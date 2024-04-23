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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Арсенал
1:0
Второй тайм: 51'
Челси
0'
1:0
4' Гол
Троссар Леандро
42' Желтая карточка
Гилкрист Алфи
43' Желтая карточка
Кукурелья Марк
45' Желтая карточка
Троссар Леандро
45' Желтая карточка
Артета Микель

Ход матча

4'
Троссар Леандро
(Райс Деклан)
1:0
42'
 
Гилкрист Алфи
43'
 
Кукурелья Марк
45'
Троссар Леандро
 
45'
Артета Микель
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 221 Количество передач 301
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 186
Арсенал 73.1% (136)
X 12.4% (23)
Челси 14.5% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Арсенал
Ничья
Челси
5.05
7.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
2
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
18
Томиясу
Такэхиро
8
Эдегор
Мартин
5
Парти
Томас
41
Райс
Деклан
7
Сака
Букайо
29
Хаверц
Кай
19
Троссар
Леандро
28
Петрович
Джордже
42
Гилкрист
Алфи
2
Дисаси
Аксель
5
Бадьяшиль
Бенуа
3
Кукурелья
Марк
8
Фернандес
Энцо
25
Кайседо
Мойсес
11
Мадуэке
Нони
23
Галлахер
Конор
10
Мудрик
Михаил
15
Джексон
Николас
Арсенал
4-3-3
Челси
4-2-3-1

История личных встреч

Арсенал
Челси

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40.9%
9.1%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
63.6%
12 побед 14 ничьих 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 16 побед

46 матчей

39.1%
17.4%
43.5%
18 побед 8 ничьих 20 побед

Первый тайм

23.9%
37%
39.1%
11 побед 17 ничьих 18 побед

Второй тайм

26.1%
39.1%
34.8%
12 побед 18 ничьих 16 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ТМК
4:0
ПЛ
2:4
ПЛ
0:2
ТМК
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
К
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ЛЕ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
МКЧ
1:1
КЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
С
1:1
ТМК
0:3
К
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
С
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
6:0
ПЛ
0:0
КЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:5
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:4
К
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

35
23

Голов в среднем за матч

1.3
1.21

Среднее время на гол

69
74

Всего голов

38
33

Голов в среднем за матч

2
1.22

Среднее время на гол

45
73

Всего голов

73
56

Голов в среднем за матч

1.59
1.22

Тотал матчей

2.5
41
Больше 89%
Меньше 11%
5
36
Больше 78%
Меньше 22%
10
27
Больше 59%
Меньше 41%
19
14
Больше 30%
Меньше 70%
32
6
Больше 13%
Меньше 87%
40
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
45

Среднее время на гол

56
73

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 14 (5) 0.41
Троссар Леандро 10 0.29
Хаверц Кай 9 (1) 0.26
Эдегор Мартин 8 (2) 0.24
Райс Деклан 6 0.18
Мартинелли Габриэл 6 0.18
Нкетиа Эдди 5 0.15
Жезус Габриэль 4 0.12
Габриэль дос Сантос 3 0.09
Уайт Бен 2 0.06
Салиба Вильям 2 0.06
Кивёр Якуб 1 0.03
Зинченко Александр 1 0.03
Виейра Фабиу 1 (1) 0.03
Томиясу Такэхиро 1 0.03
Жоржиньо II 0 0
Смит-Роу Эмиль 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Коул 20 (9) 0.63
Джексон Николас 10 0.31
Стерлинг Рахим 6 0.19
Мудрик Михаил 4 0.13
Галлахер Конор 3 0.09
Фернандес Энцо 3 (1) 0.09
Силва Тьяго 3 0.09
Мадуэке Нони 3 (1) 0.09
Нкунку Кристофер 2 0.06
Дисаси Аксель 2 0.06
Чуквуэмека Карни 1 0.03
Колвилл Леви 1 0.03
Броя Армандо 1 0.03
Гилкрист Алфи 1 0.03
Гюсто Мало 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Бадьяшиль Бенуа 0 0
Кайседо Мойсес 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 9 0
Уайт Бен 7 0
Жезус Габриэль 6 0
Райс Деклан 4 0
Габриэль дос Сантос 4 0
Салиба Вильям 4 0
Артета Микель 3 0
Нкетиа Эдди 3 0
Сака Букайо 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Зинченко Александр 2 0
Троссар Леандро 2 0
Эдегор Мартин 2 0
Виейра Фабиу 0 1
Жоржиньо II 1 0
Райя Давид 1 0
Нелсон Райс 1 0
Кивёр Якуб 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 10 0
Джексон Николас 9 0
Галлахер Конор 7 1
Кукурелья Марк 8 0
Гюсто Мало 6 1
Палмер Коул 7 0
Фернандес Энцо 7 0
Стерлинг Рахим 6 0
Дисаси Аксель 6 0
Чилуэлл Бен 5 0
Мудрик Михаил 4 0
Силва Тьяго 3 0
Маурисио Почеттино 3 0
Джеймс Рис II 1 1
Санчес Роберт 2 0
Петрович Джордже 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Колвилл Леви 2 0
Беттинелли Маркус 1 0
Чалоба Трево 1 0
Матсен Ян 1 0
Мадуэке Нони 1 0
Гилкрист Алфи 1 0

