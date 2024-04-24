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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 3.
Хуниор
1:1
Перерыв
ЛДУ Кито
0'
1:0
12' Пенальти
Бакка Карлос
21' Желтая карточка
Howell Mena
21' Желтая карточка
Эстрада Микаэль
1:1
45' Пенальти
Alex Arce

Ход матча

12'
Бакка Карлос
1:0
21'
Howell Mena
 
21'
 
Эстрада Микаэль
29'
 
Эступинан Луис
Lisandro Alzugaray
45'
1:1
Alex Arce
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хуниор
Ничья
ЛДУ Кито
2.70
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4.50
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7.73
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
77
Меле
Сантьяго
21
Walmer
Pacheco
2
Howell
Mena
28
Jermein
Pena
12
Фуэнтес
Габриэль
6
Didier
Moreno
24
Кантильо
Виктор
99
Jose
Enamorado
8
Чара
Йимми
20
Кайседо
Дейбер
70
Бакка
Карлос
22
Домингес
Александер
14
Abel
Mathias
Platero
Hernandez
III
4
Ад
Рикардо
6
Facundo
Rodriguez2
33
Киньонес
Лионель
9
Lisandro
Alzugaray
18
Lucas
Piovi
15
Вильямиль
Габриэль
26
Хулио
Джоян
19
Alex
Arce
11
Эстрада
Микаэль
Хуниор
4-2-3-1
ЛДУ Кито
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Хуниор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакка Карлос 3 (2) 1
Кайседо Дейбер 1 0.33
Фуэнтес Габриэль 1 0.33
ЛДУ Кито
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lisandro Alzugaray 1 0.33
Киньонес Лионель 1 0.33
Alex Arce 1 (1) 0.33

Карточки

Хуниор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Walmer Pacheco 1 0
Кайседо Дейбер 1 0
Omar Albornoz 1 0
Brayan Ceballos 1 0
Howell Mena 1 0
ЛДУ Кито
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Себастьян 1 0
Эстрада Микаэль 1 0
Хулио Джоян 1 0
Facundo Rodriguez2 1 0
Вильямиль Габриэль 1 0
Ангуло Марко 1 0

Результаты матчей

Хуниор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ЛДУ Кито
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Хуниор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ЛДУ Кито
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Хуниор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
ЛДУ Кито
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хуниор
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хуниор - Онсе Кальдас 1:0 Мильонариос - Хуниор 3:2 Хуниор - Энвигадо 1:1 Хуниор - Университарио Депортес Лима 1:1
Америка де Кали - Хуниор 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Хуниор - Ла Экидад 1:0 Патриотас Бояка - Хуниор 1:0 Хуниор - Хагуарес де Кордова 3:1 Агилас Дорадас - Хуниор 0:2 Хуниор - Атлетико Насьональ 0:0 Депортиво Перейра - Хуниор 3:3 Индепендиенте Санта-Фе - Хуниор 3:0 Хуниор - Депортес Толима 0:1 Форталеса Сипакира - Хуниор 2:0 Хуниор - Депортиво Пасто 2:0 Альянса Петролера - Хуниор 0:1 Хуниор - Индепендьенте Медельин 3:0 Бояка Чико - Хуниор 2:2 Мильонариос - Хуниор 2:0
ЛДУ Кито
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Оренсе - ЛДУ Кито 1:0 ЛДУ Кито - Дельфин 2:1 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Эль-Насьональ Кито - ЛДУ Кито 1:2
Университарио Депортес Лима - ЛДУ Кито 2:1 ЛДУ Кито - Имбабура 5:0 ЛДУ Кито - Аукас 1:2 Кумбайа - ЛДУ Кито 1:3 ЛДУ Кито - Макара 2:1 Флуминенсе - ЛДУ Кито 2:0 ЛДУ Кито - Флуминенсе 1:0 ЛДУ Кито - Универсидад Католика Сантьяго 2:0 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 1:1 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 0:0 ЛДУ Кито - Мушук Руна 3:1 Кумбайа - ЛДУ Кито 1:2 Либертад Лоха - ЛДУ Кито 0:2 Текнико Университарио - ЛДУ Кито 0:2 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 2:0 ЛДУ Кито - Универсидад Католика Кито 1:0

Результаты матчей

Хуниор
ЛДУ Кито

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Хуниор
ЛДУ Кито

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хуниор
 1:1 3 1 2 0 5 - 3 5
2.
Университарио Депортес Лима
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
ЛДУ Кито
 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛДУ Кито
 1:1 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Университарио Депортес Лима
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Хуниор
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хуниор
 1:1 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Университарио Депортес Лима
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
ЛДУ Кито
 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 4
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 1
Гремио Вильясанти Матиас 1 1
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 1
Палестино Ivan Roman 1 1
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Хуниор
Ничья
ЛДУ Кито
2.70
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