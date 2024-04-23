Тур: 29. Стадион: Эмирейтс. Главный судья: Хупер Саймон
0'
1:0
4' ГолТроссар Леандро
42' Желтая карточкаГилкрист Алфи
43' Желтая карточкаКукурелья Марк
45' Желтая карточкаТроссар Леандро
45' Желтая карточкаАртета Микель
Ход матча
4'
1:0
42'
43'
45'
45'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
221 Количество передач 301
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
9.00 Точный счёт 2:1
-
-
1.60 Обе команды забьют
-
1.50 Победа «Арсенала»
-
1.53 ТБ(2,5) голов
-
1.88 Тотал больше 3 голов
-
-
-
-
2.25 Обе забьют - нет
-
1.47 Победа «Арсенала»
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
41
Райс
Деклан
29
Хаверц
Кай
11
Мадуэке
Нони
- Основной состав
-
22 Райя ДавидВратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Нападающий
-
29 Хаверц КайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Кивёр ЯкубЗащитник
-
20 ЖоржиньоПолузащитник
-
21 Виейра ФабиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Нкетиа ЭддиНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мадуэке НониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Дайер КианоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Арсенал
Челси
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
40.9%
9.1%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
63.6%
12 побед 14 ничьих 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 18 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 16 побед
46 матчей
39.1%
17.4%
43.5%
18 побед 8 ничьих 20 побед
Первый тайм
23.9%
37%
39.1%
11 побед 17 ничьих 18 побед
Второй тайм
26.1%
39.1%
34.8%
12 побед 18 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
23
Голов в среднем за матч
1.3
1.21
Среднее время на гол
69
74
Всего голов
38
33
Голов в среднем за матч
2
1.22
Среднее время на гол
45
73
Всего голов
73
56
Голов в среднем за матч
1.59
1.22
Тотал матчей
2.5
41
Больше 89%
Меньше 11%
5
36
Больше 78%
Меньше 22%
10
27
Больше 59%
Меньше 41%
19
14
Больше 30%
Меньше 70%
32
6
Больше 13%
Меньше 87%
40
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
Среднее время на гол
56
73
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|14 (5)
|0.41
|Троссар Леандро
|10
|0.29
|Хаверц Кай
|9 (1)
|0.26
|Эдегор Мартин
|8 (2)
|0.24
|Райс Деклан
|6
|0.18
|Мартинелли Габриэл
|6
|0.18
|Нкетиа Эдди
|5
|0.15
|Жезус Габриэль
|4
|0.12
|Габриэль дос Сантос
|3
|0.09
|Уайт Бен
|2
|0.06
|Салиба Вильям
|2
|0.06
|Кивёр Якуб
|1
|0.03
|Зинченко Александр
|1
|0.03
|Виейра Фабиу
|1 (1)
|0.03
|Томиясу Такэхиро
|1
|0.03
|Жоржиньо II
|0
|0
|Смит-Роу Эмиль
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палмер Коул
|20 (9)
|0.63
|Джексон Николас
|10
|0.31
|Стерлинг Рахим
|6
|0.19
|Мудрик Михаил
|4
|0.13
|Галлахер Конор
|3
|0.09
|Фернандес Энцо
|3 (1)
|0.09
|Силва Тьяго
|3
|0.09
|Мадуэке Нони
|3 (1)
|0.09
|Нкунку Кристофер
|2
|0.06
|Дисаси Аксель
|2
|0.06
|Чуквуэмека Карни
|1
|0.03
|Колвилл Леви
|1
|0.03
|Броя Армандо
|1
|0.03
|Гилкрист Алфи
|1
|0.03
|Гюсто Мало
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Чилуэлл Бен
|0
|0
|Джеймс Рис II
|0
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|0
|0
|Кайседо Мойсес
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаверц Кай
|9
|0
|Уайт Бен
|7
|0
|Жезус Габриэль
|6
|0
|Райс Деклан
|4
|0
|Габриэль дос Сантос
|4
|0
|Салиба Вильям
|4
|0
|Артета Микель
|3
|0
|Нкетиа Эдди
|3
|0
|Сака Букайо
|3
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|1
|Зинченко Александр
|2
|0
|Троссар Леандро
|2
|0
|Эдегор Мартин
|2
|0
|Виейра Фабиу
|0
|1
|Жоржиньо II
|1
|0
|Райя Давид
|1
|0
|Нелсон Райс
|1
|0
|Кивёр Якуб
|1
|0
|Тимбер Юрриен
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайседо Мойсес
|10
|0
|Джексон Николас
|9
|0
|Галлахер Конор
|7
|1
|Кукурелья Марк
|8
|0
|Гюсто Мало
|6
|1
|Палмер Коул
|7
|0
|Фернандес Энцо
|7
|0
|Стерлинг Рахим
|6
|0
|Дисаси Аксель
|6
|0
|Чилуэлл Бен
|5
|0
|Мудрик Михаил
|4
|0
|Силва Тьяго
|3
|0
|Маурисио Почеттино
|3
|0
|Джеймс Рис II
|1
|1
|Санчес Роберт
|2
|0
|Петрович Джордже
|2
|0
|Чуквуэмека Карни
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Колвилл Леви
|2
|0
|Беттинелли Маркус
|1
|0
|Чалоба Трево
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
|Мадуэке Нони
|1
|0
|Гилкрист Алфи
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)
Челси
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
3
10
Арсенал
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
Челси
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
9
1
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
37
33
Арсенал
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (9)
45% (15)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
18% (6)
45% (15)
Челси
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
16% (5)
58% (18)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
23% (7)
48% (15)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
11
5
Волевые победы
13
13
Упущенные победы
40
43
Голы по времени матча
Забито
35
25
13 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
4
11%
2
8%
1-15
6
17%
4
16%
16-30
3
9%
5
20%
31-45
6
17%
2
8%
46-60
6
17%
6
24%
61-75
10
29%
6
24%
76-90
Пропущено
18
28
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
2
11%
4
14%
1-15
3
17%
3
11%
16-30
4
22%
3
11%
31-45
3
17%
5
18%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
6
33%
9
32%
76-90
Забито
38
36
18 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
5
13%
5
14%
1-15
3
8%
8
22%
16-30
10
26%
6
17%
31-45
5
13%
3
8%
46-60
7
18%
6
17%
61-75
8
21%
8
22%
76-90
Пропущено
12
24
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 12
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
3
13%
16-30
0
0%
6
25%
31-45
4
33%
4
