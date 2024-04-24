Тур: 3.
1:0
Конец матча
0'
1:0
2' ГолВерон Гастон
26' Желтая карточкаФагнер Лемос
29' Желтая карточкаРодригес Диего
38' Желтая карточкаВерон Гастон
52' Желтая карточкаDamian Batallini
53' Желтая карточкаГодой Эрик
57' Желтая карточкаE. Viveros
59' Красная карточкаРауль Гонсалес
88' Желтая карточкаРаул Педро
90'+9
Ход матча
2'
1:0
26'
29'
38'
52'
53'
57'
59'
61'
88'
29
E.
Viveros
10
Верон
Гастон
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
46
Hugo
Farias
14
Raniele
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 E. ViverosПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Верон ГастонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Чавес МатеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
25 Lucas Gomez
-
31 Jairo O'Neil
-
42 Uriel Sosa
-
Главный тренер: Геде Пабло
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
46 Hugo FariasЗащитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Энрике ПедроПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Кака IIЗащитник
-
21 БидуЗащитник
- Защитник
-
26 БироПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Уэсли ЛопесНападающий
-
20 Раул ПедроНападающий
- Нападающий
-
17 ЖованеНападающий
-
27 Bidon Breno
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
История личных встреч
Архентинос Хуниорс
Коринтианс
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
180
Бомбардиры внутри турнира
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Максимильяно
|2
|0.67
|Верон Гастон
|1
|0.33
|Лескано Алан
|1
|0.33
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Анхель
|2
|0.67
|Алберто Юри
|2
|0.67
|Раул Педро
|1
|0.33
Карточки
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меса Фернандо
|1
|0
|Родригес Диего II
|1
|0
|Гальван Джонатан
|1
|0
|Годой Эрик
|1
|0
|Ромеро Максимильяно
|1
|0
|Damian Batallini
|1
|0
|Верон Гастон
|1
|0
|E. Viveros
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фагнер Лемос
|2
|0
|Рауль Гонсалес
|0
|1
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|Раул Педро
|1
|0
|Гарро Родриго
|1
|0
|Hugo Farias
|1
|0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Коринтианс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
4
Архентинос Хуниорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Коринтианс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
4
5
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0
Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Химназия и Тиро 2:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1
Коринтианс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0
Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Лондрина ЭК 3:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 0:2 Агуа-Санта - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Санту-Андре 3:2 Коринтианс - Понте-Прета 0:1 Сианорти - Коринтианс 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:2 Ботафого Сан-Паулу - Коринтианс 1:4 Коринтианс - Португеза Испортс 2:0 Сантос - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Новоризонтино 1:3 Коринтианс - Сан-Паулу 1:2 Сан-Бернарду - Коринтианс 1:0 Итуано - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гуарани Кампинас 1:0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
Коринтианс
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Архентинос Хуниорс
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
12
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Альянса Петролера
|Emerson Batalla
|4
|Метрополитанос
|Charlis Ortiz
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|3
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|3
|Расинг Монтевидео
|Tomas Lupi
|3
|Форталеза Сеара
|Эскобар Гонсало
|1 1
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 1
|Спортиво Триниденсе
|Cesar Benitez
|2
|Унион Ла-Калера
|Nicolas Ferreyra
|2
|Коринтианс
|Фагнер Лемос
|2