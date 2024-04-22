Тур: 25. Стадион: Арена Львов.
2:1
Конец матча
0'
0:1
50' Гол в свои воротаБондарь Валерий
1:1
72' ГолЭгиналдо де Соуза Лемос
83' Желтая карточкаСапутин Александр
2:1
87' ГолСикан Даниил
88' Желтая карточкаСикан Даниил
90' Красная карточкаСапутин Александр
90'+6
Ход матча
50'
0:1
57'
57'
72'
87'
2:1
88'
39
Невертон
21
Jakov
Basic
47
Вантух
Роман
11
Ндур
Алиун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 НевертонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Гомес МарлонПолузащитник
- Нападающий
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пушич Марино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Jakov BasicЗащитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндур АлиунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
10 ЛеовижилдуЗащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Горбач ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Artem Slesar
-
Главный тренер: Коваль Юрий
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Заря
35 матчей
91.4%
8.6%
32 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
65.7%
25.7%
8.6%
23 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
74.3%
14.3%
11.4%
26 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед
41 матч
78%
9.8%
12.2%
32 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
56.1%
34.1%
9.8%
23 победы 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
63.4%
24.4%
12.2%
26 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
45
60
Голов в среднем за матч
2.37
2.73
Среднее время на гол
38
33
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
0.82
1
Среднее время на гол
110
90
Всего голов
63
79
Голов в среднем за матч
1.54
1.93
Тотал матчей
2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
33
Больше 80%
Меньше 20%
8
30
Больше 73%
Меньше 27%
11
19
Больше 46%
Меньше 54%
22
10
Больше 24%
Меньше 76%
31
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
58
46
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикан Даниил
|8
|0.33
|Крыськив Дмитрий
|6 (1)
|0.25
|Зубков Александр
|5
|0.21
|Траоре Лассина
|4
|0.17
|Бондаренко Артём
|4
|0.17
|Кащук Алексей
|3
|0.13
|Судаков Георгий
|3 (1)
|0.13
|Матвиенко Николай
|3
|0.13
|Кевин IV
|2
|0.08
|Швед Марьян
|2
|0.08
|Назарина Егор
|2
|0.08
|Келси Кевин
|2
|0.08
|Вьюнник Богдан
|1
|0.04
|Невертон
|1
|0.04
|Конопля Ефим
|1
|0.04
|Эгиналдо де Соуза Лемос
|1
|0.04
|Гочолеишвили Гиорги
|0
|0
|Азаров Ираклий
|0
|0
|Козик Эдуард
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Эдуардо
|7
|0.29
|Антюх Денис
|3 (2)
|0.13
|Батагов Арсений
|2
|0.08
|Кирюханцев Игорь
|2
|0.08
|Горбач Игорь
|2
|0.08
|Нагнойный Денис
|1
|0.04
|Волошин Викентий
|1
|0.04
|Яцык Александр
|1
|0.04
|Джордан
|1
|0.04
|Бугай Владислав
|1
|0.04
|Русин Назарий
|1
|0.04
|Алефиренко Даниил
|1
|0.04
|Jakov Basic
|1
|0.04
|Чурко Вячеслав
|0
|0
|Бутко Богдан
|0
|0
|Данченко Олег
|0
|0
|Мишнёв Дмитрий
|0
|0
|Вантух Роман
|0
|0
|Мичин Петар
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бондаренко Артём
|2
|2
|Судаков Георгий
|5
|0
|Степаненко Тарас
|4
|0
|Матвиенко Николай
|4
|0
|Крыськив Дмитрий
|4
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|2
|1
|Бондарь Валерий
|3
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|1
|Траоре Лассина
|2
|0
|Сикан Даниил
|2
|0
|Конопля Ефим
|2
|0
|Кастильо Денил
|2
|0
|Кевин IV
|2
|0
|Ракицкий Ярослав
|0
|1
|Зубков Александр
|0
|1
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Назарина Егор
|1
|0
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|Вьюнник Богдан
|1
|0
|Келси Кевин
|1
|0
|Лемкин Став
|1
|0
|Фарина Марьян
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джордан
|7
|3
|Мишнёв Дмитрий
|4
|0
|Снурницын Игорь
|4
|0
|Батагов Арсений
|4
|0
|Герреро Эдуардо
|4
|0
|Антюх Денис
|3
|0
|Вантух Роман
|3
|0
|Азиангбе Коджо
|3
|0
|Гулько Илья
|1
|1
|Сапутин Александр
|1
|1
|Бутко Богдан
|2
|0
|Чурко Вячеслав
|2
|0
|Кирюханцев Игорь
|2
|0
|Нагнойный Денис
|2
|0
|Волошин Викентий
|2
|0
|Горбач Игорь
|2
|0
