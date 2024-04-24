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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 3.
Депортиво Гарсиласо
1:1
Конец матча
Куяба
0'
53' Красная карточка
Hector Salazar
61' Желтая карточка
Gabriel Knesowitsch
71' Желтая карточка
Кайседо Луис II
0:1
73' Гол
Питта Исидро
1:1
76' Гол
Carlos Beltran
87' Желтая карточка
Guilherme Madruga
89' Красная карточка
Clayson
90' Желтая карточка
Miguel Cornejo
90'+8
1
Пенни
Диего
22
Erick
Canales
2
Hector
Salazar
16
Carlos
Beltran
24
Anthony
Gordillo
20
Diego
Ramirez
14
Carlos
Diez
32
Pablo
Erustes
10
Luis
Chicaiza
11
Gaspar
Gentile
9
Adrian
Ugarriza
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
4
Marllon
3
Аллисон
44
Gabriel
Knesowitsch
2
Matheus
Alexandre
20
Рикельме
97
Andre1
18
Фернандес
Лукас
IV
27
Денилсон
Невес
22
Ласерда
Дерик
19
Luciano
Gimenez
Депортиво Гарсиласо
Куяба

Бомбардиры внутри турнира

Депортиво Гарсиласо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Erustes 2 (1) 0.5
Anthony Gordillo 1 0.25
Carlos Beltran 1 0.25
Gaspar Gentile 1 0.25
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дейверсон Силва 2 (1) 0.67
Fernando Sobral 1 0.33
Питта Исидро 1 0.33

Карточки

Депортиво Гарсиласо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hector Salazar 0 1
Luis Urruti 0 1
Гомес Алекси 1 0
Кайседо Луис II 1 0
Miguel Cornejo 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Clayson 0 1
Guilherme Madruga 1 0
Gabriel Knesowitsch 1 0

Результаты матчей

Депортиво Гарсиласо
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Куяба
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
1
Депортиво Гарсиласо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Куяба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Депортиво Гарсиласо
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Куяба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Депортиво Гарсиласо
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сенсьяно - Депортиво Гарсиласо 0:2 Депортиво Гарсиласо - Спортинг Кристал 2:3 Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1 Депортива Тарма - Депортиво Гарсиласо 2:2
Депортиво Гарсиласо - Метрополитанос 3:2 Депортиво Гарсиласо - Комерсиантес Унидос 1:2 Унион Комерсио - Депортиво Гарсиласо 0:4 Депортиво Гарсиласо - Университарио Депортес Лима 2:2 Депортиво Гарсиласо - Депортива Тарма 0:0 Альянса Атлетико - Депортиво Гарсиласо 3:0 Депортиво Гарсиласо - Сесар Вальехо 2:0 Куско ФК - Депортиво Гарсиласо 1:0 Спорт Бойз - Депортиво Гарсиласо 2:0 Депортиво Гарсиласо - Спорт Уанкайо 0:2 Универсидад Кахамарка - Депортиво Гарсиласо 1:0 Депортиво Гарсиласо - Оренсе 4:0 Депортиво Гарсиласо - Альянса Лима 0:1 Унион Комерсио - Депортиво Гарсиласо 1:2 Депортиво Гарсиласо - Академия Кантолао 0:0 Альянса Атлетико - Депортиво Гарсиласо 2:0
Куяба
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Гремио - Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Метрополитанос - Куяба 0:2 Униан Рондонополис - Куяба 0:1
Куяба - Ланус 1:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Куяба - Луверденсе 4:3 Луверденсе - Куяба 0:1 Португеза - Куяба 0:0 Куяба - Нова-Мутун 2:2 Реал Нороэсте - Куяба 1:4 Академия Бразилия - Куяба 0:2 Куяба - Арагуая 3:0 Куяба - Униан Рондонополис 1:1 Миксто - Куяба 1:2 Луверденсе - Куяба 1:2 Куяба - Дом Боско 5:0 Операрио Варзеа-Гранди - Куяба 2:2 Куяба - Primavera 1:1 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 3:0

Результаты матчей

Депортиво Гарсиласо
Куяба

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Депортиво Гарсиласо
Куяба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
2
1
3
2.5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Куяба
 3 1 2 0 4 - 2 5
2.
Ланус
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Депортиво Гарсиласо
 3 1 1 1 5 - 5 4
4.
Метрополитанос
 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Гарсиласо
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Ланус
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Куяба
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Метрополитанос
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Куяба
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Ланус
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Метрополитанос
 1 0 0 1 2 - 3 0
4.
Депортиво Гарсиласо
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Альянса Петролера Emerson Batalla 4
Метрополитанос Charlis Ortiz 3
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 3
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 3
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 3
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 1
Спортиво Триниденсе Cesar Benitez 2
Унион Ла-Калера Nicolas Ferreyra 2
Коринтианс Фагнер Лемос 2
Весь список
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