Тур: 3.
0'
1:0
12' ПенальтиБакка Карлос
21' Желтая карточкаHowell Mena
21' Желтая карточкаЭстрада Микаэль
1:1
45' ПенальтиAlex Arce
61' Желтая карточкаХулио Джоян
1:1
80' Не забитый пенальтиLuis Gonzalez I
80' Желтая карточкаБакка Карлос
90' Желтая карточкаAlex Arce
90' Желтая карточкаJermein Pena
90'+7
Ход матча
12'
1:0
21'
21'
45'
1:1
61'
80'
1:1
80'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
28
Jermein
Pena
70
Бакка
Карлос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Jermein PenaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Бакка КарлосНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Перес МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Рейес Артуро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Lucas PioviПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Хулио ДжоянПолузащитник
-
19 Alex ArceНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
12 Ethan Minda
-
Главный тренер: Josep Alcacer
Бомбардиры внутри турнира
Хуниор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакка Карлос
|3 (2)
|1
|Кайседо Дейбер
|1
|0.33
|Фуэнтес Габриэль
|1
|0.33
ЛДУ Кито
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lisandro Alzugaray
|1
|0.33
|Киньонес Лионель
|1
|0.33
|Alex Arce
|1 (1)
|0.33
Карточки
Хуниор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакка Карлос
|1
|0
|Walmer Pacheco
|1
|0
|Кайседо Дейбер
|1
|0
|Omar Albornoz
|1
|0
|Brayan Ceballos
|1
|0
|Jermein Pena
|1
|0
|Howell Mena
|1
|0
ЛДУ Кито
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хулио Джоян
|2
|0
|Гонсалес Себастьян
|1
|0
|Эстрада Микаэль
|1
|0
|Facundo Rodriguez2
|1
|0
|Вильямиль Габриэль
|1
|0
|Ангуло Марко
|1
|0
|Alex Arce
|1
|0
Результаты матчей
Хуниор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
ЛДУ Кито
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Хуниор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ЛДУ Кито
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Хуниор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
ЛДУ Кито
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
5 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
40%
1
33%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хуниор
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хуниор - Онсе Кальдас 1:0 Мильонариос - Хуниор 3:2 Хуниор - Энвигадо 1:1 Хуниор - Университарио Депортес Лима 1:1
Америка де Кали - Хуниор 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Хуниор - Ла Экидад 1:0 Патриотас Бояка - Хуниор 1:0 Хуниор - Хагуарес де Кордова 3:1 Агилас Дорадас - Хуниор 0:2 Хуниор - Атлетико Насьональ 0:0 Депортиво Перейра - Хуниор 3:3 Индепендиенте Санта-Фе - Хуниор 3:0 Хуниор - Депортес Толима 0:1 Форталеса Сипакира - Хуниор 2:0 Хуниор - Депортиво Пасто 2:0 Альянса Петролера - Хуниор 0:1 Хуниор - Индепендьенте Медельин 3:0 Бояка Чико - Хуниор 2:2 Мильонариос - Хуниор 2:0
ЛДУ Кито
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Оренсе - ЛДУ Кито 1:0 ЛДУ Кито - Дельфин 2:1 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Эль-Насьональ Кито - ЛДУ Кито 1:2
Университарио Депортес Лима - ЛДУ Кито 2:1 ЛДУ Кито - Имбабура 5:0 ЛДУ Кито - Аукас 1:2 Кумбайа - ЛДУ Кито 1:3 ЛДУ Кито - Макара 2:1 Флуминенсе - ЛДУ Кито 2:0 ЛДУ Кито - Флуминенсе 1:0 ЛДУ Кито - Универсидад Католика Сантьяго 2:0 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 1:1 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 0:0 ЛДУ Кито - Мушук Руна 3:1 Кумбайа - ЛДУ Кито 1:2 Либертад Лоха - ЛДУ Кито 0:2 Текнико Университарио - ЛДУ Кито 0:2 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 2:0 ЛДУ Кито - Универсидад Католика Кито 1:0
Результаты матчей
Хуниор
ЛДУ Кито
Точный счет
1:1
2 раза 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Хуниор
ЛДУ Кито
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|8
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|4
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|3
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 1
|Гремио
|Вильясанти Матиас
|1 1
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 1
|Палестино
|Ivan Roman
|1 1