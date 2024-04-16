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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Вериссиму Фабиу
Фамаликан
0:1
Конец матча
Спортинг Л
0'
0:1
19' Гол
Педру Гонсалвеш
41' Желтая карточка
Диоманде Усман
43' Желтая карточка
Браганса Даниэл
59' Желтая карточка
Злобин Иван
66' Желтая карточка
Кадис Хондер
74' Желтая карточка
Эсгаю Рикарду
90' Желтая карточка
Юлманд Мортен
90'+6

Ход матча

19'
0:1
Педру Гонсалвеш
(Тринкан Франсишку)
41'
 
Диоманде Усман
43'
 
Браганса Даниэл
46'
 
Куарежма Эдуарду
Диоманде Усман
59'
Злобин Иван
 
66'
Кадис Хондер
 
68'
 
Эсгаю Рикарду
Катамо Джени
68'
 
Паулинью Жуан
Педру Гонсалвеш
68'
 
Морита Хидемаса
Браганса Даниэл
70'
Винисиос Маркос
Родригес Хосе Луис
 
74'
 
Эсгаю Рикарду
78'
Соареш Филипе
Топич Мирко
 
84'
Данхо Флориан
Кадис Хондер
 
84'
Аранда Оскар
Са Гуштаву
 
86'
 
Фреснеда Иван
Сантуш Нуну
90'
 
Юлманд Мортен
Прогнозы 121
Фамаликан 0% (0)
X 0% (0)
Спортинг Л 100% (121)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Жуниор
Луис
32
Агиррегабириа
Мартин
15
Риччели
16
Де
Хас
Юстин
22
Сантос
Натан
28
Юссуф
Зейду
8
Топич
Мирко
7
Родригес
Хосе
Луис
20
Са
Гуштаву
10
Шикинью
29
Кадис
Хондер
12
Израэль
Франко
26
Диоманде
Усман
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
21
Катамо
Джени
42
Юлманд
Мортен
23
Браганса
Даниэл
11
Сантуш
Нуну
II
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
8
Педру
Гонсалвеш
Фамаликан
4-2-3-1
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Фамаликан
Спортинг Л

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

14 матчей

14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
КЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
К
2:0
К
0:1
К
4:0
К
4:0

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
0.56

Среднее время на гол

64
162

Всего голов

19
7

Голов в среднем за матч

2.11
1.4

Среднее время на гол

42
64

Всего голов

26
12

Голов в среднем за матч

1.86
0.86

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10

Среднее время на гол

48
105

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 13 (3) 0.45
Шикинью 5 0.17
Са Гуштаву 2 0.07
Отавио Эдмилсон 2 0.07
Фонсека Тео 2 0.07
Моура Франсишку 1 0.03
Винисиос Маркос 1 0.03
Риччели 1 0.03
Де Хас Юстин 1 0.03
Аранда Оскар 1 0.03
Данхо Флориан 1 0.03
Родригеш Афонсу 1 0.03
Родригес Хосе Луис 0 0
Юссуф Зейду 0 0
Соареш Филипе 0 0
Топич Мирко 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 22 (4) 0.76
Паулинью Жуан 12 0.41
Педру Гонсалвеш 10 0.34
Тринкан Франсишку 8 0.28
Катамо Джени 5 0.17
Сантуш Нуну II 4 0.14
Эдвардс Маркус 4 0.14
Коатес Себастьян 4 0.14
Юлманд Мортен 3 0.1
Браганса Даниэл 3 0.1
Морита Хидемаса 2 0.07
Диоманде Усман 2 0.07
Куарежма Эдуарду 1 0.03
Инасиу Гонсалу 1 0.03
Матеус Рейс 0 0
Эсгаю Рикарду 0 0

