис 1 0.04
Ткачук Евгений 1 0.04
Вачиберадзе Бека 1 0.04
Ременюк Андрей 1 0.04
Ari Moura 1 0.04
Фарина Марьян 1 0.04
Жичиков Максим 0 0
Габелок Артём 0 0
Курило Игорь 0 0
Мартынюк Ярослав 0 0
Безуглый Никита 0 0
Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Igor Krasnopir 5 0.2
Черненко Руслан 3 0.12
Тарануха Ростислав 3 (1) 0.12
Суханов Сергей 3 (1) 0.12
Приймак Владислав 1 0.04
Карась Даниил 1 0.04
Дубко Валерий 0 0
Грисьо Максим 0 0
Слободян Олег 0 0
Косовский Сергей 0 0
Vitaliy Grusha 0 0
Вишневский Олег 0 0
Oleksandr Chernov 0 0

Карточки

Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жичиков Максим 5 1
Курило Игорь 3 2
Ткачук Андрей 4 0
Борячук Андрей 4 0
Мозиль Олег 2 1
Русин Ростислав 2 1
Мартынюк Ярослав 2 1
Юрченко Владлен 3 0
Юсов Дмитрий 3 0
Габелок Артём 3 0
Червак Вадим 3 0
Безуглый Никита 3 0
Бичек Константин 1 1
Ткачук Евгений 2 0
Дмитренко Владислав 2 0
Фарина Марьян 2 0
Andrii Chyruk 2 0
Oleksiy Sydorov 2 0
Имереков Максим 1 0
Гармаш Денис 1 0
Вачиберадзе Бека 1 0
Ременюк Андрей 1 0
Ari Moura 1 0
Овусу Раймонд 1 0
Капинус Дмитрий 1 0
Samuel Obinaiia 1 0
Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Taras Moroz 10 2
Вовкун Артем 4 2
Приймак Владислав 7 0
Yegor Prokopenko 7 0
Дубко Валерий 6 0
Карась Даниил 3 1
Vitaliy Grusha 3 1
Грисьо Максим 4 0
Тарануха Ростислав 4 0
Суханов Сергей 2 1
Черненко Руслан 3 0
Лукьянчук Павел 3 0
Рыбка Александр 1 1
Igor Medynsky 2 0
Осман Александр 1 0
Фатеев Дмитрий 1 0
Слободян Олег 1 0
Косовский Сергей 1 0
Igor Krasnopir 1 0
Oleksandr Chernov 1 0

Результаты матчей

Металлист-1925
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Оболонь
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
75% (9)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

8
5
Металлист-1925
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Оболонь
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

19
13

Упущенные победы

6
4
Металлист-1925
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)
Оболонь
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (4)
60% (15)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

21
14

Упущенные победы

14
9

Голы по времени матча

Забито

13
8
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 20
2
15%
1
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
4
50%
76-90

Пропущено

21
20
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
2
10%
3
15%
1-15
6
29%
3
15%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
6
29%
3
15%
61-75
2
10%
9
45%
76-90

Забито

13
8
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 19
2
15%
1
13%
1-15
4
31%
2
25%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

22
15
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
2
9%
1
7%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
6
27%
5
33%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
7
32%
4
27%
76-90

Забито

26
16
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
7 Не забивали 14
4
15%
2
13%
1-15
5
19%
2
13%
16-30
2
8%
3
19%
31-45
5
19%
3
19%
46-60
5
19%
2
13%
61-75
5
19%
4
25%
76-90

Пропущено

43
35
22 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 18
4
9%
4
11%
1-15
8
19%
5
14%
16-30
10
23%
5
14%
31-45
4
9%
3
9%
46-60
8
19%
5
14%
61-75
9
21%
13
37%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист-1925
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Металлист-1925 - Днепр-1 1:1 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:1 Заря - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Рух Львов 1:4
Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Минай - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Согндаль - Металлист-1925 1:2 Брентфорд 2 - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Левадия Таллин 1:0 Пяст - Металлист-1925 2:0 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Металлист-1925 - Александрия 0:3 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 4:3 Полесье - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3
Оболонь
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Александрия - Оболонь 2:2 Оболонь - Минай 1:1 Верес - Оболонь 3:0 Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3
Оболонь - Заря 1:2 Оболонь - Полесье 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Оболонь - Днепр-1 0:1 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Оболонь - УЦСА 1:0 Оболонь - Кёге 1:1 Шкупи - Оболонь 1:1 Оболонь - Ахал 3:1 Оболонь - Михаловце 4:1 Градец Кралове - Оболонь 2:0 Баник Острава - Оболонь 3:1 Оболонь - Дукаджини 4:1 Оболонь - Малишева 0:2 Динамо Киев - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0

