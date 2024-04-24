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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Йокогама Ф-Маринос
3:2
Доп. время (2 тайм)
Ульсан Хёндэ
0'
1:0
13' Гол
Уэнака Асахи
2:0
21' Гол
Лопес Андерсон
3:0
30' Гол
Уэнака Асахи
3:1
35' Гол
Матеус де Салес
39' Красная карточка
Камидзима Такуми
3:2
42' Пенальти
Боянич Дарьян

Ход матча

13'
Уэнака Асахи
(Нам Тхэ-Хи)
1:0
21'
Лопес Андерсон
(Ян III)
2:0
30'
Уэнака Асахи
(Нам Тхэ-Хи)
3:0
34'
 
Боянич Дарьян
Ли Джи-Сон
35'
3:1
Матеус де Салес
(Ли Дон-Ген)
39'
Камидзима Такуми
 
42'
3:2
Боянич Дарьян
46'
Ямане Рику
Нам Тхэ-Хи
 
46'
Дуду
Элбер Жозе
 
62'
Като Рен
Уэнака Асахи
 
70'
 
Ли Чхон-Ен
Ли Дон-Ген
70'
 
Адам Мартин
Чжу Мин Кю
81'
Мидзунума Кота
Сакакибара Кейго
 
81'
Мияичи Рио
Ян
 
82'
 
Ким Мин-У
Ум Вон-Сан
82'
 
Ко Сын-Бом
Матеус де Салес
95'
 
Джакобе Кельвин
Людвигсон Густав
105'
Амано Дзюн
Нагато Кацуя
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 12
  • 4 Удары в створ 12
  • 4 Угловые 12
  • 2 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогнозы 114
Йокогама Ф-Маринос 71.9% (82)
X 20.2% (23)
Ульсан Хёндэ 7.9% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Йокогама Ф-Маринос
Ничья
Ульсан Хёндэ
2.20
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Попп
Уильям
27
Мацубара
Кен
15
Камидзима
Такуми
4
Хатанака
Синносукэ
2
Нагато
Кацуя
35
Сакакибара
Кейго
20
Ян
III
29
Нам
Тхэ-Хи
14
Уэнака
Асахи
7
Элбер
Жозе
11
Лопес
Андерсон
21
Хён-У
Чо
66
Соль
Ен
У
20
Сок
Хо
Хван
19
Ким
Ён
Гвон
13
Ли
Мен-Чжэ
24
Ли
Джи-Сон
95
Матеус
де
Салес
14
Ли
Дон-Ген
17
Людвигсон
Густав
11
Ум
Вон-Сан
18
Чжу
Мин
Кю
Йокогама Ф-Маринос
4-1-4-1
Ульсан Хёндэ
4-4-2

История личных встреч

Йокогама Ф-Маринос
Ульсан Хёндэ

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧА
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Йокогама Ф-Маринос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Андерсон 6 (1) 0.5
Элбер Жозе 3 0.25
Ян III 3 0.25
Мидзунума Кота 2 0.17
Уэнака Асахи 2 0.17
Сугимото Кенью 1 0.08
Мияичи Рио 1 0.08
Нисимура Такума 1 0.08
Ватанабэ Кота 1 0.08
Мураками Юхи 1 0.08
Нам Тхэ-Хи 0 0
Юсио Кайна 0 0
Дуду VII 0 0
Иноуэ Кента 0 0
Ямане Рику 0 0
Ульсан Хёндэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адам Мартин 5 (1) 0.42
Людвигсон Густав 3 0.25
Чжу Мин Кю 3 (1) 0.25
Ли Мен-Чжэ 2 0.17
Соль Ен У 2 0.17
Эсака Атару 1 0.08
Ли Дон-Ген 1 0.08
Чжон Сын-Хен 1 0.08
Боянич Дарьян 1 (1) 0.08
Матеус де Салес 1 0.08
Ким Чжи-Хен 1 0.08
Казаишвили Валерий 0 0
Ум Вон-Сан 0 0

Карточки

Йокогама Ф-Маринос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мацубара Кен 2 1
Камидзима Такуми 2 1
Нагато Кацуя 1 1
Кида Такуя 2 0
Лопес Андерсон 1 0
Дуду VII 1 0
Амано Дзюн 1 0
Ватанабэ Кота 1 0
Юсио Кайна 1 0
Taiki Watanabe 1 0
Мураками Юхи 1 0
Ульсан Хёндэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тхэ-Хван Ким II 2 1
Чжон Сын-Хен 3 0
Ким Ён Гвон 2 0
Ли Джи-Сон 2 0
Чжу Мин Кю 2 0
Ли Мен-Чжэ 1 0
Хён-У Чо 1 0
Ко Сын-Бом 1 0
Ли Дон-Ген 1 0
See-Young Jang 1 0

Результаты матчей

Йокогама Ф-Маринос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Ульсан Хёндэ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
2
Йокогама Ф-Маринос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Ульсан Хёндэ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

7
13
Йокогама Ф-Маринос
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Ульсан Хёндэ
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

10
15

Голы по времени матча

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
9%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
2
33%
61-75
1
9%
2
33%
76-90
1
9%
0
0%
91-120

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
3
43%
76-90

Забито

8
13
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
13%
2
15%
1-15
3
38%
3
23%
16-30
1
13%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
1
8%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

