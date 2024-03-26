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Тур: 1.
Люксембург
FIFA #85
 
Позже
Казахстан
FIFA #100
Прогнозы 2
Люксембург 50% (1)
X 50% (1)
Казахстан 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Люксембург
Ничья
Казахстан
3.50
3.45
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3.60
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Результаты последних матчей

Люксембург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Грузия - Люксембург 2:0 Лихтенштейн - Люксембург 0:1 Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1 Люксембург - Словакия 0:1
Исландия - Люксембург 1:1 Португалия - Люксембург 9:0 Люксембург - Исландия 3:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Люксембург - Мальта 0:1 Люксембург - Португалия 0:6 Словакия - Люксембург 0:0 Люксембург - Болгария 0:0 Люксембург - Венгрия 2:2 Люксембург - Литва 1:0 Турция - Люксембург 3:3 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Люксембург - Турция 0:2 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Литва - Люксембург 0:2
Казахстан
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Греция - Казахстан 5:0 Казахстан - Туркменистан 2:0 Словения - Казахстан 2:1 Казахстан - Сан-Марино 3:1
Финляндия - Казахстан 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Финляндия 0:1 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Казахстан - Дания 3:2 Казахстан - Словения 1:2 ОАЭ - Казахстан 2:1 Узбекистан - Казахстан 2:0 Азербайджан - Казахстан 3:0 Казахстан - Беларусь 2:1 Казахстан - Словакия 2:1 Беларусь - Казахстан 1:1 Словакия - Казахстан 0:1 Казахстан - Азербайджан 2:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Люксембург - Казахстан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 марта 2024, осталось 11 часов 19 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 2
    Люксембург 50% (1)
    X 50% (1)
    Казахстан 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Люксембург
    Ничья
    Казахстан
    3.50
    3.45
    Реклама, ligastavok.ru
    3.60
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    Все Коэффициенты
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