Результаты матчей

Металлист-1925
Оболонь

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:4
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
8 раз 62%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%

Точный счет

1:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 48%
0
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
1 раз 4%
0
14 раз 56%
1
6 раз 24%
2
5 раз 20%

Тоталы голов в матче

Металлист-1925
Оболонь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
6
3
9
1.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
5
8
3
10
1.5
3
10
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
11
14
6
19
1.5
5
20
1
24
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 24 17 3 4 57 - 24 54
2.
Шахтёр Донецк
 23 16 5 2 46 - 19 53
3.
Кривбасс
 25 15 6 4 44 - 25 51
4.
Днепр-1
 25 12 9 4 35 - 23 45
5.
Рух Львов
 25 10 11 4 36 - 26 41
6.
Полесье
 25 11 6 8 31 - 26 39
7.
ЛНЗ Черкассы
 25 8 8 9 25 - 28 32
8.
Ворскла
 25 8 6 11 23 - 37 30
9.
Черноморец Од
 24 9 2 13 34 - 34 29
10.
Колос Ковалёвка
 24 6 10 8 18 - 19 28
11.
Заря
 23 6 8 9 24 - 30 26
12.
Александрия
 25 6 8 11 22 - 31 26
13.
Оболонь
 25 4 9 12 16 - 35 21
14.
Верес
 24 4 8 12 22 - 35 20
15.
Металлист-1925
 25 4 7 14 25 - 44 19
16.
Минай
 25 2 10 13 18 - 40 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 12 9 1 2 25 - 8 28
2.
Шахтёр Донецк
 12 9 1 2 25 - 11 28
3.
Кривбасс
 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Черноморец Од
 12 6 1 5 17 - 14 19
5.
Днепр-1
 12 5 4 3 17 - 12 19
6.
Полесье
 12 5 3 4 15 - 15 18
7.
Рух Львов
 12 3 8 1 14 - 11 17
8.
Александрия
 13 4 4 5 9 - 15 16
9.
Заря
 12 4 2 6 9 - 14 14
10.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 8 - 10 14
11.
Верес
 13 3 5 5 18 - 22 14
12.
Металлист-1925
 12 3 4 5 13 - 21 13
13.
ЛНЗ Черкассы
 12 3 3 6 12 - 17 12
14.
Ворскла
 13 3 3 7 13 - 25 12
15.
Оболонь
 12 2 5 5 8 - 15 11
16.
Минай
 13 1 6 6 11 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 13 8 3 2 25 - 12 27
2.
Динамо Киев
 12 8 2 2 32 - 16 26
3.
Днепр-1
 13 7 5 1 18 - 11 26
4.
Шахтёр Донецк
 11 7 4 0 21 - 8 25
5.
Рух Львов
 13 7 3 3 22 - 15 24
6.
Полесье
 13 6 3 4 16 - 11 21
7.
ЛНЗ Черкассы
 13 5 5 3 13 - 11 20
8.
Ворскла
 12 5 3 4 10 - 12 18
9.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 10 - 9 14
10.
Заря
 11 2 6 3 15 - 16 12
11.
Черноморец Од
 12 3 1 8 17 - 20 10
12.
Александрия
 12 2 4 6 13 - 16 10
13.
Оболонь
 13 2 4 7 8 - 20 10
14.
Минай
 12 1 4 7 7 - 20 7
15.
Верес
 11 1 3 7 4 - 13 6
16.
Металлист-1925
 13 1 3 9 12 - 23 6
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 12 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (5)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 8 (2)
Кривбасс Кожушко Олег 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 10
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 8
Ворскла Челядин Артём 9
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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