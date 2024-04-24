Тур: 3.
0:0
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаEnzo Ferrario
60' Желтая карточкаPapagaio
64' Желтая карточкаLuciano Aued
74' Желтая карточкаRafael VII
90'+5
Ход матча
21'
60'
64'
65'
74'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.95 Победа «Крузейро»
-
30
Bruno
Romo
11
Luciano
Aued
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
19
Papagaio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Bruno RomoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Luciano AuedПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Walter PonceНападающий
-
-
-
-
-
-
-
27 Axel Encinas
-
-
Главный тренер: Manuel Fernandez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 PapagaioНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
-
6 Каики IIЗащитник
-
17 РамироПолузащитник
-
11 Артур ГомесНападающий
- Нападающий
-
23 Machado
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Seabra
Бомбардиры внутри турнира
Унион Ла-Калера
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Ferreyra
|1
|0.25
|Жильотти Эммануэль
|1 (1)
|0.25
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|1
|0.33
|Ромеро Лукас Даниэль
|1
|0.33
|Ivaldo
|1
|0.33
Карточки
Унион Ла-Калера
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Ferreyra
|2
|0
|Enzo Ferrario
|2
|0
|Luciano Aued
|1
|0
|Diego Ulloa
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Лукас Даниэль
|1
|0
|Rafael VII
|1
|0
|Ivaldo
|1
|0
|Papagaio
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
|Хавьер Марлон
|1
|0
Результаты матчей
Унион Ла-Калера
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Крузейро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Унион Ла-Калера
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Крузейро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Унион Ла-Калера
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Крузейро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Ла-Калера
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Унион Ла-Калера - Эвертон Де Вина 0:1 Аудакс Итальяно - Унион Ла-Калера 2:2 Унион Ла-Калера - Универсидад Католика Кито 0:1 Унион Ла-Калера - О'Хиггинс 2:3
Альянса Петролера - Унион Ла-Калера 0:1 Депортес Копьяпо - Унион Ла-Калера 2:0 Унион Ла-Калера - Универсидад Католика Сантьяго 0:0 Палестино - Унион Ла-Калера 0:0 Унион Ла-Калера - Кобрелоа 0:2 Эвертон Де Вина - Унион Ла-Калера 0:1 Унион Ла-Калера - Депортес Икике 1:3 Уачипато - Унион Ла-Калера 0:1 Унион Ла-Калера - Универсидад Католика Сантьяго 0:3 Кокимбо Юнидо - Унион Ла-Калера 1:2 Унион Ла-Калера - Унион Эспаньола 4:0 Коло-Коло - Унион Ла-Калера 2:0 Унион Ла-Калера - Уачипато 2:4 О'Хиггинс - Унион Ла-Калера 0:1 Аудакс Итальяно - Унион Ла-Калера 2:1 Унион Ла-Калера - Депортес Копьяпо 1:1
Крузейро
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Крузейро - Альянса Петролера 3:3
Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Крузейро - Томбенсе 3:1 Томбенсе - Крузейро 0:0 Крузейро - Уберландия 2:0 Пусо Алегри - Крузейро 0:2 Соуза Параибано - Крузейро 2:0 Демократа ГВ - Крузейро 1:3 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Атлетико Патросиненсе 3:0 Атлетико Минейро - Крузейро 0:2 Крузейро - Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей 1:1 Вилла Нова - Крузейро 1:2 Крузейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:0
Результаты матчей
Унион Ла-Калера
Крузейро
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
2 раза 100%
0:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:1
3 раза 75%
0:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 67%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Унион Ла-Калера
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|2.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|4.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|3.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|4.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Альянса Петролера
|Emerson Batalla
|4
|Метрополитанос
|Charlis Ortiz
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|3
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|3
|Расинг Монтевидео
|Tomas Lupi
|3
|Форталеза Сеара
|Эскобар Гонсало
|1 1
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 1
|Спортиво Триниденсе
|Cesar Benitez
|2
|Унион Ла-Калера
|Nicolas Ferreyra
|2
|Коринтианс
|Фагнер Лемос
|2