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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 3.
Спортиво Триниденсе
2:0
Конец матча
Насьональ Потоси
0'
1:0
15' Гол
Fernando Romero III
46' Желтая карточка
Wildo Alonso
52' Желтая карточка
Tomas Rayer
2:0
62' Гол
Juan Salcedo
82' Желтая карточка
Асоге Педро
90'+4
12
Victor
Samudio
21
Axel
Canete
4
Gilberto
Flores
23
Cesar
Benitez
20
Wildo
Alonso
7
Pedro
Arce
I
28
Риверос
Маркос
13
Juan
Salcedo
10
Pedro
Delvalle
9
Oscar
Gimenez
18
Fernando
Romero
III
1
Said
Mustafa
23
Oscar
Baldomar
2
Ортис
Максимилиано
6
Edisson
Restrepo
5
Daniel
Mancilla
16
Andres
Torrico
22
Diego
Josue
Hoyos
18
Асоге
Педро
20
Martin
Prost
19
Facundo
Callejo
9
Gustavo
Cristaldo
Спортиво Триниденсе
Насьональ Потоси

Бомбардиры внутри турнира

Спортиво Триниденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Fernando Romero III 1 0.33
Juan Salcedo 1 0.33
Насьональ Потоси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Facundo Callejo 1 0.25
Gustavo Cristaldo 1 (1) 0.25

Карточки

Спортиво Триниденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cesar Benitez 2 0
Риверос Маркос 1 0
Де ла Крус Луис 1 0
Joel Roman 1 0
Sergio Mendoza II 1 0
Oscar Gimenez 1 0
Wildo Alonso 1 0
Tomas Rayer 1 0
Насьональ Потоси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diego Josue Hoyos 0 1
Claudio Biaggio 0 1
Jorge Marcos Andia 1 0
Martin Prost 1 0
Асоге Педро 1 0
Daniel Mancilla 1 0
Ортис Максимилиано 1 0

Результаты матчей

Спортиво Триниденсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Насьональ Потоси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Спортиво Триниденсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Насьональ Потоси
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Спортиво Триниденсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Насьональ Потоси
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спортиво Триниденсе
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Либертад - Спортиво Триниденсе 2:0 Спортиво Триниденсе - 2 де Майо 1:2 Бока Хуниорс - Спортиво Триниденсе 1:0 Спортиво Триниденсе - Серро Портеньо 1:3
Спортиво Триниденсе - Форталеза Сеара 0:2 Спортиво Триниденсе - Спортиво Лукеньо 0:1 Гуарани Асунсьон - Спортиво Триниденсе 1:2 Коло-Коло - Спортиво Триниденсе 2:1 Спортиво Триниденсе - Олимпия Асунсьон 1:1 Спортиво Триниденсе - Коло-Коло 1:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Спортиво Триниденсе 3:2 Эль-Насьональ Кито - Спортиво Триниденсе 0:1 Спортиво Триниденсе - Спортиво Амелиано 0:1 Спортиво Триниденсе - Эль-Насьональ Кито 1:1 Насьональ Асунсьон - Спортиво Триниденсе 2:1 Спортиво Триниденсе - Такуари 1:3 Сол де Америка - Спортиво Триниденсе 2:3 Спортиво Триниденсе - Либертад 1:2 2 де Майо - Спортиво Триниденсе 2:1 Серро Портеньо - Спортиво Триниденсе 3:1
Насьональ Потоси
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Университарио Винто - Насьональ Потоси 3:1 Насьональ Потоси - Университарио Винто 0:1 Форталеза Сеара - Насьональ Потоси 5:0 Блуминг - Насьональ Потоси 2:1
Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0 Насьональ Потоси - Ройял Пари 2:0 Аврора - Насьональ Потоси 4:1 Насьональ Потоси - Индепендьенте Петролеро 3:1 Университарио Винто - Насьональ Потоси 0:2 Насьональ Потоси - Аврора 1:0 Индепендьенте Петролеро - Насьональ Потоси 1:1 Ройял Пари - Насьональ Потоси 0:1 Насьональ Потоси - Блуминг 3:3 Стронгест - Насьональ Потоси 1:0 Насьональ Потоси - Ройял Пари 6:1 Гуабира - Насьональ Потоси 6:1 Насьональ Потоси - Реал Санта Крус 6:0 Реал Томайпо - Насьональ Потоси 0:0 Насьональ Потоси - Атлетико Пальмафлор 4:1 Боливар - Насьональ Потоси 4:3

Результаты матчей

Спортиво Триниденсе
Насьональ Потоси

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Спортиво Триниденсе
Насьональ Потоси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1
2
1.5
1
3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Спортиво Триниденсе
 3 1 0 2 2 - 3 3
4.
Насьональ Потоси
 3 0 1 2 0 - 7 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Спортиво Триниденсе
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Насьональ Потоси
 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Спортиво Триниденсе
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Насьональ Потоси
 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Альянса Петролера Emerson Batalla 4
Метрополитанос Charlis Ortiz 3
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 3
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 3
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 3
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 1
Спортиво Триниденсе Cesar Benitez 2
Унион Ла-Калера Nicolas Ferreyra 2
Коринтианс Фагнер Лемос 2
Весь список
  • 71'
    Andres Torrico уходит с поля. Сауло Герра выходит вместо него
  • 62'
    Oscar Gimenez сделал результативную передачу.
  • 62'
    Г О О О О Л - Хуан Сальседо бьет в цель!
  • 52'
    Tomas Rayer получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Wildo Alonso получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Pedro Arce уходит с поля. Tomas Rayer выходит вместо него
  • 46'
    Pedro Delvalle уходит с поля. Brian Andrada выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 15'
      Г О О О О Л - Fernando Romero бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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