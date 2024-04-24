Тур: 3.
2:0
Конец матча
0'
1:0
15' ГолFernando Romero III
46' Желтая карточкаWildo Alonso
52' Желтая карточкаTomas Rayer
2:0
62' ГолJuan Salcedo
82' Желтая карточкаАсоге Педро
90'+4
Ход матча
15'
46'
52'
62'
2:0
82'
21
Axel
Canete
20
Wildo
Alonso
13
Juan
Salcedo
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Axel CaneteЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Wildo AlonsoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Juan SalcedoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
35 Alan Pereira
-
29 Tomas Rayer
-
-
Главный тренер: Jose Arrua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Асоге ПедроПолузащитник
-
20 Martin ProstПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Oscar AnezПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Omar DuarteПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
17 Saulo Guerra
-
-
Главный тренер: Antonio Mur
Бомбардиры внутри турнира
Спортиво Триниденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Fernando Romero III
|1
|0.33
|Juan Salcedo
|1
|0.33
Насьональ Потоси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Facundo Callejo
|1
|0.25
|Gustavo Cristaldo
|1 (1)
|0.25
Карточки
Спортиво Триниденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cesar Benitez
|2
|0
|Риверос Маркос
|1
|0
|Де ла Крус Луис
|1
|0
|Joel Roman
|1
|0
|Sergio Mendoza II
|1
|0
|Oscar Gimenez
|1
|0
|Wildo Alonso
|1
|0
|Tomas Rayer
|1
|0
Насьональ Потоси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diego Josue Hoyos
|0
|1
|Claudio Biaggio
|0
|1
|Jorge Marcos Andia
|1
|0
|Martin Prost
|1
|0
|Асоге Педро
|1
|0
|Daniel Mancilla
|1
|0
|Ортис Максимилиано
|1
|0
Результаты матчей
Спортиво Триниденсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Насьональ Потоси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Спортиво Триниденсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Насьональ Потоси
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Спортиво Триниденсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Насьональ Потоси
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Спортиво Триниденсе
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Либертад - Спортиво Триниденсе 2:0 Спортиво Триниденсе - 2 де Майо 1:2 Бока Хуниорс - Спортиво Триниденсе 1:0 Спортиво Триниденсе - Серро Портеньо 1:3
Спортиво Триниденсе - Форталеза Сеара 0:2 Спортиво Триниденсе - Спортиво Лукеньо 0:1 Гуарани Асунсьон - Спортиво Триниденсе 1:2 Коло-Коло - Спортиво Триниденсе 2:1 Спортиво Триниденсе - Олимпия Асунсьон 1:1 Спортиво Триниденсе - Коло-Коло 1:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Спортиво Триниденсе 3:2 Эль-Насьональ Кито - Спортиво Триниденсе 0:1 Спортиво Триниденсе - Спортиво Амелиано 0:1 Спортиво Триниденсе - Эль-Насьональ Кито 1:1 Насьональ Асунсьон - Спортиво Триниденсе 2:1 Спортиво Триниденсе - Такуари 1:3 Сол де Америка - Спортиво Триниденсе 2:3 Спортиво Триниденсе - Либертад 1:2 2 де Майо - Спортиво Триниденсе 2:1 Серро Портеньо - Спортиво Триниденсе 3:1
Насьональ Потоси
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Университарио Винто - Насьональ Потоси 3:1 Насьональ Потоси - Университарио Винто 0:1 Форталеза Сеара - Насьональ Потоси 5:0 Блуминг - Насьональ Потоси 2:1
Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0 Насьональ Потоси - Ройял Пари 2:0 Аврора - Насьональ Потоси 4:1 Насьональ Потоси - Индепендьенте Петролеро 3:1 Университарио Винто - Насьональ Потоси 0:2 Насьональ Потоси - Аврора 1:0 Индепендьенте Петролеро - Насьональ Потоси 1:1 Ройял Пари - Насьональ Потоси 0:1 Насьональ Потоси - Блуминг 3:3 Стронгест - Насьональ Потоси 1:0 Насьональ Потоси - Ройял Пари 6:1 Гуабира - Насьональ Потоси 6:1 Насьональ Потоси - Реал Санта Крус 6:0 Реал Томайпо - Насьональ Потоси 0:0 Насьональ Потоси - Атлетико Пальмафлор 4:1 Боливар - Насьональ Потоси 4:3
Результаты матчей
Спортиво Триниденсе
Насьональ Потоси
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Спортиво Триниденсе
Насьональ Потоси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
12
13
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|4.
|3
|0
|1
|2
|0 - 7
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Альянса Петролера
|Emerson Batalla
|4
|Метрополитанос
|Charlis Ortiz
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|3
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|3
|Расинг Монтевидео
|Tomas Lupi
|3
|Форталеза Сеара
|Эскобар Гонсало
|1 1
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 1
|Спортиво Триниденсе
|Cesar Benitez
|2
|Унион Ла-Калера
|Nicolas Ferreyra
|2
|Коринтианс
|Фагнер Лемос
|2