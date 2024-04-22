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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Шахтёр Донецк
2:1
Конец матча
Заря
0'
0:1
50' Гол в свои ворота
Бондарь Валерий
1:1
72' Гол
Эгиналдо де Соуза Лемос
83' Желтая карточка
Сапутин Александр
2:1
87' Гол
Сикан Даниил
88' Желтая карточка
Сикан Даниил
90' Красная карточка
Сапутин Александр
90'+6
31
Ризнык
Дмитрий
13
Гочолеишвили
Гиорги
5
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
16
Азаров
Ираклий
8
Крыськив
Дмитрий
9
Швед
Марьян
21
Бондаренко
Артём
10
Судаков
Георгий
39
Невертон
2
Траоре
Лассина
1
Сапутин
Александр
2
Бутко
Богдан
21
Jakov
Basic
4
Азиангбе
Коджо
47
Вантух
Роман
8
Хахлев
Алексей
15
Дришлюк
Кирилл
70
Кирюханцев
Игорь
5
Яцык
Александр
7
Антюх
Денис
11
Ндур
Алиун
Шахтёр Донецк
Заря

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Заря

35 матчей

91.4%
8.6%
32 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.7%
25.7%
8.6%
23 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

74.3%
14.3%
11.4%
26 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед

41 матч

78%
9.8%
12.2%
32 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

56.1%
34.1%
9.8%
23 победы 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

63.4%
24.4%
12.2%
26 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
6:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
К
3:4
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
К
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:7
ПЛ
1:4
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:5
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

45
60

Голов в среднем за матч

2.37
2.73

Среднее время на гол

38
33

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

0.82
1

Среднее время на гол

110
90

Всего голов

63
79

Голов в среднем за матч

1.54
1.93

Тотал матчей

2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
33
Больше 80%
Меньше 20%
8
30
Больше 73%
Меньше 27%
11
19
Больше 46%
Меньше 54%
22
10
Больше 24%
Меньше 76%
31
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

58
46

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикан Даниил 8 0.33
Крыськив Дмитрий 6 (1) 0.25
Зубков Александр 5 0.21
Траоре Лассина 4 0.17
Бондаренко Артём 4 0.17
Кащук Алексей 3 0.13
Судаков Георгий 3 (1) 0.13
Матвиенко Николай 3 0.13
Кевин IV 2 0.08
Швед Марьян 2 0.08
Назарина Егор 2 0.08
Келси Кевин 2 0.08
Вьюнник Богдан 1 0.04
Невертон 1 0.04
Конопля Ефим 1 0.04
Эгиналдо де Соуза Лемос 1 0.04
Гочолеишвили Гиорги 0 0
Азаров Ираклий 0 0
Козик Эдуард 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Эдуардо 7 0.29
Антюх Денис 3 (2) 0.13
Батагов Арсений 2 0.08
Кирюханцев Игорь 2 0.08
Горбач Игорь 2 0.08
Нагнойный Денис 1 0.04
Волошин Викентий 1 0.04
Яцык Александр 1 0.04
Джордан 1 0.04
Бугай Владислав 1 0.04
Русин Назарий 1 0.04
Алефиренко Даниил 1 0.04
Jakov Basic 1 0.04
Чурко Вячеслав 0 0
Бутко Богдан 0 0
Данченко Олег 0 0
Мишнёв Дмитрий 0 0
Вантух Роман 0 0
Мичин Петар 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бондаренко Артём 2 2
Судаков Георгий 5 0
Степаненко Тарас 4 0
Матвиенко Николай 4 0
Крыськив Дмитрий 4 0
Гочолеишвили Гиорги 2 1
Бондарь Валерий 3 0
Чигринский Дмитрий 1 1
Траоре Лассина 2 0
Сикан Даниил 2 0
Конопля Ефим 2 0
Кастильо Денил 2 0
Кевин IV 2 0
Ракицкий Ярослав 0 1
Зубков Александр 0 1
Топалов Дмитрий 1 0
Назарина Егор 1 0
Ризнык Дмитрий 1 0
Вьюнник Богдан 1 0
Келси Кевин 1 0
Лемкин Став 1 0
Фарина Марьян 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джордан 7 3
Мишнёв Дмитрий 4 0
Снурницын Игорь 4 0
Батагов Арсений 4 0
Герреро Эдуардо 4 0
Антюх Денис 3 0
Вантух Роман 3 0
Азиангбе Коджо 3 0
Гулько Илья 1 1
Сапутин Александр 1 1
Бутко Богдан 2 0
Чурко Вячеслав 2 0
Кирюханцев Игорь 2 0
Нагнойный Денис 2 0
Волошин Викентий 2 0
Горбач Игорь 2 0
Ненад Лалатович 0 1
Венделл Боргес 1 0
Бугай Владислав 1 0
Ндур Алиун 1 0
Дришлюк Кирилл 1 0
Леовижилду 1 0
Яцык Александр 1 0
Jakov Basic 1 0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Заря
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
9
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
18% (2)
82% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Заря
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
13

Упущенные победы

21
6
Шахтёр Донецк
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
26% (6)
48% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Заря
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
65% (15)
13% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

5
16

Упущенные победы

23
15

Голы по времени матча

Забито

26
15
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
5
19%
2
13%
1-15
5
19%
3
20%
16-30
1
4%
3
20%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
3
12%
3
20%
61-75
9
35%
3
20%
76-90

Пропущено

10
16
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
10%
2
13%
1-15
2
20%
5
31%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
1
10%
3
19%
76-90

Забито

21
9
13 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
1
5%
2
22%
1-15
7
33%
1
11%
16-30
5
24%
2
22%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
1
5%
2
22%
61-75
4
19%
2
22%
76-90

