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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 3.
Альянса Петролера
1:3
Конец матча
Универсидад Католика Кито
0'
1:0
8' Гол
Emerson Batalla
22' Желтая карточка
Ever Meza
29' Желтая карточка
Франко Педро
38' Желтая карточка
Вальесилья Эксон
45' Желтая карточка
Layan Loor
50' Желтая карточка
Грильо Фаусто
1:1
56' Гол в свои ворота
Франко Педро
1:2
68' Гол
John Cifuentes
1:3
78' Гол
Диас Исмаэль
90'+4
30
Pier
Luigi
Grazziani
2
Efrain
Navarro
5
Франко
Педро
3
Jesus
Figueroa
16
Leonardo
Saldana
7
Jair
Castillo
23
Ever
Meza
21
Ruben
Manjarres
27
Emerson
Batalla
9
Ранхель
Микаэль
26
Mayer
Gil
22
Ромо
Рафаэль
29
Gregori
Anangono
15
Вальесилья
Эксон
37
Грильо
Фаусто
18
Layan
Loor
10
Facundo
Martin
Martinez
4
Kevin
Minda
7
Aron
Rodriguez
21
Luciano
Nieto
30
Диас
Исмаэль
9
Фахардо
Хосе
Альянса Петролера
Универсидад Католика Кито

Бомбардиры внутри турнира

Альянса Петролера
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emerson Batalla 4 1
Jesus Figueroa 1 0.25
Royscer Colpa 1 0.25
Универсидад Католика Кито
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Исмаэль 4 1
John Cifuentes 2 0.5

Карточки

Альянса Петролера
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ever Meza 2 0
Франко Педро 1 0
Leonardo Saldana 1 0
Ранхель Микаэль 1 0
Marlon Torres 1 0
Ruben Manjarres 1 0
Универсидад Католика Кито
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грильо Фаусто 2 0
Facundo Martin Martinez 1 0
Вальесилья Эксон 1 0
Joshue Quinonez 1 0
Layan Loor 1 0

Результаты матчей

Альянса Петролера
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Универсидад Католика Кито
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
0
Альянса Петролера
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Универсидад Католика Кито
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Альянса Петролера
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Универсидад Католика Кито
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
0

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
25%
2
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
29%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Альянса Петролера
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Альянса Петролера - Хагуарес де Кордова 2:1 Агилас Дорадас - Альянса Петролера 4:0 Альянса Петролера - Ла Экидад 0:3 Крузейро - Альянса Петролера 3:3
Патриотас Бояка - Альянса Петролера 0:0 Альянса Петролера - Унион Ла-Калера 0:1 Альянса Петролера - Депортес Толима 0:2 Онсе Кальдас - Альянса Петролера 1:0 Альянса Петролера - Депортиво Пасто 1:1 Америка де Кали - Альянса Петролера 2:0 Альянса Петролера - Америка де Кали 2:1 Альянса Петролера - Индепендиенте Санта-Фе 0:1 Форталеса Сипакира - Альянса Петролера 1:2 Альянса Петролера - Индепендьенте Медельин 2:0 Бояка Чико - Альянса Петролера 1:0 Альянса Петролера - Депортиво Перейра 1:2 Энвигадо - Альянса Петролера 1:2 Альянса Петролера - Хуниор 0:1 Мильонариос - Альянса Петролера 1:1 Альянса Петролера - Депортиво Кали 3:3
Универсидад Католика Кито
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Имбабура - Универсидад Католика Кито 2:2 Универсидад Католика Кито - Индепендьенте дель Валле 2:2 Унион Ла-Калера - Универсидад Католика Кито 0:1 Дельфин - Универсидад Католика Кито 0:2
Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Универсидад Католика Кито - Оренсе 5:1 Универсидад Католика Кито - Депортиво Куэнка 3:3 Либертад Лоха - Универсидад Католика Кито 0:1 Текнико Университарио - Универсидад Католика Кито 0:3 Универсидад Католика Кито - Эль-Насьональ Кито 3:0 Универсидад Католика Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Мушук Руна - Универсидад Католика Кито 0:2 Универсидад Католика Кито - Кумбайа 1:0 Универсидад Католика Кито - Либертад Лоха 0:0 ЛДУ Кито - Универсидад Католика Кито 1:0 Эмелек - Универсидад Католика Кито 2:1 Универсидад Католика Кито - Дельфин 2:2 Депортиво Куэнка - Универсидад Католика Кито 2:3 Универсидад Католика Кито - Гуаласео 0:0 Оренсе - Универсидад Католика Кито 1:2

Результаты матчей

Альянса Петролера
Универсидад Католика Кито

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Альянса Петролера
Универсидад Католика Кито

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
2
2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Универсидад Католика Кито
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Унион Ла-Калера
 3 1 1 1 1 - 1 4
3.
Крузейро
 3 0 3 0 3 - 3 3
4.
Альянса Петролера
 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крузейро
 1 0 1 0 3 - 3 1
2.
Универсидад Католика Кито
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Унион Ла-Калера
 2 0 1 1 0 - 1 1
4.
Альянса Петролера
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Универсидад Католика Кито
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Унион Ла-Калера
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Крузейро
 2 0 2 0 0 - 0 2
4.
Альянса Петролера
 1 0 1 0 3 - 3 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 4
Альянса Петролера Emerson Batalla 4
Метрополитанос Charlis Ortiz 3
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 3
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 3
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 1
Спортиво Триниденсе Cesar Benitez 2
Унион Ла-Калера Nicolas Ferreyra 2
Универсидад Католика Кито Грильо Фаусто 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Грильо Фаусто получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Layan Loor уходит с поля. Диас Мауро выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Layan Loor получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Вальесилья Эксон получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Франко Педро получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Ever Meza получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Jair Castillo сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О Л - Эмерсон Баталла бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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