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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 3.
Каракас
1:1
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
17' Желтая карточка
Ривас Ренне
1:0
25' Гол
Edwuin Pernia
34' Желтая карточка
Danny Perez
1:1
67' Гол
Agustin Modica
79' Желтая карточка
Luca Martinez Dupuy
79' Желтая карточка
Nestor Jimenez
90' Желтая карточка
Agustin Modica
90'+7
1
Фариньес
Вилькер
2
Ла
Мантия
Франсиско
4
Brayan
Rodriguez
25
Bianneider
Tamayo
39
Piero
Cacique
29
Ривас
Ренне
27
Blessing
Edet
8
Bryant
Ortega
14
Ender
Echenique
7
Danny
Perez
11
Edwuin
Pernia
1
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
3
Сандез
Агустин
45
Kevin
Ortiz
17
Laurtaro
Giaccone
30
Tomas
O'Connor
10
Victor
Malcorra
13
Кампас
Хаминтон
48
Tobias
Cervera
Каракас
3-4-2-1
Росарио Сентраль
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Каракас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Edwuin Pernia 1 0.33
Danny Perez 1 0.33
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Carlos Quintana 1 0.33
Victor Malcorra 1 0.33
Agustin Modica 1 0.33

Карточки

Каракас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luis Casiani 0 1
Danny Perez 1 0
Ривас Ренне 1 0
Bryant Ortega 1 0
Nestor Jimenez 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jonathan David Gomez 1 0
Damian Alberto Martinez 1 0
Facundo Mallo 1 0
Кампас Хаминтон 1 0
Tomas O'Connor 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Kevin Ortiz 1 0
Agustin Modica 1 0

Результаты матчей

Каракас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Каракас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
1
Каракас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
3
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
4
40%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Каракас
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Карабобо - Каракас 1:0 Каракас - Универсидад Сентраль 2:2 Пеньяроль - Каракас 5:0 Метрополитанос - Каракас 0:0
Каракас - Атлетико Минейро 1:4 Каракас - Эрманос Кольменарес 1:2 Монагас - Каракас 1:1 Каракас - Ангостура 0:1 Академия Пуэрто Кабельо - Каракас 2:0 Самора Баринас - Каракас 2:2 Каракас - Тачира 0:0 Эстудиантес Мерида - Каракас 1:1 Каракас - Португеза Акаригуа 0:1 Райо Зулиано - Каракас 0:1 Каракас - Депортиво Ла-Гуайра 2:0 Монагас - Каракас 2:3 Каракас - Метрополитанос 0:3 Пуэрто Кабелло - Каракас 1:1 Каракас - Карабобо 0:0 Тачира - Каракас 1:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0
Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Дуглас Хайг 1:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2

Результаты матчей

Каракас
Росарио Сентраль

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

5:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Каракас
Росарио Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 3 3 0 0 9 - 4 9
2.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Пеньяроль
 3 1 0 2 7 - 4 3
4.
Каракас
 3 0 1 2 2 - 10 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Пеньяроль
 1 1 0 0 5 - 0 3
3.
Росарио Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Каракас
 2 0 1 1 2 - 5 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Росарио Сентраль
 2 0 1 1 2 - 3 1
3.
Каракас
 1 0 0 1 0 - 5 0
4.
Пеньяроль
 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 4
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 1
Гремио Вильясанти Матиас 1 1
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 1
Палестино Ivan Roman 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Danny Perez получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Danny Perez сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Edwuin Pernia бьет в цель!
    • 17'
      Ривас Ренне получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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