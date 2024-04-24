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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 3.
Коло-Коло
0:0
Конец матча
Альянса Лима
0'
32' Желтая карточка
Боладос Маркос
38' Желтая карточка
Гарсес Ренсо
42' Желтая карточка
Рамос Джовани
60' Желтая карточка
Leonardo Gil
63' Желтая карточка
Juan Freytes
72' Желтая карточка
Sebastian Rodriguez
79' Желтая карточка
Maximiliano Falcon
84' Желтая карточка
Lucas Cepeda
90' Желтая карточка
Видаль Артуро
90'+7
1
Кортес
Брайан
37
Maximiliano
Falcon
8
Павес
Эстебан
4
Alan
Saldivia
11
Боладос
Маркос
34
Писарро
Висенте
5
Leonardo
Gil
19
Кастеллани
Гонсало
23
Видаль
Артуро
7
Паласиос
Карлос
29
Guillermo
Paiva
1
Кампос
Анхело
6
Гарсес
Ренсо
5
Самбрано
Очандарте
2
Juan
Freytes
29
Рамос
Джовани
27
Catriel
Cabellos
10
Sebastian
Rodriguez
15
Кастильо
Хесус
7
Санелатто
Франко
26
Kevin
Serna
9
Баркос
Эрнан
Коло-Коло
3-4-2-1
Альянса Лима
3-5-2

История личных встреч

Коло-Коло
Альянса Лима

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

КЛ
1:1
КЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Коло-Коло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leonardo Gil 1 0.14
Боладос Маркос 1 0.14
Guillermo Paiva 1 0.14
Савала Кристиан 1 0.14
Lucas Cepeda 1 0.14
Паласиос Карлос 1 (1) 0.14
Альянса Лима
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kevin Serna 1 0.33

Карточки

Коло-Коло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Видаль Артуро 3 0
Erick Wiemberg 1 1
Leonardo Gil 2 0
Боладос Маркос 1 0
Guillermo Paiva 1 0
Maximiliano Falcon 1 0
Lucas Cepeda 1 0
Альянса Лима
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sebastian Rodriguez 2 0
Juan Freytes 2 0
Самбрано Очандарте 1 0
Рамос Джовани 1 0
Гарсес Ренсо 1 0
Кастильо Хесус 1 0
Marco Huaman 1 0
Catriel Cabellos 1 0

Результаты матчей

Коло-Коло
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Альянса Лима
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Коло-Коло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Альянса Лима
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
1
Коло-Коло
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Альянса Лима
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Коло-Коло
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Универсидад Католика Сантьяго - Коло-Коло 0:1 Коло-Коло - Кобрелоа 0:2 Флуминенсе - Коло-Коло 2:1 Ньюбленсе - Коло-Коло 3:0
Коло-Коло - Серро Портеньо 1:0 Коло-Коло - Эвертон Де Вина 4:1 Кокимбо Юнидо - Коло-Коло 0:0 Коло-Коло - Спортиво Триниденсе 2:1 Коло-Коло - Универсидад де Чили 0:1 Спортиво Триниденсе - Коло-Коло 1:1 Коло-Коло - Уачипато 2:0 Коло-Коло - Годой Крус 0:0 О'Хиггинс - Коло-Коло 1:0 Годой Крус - Коло-Коло 0:1 Унион Эспаньола - Коло-Коло 0:3 Эвертон Де Вина - Коло-Коло 0:1 Магальянес - Коло-Коло 1:3 Курико Юнидо - Коло-Коло 0:1 Коло-Коло - Унион Эспаньола 0:2 Аудакс Итальяно - Коло-Коло 0:1
Альянса Лима
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Альянса Лима - Спорт Бойз 3:0 Альянса Лима - Атлетико Грау 2:0 Серро Портеньо - Альянса Лима 1:0 Карлос Мануччи - Альянса Лима 0:4
Альянса Лима - Флуминенсе 1:1 Альянса Лима - Депортиво Лос Чанкас 3:0 Альянса Лима - Блуминг 1:0 Сенсьяно - Альянса Лима 2:1 Альянса Лима - Спортинг Кристал 1:2 Депортива Тарма - Альянса Лима 2:0 Альянса Лима - Комерсиантес Унидос 5:1 Унион Комерсио - Альянса Лима 1:3 Альянса Лима - Университарио Депортес Лима 0:1 Альянса Атлетико - Альянса Лима 0:2 Альянса Лима - Сесар Вальехо 2:1 Альянса Лима - Универсидад Католика Сантьяго 0:0 Альянса Лима - Онсе Кальдас 2:0 Альянса Лима - Университарио Депортес Лима 0:2 Университарио Депортес Лима - Альянса Лима 1:1 Депортиво Гарсиласо - Альянса Лима 0:1

Результаты матчей

Коло-Коло
Альянса Лима

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Коло-Коло
Альянса Лима

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1
6
1.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Коло-Коло
 3 1 1 1 2 - 2 4
3.
Серро Портеньо
 2 1 0 1 1 - 1 3
4.
Альянса Лима
 3 0 2 1 1 - 2 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коло-Коло
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Серро Портеньо
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Флуминенсе
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Альянса Лима
 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Альянса Лима
 2 0 1 1 0 - 1 1
3.
Коло-Коло
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Серро Портеньо
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 4
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 1
Гремио Вильясанти Матиас 1 1
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 1
Палестино Ivan Roman 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Рамос Джовани получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Гарсес Ренсо получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Боладос Маркос получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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