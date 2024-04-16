Тур: 20. Стадион: Муниципальный 22 июня. Главный судья: Вериссиму Фабиу
0:1
Конец матча
0'
0:1
19' ГолПедру Гонсалвеш
41' Желтая карточкаДиоманде Усман
43' Желтая карточкаБраганса Даниэл
59' Желтая карточкаЗлобин Иван
66' Желтая карточкаКадис Хондер
74' Желтая карточкаЭсгаю Рикарду
90' Желтая карточкаЮлманд Мортен
90'+6
Ход матча
19'
41'
43'
59'
66'
74'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
31
Жуниор
Луис
15
Риччели
16
Де
Хас
Юстин
22
Сантос
Натан
28
Юссуф
Зейду
20
Са
Гуштаву
10
Шикинью
29
Кадис
Хондер
21
Катамо
Джени
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
- Защитник
-
15 РиччелиЗащитник
-
16 Де Хас ЮстинЗащитник
-
22 Сантос НатанЗащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Са ГуштавуПолузащитник
-
10 ШикиньюПолузащитник
-
29 Кадис ХондерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Добре АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Аранда ОскарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Катамо ДжениПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сантуш НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
51 Пинту ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фамаликан
Спортинг Л
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
14 матчей
14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
0.56
Среднее время на гол
64
162
Всего голов
19
7
Голов в среднем за матч
2.11
1.4
Среднее время на гол
42
64
Всего голов
26
12
Голов в среднем за матч
1.86
0.86
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
Среднее время на гол
48
105
Бомбардиры внутри турнира
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадис Хондер
|13 (3)
|0.45
|Шикинью
|5
|0.17
|Са Гуштаву
|2
|0.07
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.07
|Фонсека Тео
|2
|0.07
|Моура Франсишку
|1
|0.03
|Винисиос Маркос
|1
|0.03
|Риччели
|1
|0.03
|Де Хас Юстин
|1
|0.03
|Аранда Оскар
|1
|0.03
|Данхо Флориан
|1
|0.03
|Родригеш Афонсу
|1
|0.03
|Родригес Хосе Луис
|0
|0
|Юссуф Зейду
|0
|0
|Соареш Филипе
|0
|0
|Топич Мирко
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|22 (4)
|0.76
|Паулинью Жуан
|12
|0.41
|Педру Гонсалвеш
|10
|0.34
|Тринкан Франсишку
|8
|0.28
|Катамо Джени
|5
|0.17
|Сантуш Нуну II
|4
|0.14
|Эдвардс Маркус
|4
|0.14
|Коатес Себастьян
|4
|0.14
|Юлманд Мортен
|3
|0.1
|Браганса Даниэл
|3
|0.1
|Морита Хидемаса
|2
|0.07
|Диоманде Усман
|2
|0.07
|Куарежма Эдуарду
|1
|0.03
|Инасиу Гонсалу
|1
|0.03
|Матеус Рейс
|0
|0
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
Карточки
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шикинью
|8
|1
|Кадис Хондер
|8
|1
|Юссуф Зейду
|8
|1
|Риччели
|5
|2
|Сантос Натан
|7
|0
|Ассунсао Густаво
|5
|1
|Моура Франсишку
|6
|0
|Топич Мирко
|6
|0
|Отавио Эдмилсон
|5
|0
|Михай Энеа
|5
|0
|Де Хас Юстин
|5
|0
|Агиррегабириа Мартин
|4
|0
|Са Гуштаву
|4
|0
|Кастро Пабло
|2
|1
|Родригес Хосе Луис
|2
|1
|Соуза Жоау Педру
|1
|1
|Жуниор Луис
|2
|0
|Аранда Оскар
|2
|0
|Злобин Иван
|1
|0
|Соареш Филипе
|1
|0
|Лакукс Том
|1
|0
|Араухо Перейра
|1
|0
|Винисиос Маркос
|1
|0
|Родригеш Афонсу
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|10
|0
|Инасиу Гонсалу
|6
|1
|Диоманде Усман
|6
|1
|Коатес Себастьян
|6
|0
|Эсгаю Рикарду
|5
|0
|Сантуш Нуну II
|5
|0
|Эдвардс Маркус
|4
|0
|Педру Гонсалвеш
|4
|0
|Нету Луиш
|3
|0
|Сент-Жюст Йерри
|3
|0
|Дьёкереш Виктор
|3
|0
|Морита Хидемаса
|3
|0
|Матеус Рейс
|2
|0
|Браганса Даниэл
|2
|0
|Куарежма Эдуарду
|2
|0
|Катамо Джени
|2
|0
|Аморим Рубен
|1
|0
|Адан Антонио
|1
|0
|Паулинью Жуан
|1
|0
Результаты матчей
Фамаликан
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Спортинг Л
100%
0 побед 14 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (5)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
6
7
Фамаликан
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Спортинг Л
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (11)
27% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
15
46
Фамаликан
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Спортинг Л
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
21
53
Голы по времени матча
Забито
16
35
10 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 12
19 Не забивали 14
2
13%
5
14%
1-15
3
19%
6
17%
16-30
5
31%
9
26%
31-45
1
6%
5
14%
46-60
3
19%
3
9%
61-75
2
13%
7
20%
76-90
Пропущено
17
17
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
4
24%
2
12%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
2
12%
4
24%
31-45
2
12%
2
12%
46-60
3
18%
4
24%
61-75
4
24%
4
24%
76-90
Забито
17
46
10 В 1-м тайме 20
7 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 12
20 Не забивали 15
4
24%
8
17%
1-15
2
12%
6
13%
16-30
4
24%
6
13%
31-45
2
12%
7
15%
46-60
3
18%
8
17%
61-75
2
12%
11
24%
76-90
Пропущено
17
13
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 8
1
6%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
29%
29%
4
31%
31-45
1
6%
5
38%
46-60
5
29%
29%
1
8%
61-75
5
29%
29%
2
15%
76-90
Забито
33
81
20 В 1-м тайме 40
13 Во 2-м тайме 41
14 Забивали первыми 24
10 Не забивали 0
6
18%
13
16%
1-15
5
15%
12
15%
16-30
9
27%
15
19%
31-45
3
9%
12
15%
46-60
6
18%
11
14%
61-75
4
12%
18
22%
76-90
Пропущено
34
30
14 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 5
