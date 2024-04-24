Тур: 3.
0:0
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаБоладос Маркос
38' Желтая карточкаГарсес Ренсо
42' Желтая карточкаРамос Джовани
60' Желтая карточкаLeonardo Gil
63' Желтая карточкаJuan Freytes
72' Желтая карточкаSebastian Rodriguez
79' Желтая карточкаMaximiliano Falcon
84' Желтая карточкаLucas Cepeda
90' Желтая карточкаВидаль Артуро
90'+7
Ход матча
32'
38'
42'
60'
63'
84'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.63 Победа «Коло-Коло»
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Опасо ОскарЗащитник
- Нападающий
-
10 Парра ПаблоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Matias MoyaНападающий
-
-
-
32 Lucas Cepeda
-
Главный тренер: Альмирон Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Kevin SernaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
14 Axel Moyano
-
-
-
25 Marco Huaman
-
-
Главный тренер: Alejandro Restrepo
История личных встреч
Коло-Коло
Альянса Лима
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Коло-Коло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leonardo Gil
|1
|0.14
|Боладос Маркос
|1
|0.14
|Guillermo Paiva
|1
|0.14
|Савала Кристиан
|1
|0.14
|Lucas Cepeda
|1
|0.14
|Паласиос Карлос
|1 (1)
|0.14
Альянса Лима
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kevin Serna
|1
|0.33
Карточки
Коло-Коло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Видаль Артуро
|3
|0
|Erick Wiemberg
|1
|1
|Leonardo Gil
|2
|0
|Боладос Маркос
|1
|0
|Guillermo Paiva
|1
|0
|Maximiliano Falcon
|1
|0
|Lucas Cepeda
|1
|0
Альянса Лима
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sebastian Rodriguez
|2
|0
|Juan Freytes
|2
|0
|Самбрано Очандарте
|1
|0
|Рамос Джовани
|1
|0
|Гарсес Ренсо
|1
|0
|Кастильо Хесус
|1
|0
|Marco Huaman
|1
|0
|Catriel Cabellos
|1
|0
Результаты матчей
Коло-Коло
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Альянса Лима
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Коло-Коло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Альянса Лима
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
1
Коло-Коло
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Альянса Лима
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Коло-Коло
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Универсидад Католика Сантьяго - Коло-Коло 0:1 Коло-Коло - Кобрелоа 0:2 Флуминенсе - Коло-Коло 2:1 Ньюбленсе - Коло-Коло 3:0
Коло-Коло - Серро Портеньо 1:0 Коло-Коло - Эвертон Де Вина 4:1 Кокимбо Юнидо - Коло-Коло 0:0 Коло-Коло - Спортиво Триниденсе 2:1 Коло-Коло - Универсидад де Чили 0:1 Спортиво Триниденсе - Коло-Коло 1:1 Коло-Коло - Уачипато 2:0 Коло-Коло - Годой Крус 0:0 О'Хиггинс - Коло-Коло 1:0 Годой Крус - Коло-Коло 0:1 Унион Эспаньола - Коло-Коло 0:3 Эвертон Де Вина - Коло-Коло 0:1 Магальянес - Коло-Коло 1:3 Курико Юнидо - Коло-Коло 0:1 Коло-Коло - Унион Эспаньола 0:2 Аудакс Итальяно - Коло-Коло 0:1
Альянса Лима
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Альянса Лима - Спорт Бойз 3:0 Альянса Лима - Атлетико Грау 2:0 Серро Портеньо - Альянса Лима 1:0 Карлос Мануччи - Альянса Лима 0:4
Альянса Лима - Флуминенсе 1:1 Альянса Лима - Депортиво Лос Чанкас 3:0 Альянса Лима - Блуминг 1:0 Сенсьяно - Альянса Лима 2:1 Альянса Лима - Спортинг Кристал 1:2 Депортива Тарма - Альянса Лима 2:0 Альянса Лима - Комерсиантес Унидос 5:1 Унион Комерсио - Альянса Лима 1:3 Альянса Лима - Университарио Депортес Лима 0:1 Альянса Атлетико - Альянса Лима 0:2 Альянса Лима - Сесар Вальехо 2:1 Альянса Лима - Универсидад Католика Сантьяго 0:0 Альянса Лима - Онсе Кальдас 2:0 Альянса Лима - Университарио Депортес Лима 0:2 Университарио Депортес Лима - Альянса Лима 1:1 Депортиво Гарсиласо - Альянса Лима 0:1
Результаты матчей
Коло-Коло
Альянса Лима
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Коло-Коло
Альянса Лима
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
12
16
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|8
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|4
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|3
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 1
|Гремио
|Вильясанти Матиас
|1 1
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 1
|Палестино
|Ivan Roman
|1 1