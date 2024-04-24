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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 3.
Архентинос Хуниорс
1:0
Конец матча
Коринтианс
0'
1:0
2' Гол
Верон Гастон
26' Желтая карточка
Фагнер Лемос
29' Желтая карточка
Родригес Диего
38' Желтая карточка
Верон Гастон
52' Желтая карточка
Damian Batallini
53' Желтая карточка
Годой Эрик
57' Желтая карточка
E. Viveros
59' Красная карточка
Рауль Гонсалес
88' Желтая карточка
Раул Педро
90'+9
50
Родригес
Диего
II
18
Меса
Фернандо
4
Годой
Эрик
13
Паласио
Тобиас
7
Монтиэль
Сантьяго
29
E.
Viveros
5
Juan
Cardozo
36
Ariel
Gamarra
11
Damian
Batallini
10
Верон
Гастон
15
Хередиа
Леонардо
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
3
Торрес
Феликс
34
Рауль
Гонсалес
46
Hugo
Farias
14
Raniele
5
Вера
Фаусто
11
Ромеро
Анхель
10
Гарро
Родриго
16
Энрике
Педро
XI
9
Алберто
Юри
Архентинос Хуниорс
Коринтианс

История личных встреч

Архентинос Хуниорс
Коринтианс

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

КЛ
0:0
КЛ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
180

Бомбардиры внутри турнира

Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Максимильяно 2 0.67
Верон Гастон 1 0.33
Лескано Алан 1 0.33
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Анхель 2 0.67
Алберто Юри 2 0.67
Раул Педро 1 0.33

Карточки

Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меса Фернандо 1 0
Родригес Диего II 1 0
Гальван Джонатан 1 0
Годой Эрик 1 0
Ромеро Максимильяно 1 0
Damian Batallini 1 0
Верон Гастон 1 0
E. Viveros 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фагнер Лемос 2 0
Рауль Гонсалес 0 1
Паулиньо Жозе 1 0
Раул Педро 1 0
Гарро Родриго 1 0
Hugo Farias 1 0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Коринтианс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4
Архентинос Хуниорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Коринтианс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

4
5
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0
Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Химназия и Тиро 2:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1
Коринтианс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0
Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Лондрина ЭК 3:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 0:2 Агуа-Санта - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Санту-Андре 3:2 Коринтианс - Понте-Прета 0:1 Сианорти - Коринтианс 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:2 Ботафого Сан-Паулу - Коринтианс 1:4 Коринтианс - Португеза Испортс 2:0 Сантос - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Новоризонтино 1:3 Коринтианс - Сан-Паулу 1:2 Сан-Бернарду - Коринтианс 1:0 Итуано - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гуарани Кампинас 1:0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
Коринтианс

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Архентинос Хуниорс
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 3 2 0 1 4 - 5 6
2.
Расинг Монтевидео
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Коринтианс
 3 1 1 1 5 - 2 4
4.
Насьональ Асунсьон
 2 0 0 2 2 - 7 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коринтианс
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 1 - 3 3
3.
Расинг Монтевидео
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Насьональ Асунсьон
 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Монтевидео
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Коринтианс
 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Насьональ Асунсьон
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Альянса Петролера Emerson Batalla 4
Метрополитанос Charlis Ortiz 3
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 3
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 3
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 3
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 1
Спортиво Триниденсе Cesar Benitez 2
Унион Ла-Калера Nicolas Ferreyra 2
Коринтианс Фагнер Лемос 2
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    • 46'
      Алберто Юри уходит с поля. Уэсли Лопес выходит вместо него
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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