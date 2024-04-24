Тур: 3.
1:0
Конец матча
0'
43' Желтая карточкаGonzalo Lujan Melli
48' Желтая карточкаРомана Джохан
62' Желтая карточкаЛусиано Родригез
87' Желтая карточкаРемеди Эрик
1:0
90' ГолFranco Nicola
90'+7
Ход матча
48'
62'
87'
90'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
14
Jean
Rosso
24
Kevin
Amaro
22
Кампи
Гастон
17
Ирала
Элиан
11
Барейро
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Jean RossoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Kevin AmaroПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
27 Yordi Lopez
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Эмилиано Алфаро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Защитник
-
17 Ирала ЭлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барейро АдамНападающий
- Запасные игроки
-
25 Гомес ГастонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Порра ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Тапия ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Elias Baez
-
-
27 Diego Herazo
-
Главный тренер: Leandro Romagnoli
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль Монтевидео
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусиано Родригез
|1
|0.33
|Jean Rosso
|1
|0.33
|Franco Nicola
|1
|0.33
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Романа Джохан
|1
|0.33
Карточки
Ливерпуль Монтевидео
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лусиано Родригез
|2
|0
|Enzo Martinez3
|0
|1
|Самудио Мигель
|1
|0
|Diego Garcia VI
|1
|0
|Matias Ocampo
|1
|0
|Ignacio Rodriguez
|1
|0
|Agustin Cayetano
|1
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барриос Кристиан
|2
|0
|Барейро Адам
|2
|0
|Романа Джохан
|2
|0
|Перуцци Франсиско
|2
|0
|Кампи Гастон
|1
|0
|Ремеди Эрик
|1
|0
|Феррейра Кристиан I
|1
|0
|Gonzalo Lujan Melli
|1
|0
|Гиай Агустин
|1
|0
Результаты матчей
Ливерпуль Монтевидео
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Ливерпуль Монтевидео
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Ливерпуль Монтевидео
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль Монтевидео
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ливерпуль Монтевидео - Дефенсор Спортинг 1:1 Монтевидео Уондерерс - Ливерпуль Монтевидео 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1 Феникс Монтовидео - Ливерпуль Монтевидео 1:3
Ливерпуль Монтевидео - Индепендьенте дель Валле 1:1 Ливерпуль Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 1:1 Бостон Ривер - Ливерпуль Монтевидео 1:1 Ливерпуль Монтевидео - Данубио 1:2 Ливерпуль Монтевидео - Депортиво Мальдонадо 1:2 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:1 Расинг Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:2 Пеньяроль - Ливерпуль Монтевидео 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 2:1 Депортиво Мальдонадо - Ливерпуль Монтевидео 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Бостон Ривер 2:0 Серро - Ливерпуль Монтевидео 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Расинг Монтевидео 2:3 Пласа Колония - Ливерпуль Монтевидео 0:0
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте дель Валле - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Чивилькой 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1
Результаты матчей
Ливерпуль Монтевидео
Сан-Лоренсо Альмагро
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ливерпуль Монтевидео
Сан-Лоренсо Альмагро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|4.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|8
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|4
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|3
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 1
|Гремио
|Вильясанти Матиас
|1 1
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 1
|Палестино
|Ivan Roman
|1 1