Результаты матчей

Арсенал
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)
Челси
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

3
10
Арсенал
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
Челси
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

9
1

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

37
33
Арсенал
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (9)
45% (15)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
18% (6)
45% (15)
Челси
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
16% (5)
58% (18)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
23% (7)
48% (15)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

11
5

Волевые победы

13
13

Упущенные победы

40
43

Голы по времени матча

Забито

35
25
13 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
4
11%
2
8%
1-15
6
17%
4
16%
16-30
3
9%
5
20%
31-45
6
17%
2
8%
46-60
6
17%
6
24%
61-75
10
29%
6
24%
76-90

Пропущено

18
28
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
2
11%
4
14%
1-15
3
17%
3
11%
16-30
4
22%
3
11%
31-45
3
17%
5
18%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
6
33%
9
32%
76-90

Забито

38
36
18 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
5
13%
5
14%
1-15
3
8%
8
22%
16-30
10
26%
6
17%
31-45
5
13%
3
8%
46-60
7
18%
6
17%
61-75
8
21%
8
22%
76-90

Пропущено

12
24
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 12
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
3
13%
16-30
0
0%
6
25%
31-45
4
33%
4
17%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
1
8%
8
33%
76-90

Забито

73
61
31 В 1-м тайме 30
42 Во 2-м тайме 31
23 Забивали первыми 16
5 Не забивали 5
9
12%
7
11%
1-15
9
12%
12
20%
16-30
13
18%
11
18%
31-45
11
15%
5
8%
46-60
13
18%
12
20%
61-75
18
25%
14
23%
76-90

Пропущено

30
52
15 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 33
9 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 25
5
17%
4
8%
1-15
6
20%
6
12%
16-30
4
13%
9
17%
31-45
7
23%
9
17%
46-60
1
3%
7
13%
61-75
7
23%
17
33%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Бавария - Арсенал 1:0 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Арсенал - Бавария 2:2
Брайтон - Арсенал 0:3 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Арсенал - Порту 1:0 Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2
Челси
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3
Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0

Результаты матчей

Арсенал
Челси

Точный счет

2:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:2
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
2 раза 13%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
0:6
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
6
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

2:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
5:0
2 раза 6%
0:6
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 30%
1
6 раз 18%
0
5 раз 15%
3
4 раза 12%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
6
2 раза 6%
1
8 раз 26%
2
8 раз 26%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
4 раза 13%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
3
13
3
1.5
11
5
6
10
2.5
6
10
3
13
3.5
3
13
2
14
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
13
2
9
8
1.5
7
8
6
11
2.5
4
11
5
12
3.5
2
13
3
14
4.5
2
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
5
0.5
Больше Меньше
26
5
22
11
1.5
18
13
12
21
2.5
10
21
8
25
3.5
5
26
5
28
4.5
1
30
2
31
5.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 Заявка 34 24 5 5 78 - 26 77
2.
Ливерпуль
 Заявка 33 22 8 3 75 - 32 74
3.
Манчестер Сити
 Заявка 32 22 7 3 76 - 32 73
4.
Астон Вилла
 Заявка 34 20 6 8 71 - 50 66
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 18 6 8 65 - 49 60
6.
Ньюкасл
 Заявка 32 15 5 12 69 - 52 50
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 32 15 5 12 47 - 48 50
8.
Вест Хэм
 Заявка 34 13 9 12 54 - 63 48
9.
Челси
 0:1 Заявка 32 13 8 11 61 - 53 47
10.
Брайтон
 Заявка 32 11 11 10 52 - 50 44
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 33 12 7 14 46 - 53 43
12.
Фулхэм
 Заявка 34 12 6 16 50 - 54 42
13.
Борнмут
 Заявка 33 11 9 13 49 - 61 42
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 33 9 9 15 42 - 56 36
15.
Брентфорд
 Заявка 34 9 8 17 52 - 59 35
16.
Эвертон
 Заявка 33 10 8 15 34 - 48 30
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 42 - 60 26
18.
Лутон Таун
 Заявка 34 6 7 21 48 - 76 25
19.
Бёрнли
 Заявка 34 5 8 21 37 - 69 23
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 33 3 7 23 31 - 88 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Арсенал
 1:0 Заявка 17 13 2 2 39 - 15 41
3.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 12 2 3 43 - 23 38
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 11 3 3 43 - 20 36
7.
Челси
 0:1 Заявка 16 8 4 4 35 - 25 28
8.
Фулхэм
 Заявка 17 9 1 7 30 - 19 28
9.
Брайтон
 Заявка 15 7 6 2 28 - 19 27
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 8 2 5 23 - 22 26
11.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 7 4 26 - 25 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 7 3 6 23 - 25 24
13.
Борнмут
 Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
14.
Брентфорд
 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
16.
Эвертон
 Заявка 16 5 4 7 18 - 18 19
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 5 5 7 25 - 25 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 17 4 3 10 25 - 32 15
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 2 4 11 18 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 Заявка 17 11 3 3 39 - 11 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
3.
Ливерпуль
 Заявка 16 9 5 2 32 - 17 32
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 6 6 4 31 - 28 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 38 23
8.
Челси
 0:1 Заявка 16 5 4 7 26 - 28 19
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
10.
Борнмут
 Заявка 16 5 3 8 25 - 34 18
11.
Брайтон
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 5 8 16 - 30 17
13.
Ньюкасл
 Заявка 15 4 2 9 26 - 32 14
14.
Брентфорд
 Заявка 17 4 2 11 25 - 29 14
15.
Фулхэм
 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
16.
Бёрнли
 Заявка 17 3 4 10 20 - 32 13
17.
Эвертон
 Заявка 17 5 4 8 16 - 30 11
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 17 2 4 11 23 - 44 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 1 3 12 13 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Челси Палмер Коул 20 (9)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Борнмут Соланке Доминик 19 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    52'
    ГОЛ! 2:0! УАЙТ!
    Итак, корнер на правом фланге у "Арсенала"...
  • Опасный момент
    51'
    А это не гол! Казалось, что гол будет. Мартин Эдегор прекрасной передачей нашёл справа на линии вратарской Кая Хаверца, чей удар парировал на угловой Джордже Петрович.
  • 50'
    А тут с подступов к штрафной площади приложился Мартин Эдегор выше створа. Тем временем Микель Артета взмахивает руками, чтобы запустить волну по трибунам.
  • Опасный момент
    49'
    У Конора Галлахера отобрали мяч "канониры" в середине поля, и контратака "Арсенала" обернулась ударом Деклана Райса из зоны правого инсайда. Низовую попытку противника отразил Джордже Петрович.
  • 47'
    После розыгрыша штрафного удара у "Челси" последовала подача из глубины от Конора Галлахера. Ничего опасного у ворот "Арсенала" не возникло.
  • Фол, нарушение
    46'
