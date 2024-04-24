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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 3.
Ливерпуль Монтевидео
1:0
Конец матча
Сан-Лоренсо Альмагро
0'
43' Желтая карточка
Gonzalo Lujan Melli
48' Желтая карточка
Романа Джохан
62' Желтая карточка
Лусиано Родригез
87' Желтая карточка
Ремеди Эрик
1:0
90' Гол
Franco Nicola
90'+7
55
Гурусеага
Гастон
14
Jean
Rosso
3
Matias
De
los
Santos
II
23
Enzo
Martinez3
18
Agustin
Cayetano
7
Lucas
Lemos
8
Барриос
Мартин
24
Kevin
Amaro
22
Diego
Garcia
VI
11
Matias
Ocampo
19
Лусиано
Родригез
13
Альтамирано
Факундо
35
Gonzalo
Lujan
Melli
4
Романа
Джохан
22
Кампи
Гастон
21
Браида
Малком
17
Ирала
Элиан
50
Перуцци
Франсиско
8
Гиай
Агустин
34
Медина
Тобиас
10
Барриос
Кристиан
11
Барейро
Адам
Ливерпуль Монтевидео
4-2-3-1
Сан-Лоренсо Альмагро
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль Монтевидео
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусиано Родригез 1 0.33
Jean Rosso 1 0.33
Franco Nicola 1 0.33
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Романа Джохан 1 0.33

Карточки

Ливерпуль Монтевидео
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Родригез 2 0
Enzo Martinez3 0 1
Самудио Мигель 1 0
Diego Garcia VI 1 0
Matias Ocampo 1 0
Ignacio Rodriguez 1 0
Agustin Cayetano 1 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барриос Кристиан 2 0
Барейро Адам 2 0
Романа Джохан 2 0
Перуцци Франсиско 2 0
Кампи Гастон 1 0
Ремеди Эрик 1 0
Феррейра Кристиан I 1 0
Gonzalo Lujan Melli 1 0
Гиай Агустин 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль Монтевидео
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Ливерпуль Монтевидео
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Ливерпуль Монтевидео
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль Монтевидео
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ливерпуль Монтевидео - Дефенсор Спортинг 1:1 Монтевидео Уондерерс - Ливерпуль Монтевидео 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1 Феникс Монтовидео - Ливерпуль Монтевидео 1:3
Ливерпуль Монтевидео - Индепендьенте дель Валле 1:1 Ливерпуль Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 1:1 Бостон Ривер - Ливерпуль Монтевидео 1:1 Ливерпуль Монтевидео - Данубио 1:2 Ливерпуль Монтевидео - Депортиво Мальдонадо 1:2 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:1 Расинг Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:2 Пеньяроль - Ливерпуль Монтевидео 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 2:1 Депортиво Мальдонадо - Ливерпуль Монтевидео 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Бостон Ривер 2:0 Серро - Ливерпуль Монтевидео 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Расинг Монтевидео 2:3 Пласа Колония - Ливерпуль Монтевидео 0:0
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте дель Валле - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Чивилькой 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1

Результаты матчей

Ливерпуль Монтевидео
Сан-Лоренсо Альмагро

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль Монтевидео
Сан-Лоренсо Альмагро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Индепендьенте дель Валле
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Ливерпуль Монтевидео
 3 1 1 1 3 - 4 4
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль Монтевидео
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Индепендьенте дель Валле
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте дель Валле
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Ливерпуль Монтевидео
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 4
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 1
Гремио Вильясанти Матиас 1 1
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 1
Палестино Ivan Roman 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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