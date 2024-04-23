Томас Парти потерял мяч на своей половине поля и сфолил против Николаса Джексона, ударив того по ногам в подкате.

После розыгрыша штрафного удара у "Челси" последовала подача из глубины от Конора Галлахера. Ничего опасного у ворот "Арсенала" не возникло.

У Конора Галлахера отобрали мяч "канониры" в середине поля, и контратака "Арсенала" обернулась ударом Деклана Райса из зоны правого инсайда. Низовую попытку противника отразил Джордже Петрович.

А тут с подступов к штрафной площади приложился Мартин Эдегор выше створа. Тем временем Микель Артета взмахивает руками, чтобы запустить волну по трибунам.

А это не гол! Казалось, что гол будет. Мартин Эдегор прекрасной передачей нашёл справа на линии вратарской Кая Хаверца, чей удар парировал на угловой Джордже Петрович.

ГОЛ! 2:0! УАЙТ! Итак, корнер на правом фланге у "Арсенала"...

Конор Галлахер подал справа, а Николас Джексон без сопротивления пробил в ближний угол. Давид Райя в прыжке отразил мяч. Зафиксирован офсайд.

На левом для "Арсенала" фланге ещё на половине поля хозяев с фолом был встречен Леандро Троссар. Жёлтую карточку получил Алфи Гилкрист.

И сразу же другой крайний защитник "Челси" обзаводится жёлтой карточкой. Марк Кукурелья против Букайо Саки сыграл с фолом и на сей раз не остался без карточного предупреждения. Устно Саймон Хупер его предупреждал уже.

Михаил Мудрик слева выполнил подачу в центр чужой штрафной площадки, и воздух был выиграл Габриэлем Магальянсом. Вскоре Нони Мадуэке справа прострелил к ближней штанге в руки Давида Райи.

42 процента составляет владение у "Арсенала", 58 процентов у "Челси". Ну а прямо сейчас Леандро Троссар на правом фланге наступает на ногу Марку Кукурелье и заслуженно получает жёлтую карточку.

Ещё Микелю Артете предъявлена жёлтая карточка. Разошёлся арбитр в этом плане в концовке первого тайма.

Конец первого тайма. 1:0. "Арсенал" с минимальным счётом ведёт к перерыву в лондонском дерби. "Канониры" могли как довести своё преимущество на табло до более весомого, так и устроиться на промежуточную ничью.

Мартин Эдегор ещё со своей половины поля отправил мяч вертикально вперёд потенциально на ход Букайо Саке, а по факту для Джордже Петровича.

Букайо Сака нарушил правила в центре чужой штрафной площадки против Марка Кукурельи после навеса с левого фланга.

Леандро Троссар пробил с левого полуфланга с подступов к штрафной площадке, и по причине рикошета от соперника мяч укатился на угловой.

Разыграли корнер "канониры". Мартин Эдегор потом перед чужой штрафной площадью оставил мяч Букайо Саке, стрельнувшему выше створа.

Потеряли мяч в центре поля "синие" и быстро его себе вернули. В итоге Марк Кукурелья впереди на левом полуфланге подтолкнул Букайо Саку.

"Арсенал" в случае победы оторвётся от "Манчестер Сити" на четыре очка, но это будет пиррово преимущество, так как у "Сити" на два матча меньше пока что.

Саймон Хупер общается с Марком Кукурельей. Аут вбросит "Арсенал" на правом фланге атаки. Кукурелья там с Сакой боролся за мяч перед этим аутом.

Алфи Гилкрист в центральной трети на левом фланге выполнил подкат без фола и выбил мяч в аут из-под ног Леандро Троссара, который стал заводить трибуны.

Энцо Фернандес с правого полуфланга по диагонали забросил мяч к линии вратарской, и Конору Галлахеру не удалось опередить Давида Райю.

Новая ответная атака "Челси". С правого фланга простреливает Конор Галлахер, и мяч оказывается перехвачен Декланом Райсом.

31' Нет надёжности в обороне у "Арсенала", поэтому снова повторим, что команда Микеля Артеты нуждается ещё в забитых мячах, чтобы не играть с огнём сзади.

30' Нони Мадуэке справа почти от лицевой прострелил сквозь свободную зону, и мяч дошёл до дальнего полуфланга. Удар оттуда Марка Кукурельи был накрыт, а Энцо Фернандес через считанные секунды отправил сферу чуть мимо левого угла ворот хозяев.

29' Десять ударов всего на счету "канониров" за сыгранное время, и три из них пришлись в створ. У "Челси" свершились три попытки, ни одна из которых не пришлась в створ.

28' Томас Парти сделал пас на правый фланг Букайо Саке, который вошёл в штрафную площадь, увлёкся финтами перед Марком Кукурельей и в итоге нанёс заблокированный удар.

27' За полминуты два спасения оформил Джордже Петрович, отразив удары со средней дистанции от Кая Хаверца и Леандро Троссара (во втором случае на рикошет успел среагировать вратарь "Челси").