    Томас Парти потерял мяч на своей половине поля и сфолил против Николаса Джексона, ударив того по ногам в подкате.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Конец первого тайма. 1:0. "Арсенал" с минимальным счётом ведёт к перерыву в лондонском дерби. "Канониры" могли как довести своё преимущество на табло до более весомого, так и устроиться на промежуточную ничью. 
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута к первому тайму.
  • Желтая карточка
    45'
    Ещё Микелю Артете предъявлена жёлтая карточка. Разошёлся арбитр в этом плане в концовке первого тайма.
  • Желтая карточка
    45'
    42 процента составляет владение у "Арсенала", 58 процентов у "Челси". Ну а прямо сейчас Леандро Троссар на правом фланге наступает на ногу Марку Кукурелье и заслуженно получает жёлтую карточку.
  • 44'
    Михаил Мудрик слева выполнил подачу в центр чужой штрафной площадки, и воздух был выиграл Габриэлем Магальянсом. Вскоре Нони Мадуэке справа прострелил к ближней штанге в руки Давида Райи.
  • Желтая карточка
    43'
    И сразу же другой крайний защитник "Челси" обзаводится жёлтой карточкой. Марк Кукурелья против Букайо Саки сыграл с фолом и на сей раз не остался без карточного предупреждения. Устно Саймон Хупер его предупреждал уже.
  • Желтая карточка
    42'
    На левом для "Арсенала" фланге ещё на половине поля хозяев с фолом был встречен Леандро Троссар. Жёлтую карточку получил Алфи Гилкрист.
  • Офсайд
    41'
    Конор Галлахер подал справа, а Николас Джексон без сопротивления пробил в ближний угол. Давид Райя в прыжке отразил мяч. Зафиксирован офсайд.
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    • 40'
      Новая ответная атака "Челси". С правого фланга простреливает Конор Галлахер, и мяч оказывается перехвачен Декланом Райсом.
    • 40'
      Энцо Фернандес с правого полуфланга по диагонали забросил мяч к линии вратарской, и Конору Галлахеру не удалось опередить Давида Райю.
    • 38'
      Алфи Гилкрист в центральной трети на левом фланге выполнил подкат без фола и выбил мяч в аут из-под ног Леандро Троссара, который стал заводить трибуны.
    • Судья
      37'
      Саймон Хупер общается с Марком Кукурельей. Аут вбросит "Арсенал" на правом фланге атаки. Кукурелья там с Сакой боролся за мяч перед этим аутом.
    • 36'
      "Арсенал" в случае победы оторвётся от "Манчестер Сити" на четыре очка, но это будет пиррово преимущество, так как у "Сити" на два матча меньше пока что.
    • Фол, нарушение
      35'
      Потеряли мяч в центре поля "синие" и быстро его себе вернули. В итоге Марк Кукурелья впереди на левом полуфланге подтолкнул Букайо Саку.
    • Опасный момент
      34'
      Разыграли корнер "канониры". Мартин Эдегор потом перед чужой штрафной площадью оставил мяч Букайо Саке, стрельнувшему выше створа.
    • Угловой
      33'
      Леандро Троссар пробил с левого полуфланга с подступов к штрафной площадке, и по причине рикошета от соперника мяч укатился на угловой.
    • Фол, нарушение
      32'
      Букайо Сака нарушил правила в центре чужой штрафной площадки против Марка Кукурельи после навеса с левого фланга.
    • 32'
      Мартин Эдегор ещё со своей половины поля отправил мяч вертикально вперёд потенциально на ход Букайо Саке, а по факту для Джордже Петровича.
    • 31'
      Нет надёжности в обороне у "Арсенала", поэтому снова повторим, что команда Микеля Артеты нуждается ещё в забитых мячах, чтобы не играть с огнём сзади.
    • Опасный момент
      30'
      Нони Мадуэке справа почти от лицевой прострелил сквозь свободную зону, и мяч дошёл до дальнего полуфланга. Удар оттуда Марка Кукурельи был накрыт, а Энцо Фернандес через считанные секунды отправил сферу чуть мимо левого угла ворот хозяев.
    • 29'
      Десять ударов всего на счету "канониров" за сыгранное время, и три из них пришлись в створ. У "Челси" свершились три попытки, ни одна из которых не пришлась в створ.
    • 28'
      Томас Парти сделал пас на правый фланг Букайо Саке, который вошёл в штрафную площадь, увлёкся финтами перед Марком Кукурельей и в итоге нанёс заблокированный удар.
    • Опасный момент
      27'
      За полминуты два спасения оформил Джордже Петрович, отразив удары со средней дистанции от Кая Хаверца и Леандро Троссара (во втором случае на рикошет успел среагировать вратарь "Челси").
    • 26'
      Леандро Троссар с левого полуфланга нанёс заблокированный удар, но на подборе были хозяева. Кай Хаверц отдал в зону правого инсайда Букайо Саке, чей несильный удар не стал проблемой для Джордже Петровича.
    • 25'
      "Челси" поинициативней стал действовать в последние минуты. Так что осторожным нужно быть "Арсеналу", преимущество в счёте у него скользкое.
    • Угловой
      24'
      Михаил Мудрик уже после корнера навешивал с левого фланга в область дальней штанги, где верх оказался выигран Габриэлем Магальянсом.
