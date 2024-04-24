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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 3.
Атлетико Минейро
3:2
Конец матча
Пеньяроль
0'
1:0
15' Гол
Скарпа Густаво
2:0
26' Гол
Паулиньо Жозе
40' Желтая карточка
Саравия Ренсо
3:0
57' Гол
Скарпа Густаво
3:1
60' Гол
Оливера Максимильяно
3:2
69' Гол
Сильвера Максимилиано
71' Желтая карточка
Отавио
80' Желтая карточка
Жемерсон де Жесус
81' Желтая карточка
Франко Алан
82' Желтая карточка
Оливера Максимильяно
90' Желтая карточка
Агирре Диего
90'+6
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
21
Батталья
Родриго
34
Жемерсон
де
Жесус
13
Арана
Гильерме
6
Скарпа
Густаво
5
Отавио
II
23
Франко
Алан
15
Сарачо
Федерико
10
Паулиньо
Жозе
7
Халк
Живанилдо
12
Де
Аморес
Гильермо
20
Pedro
Milans
23
Javier
Mendez
III
4
Guzman
Rodriguez
15
Оливера
Максимильяно
14
Гарсия
Дамиан
13
Eduardo
Darias
26
Leonardo
Sequeira
8
Фернандес
Леонардо
27
Lucas
Francois
II
11
Сильвера
Максимилиано
Атлетико Минейро
4-4-2
Пеньяроль
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Минейро
Пеньяроль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КБ
0:5

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
5

Среднее время на гол

0
18

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
5

Среднее время на гол

0
18

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 4 1.33
Скарпа Густаво 3 1
Арана Гильерме 1 0.33
Де Лара Фукс Бруно 1 0.33
Пеньяроль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильвера Максимилиано 4 1.33
Оливера Максимильяно 1 0.33
Javier Mendez III 1 0.33
Eduardo Darias 1 0.33

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жемерсон де Жесус 2 0
Саравия Ренсо 1 0
Арана Гильерме 1 0
Отавио II 1 0
Франко Алан 1 0
Пеньяроль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eduardo Darias 2 0
Рамирес Гастон 1 0
Оливера Максимильяно 1 0
Агирре Диего 1 0
Lucas Francois II 1 0
Javier Mendez III 1 0
Guzman Rodriguez 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Пеньяроль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Атлетико Минейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Пеньяроль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
5
Атлетико Минейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Пеньяроль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
7
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1
Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Каракас - Атлетико Минейро 1:4 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Ипатинга 3:0 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Итабирито - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Томбенсе 1:1 Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Крузейро 0:2 Атлетико Минейро - Демократа ГВ 4:0 Атлетико Патросиненсе - Атлетико Минейро 2:1 Байя - Атлетико Минейро 4:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Атлетико Минейро 0:3
Пеньяроль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бостон Ривер - Пеньяроль 1:3 Пеньяроль - Данубио 2:0 Пеньяроль - Каракас 5:0 Депортиво Мальдонадо - Пеньяроль 1:2
Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0 Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 0:0 Расинг Монтевидео - Пеньяроль 1:2 Пеньяроль - Серро 3:0 Рампла Хуниорс - Пеньяроль 0:3 Пеньяроль - Мирамар Мисионес 2:0 Серро Ларго - Пеньяроль 1:2 Пеньяроль - Ливерпуль Монтевидео 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 0:1 Монтевидео Уондерерс - Пеньяроль 0:0 Пеньяроль - Расинг Монтевидео 1:1 Феникс Монтовидео - Пеньяроль 0:1 Пеньяроль - Пласа Колония 0:0 Данубио - Пеньяроль 2:1 Пеньяроль - Серро Ларго 1:1

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Пеньяроль

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
5
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Пеньяроль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5
1
2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 3 3 0 0 9 - 4 9
2.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Пеньяроль
 3 1 0 2 7 - 4 3
4.
Каракас
 3 0 1 2 2 - 10 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Пеньяроль
 1 1 0 0 5 - 0 3
3.
Росарио Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Каракас
 2 0 1 1 2 - 5 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Росарио Сентраль
 2 0 1 1 2 - 3 1
3.
Каракас
 1 0 0 1 0 - 5 0
4.
Пеньяроль
 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 4
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 1
Гремио Вильясанти Матиас 1 1
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 1
Палестино Ivan Roman 1 1
Весь список
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