Тур: 3.
3:2
Конец матча
0'
1:0
15' ГолСкарпа Густаво
2:0
26' ГолПаулиньо Жозе
40' Желтая карточкаСаравия Ренсо
3:0
57' ГолСкарпа Густаво
3:1
60' ГолОливера Максимильяно
3:2
69' ГолСильвера Максимилиано
71' Желтая карточкаОтавио
80' Желтая карточкаЖемерсон де Жесус
81' Желтая карточкаФранко Алан
82' Желтая карточкаОливера Максимильяно
90' Желтая карточкаАгирре Диего
90'+6
Ход матча
15'
1:0
26'
2:0
40'
57'
3:0
60'
69'
71'
81'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эверсон
23
Франко
Алан
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
38 ПедриньоПолузащитник
- Нападающий
-
14 Кардек АланНападающий
-
-
-
17 Igor Gomes
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Pedro MilansЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Diego SosaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Соса ИгнасиоПолузащитник
-
-
21 Kevi Morgan
-
-
-
-
28 Jose Neris
-
Главный тренер: Diego Aguirre
История личных встреч
Атлетико Минейро
Пеньяроль
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
5
Среднее время на гол
0
18
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
5
Среднее время на гол
0
18
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Жозе
|4
|1.33
|Скарпа Густаво
|3
|1
|Арана Гильерме
|1
|0.33
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0.33
Пеньяроль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильвера Максимилиано
|4
|1.33
|Оливера Максимильяно
|1
|0.33
|Javier Mendez III
|1
|0.33
|Eduardo Darias
|1
|0.33
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жемерсон де Жесус
|2
|0
|Саравия Ренсо
|1
|0
|Арана Гильерме
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
|Франко Алан
|1
|0
Пеньяроль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eduardo Darias
|2
|0
|Рамирес Гастон
|1
|0
|Оливера Максимильяно
|1
|0
|Агирре Диего
|1
|0
|Lucas Francois II
|1
|0
|Javier Mendez III
|1
|0
|Guzman Rodriguez
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Пеньяроль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Атлетико Минейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Пеньяроль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
5
Атлетико Минейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Пеньяроль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
7
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1
Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Каракас - Атлетико Минейро 1:4 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Ипатинга 3:0 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Итабирито - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Томбенсе 1:1 Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Крузейро 0:2 Атлетико Минейро - Демократа ГВ 4:0 Атлетико Патросиненсе - Атлетико Минейро 2:1 Байя - Атлетико Минейро 4:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Атлетико Минейро 0:3
Пеньяроль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бостон Ривер - Пеньяроль 1:3 Пеньяроль - Данубио 2:0 Пеньяроль - Каракас 5:0 Депортиво Мальдонадо - Пеньяроль 1:2
Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0 Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 0:0 Расинг Монтевидео - Пеньяроль 1:2 Пеньяроль - Серро 3:0 Рампла Хуниорс - Пеньяроль 0:3 Пеньяроль - Мирамар Мисионес 2:0 Серро Ларго - Пеньяроль 1:2 Пеньяроль - Ливерпуль Монтевидео 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 0:1 Монтевидео Уондерерс - Пеньяроль 0:0 Пеньяроль - Расинг Монтевидео 1:1 Феникс Монтовидео - Пеньяроль 0:1 Пеньяроль - Пласа Колония 0:0 Данубио - Пеньяроль 2:1 Пеньяроль - Серро Ларго 1:1
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Пеньяроль
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
5
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Пеньяроль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|7 - 4
|3
|4.
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|8
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|4
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|3
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 1
|Гремио
|Вильясанти Матиас
|1 1
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 1
|Палестино
|Ivan Roman
|1 1