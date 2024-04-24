Тур: 3.
1:1
Конец матча
0'
53' Красная карточкаHector Salazar
61' Желтая карточкаGabriel Knesowitsch
71' Желтая карточкаКайседо Луис II
0:1
73' ГолПитта Исидро
1:1
76' ГолCarlos Beltran
87' Желтая карточкаGuilherme Madruga
89' Красная карточкаClayson
90' Желтая карточкаMiguel Cornejo
90'+8
Ход матча
53'
71'
73'
0:1
76'
1:1
89'
90'
14
Carlos
Diez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Carlos DiezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Juan LojasЗащитник
-
27 Jorge BazanПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Bernardo Redin
- Основной состав
- Вратарь
-
4 MarllonЗащитник
-
3 АллисонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 РикельмеЗащитник
-
97 Andre1Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Фелипе ЛуисЗащитник
-
35 Ренан СоаресПолузащитник
- Нападающий
-
25 ClaysonНападающий
-
-
-
-
34 Bruno VI
-
12 Rhyan
-
-
Главный тренер: Luiz Fernando Iubel
Бомбардиры внутри турнира
Депортиво Гарсиласо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Erustes
|2 (1)
|0.5
|Anthony Gordillo
|1
|0.25
|Carlos Beltran
|1
|0.25
|Gaspar Gentile
|1
|0.25
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дейверсон Силва
|2 (1)
|0.67
|Fernando Sobral
|1
|0.33
|Питта Исидро
|1
|0.33
Карточки
Депортиво Гарсиласо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hector Salazar
|0
|1
|Luis Urruti
|0
|1
|Гомес Алекси
|1
|0
|Кайседо Луис II
|1
|0
|Miguel Cornejo
|1
|0
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Clayson
|0
|1
|Guilherme Madruga
|1
|0
|Gabriel Knesowitsch
|1
|0
Результаты матчей
Депортиво Гарсиласо
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Куяба
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
1
Депортиво Гарсиласо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Куяба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Депортиво Гарсиласо
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Куяба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Депортиво Гарсиласо
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сенсьяно - Депортиво Гарсиласо 0:2 Депортиво Гарсиласо - Спортинг Кристал 2:3 Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1 Депортива Тарма - Депортиво Гарсиласо 2:2
Депортиво Гарсиласо - Метрополитанос 3:2 Депортиво Гарсиласо - Комерсиантес Унидос 1:2 Унион Комерсио - Депортиво Гарсиласо 0:4 Депортиво Гарсиласо - Университарио Депортес Лима 2:2 Депортиво Гарсиласо - Депортива Тарма 0:0 Альянса Атлетико - Депортиво Гарсиласо 3:0 Депортиво Гарсиласо - Сесар Вальехо 2:0 Куско ФК - Депортиво Гарсиласо 1:0 Спорт Бойз - Депортиво Гарсиласо 2:0 Депортиво Гарсиласо - Спорт Уанкайо 0:2 Универсидад Кахамарка - Депортиво Гарсиласо 1:0 Депортиво Гарсиласо - Оренсе 4:0 Депортиво Гарсиласо - Альянса Лима 0:1 Унион Комерсио - Депортиво Гарсиласо 1:2 Депортиво Гарсиласо - Академия Кантолао 0:0 Альянса Атлетико - Депортиво Гарсиласо 2:0
Куяба
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Гремио - Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Метрополитанос - Куяба 0:2 Униан Рондонополис - Куяба 0:1
Куяба - Ланус 1:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Куяба - Луверденсе 4:3 Луверденсе - Куяба 0:1 Португеза - Куяба 0:0 Куяба - Нова-Мутун 2:2 Реал Нороэсте - Куяба 1:4 Академия Бразилия - Куяба 0:2 Куяба - Арагуая 3:0 Куяба - Униан Рондонополис 1:1 Миксто - Куяба 1:2 Луверденсе - Куяба 1:2 Куяба - Дом Боско 5:0 Операрио Варзеа-Гранди - Куяба 2:2 Куяба - Primavera 1:1 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 3:0
Результаты матчей
Депортиво Гарсиласо
Куяба
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Депортиво Гарсиласо
Куяба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
12
13
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Альянса Петролера
|Emerson Batalla
|4
|Метрополитанос
|Charlis Ortiz
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|3
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|3
|Расинг Монтевидео
|Tomas Lupi
|3
|Форталеза Сеара
|Эскобар Гонсало
|1 1
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 1
|Спортиво Триниденсе
|Cesar Benitez
|2
|Унион Ла-Калера
|Nicolas Ferreyra
|2
|Коринтианс
|Фагнер Лемос
|2