Тур: 3.
1:3
Конец матча
0'
1:0
8' ГолEmerson Batalla
22' Желтая карточкаEver Meza
29' Желтая карточкаФранко Педро
38' Желтая карточкаВальесилья Эксон
45' Желтая карточкаLayan Loor
50' Желтая карточкаГрильо Фаусто
1:1
56' Гол в свои воротаФранко Педро
1:2
68' ГолJohn Cifuentes
1:3
78' ГолДиас Исмаэль
90'+4
Ход матча
8'
1:0
22'
29'
38'
45'
46'
50'
56'
1:1
57'
68'
1:2
78'
1:3
23
Ever
Meza
26
Mayer
Gil
22
Ромо
Рафаэль
18
Layan
Loor
30
Диас
Исмаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ever MezaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Mayer GilНападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
12 Jaime Mora
-
-
-
24 Jesus Munoz
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Hubert Bodhert
- Основной состав
-
22 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Layan LoorЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Диас ИсмаэльПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лара ХоанВратарь
-
52 Johan MorenoПолузащитник
-
28 Диас МауроПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
11 Janus Vivar
-
-
Главный тренер: Селико Хорхе
Бомбардиры внутри турнира
Альянса Петролера
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emerson Batalla
|4
|1
|Jesus Figueroa
|1
|0.25
|Royscer Colpa
|1
|0.25
Универсидад Католика Кито
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Исмаэль
|4
|1
|John Cifuentes
|2
|0.5
Карточки
Альянса Петролера
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ever Meza
|2
|0
|Франко Педро
|1
|0
|Leonardo Saldana
|1
|0
|Ранхель Микаэль
|1
|0
|Marlon Torres
|1
|0
|Ruben Manjarres
|1
|0
Универсидад Католика Кито
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грильо Фаусто
|2
|0
|Facundo Martin Martinez
|1
|0
|Вальесилья Эксон
|1
|0
|Joshue Quinonez
|1
|0
|Layan Loor
|1
|0
Результаты матчей
Альянса Петролера
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Универсидад Католика Кито
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
0
Альянса Петролера
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Универсидад Католика Кито
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Альянса Петролера
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Универсидад Католика Кито
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
5
0
Голы по времени матча
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
25%
2
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Пропущено
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
29%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Альянса Петролера
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Альянса Петролера - Хагуарес де Кордова 2:1 Агилас Дорадас - Альянса Петролера 4:0 Альянса Петролера - Ла Экидад 0:3 Крузейро - Альянса Петролера 3:3
Патриотас Бояка - Альянса Петролера 0:0 Альянса Петролера - Унион Ла-Калера 0:1 Альянса Петролера - Депортес Толима 0:2 Онсе Кальдас - Альянса Петролера 1:0 Альянса Петролера - Депортиво Пасто 1:1 Америка де Кали - Альянса Петролера 2:0 Альянса Петролера - Америка де Кали 2:1 Альянса Петролера - Индепендиенте Санта-Фе 0:1 Форталеса Сипакира - Альянса Петролера 1:2 Альянса Петролера - Индепендьенте Медельин 2:0 Бояка Чико - Альянса Петролера 1:0 Альянса Петролера - Депортиво Перейра 1:2 Энвигадо - Альянса Петролера 1:2 Альянса Петролера - Хуниор 0:1 Мильонариос - Альянса Петролера 1:1 Альянса Петролера - Депортиво Кали 3:3
Универсидад Католика Кито
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Имбабура - Универсидад Католика Кито 2:2 Универсидад Католика Кито - Индепендьенте дель Валле 2:2 Унион Ла-Калера - Универсидад Католика Кито 0:1 Дельфин - Универсидад Католика Кито 0:2
Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Универсидад Католика Кито - Оренсе 5:1 Универсидад Католика Кито - Депортиво Куэнка 3:3 Либертад Лоха - Универсидад Католика Кито 0:1 Текнико Университарио - Универсидад Католика Кито 0:3 Универсидад Католика Кито - Эль-Насьональ Кито 3:0 Универсидад Католика Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Мушук Руна - Универсидад Католика Кито 0:2 Универсидад Католика Кито - Кумбайа 1:0 Универсидад Католика Кито - Либертад Лоха 0:0 ЛДУ Кито - Универсидад Католика Кито 1:0 Эмелек - Универсидад Католика Кито 2:1 Универсидад Католика Кито - Дельфин 2:2 Депортиво Куэнка - Универсидад Католика Кито 2:3 Универсидад Католика Кито - Гуаласео 0:0 Оренсе - Универсидад Католика Кито 1:2
Результаты матчей
Альянса Петролера
Универсидад Католика Кито
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 100%
Точный счет
3:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Альянса Петролера
Универсидад Католика Кито
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
13
22
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|3.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|4.
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|4.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|4
|Альянса Петролера
|Emerson Batalla
|4
|Метрополитанос
|Charlis Ortiz
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|3
|Расинг Монтевидео
|Tomas Lupi
|3
|Форталеза Сеара
|Эскобар Гонсало
|1 1
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 1
|Спортиво Триниденсе
|Cesar Benitez
|2
|Унион Ла-Калера
|Nicolas Ferreyra
|2
|Универсидад Католика Кито
|Грильо Фаусто
|2