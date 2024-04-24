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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 3.
Унион Ла-Калера
0:0
Конец матча
Крузейро
0'
21' Желтая карточка
Enzo Ferrario
60' Желтая карточка
Papagaio
64' Желтая карточка
Luciano Aued
74' Желтая карточка
Rafael VII
90'+5
12
Ибанес
Матиас
13
Enzo
Ferrario
24
Exequiel
Parmisari
30
Bruno
Romo
31
Esteban
Matus
8
Ауче
Габриэль
9
Перес
Сесар
11
Luciano
Aued
10
Matias
Cavalleri
20
Жильотти
Эммануэль
19
Сольдано
Франко
98
Anderson
Oliveira4
2
Весли
Давид
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
3
Хавьер
Марлон
18
Сифуэнтес
Хосе
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
7
Витал
Матеус
10
Перейра
Матеус
19
Papagaio
21
Барреаль
Альваро
Унион Ла-Калера
Крузейро

Бомбардиры внутри турнира

Унион Ла-Калера
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Ferreyra 1 0.25
Жильотти Эммануэль 1 (1) 0.25
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 1 0.33
Ромеро Лукас Даниэль 1 0.33
Ivaldo 1 0.33

Карточки

Унион Ла-Калера
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Ferreyra 2 0
Enzo Ferrario 2 0
Luciano Aued 1 0
Diego Ulloa 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Лукас Даниэль 1 0
Rafael VII 1 0
Ivaldo 1 0
Papagaio 1 0
Верон Габриэл 1 0
Хавьер Марлон 1 0

Результаты матчей

Унион Ла-Калера
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Крузейро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Унион Ла-Калера
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Крузейро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Унион Ла-Калера
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Крузейро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Ла-Калера
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Унион Ла-Калера - Эвертон Де Вина 0:1 Аудакс Итальяно - Унион Ла-Калера 2:2 Унион Ла-Калера - Универсидад Католика Кито 0:1 Унион Ла-Калера - О'Хиггинс 2:3
Альянса Петролера - Унион Ла-Калера 0:1 Депортес Копьяпо - Унион Ла-Калера 2:0 Унион Ла-Калера - Универсидад Католика Сантьяго 0:0 Палестино - Унион Ла-Калера 0:0 Унион Ла-Калера - Кобрелоа 0:2 Эвертон Де Вина - Унион Ла-Калера 0:1 Унион Ла-Калера - Депортес Икике 1:3 Уачипато - Унион Ла-Калера 0:1 Унион Ла-Калера - Универсидад Католика Сантьяго 0:3 Кокимбо Юнидо - Унион Ла-Калера 1:2 Унион Ла-Калера - Унион Эспаньола 4:0 Коло-Коло - Унион Ла-Калера 2:0 Унион Ла-Калера - Уачипато 2:4 О'Хиггинс - Унион Ла-Калера 0:1 Аудакс Итальяно - Унион Ла-Калера 2:1 Унион Ла-Калера - Депортес Копьяпо 1:1
Крузейро
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Крузейро - Альянса Петролера 3:3
Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Крузейро - Томбенсе 3:1 Томбенсе - Крузейро 0:0 Крузейро - Уберландия 2:0 Пусо Алегри - Крузейро 0:2 Соуза Параибано - Крузейро 2:0 Демократа ГВ - Крузейро 1:3 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Атлетико Патросиненсе 3:0 Атлетико Минейро - Крузейро 0:2 Крузейро - Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей 1:1 Вилла Нова - Крузейро 1:2 Крузейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:0

Результаты матчей

Унион Ла-Калера
Крузейро

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
2 раза 100%
0:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
3 раза 75%
0:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 67%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Унион Ла-Калера
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Ла-Калера
 3 1 1 1 1 - 1 4
2.
Альянса Петролера
 1:0 3 1 1 1 4 - 4 4
3.
Универсидад Католика Кито
 0:1 3 1 1 1 1 - 1 4
4.
Крузейро
 3 0 3 0 3 - 3 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Альянса Петролера
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
2.
Крузейро
 1 0 1 0 3 - 3 1
3.
Универсидад Католика Кито
 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Унион Ла-Калера
 2 0 1 1 0 - 1 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Ла-Калера
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Универсидад Католика Кито
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Крузейро
 2 0 2 0 0 - 0 2
4.
Альянса Петролера
 1:0 1 0 1 0 3 - 3 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Альянса Петролера Emerson Batalla 4
Метрополитанос Charlis Ortiz 3
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 3
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 3
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 3
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 1
Спортиво Триниденсе Cesar Benitez 2
Унион Ла-Калера Nicolas Ferreyra 2
Коринтианс Фагнер Лемос 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 21'
    Enzo Ferrario получил желтую карточку от судьи
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    • Судья начинает матч
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