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шикинью 8 1
Кадис Хондер 8 1
Юссуф Зейду 8 1
Риччели 5 2
Сантос Натан 7 0
Ассунсао Густаво 5 1
Моура Франсишку 6 0
Топич Мирко 6 0
Отавио Эдмилсон 5 0
Михай Энеа 5 0
Де Хас Юстин 5 0
Агиррегабириа Мартин 4 0
Са Гуштаву 4 0
Кастро Пабло 2 1
Родригес Хосе Луис 2 1
Соуза Жоау Педру 1 1
Жуниор Луис 2 0
Аранда Оскар 2 0
Злобин Иван 1 0
Соареш Филипе 1 0
Лакукс Том 1 0
Араухо Перейра 1 0
Винисиос Маркос 1 0
Родригеш Афонсу 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 10 0
Инасиу Гонсалу 6 1
Диоманде Усман 6 1
Коатес Себастьян 6 0
Эсгаю Рикарду 5 0
Сантуш Нуну II 5 0
Эдвардс Маркус 4 0
Педру Гонсалвеш 4 0
Нету Луиш 3 0
Сент-Жюст Йерри 3 0
Дьёкереш Виктор 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Матеус Рейс 2 0
Браганса Даниэл 2 0
Куарежма Эдуарду 2 0
Катамо Джени 2 0
Аморим Рубен 1 0
Адан Антонио 1 0
Паулинью Жуан 1 0

Результаты матчей

Фамаликан
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Спортинг Л
100%
0 побед 14 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (5)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

6
7
Фамаликан
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Спортинг Л
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (11)
27% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

15
46
Фамаликан
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Спортинг Л
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

21
53

Голы по времени матча

Забито

16
35
10 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 12
19 Не забивали 14
2
13%
5
14%
1-15
3
19%
6
17%
16-30
5
31%
9
26%
31-45
1
6%
5
14%
46-60
3
19%
3
9%
61-75
2
13%
7
20%
76-90

Пропущено

17
17
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
4
24%
2
12%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
2
12%
4
24%
31-45
2
12%
2
12%
46-60
3
18%
4
24%
61-75
4
24%
4
24%
76-90

Забито

17
46
10 В 1-м тайме 20
7 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 12
20 Не забивали 15
4
24%
8
17%
1-15
2
12%
6
13%
16-30
4
24%
6
13%
31-45
2
12%
7
15%
46-60
3
18%
8
17%
61-75
2
12%
11
24%
76-90

Пропущено

17
13
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 8
1
6%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
29%
29%
4
31%
31-45
1
6%
5
38%
46-60
5
29%
29%
1
8%
61-75
5
29%
29%
2
15%
76-90

Забито

33
81
20 В 1-м тайме 40
13 Во 2-м тайме 41
14 Забивали первыми 24
10 Не забивали 0
6
18%
13
16%
1-15
5
15%
12
15%
16-30
9
27%
15
19%
31-45
3
9%
12
15%
46-60
6
18%
11
14%
61-75
4
12%
18
22%
76-90

Пропущено

34
30
14 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 5
22 Не пропускали 18
5
15%
3
10%
1-15
2
6%
1
3%
16-30
7
21%
8
27%
31-45
3
9%
7
23%
46-60
8
24%
5
17%
61-75
9
26%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Порту - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Визела 3:2 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0
Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Арока - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Фамаликан - Шавиш 2:2 Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5 Визела - Фамаликан 0:0
Спортинг Л
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2
Спортинг Л - Боавишта 6:1 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0 Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Брага - Спортинг Л 1:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Шавиш - Спортинг Л 0:3