17%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
1
8%
8
33%
76-90
Забито
73
61
31 В 1-м тайме 30
42 Во 2-м тайме 31
23 Забивали первыми 16
5 Не забивали 5
9
12%
7
11%
1-15
9
12%
12
20%
16-30
13
18%
11
18%
31-45
11
15%
5
8%
46-60
13
18%
12
20%
61-75
18
25%
14
23%
76-90
Пропущено
30
52
15 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 33
9 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 25
5
17%
4
8%
1-15
6
20%
6
12%
16-30
4
13%
9
17%
31-45
7
23%
9
17%
46-60
1
3%
7
13%
61-75
7
23%
17
33%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Бавария - Арсенал 1:0 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Арсенал - Бавария 2:2
Брайтон - Арсенал 0:3 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Арсенал - Порту 1:0 Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2
Челси
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3
Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0
Результаты матчей
Арсенал
Челси
Точный счет
2:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:2
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
2 раза 13%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
0:6
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
6
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
2:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
5:0
2 раза 6%
0:6
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 30%
1
6 раз 18%
0
5 раз 15%
3
4 раза 12%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
6
2 раза 6%
1
8 раз 26%
2
8 раз 26%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
4 раза 13%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Арсенал
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
133
133
115
610
610
313
313
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
132
98
78
611
411
512
213
314
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
285
Больше Меньше
265
2211
1813
1221
1021
825
526
528
130
231
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|34
|24
|5
|5
|78 - 26
|77
|2.
|Заявка
|33
|22
|8
|3
|75 - 32
|74
|3.
|Заявка
|32
|22
|7
|3
|76 - 32
|73
|4.
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|71 - 50
|66
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|69 - 52
|50
|7.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|47 - 48
|50
|8.
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|54 - 63
|48
|9.
|0:1 Заявка
|32
|13
|8
|11
|61 - 53
|47
|10.
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|52 - 50
|44
|11.
|Заявка
|33
|12
|7
|14
|46 - 53
|43
|12.
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|50 - 54
|42
|13.
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|49 - 61
|42
|14.
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|42 - 56
|36
|15.
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|52 - 59
|35
|16.
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|34 - 48
|30
|17.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|42 - 60
|26
|18.
|Заявка
|34
|6
|7
|21
|48 - 76
|25
|19.
|Заявка
|34
|5
|8
|21
|37 - 69
|23
|20.
|Заявка
|33
|3
|7
|23
|31 - 88
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 15
|42
|2.
|1:0 Заявка
|17
|13
|2
|2
|39 - 15
|41
|3.
|Заявка
|17
|12
|5
|0
|43 - 14
|41
|4.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|43 - 23
|38
|5.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|34 - 21
|36
|6.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|43 - 20
|36
|7.
|0:1 Заявка
|16
|8
|4
|4
|35 - 25
|28
|8.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|30 - 19
|28
|9.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|28 - 19
|27
|10.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 22
|26
|11.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 25
|25
|12.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 25
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 30
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 26
|19
|16.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 18
|19
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 25
|16
|18.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|25 - 32
|15
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 37
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|18 - 51
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|17
|11
|3
|3
|39 - 11
|36
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 18
|32
|3.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|32 - 17
|32
|4.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 27
|28
|5.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|31 - 28
|24
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 26
|24
|7.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 38
|23
|8.
|0:1 Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 28
|19
|9.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 28
|19
|10.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|25 - 34
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 31
|17
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 30
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|26 - 32
|14
|14.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|25 - 29
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 35
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|20 - 32
|13
|17.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|16 - 30
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|23 - 44
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 37
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Челси
|Палмер Коул
|20 (9)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|20 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|19 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|17 (9)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10