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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Арсенал
 
Позже
Челси
Прогнозы 48
Арсенал 75% (36)
X 10.4% (5)
Челси 14.6% (7)
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Арсенал
Челси

История личных встреч

Арсенал
Челси

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40.9%
9.1%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
63.6%
12 побед 14 ничьих 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 16 побед

46 матчей

39.1%
17.4%
43.5%
18 побед 8 ничьих 20 побед

Первый тайм

23.9%
37%
39.1%
11 побед 17 ничьих 18 побед

Второй тайм

26.1%
39.1%
34.8%
12 побед 18 ничьих 16 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ТМК
4:0
ПЛ
2:4
ПЛ
0:2
ТМК
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
К
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ЛЕ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
МКЧ
1:1
КЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
С
1:1
ТМК
0:3
К
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
С
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
6:0
ПЛ
0:0
КЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:5
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:4
К
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

35
23

Голов в среднем за матч

1.3
1.21

Среднее время на гол

69
74

Всего голов

38
33

Голов в среднем за матч

2
1.22

Среднее время на гол

45
73

Всего голов

73
56

Голов в среднем за матч

1.59
1.22

Тотал матчей

2.5
41
Больше 89%
Меньше 11%
5
36
Больше 78%
Меньше 22%
10
27
Больше 59%
Меньше 41%
19
14
Больше 30%
Меньше 70%
32
6
Больше 13%
Меньше 87%
40
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
45

Среднее время на гол

56
73

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 14 (5) 0.42
Хаверц Кай 9 (1) 0.27
Троссар Леандро 9 0.27
Эдегор Мартин 8 (2) 0.24
Райс Деклан 6 0.18
Мартинелли Габриэл 6 0.18
Нкетиа Эдди 5 0.15
Жезус Габриэль 4 0.12
Габриэль дос Сантос 3 0.09
Уайт Бен 2 0.06
Салиба Вильям 2 0.06
Кивёр Якуб 1 0.03
Зинченко Александр 1 0.03
Виейра Фабиу 1 (1) 0.03
Томиясу Такэхиро 1 0.03
Жоржиньо II 0 0
Смит-Роу Эмиль 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Коул 20 (9) 0.65
Джексон Николас 10 0.32
Стерлинг Рахим 6 0.19
Мудрик Михаил 4 0.13
Галлахер Конор 3 0.1
Фернандес Энцо 3 (1) 0.1
Силва Тьяго 3 0.1
Мадуэке Нони 3 (1) 0.1
Нкунку Кристофер 2 0.06
Дисаси Аксель 2 0.06
Чуквуэмека Карни 1 0.03
Колвилл Леви 1 0.03
Броя Армандо 1 0.03
Гилкрист Алфи 1 0.03
Гюсто Мало 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Бадьяшиль Бенуа 0 0
Кайседо Мойсес 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 9 0
Уайт Бен 7 0
Жезус Габриэль 6 0
Райс Деклан 4 0
Габриэль дос Сантос 4 0
Салиба Вильям 4 0
Нкетиа Эдди 3 0
Сака Букайо 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Артета Микель 2 0
Зинченко Александр 2 0
Эдегор Мартин 2 0
Виейра Фабиу 0 1
Жоржиньо II 1 0
Троссар Леандро 1 0
Райя Давид 1 0
Нелсон Райс 1 0
Кивёр Якуб 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 10 0
Джексон Николас 9 0
Галлахер Конор 7 1
Гюсто Мало 6 1
Кукурелья Марк 7 0
Палмер Коул 7 0
Фернандес Энцо 7 0
Стерлинг Рахим 6 0
Дисаси Аксель 6 0
Чилуэлл Бен 5 0
Мудрик Михаил 4 0
Силва Тьяго 3 0
Маурисио Почеттино 3 0
Джеймс Рис II 1 1
Санчес Роберт 2 0
Петрович Джордже 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Колвилл Леви 2 0
Беттинелли Маркус 1 0
Чалоба Трево 1 0
Матсен Ян 1 0
Мадуэке Нони 1 0

Результаты матчей

Арсенал
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)
Челси
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

3
10
Арсенал
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
Челси
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

9
1

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

37
33
Арсенал
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (9)
45% (15)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
18% (6)
45% (15)
Челси
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
16% (5)
58% (18)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
23% (7)
48% (15)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

11
5

Волевые победы

13
13

Упущенные победы

40
43

Голы по времени матча

Забито

35
25
13 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
4
11%
2
8%
1-15
6
17%
4
16%
16-30
3
9%
5
20%
31-45
6
17%
2
8%
46-60
6
17%
6
24%
61-75
10
29%
6
24%
76-90

Пропущено

18
28
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
2
11%
4
14%
1-15
3
17%
3
11%
16-30
4
22%
3
11%
31-45
3
17%
5
18%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
6
33%
9
32%
76-90

Забито

38
36
18 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
5
13%
5
14%
1-15
3
8%
8
22%
16-30
10
26%
6
17%
31-45
5
13%
3
8%
46-60
7
18%
6
17%
61-75
8
21%
8
22%
76-90

Пропущено

12
24
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 12
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
3
13%
16-30
0
0%
6
25%
31-45
4
33%
4
17%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
1
8%
8
33%
76-90