Результаты матчей

Фамаликан
Спортинг Л

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
5
2 раза 14%
1
1 раз 7%
6
1 раз 7%
8
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
6 раз 40%
1
3 раза 20%
2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 21%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 34%
1
9 раз 31%
2
8 раз 28%
3
2 раза 7%
2
10 раз 34%
3
9 раз 31%
1
4 раза 14%
5
3 раза 10%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
8
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фамаликан
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
4
10
1.5
13
1
2
12
2.5
9
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
6
9
1.5
12
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
10
0.5
Больше Меньше
10
19
1.5
25
4
2
27
2.5
15
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 29 25 2 2 84 - 27 77
2.
Бенфика
 Заявка 29 22 4 3 65 - 23 70
3.
Порту
 Заявка 29 18 5 6 53 - 23 59
4.
Брага
 Заявка 29 18 5 6 61 - 40 59
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 29 17 6 6 45 - 29 57
6.
Арока
 Заявка 29 13 4 12 50 - 39 43
7.
Морейренсе
 Заявка 29 12 7 10 30 - 33 43
8.
Фамаликан
 Заявка 29 8 11 10 31 - 36 35
9.
Каса Пия
 Заявка 29 8 8 13 29 - 41 32
10.
Фаренсе
 Заявка 29 8 7 14 38 - 41 31
11.
Риу Аве
 Заявка 29 5 15 9 31 - 37 30
12.
Эшторил
 Заявка 29 8 5 16 43 - 50 29
13.
Боавишта
 Заявка 29 7 8 14 34 - 55 29
14.
Жил Висенте
 Заявка 29 7 7 15 36 - 48 28
15.
Эштрела
 Заявка 29 6 10 13 31 - 45 28
16.
Портимоненсе
 Заявка 29 7 6 16 32 - 62 27
17.
Шавиш
 Заявка 29 5 7 17 28 - 60 22
18.
Визела
 Заявка 29 4 9 16 28 - 60 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 14 14 0 0 48 - 11 42
2.
Бенфика
 Заявка 15 13 2 0 40 - 6 41
3.
Порту
 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 10 2 3 28 - 15 32
5.
Брага
 Заявка 14 8 3 3 27 - 15 27
6.
Арока
 Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
7.
Морейренсе
 Заявка 14 6 4 4 17 - 16 22
8.
Эшторил
 Заявка 15 7 1 7 24 - 17 22
9.
Риу Аве
 Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
10.
Жил Висенте
 Заявка 15 5 6 4 24 - 20 21
11.
Фамаликан
 Заявка 14 5 5 4 16 - 17 20
12.
Фаренсе
 Заявка 14 5 4 5 19 - 15 19
13.
Эштрела
 Заявка 15 5 3 7 21 - 24 18
14.
Боавишта
 Заявка 14 4 5 5 17 - 26 17
15.
Портимоненсе
 Заявка 15 3 5 7 16 - 27 14
16.
Шавиш
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
17.
Каса Пия
 Заявка 14 2 5 7 6 - 14 11
18.
Визела
 Заявка 15 2 4 9 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 15 11 2 2 36 - 16 35
2.
Брага
 Заявка 15 10 2 3 34 - 25 32
3.
Бенфика
 Заявка 14 9 2 3 25 - 17 29
4.
Порту
 Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 14 7 4 3 17 - 14 25
6.
Морейренсе
 Заявка 15 6 3 6 13 - 17 21
7.
Каса Пия
 Заявка 15 6 3 6 23 - 27 21
8.
Арока
 Заявка 14 6 2 6 25 - 16 20
9.
Фамаликан
 Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 14 4 1 9 16 - 35 13
11.
Фаренсе
 Заявка 15 3 3 9 19 - 26 12
12.
Боавишта
 Заявка 15 3 3 9 17 - 29 12
13.
Визела
 Заявка 14 2 5 7 13 - 29 11
14.
Эштрела
 Заявка 14 1 7 6 10 - 21 10
15.
Шавиш
 Заявка 15 2 4 9 9 - 29 10
16.
Риу Аве
 Заявка 15 0 9 6 10 - 20 9
17.
Жил Висенте
 Заявка 14 2 1 11 12 - 28 7
18.
Эшторил
 Заявка 14 1 4 9 19 - 33 7
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 22 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 19 (3)
Шавиш Эрнандес Эктор II 14 (1)
Визела Эссанд Самюэль 13
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Порту Консейсау Франсишку 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 121
    Фамаликан 0% (0)
    X 0% (0)
    Спортинг Л 100% (121)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фамаликан 0:1 Спортинг Л

    Исход игры
    Фамаликан
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Спортинг Л
    100% (121)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.7% (79)
    Меньше
    31.3% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    61.74% (71)
    Нет
    38.26% (44)
    Популярный счёт
    1:2 Спортинг Л
    48.8% (59)
    0:2 Спортинг Л
    27.3% (33)
    1:3 Спортинг Л
    6.6% (8)
    0:3 Спортинг Л
    5.8% (7)
    0:1 Спортинг Л
    2.5% (3)
    1:4 Спортинг Л
    1.7% (2)
    2:3 Спортинг Л
    1.7% (2)
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    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




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