22 Не пропускали 18
5
15%
3
10%
1-15
2
6%
1
3%
16-30
7
21%
8
27%
31-45
3
9%
7
23%
46-60
8
24%
5
17%
61-75
9
26%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Фамаликан
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Порту - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Визела 3:2 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0
Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Арока - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Фамаликан - Шавиш 2:2 Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5 Визела - Фамаликан 0:0
Спортинг Л
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2
Спортинг Л - Боавишта 6:1 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0 Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Брага - Спортинг Л 1:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Шавиш - Спортинг Л 0:3
Результаты матчей
Фамаликан
Спортинг Л
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
5
2 раза 14%
1
1 раз 7%
6
1 раз 7%
8
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
6 раз 40%
1
3 раза 20%
2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 21%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 34%
1
9 раз 31%
2
8 раз 28%
3
2 раза 7%
2
10 раз 34%
3
9 раз 31%
1
4 раза 14%
5
3 раза 10%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
8
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фамаликан
Спортинг Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
410
131
212
95
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
69
123
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1910
Больше Меньше
1019
254
227
1514
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|25
|2
|2
|84 - 27
|77
|2.
|Заявка
|29
|22
|4
|3
|65 - 23
|70
|3.
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|53 - 23
|59
|4.
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|61 - 40
|59
|5.
|Заявка
|29
|17
|6
|6
|45 - 29
|57
|6.
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|50 - 39
|43
|7.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|30 - 33
|43
|8.
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|31 - 36
|35
|9.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|29 - 41
|32
|10.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|38 - 41
|31
|11.
|Заявка
|29
|5
|15
|9
|31 - 37
|30
|12.
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|43 - 50
|29
|13.
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|34 - 55
|29
|14.
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|36 - 48
|28
|15.
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|31 - 45
|28
|16.
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|32 - 62
|27
|17.
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|28 - 60
|22
|18.
|Заявка
|29
|4
|9
|16
|28 - 60
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|14
|0
|0
|48 - 11
|42
|2.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|40 - 6
|41
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 15
|32
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 15
|27
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 23
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 16
|22
|8.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|24 - 17
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 20
|21
|11.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 17
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 24
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 26
|17
|15.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 27
|14
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|6 - 14
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|36 - 16
|35
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|34 - 25
|32
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 17
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 14
|25
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 27
|21
|8.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 16
|20
|9.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|16 - 35
|13
|11.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 26
|12
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 29
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 29
|11
|14.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 21
|10
|15.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 29
|10
|16.
|Заявка
|15
|0
|9
|6
|10 - 20
|9
|17.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 28
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|19 - 33
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|22 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|19 (3)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|14 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Порту
|Консейсау Франсишку
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фамаликан 0:1 Спортинг Л
Исход игры
Фамаликан
0% (0)
Ничья
0% (0)
Спортинг Л
100% (121)
Тотал 2.5
Больше
68.7% (79)
Меньше
31.3% (36)
Обе команды забьют
Да
61.74% (71)
Нет
38.26% (44)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
48.8% (59)
0:2 Спортинг Л
27.3% (33)
1:3 Спортинг Л
6.6% (8)
0:3 Спортинг Л
5.8% (7)
0:1 Спортинг Л
2.5% (3)
1:4 Спортинг Л
1.7% (2)
2:3 Спортинг Л
1.7% (2)
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