Забито

73
61
31 В 1-м тайме 30
42 Во 2-м тайме 31
23 Забивали первыми 16
5 Не забивали 5
9
12%
7
11%
1-15
9
12%
12
20%
16-30
13
18%
11
18%
31-45
11
15%
5
8%
46-60
13
18%
12
20%
61-75
18
25%
14
23%
76-90

Пропущено

30
52
15 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 33
9 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 25
5
17%
4
8%
1-15
6
20%
6
12%
16-30
4
13%
9
17%
31-45
7
23%
9
17%
46-60
1
3%
7
13%
61-75
7
23%
17
33%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Бавария - Арсенал 1:0 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Арсенал - Бавария 2:2
Брайтон - Арсенал 0:3 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Арсенал - Порту 1:0 Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2
Челси
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3
Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0

Результаты матчей

Арсенал
Челси

Точный счет

2:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:2
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
2 раза 13%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
0:6
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
6
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

2:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
5:0
2 раза 6%
0:6
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 30%
1
6 раз 18%
0
5 раз 15%
3
4 раза 12%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
6
2 раза 6%
1
8 раз 26%
2
8 раз 26%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
4 раза 13%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
3
13
3
1.5
11
5
6
10
2.5
6
10
3
13
3.5
3
13
2
14
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
13
2
9
8
1.5
7
8
6
11
2.5
4
11
5
12
3.5
2
13
3
14
4.5
2
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
5
0.5
Больше Меньше
26
5
22
11
1.5
18
13
12
21
2.5
10
21
8
25
3.5
5
26
5
28
4.5
1
30
2
31
5.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 33 23 5 5 77 - 26 74
2.
Манчестер Сити
 Заявка 32 22 7 3 76 - 32 73
3.
Ливерпуль
 Заявка 32 21 8 3 72 - 31 71
4.
Астон Вилла
 Заявка 33 19 6 8 68 - 49 63
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 18 6 8 65 - 49 60
6.
Ньюкасл
 Заявка 32 15 5 12 69 - 52 50
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 32 15 5 12 47 - 48 50
8.
Вест Хэм
 Заявка 33 13 9 11 52 - 58 48
9.
Челси
 Заявка 31 13 8 10 61 - 52 47
10.
Брайтон
 Заявка 32 11 11 10 52 - 50 44
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 33 12 7 14 46 - 53 43
12.
Фулхэм
 Заявка 33 12 6 15 49 - 51 42
13.
Борнмут
 Заявка 32 11 9 12 48 - 58 42
14.
Брентфорд
 Заявка 34 9 8 17 52 - 59 35
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 32 8 9 15 37 - 54 33
16.
Эвертон
 Заявка 32 9 8 15 32 - 48 27
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 33 7 9 17 42 - 58 26
18.
Лутон Таун
 Заявка 34 6 7 21 48 - 76 25
19.
Бёрнли
 Заявка 34 5 8 21 37 - 69 23
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 33 3 7 23 31 - 88 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
3.
Арсенал
 Заявка 16 12 2 2 38 - 15 38
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
5.
Ньюкасл
 Заявка 17 11 3 3 43 - 20 36
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 11 2 3 40 - 22 35
7.
Фулхэм
 Заявка 16 9 1 6 29 - 16 28
8.
Челси
 Заявка 16 8 4 4 35 - 25 28
9.
Брайтон
 Заявка 15 7 6 2 28 - 19 27
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 8 2 5 23 - 22 26
11.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 7 4 26 - 25 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 7 3 6 23 - 25 24
13.
Борнмут
 Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
14.
Брентфорд
 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
15.
Эвертон
 Заявка 15 4 4 7 16 - 18 16
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 4 4 7 21 - 24 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 5 5 7 25 - 25 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 17 4 3 10 25 - 32 15
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 2 4 11 18 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 39 - 11 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
3.
Ливерпуль
 Заявка 15 8 5 2 29 - 16 29
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 6 6 4 31 - 28 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 16 7 2 7 26 - 33 23
8.
Челси
 Заявка 15 5 4 6 26 - 27 19
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
10.
Борнмут
 Заявка 15 5 3 7 24 - 31 18
11.
Брайтон
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 5 8 16 - 30 17
13.
Ньюкасл
 Заявка 15 4 2 9 26 - 32 14
14.
Брентфорд
 Заявка 17 4 2 11 25 - 29 14
15.
Фулхэм
 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
16.
Бёрнли
 Заявка 17 3 4 10 20 - 32 13
17.
Эвертон
 Заявка 17 5 4 8 16 - 30 11
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 2 4 10 17 - 33 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 17 2 4 11 23 - 44 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 1 3 12 13 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Челси Палмер Коул 20 (9)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (10)
Борнмут Соланке Доминик 18 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 апреля 2024, осталось 2 дня 14 часов 52 минуты.

    Главный судья: Хупер Саймон

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    • Прогнозы 48
    Арсенал 75% (36)
    X 10.4% (5)
    Челси 14.6% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Челси
    4.70
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    4.70
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    Прогнозы на матч Арсенал - Челси

    Исход игры
    Арсенал
    75% (36)
    Ничья
    10.4% (5)
    Челси
    14.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    86.96% (40)
    Меньше
    13.04% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    91.3% (42)
    Нет
    8.7% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    62.5% (30)
    1:2 Челси
    8.3% (4)
    1:1 Ничья
    6.3% (3)
    1:0 Арсенал
    4.2% (2)
    2:2 Ничья
    4.2% (2)
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