Пропущено

8
14
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
1
13%
4
29%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
4
50%
2
14%
61-75
1
13%
4
29%
76-90

Забито

47
24
24 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 11
19 Забивали первыми 10
2 Не забивали 8
6
13%
4
17%
1-15
12
26%
4
17%
16-30
6
13%
5
21%
31-45
6
13%
1
4%
46-60
4
9%
5
21%
61-75
13
28%
5
21%
76-90

Пропущено

18
30
7 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 16
1
6%
4
13%
1-15
3
17%
9
30%
16-30
3
17%
3
10%
31-45
4
22%
3
10%
46-60
5
28%
4
13%
61-75
2
11%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Заря - Шахтёр Донецк 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1
Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3 Карпаты - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 0:0 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Лехия Гданьск - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Аркадаг 4:1 Шахтёр Донецк - Вележ 2:3 Шахтёр Донецк - Градец Кралове 0:2 Шахтёр Донецк - Марибор 0:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Шахтёр Донецк - Пюник 2:0 Шахтёр Донецк - Ависпа Фукуока 2:2
Заря
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Заря - Шахтёр Донецк 1:3 Заря - Черноморец Од 1:0 Днепр-1 - Заря 2:2 Заря - Динамо Киев 0:3
Заря - Металлист-1925 2:1 Оболонь - Заря 1:2 Динамо Киев - Заря 2:0 Заря - Минай 2:0 Александрия - Заря 0:0 Заря - Ворскла 1:0 Заря - ФК Валмиера 2:1 Динамо Батуми - Заря 2:2 Заря - Пюник 4:0 Заря - Динамо Тбилиси 1:0 Заря - Арка Гдыня 2:1 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Краковия - Заря 2:0 Заря - Брейдаблик 4:0 Кривбасс - Заря 2:2 Заря - Рух Львов 0:0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
Заря

Точный счет

2:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
2:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
3
6 раз 26%
0
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
8 раз 35%
1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шахтёр Донецк
Заря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
5
8
4
1.5
2
10
4
8
2.5
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
6
5
1.5
5
6
4
7
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
2
0.5
Больше Меньше
15
8
14
9
1.5
7
16
8
15
2.5
1
22
2
21
3.5
1
22
1
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 24 17 5 2 48 - 20 56
2.
Динамо Киев
 24 17 3 4 57 - 24 54
3.
Кривбасс
 25 15 6 4 44 - 25 51
4.
Днепр-1
 25 12 9 4 35 - 23 45
5.
Рух Львов
 25 10 11 4 36 - 26 41
6.
Полесье
 25 11 6 8 31 - 26 39
7.
ЛНЗ Черкассы
 25 8 8 9 25 - 28 32
8.
Ворскла
 25 8 6 11 23 - 37 30
9.
Черноморец Од
 24 9 2 13 34 - 34 29
10.
Колос Ковалёвка
 24 6 10 8 18 - 19 28
11.
Заря
 24 6 8 10 25 - 32 26
12.
Александрия
 25 6 8 11 22 - 31 26
13.
Оболонь
 25 4 9 12 16 - 35 21
14.
Верес
 24 4 8 12 22 - 35 20
15.
Металлист-1925
 25 4 7 14 25 - 44 19
16.
Минай
 25 2 10 13 18 - 40 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 10 1 2 27 - 12 31
2.
Динамо Киев
 12 9 1 2 25 - 8 28
3.
Кривбасс
 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Черноморец Од
 12 6 1 5 17 - 14 19
5.
Днепр-1
 12 5 4 3 17 - 12 19
6.
Полесье
 12 5 3 4 15 - 15 18
7.
Рух Львов
 12 3 8 1 14 - 11 17
8.
Александрия
 13 4 4 5 9 - 15 16
9.
Заря
 12 4 2 6 9 - 14 14
10.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 8 - 10 14
11.
Верес
 13 3 5 5 18 - 22 14
12.
Металлист-1925
 12 3 4 5 13 - 21 13
13.
ЛНЗ Черкассы
 12 3 3 6 12 - 17 12
14.
Ворскла
 13 3 3 7 13 - 25 12
15.
Оболонь
 12 2 5 5 8 - 15 11
16.
Минай
 13 1 6 6 11 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 13 8 3 2 25 - 12 27
2.
Динамо Киев
 12 8 2 2 32 - 16 26
3.
Днепр-1
 13 7 5 1 18 - 11 26
4.
Шахтёр Донецк
 11 7 4 0 21 - 8 25
5.
Рух Львов
 13 7 3 3 22 - 15 24
6.
Полесье
 13 6 3 4 16 - 11 21
7.
ЛНЗ Черкассы
 13 5 5 3 13 - 11 20
8.
Ворскла
 12 5 3 4 10 - 12 18
9.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 10 - 9 14
10.
Заря
 12 2 6 4 16 - 18 12
11.
Черноморец Од
 12 3 1 8 17 - 20 10
12.
Александрия
 12 2 4 6 13 - 16 10
13.
Оболонь
 13 2 4 7 8 - 20 10
14.
Минай
 12 1 4 7 7 - 20 7
15.
Верес
 11 1 3 7 4 - 13 6
16.
Металлист-1925
 13 1 3 9 12 - 23 6
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 12 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (5)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 8 (2)
Кривбасс Кожушко Олег 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 10
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 8
Ворскла Челядин Артём 9
Весь список
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    • 57'
      Швед Марьян уходит с поля. Кевин IV выходит вместо него
    • 57'
      Невертон уходит с поля. Сикан Даниил выходит вместо него
    • 50'
      Г О О О О Л - Бондарь Валерий уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Шахтёр Донецк 2:1 Заря онлайн

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