|Ненад Лалатович
|0
|1
|Венделл Боргес
|1
|0
|Бугай Владислав
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Дришлюк Кирилл
|1
|0
|Леовижилду
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
|Jakov Basic
|1
|0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Заря
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
2
9
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
18% (2)
82% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Заря
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
13
Упущенные победы
21
6
Шахтёр Донецк
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
26% (6)
48% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Заря
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
65% (15)
13% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
5
16
Упущенные победы
23
15
Голы по времени матча
Забито
26
15
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
5
19%
2
13%
1-15
5
19%
3
20%
16-30
1
4%
3
20%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
3
12%
3
20%
61-75
9
35%
3
20%
76-90
Пропущено
10
16
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
10%
2
13%
1-15
2
20%
5
31%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
1
10%
3
19%
76-90
Забито
21
9
13 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
1
5%
2
22%
1-15
7
33%
1
11%
16-30
5
24%
2
22%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
1
5%
2
22%
61-75
4
19%
2
22%
76-90
Пропущено
8
14
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
1
13%
4
29%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
4
50%
2
14%
61-75
1
13%
4
29%
76-90
Забито
47
24
24 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 11
19 Забивали первыми 10
2 Не забивали 8
6
13%
4
17%
1-15
12
26%
4
17%
16-30
6
13%
5
21%
31-45
6
13%
1
4%
46-60
4
9%
5
21%
61-75
13
28%
5
21%
76-90
Пропущено
18
30
7 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 16
1
6%
4
13%
1-15
3
17%
9
30%
16-30
3
17%
3
10%
31-45
4
22%
3
10%
46-60
5
28%
4
13%
61-75
2
11%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Заря - Шахтёр Донецк 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1
Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3 Карпаты - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 0:0 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Лехия Гданьск - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Аркадаг 4:1 Шахтёр Донецк - Вележ 2:3 Шахтёр Донецк - Градец Кралове 0:2 Шахтёр Донецк - Марибор 0:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Шахтёр Донецк - Пюник 2:0 Шахтёр Донецк - Ависпа Фукуока 2:2
Заря
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Заря - Шахтёр Донецк 1:3 Заря - Черноморец Од 1:0 Днепр-1 - Заря 2:2 Заря - Динамо Киев 0:3
Заря - Металлист-1925 2:1 Оболонь - Заря 1:2 Динамо Киев - Заря 2:0 Заря - Минай 2:0 Александрия - Заря 0:0 Заря - Ворскла 1:0 Заря - ФК Валмиера 2:1 Динамо Батуми - Заря 2:2 Заря - Пюник 4:0 Заря - Динамо Тбилиси 1:0 Заря - Арка Гдыня 2:1 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Краковия - Заря 2:0 Заря - Брейдаблик 4:0 Кривбасс - Заря 2:2 Заря - Рух Львов 0:0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
Заря
Точный счет
2:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
2:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
3
6 раз 26%
0
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
8 раз 35%
1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шахтёр Донецк
Заря
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
75
84
210
48
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
65
56
47
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
212
Больше Меньше
158
149
716
815
122
221
122
122
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|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|12 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|9 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|8 (2)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|8 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 10
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 8
|Ворскла
|Челядин Артём
|9