    • Штанга
      24'
      И тут же контратака "Челси" с левого фланга, Николас Джексон входит в штрафную и простреливает или пробивает, а от Габриэля Магальянса мяч рикошетит в штангу и дальше на угловой.
    • 23'
      Аксель Дисаси обрезался на своей половине поля, а "канониры" так и не смогли полноценный опасный момент создать, увязнув в атакующих действиях.
    • Опасный момент
      22'
      Сначала удар Букайо Саки примерно с линии штрафной площади был заблокирован, а затем Деклан Райс с такого же расстояния запустил сферу чуть выше створа.
    • 21'
      Долгая позиционная атака "Челси". Алфи Гилкрист осуществил подачу с правого фланга, рикошет сделал из неё свечку, и мяч поймал Давид Райя.
    • 20'
      Букайо Сака справа в атаке "Арсенала" сделал подачу мимо Марка Кукурельи, но ни на кого из своих партнёров. Сфера всё равно досталась "аристократам".
    • Опасный момент
      19'
      И довелось поволноваться болельщикам "канониров" на этом корнере. Михаил Мудрик выполнил подачу стандарта слева, Бенуа Бадьяшиль скинул с ближней штанги головой, а на дальней не удалось дотянуться до мяча Акселю Дисаси.
    • Угловой
      18'
      Букайо Сака придумывает угловой для "Челси". Внезапно из центральной трети поля решил вингер "Арсенала" сделать пас назад Давиду Райе, а оказалось за лицевую линию.
    • Судья
      17'
      Мартин Эдегор на правом фланге нападения подключал Букайо Саку, который оказался на газоне после единоборства с Марком Кукурельей. Арбитр не усмотрел там фола.
    • 16'
      Николас Джексон из зоны левого инсайда нанёс заблокированный удар, а затем была накрыта и его подача. Ну а до прострела Конора Галлахера никто не добрался из обеих команд.
    • Опасный момент
      15'
      Разыграли корнер на левом фланге "канониры". Леандро Троссар потом навесил на дальний край вратарской, а дотянувшийся до мяча головой Такэхиро Томиясу пробил неточно.
    • Угловой
      14'
      Букайо Сака подал корнер справа во вратарскую площадь, где Бенуа Бадьяшиль опередил Джордже Петровича и головой вынес мяч на новый угловой.
    • Угловой
      14'
      Бен Уайт получил мяч от Мартина Эдегора на правом фланге, попробовал сделать доставку, и от Марка Кукурельи круглый отскочил на угловой.
    • Фол, нарушение
      13'
      Против Мартина Эдегора фиксируется небольшое нарушение около центральной линии.
    • 12'
      Вот сейчас обрели мяч "синие" на чужой половине, но всё-таки в середине поля раскатывают они игровой снаряд.
    • 11'
      "Челси" никак ещё не обозначил свои атакующие способности. Команда Маурисио Почеттино не отреагировала быстро на пропущенный гол.
    • 10'
      Кай Хаверц отличную возможность упустил в чужой штрафной площадке. Точнее, партнёру он мог создать идеальный шанс для гола, но покатил мяч в соперника.
    • 9'
      Показывают повтор забитого гола Леандро Троссара. Коснулся там немного мяча ногой Джордже Петрович, пропустивший в ближний угол.
    • Фол, нарушение
      8'
      В середине поля зафиксировано нарушение правил со стороны Николаса Джексона против Такэхиро Томиясу.
    • 8'
      Мартин Эдегор сделал передачу на правый фланг Букайо Саке, а тот переадресовал снаряд коротко Бену Уайту, чей прострел попал под блокировку.
    • 8'
      Мартин Эдегор с левого края со штрафного удара осуществил подачу аккурат в руки Джордже Петровичу.
    • Фол, нарушение
      7'
      Штрафной удар на правом фланге вдали от ворот заработал "Арсенал". Деклан Райс сделал диагональ на левый фланг Леандро Троссару. Вскоре и там штрафного удара добились "пушкари".
    • 6'
      "Арсенал" находится в жёсткой борьбе с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" за чемпионство, так что потери очков противопоказаны "канонирам".
    • Описание гола
      5'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ЛЕАНДРО ТРОССАР!
      Томас Парти отдал пас на левый полуфланг Деклану Райсу, который продлил сферу Леандро Троссару, примерно с угла вратарской отличившемуся низом в ближний угол.
    • 4'
      Бенуа Бадьяшиль снабдил передачей в центре поля Энцо Фернандеса, который закинул мяч вперёд, а тем сфера досталась Такэхиро Томиясу.
    • 3'
      Марк Кукурелья головой скинул мяч назад Джордже Петровичу в своей штрафной площадке, и вратарь "Челси" забрал мяч. Не допустили ошибки сзади "синие".
    • 2'
      "Арсенал" играет в красно-белой форме, тогда как у "Челси" синяя экипировка. В этом плане без сюрпризов.
    • Офсайд
      1'
      Кай Хаверц врывается в правую часть чужой штрафной площади и падает на газон, пытаясь убежать от Бенуа Бадьяшиля. Офсайд фиксируется.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.