26' Леандро Троссар с левого полуфланга нанёс заблокированный удар, но на подборе были хозяева. Кай Хаверц отдал в зону правого инсайда Букайо Саке, чей несильный удар не стал проблемой для Джордже Петровича.

25' "Челси" поинициативней стал действовать в последние минуты. Так что осторожным нужно быть "Арсеналу", преимущество в счёте у него скользкое.

24' Михаил Мудрик уже после корнера навешивал с левого фланга в область дальней штанги, где верх оказался выигран Габриэлем Магальянсом.

24' И тут же контратака "Челси" с левого фланга, Николас Джексон входит в штрафную и простреливает или пробивает, а от Габриэля Магальянса мяч рикошетит в штангу и дальше на угловой.

23' Аксель Дисаси обрезался на своей половине поля, а "канониры" так и не смогли полноценный опасный момент создать, увязнув в атакующих действиях.

22' Сначала удар Букайо Саки примерно с линии штрафной площади был заблокирован, а затем Деклан Райс с такого же расстояния запустил сферу чуть выше створа.

21' Долгая позиционная атака "Челси". Алфи Гилкрист осуществил подачу с правого фланга, рикошет сделал из неё свечку, и мяч поймал Давид Райя.

20' Букайо Сака справа в атаке "Арсенала" сделал подачу мимо Марка Кукурельи, но ни на кого из своих партнёров. Сфера всё равно досталась "аристократам".

19' И довелось поволноваться болельщикам "канониров" на этом корнере. Михаил Мудрик выполнил подачу стандарта слева, Бенуа Бадьяшиль скинул с ближней штанги головой, а на дальней не удалось дотянуться до мяча Акселю Дисаси.

18' Букайо Сака придумывает угловой для "Челси". Внезапно из центральной трети поля решил вингер "Арсенала" сделать пас назад Давиду Райе, а оказалось за лицевую линию.

17' Мартин Эдегор на правом фланге нападения подключал Букайо Саку, который оказался на газоне после единоборства с Марком Кукурельей. Арбитр не усмотрел там фола.

16' Николас Джексон из зоны левого инсайда нанёс заблокированный удар, а затем была накрыта и его подача. Ну а до прострела Конора Галлахера никто не добрался из обеих команд.

15' Разыграли корнер на левом фланге "канониры". Леандро Троссар потом навесил на дальний край вратарской, а дотянувшийся до мяча головой Такэхиро Томиясу пробил неточно.

14' Букайо Сака подал корнер справа во вратарскую площадь, где Бенуа Бадьяшиль опередил Джордже Петровича и головой вынес мяч на новый угловой.

14' Бен Уайт получил мяч от Мартина Эдегора на правом фланге, попробовал сделать доставку, и от Марка Кукурельи круглый отскочил на угловой.

13' Против Мартина Эдегора фиксируется небольшое нарушение около центральной линии.

12' Вот сейчас обрели мяч "синие" на чужой половине, но всё-таки в середине поля раскатывают они игровой снаряд.

11' "Челси" никак ещё не обозначил свои атакующие способности. Команда Маурисио Почеттино не отреагировала быстро на пропущенный гол.

10' Кай Хаверц отличную возможность упустил в чужой штрафной площадке. Точнее, партнёру он мог создать идеальный шанс для гола, но покатил мяч в соперника.

9' Показывают повтор забитого гола Леандро Троссара. Коснулся там немного мяча ногой Джордже Петрович, пропустивший в ближний угол.

8' В середине поля зафиксировано нарушение правил со стороны Николаса Джексона против Такэхиро Томиясу.

8' Мартин Эдегор сделал передачу на правый фланг Букайо Саке, а тот переадресовал снаряд коротко Бену Уайту, чей прострел попал под блокировку.

8' Мартин Эдегор с левого края со штрафного удара осуществил подачу аккурат в руки Джордже Петровичу.

7' Штрафной удар на правом фланге вдали от ворот заработал "Арсенал". Деклан Райс сделал диагональ на левый фланг Леандро Троссару. Вскоре и там штрафного удара добились "пушкари".

6' "Арсенал" находится в жёсткой борьбе с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" за чемпионство, так что потери очков противопоказаны "канонирам".

5' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ЛЕАНДРО ТРОССАР!

Томас Парти отдал пас на левый полуфланг Деклану Райсу, который продлил сферу Леандро Троссару, примерно с угла вратарской отличившемуся низом в ближний угол.

4' Бенуа Бадьяшиль снабдил передачей в центре поля Энцо Фернандеса, который закинул мяч вперёд, а тем сфера досталась Такэхиро Томиясу.

3' Марк Кукурелья головой скинул мяч назад Джордже Петровичу в своей штрафной площадке, и вратарь "Челси" забрал мяч. Не допустили ошибки сзади "синие".

2' "Арсенал" играет в красно-белой форме, тогда как у "Челси" синяя экипировка. В этом плане без сюрпризов.

1' Кай Хаверц врывается в правую часть чужой штрафной площади и падает на газон, пытаясь убежать от Бенуа Бадьяшиля. Офсайд фиксируется.