19
19
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
2
11%
3
16%
1-15
4
21%
4
21%
16-30
4
21%
4
21%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
4
21%
4
21%
61-75
3
16%
3
16%
76-90
1
5%
0
0%
91-120

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
3
30%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
3
30%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Йокогама Ф-Маринос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ульсан Хёндэ - Йокогама Ф-Маринос 1:0 Йокогама Ф-Маринос - Сенан Бельмаре 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Гамба Осака 2:0 Виссел Кобе - Йокогама Ф-Маринос 1:2
Йокогама Ф-Маринос - Кавасаки Фронтале 0:0 Нагоя Грампус - Йокогама Ф-Маринос 2:1 Киото Санга - Йокогама Ф-Маринос 2:3 Йокогама Ф-Маринос - Шаньдун Тайшань 1:0 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Ависпа Фукуока 0:1 Токио Верди - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Бангкок Юнайтед 1:0 Бангкок Юнайтед - Йокогама Ф-Маринос 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Шаньдун Тайшань 3:0 Киото Санга - Йокогама Ф-Маринос 3:1 Инчхон Юнайтед - Йокогама Ф-Маринос 2:1 Йокогама Ф-Маринос - Альбирекс Ниигата 0:0 Йокогама Ф-Маринос - Серезо Осака 2:0 Кайя - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Ависпа Фукуока - Йокогама Ф-Маринос 0:4
Ульсан Хёндэ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ульсан Хёндэ - Йокогама Ф-Маринос 1:0 Ульсан Хёндэ - Канвон 4:0 Ульсан Хёндэ - Сувон Сити 3:0 Тэджон Ситизен - Ульсан Хёндэ 2:0
Чонбук Моторс - Ульсан Хёндэ 2:2 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 3:3 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Кимчхон Санму - Ульсан Хёндэ 2:3 Чонбук Моторс - Ульсан Хёндэ 1:1 Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 1:0 Вентфорет Кофу - Ульсан Хёндэ 1:2 Ульсан Хёндэ - Вентфорет Кофу 3:0 Ульсан Хёндэ - Кавасаки Фронтале 2:2 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Бангкок Гласс - Ульсан Хёндэ 1:3 Инчхон Юнайтед - Ульсан Хёндэ 3:1 Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 3:2 Джохор Дарул Такзим - Ульсан Хёндэ 2:1 Ульсан Хёндэ - Тэгу 2:0 Ульсан Хёндэ - Джохор Дарул Такзим 3:1

Результаты матчей

Йокогама Ф-Маринос
Ульсан Хёндэ

Точный счет

1:0
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
2:4
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Йокогама Ф-Маринос
Ульсан Хёндэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
2
2
3
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
1
6
5
1.5
6
5
2
9
2.5
4
7
1/8 финала
3 Чонбук Моторс
1 Пхохан Стилерс
5 Ульсан Хёндэ
1 Вентфорет Кофу
6 Шаньдун Тайшань
5 Кавасаки Фронтале
2 Бангкок Юнайтед
3 Йокогама Ф-Маринос
1 Насаф
2 Аль-Айн
0 Аль-Фейха
3 Аль-Наср Эр-Рияд
2 Сепахан
6 Аль-Хиляль Эр-Рияд
1 Навбахор
2 Аль-Иттихад Джидда
1/4 финала
1 Чонбук Моторс
2 Ульсан Хёндэ
1 Шаньдун Тайшань
3 Йокогама Ф-Маринос
7 Аль-Айн
5 Аль-Наср Эр-Рияд
4 Аль-Хиляль Эр-Рияд
0 Аль-Иттихад Джидда
1/2 финала
1 Ульсан Хёндэ
0 Йокогама Ф-Маринос
5 Аль-Айн
4 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аль-Айн Рахими Суфиане 11 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 8 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 8 (2)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Давсари Салем 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ухань Три Таунс Гао Чжуньи 1 3
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Аль-Наср Эр-Рияд Брозович Марсело 4
Аль-Айн Мохаммед Бандар 4
Аль-Айн Аль-Балуши Мохаммед 4
Весь список
  • Дополнительное время
  • Угловой
    108'
    От угла поля пошел навес во вратарскую "Йокогамы", где мяч достался Поппу.
  • Травма, повреждение
    107'
    Ко Сын-Бом получил небольшое повреждение в борьбе в чужой штрафной, но смог самостоятельно подняться.
  • Второй тайм начался
    106'
    Начался второй овертайм!
  • Перерыв
    Перерыв!
  • 105'
    Кельвин аккуратно навесил в центр штрафной, где Адам выиграл верховое единоборство, но пробил слишком слабо.
  • Дополнительное время
    105'
    Одна минута добавлена к первому овертайму.
  • Замена
    104'
    Замена в составе "Йокогамы": Вместо Нагато на поле вышел Амано.
  • 103'
    Лопес из последних сил рванул в атаку, сместился на левый фланг, но был вынужден расстаться с мячом.
  • 102'
    Боянич поймал мяч на отскоке и сразу пробил по воротам - намного выше цели.
  • 101'
    Мацубара сыграл головой в своей штрафной площади и перевел мяч на угловой удар.
  • 100'
    Кельвин оказался на ударной позиции, убрал финтом защитника и зарядил в дальний угол, но мяч свалился у него с ноги.
  • 99'
     Мидзунума зацепился за мяч в чужой штрафной площади, но не смог выполнить точный пас партнеру. 
  • 98'
    Долго футболисты "Ульсана" катали мяч на чужой половине поля, но Ким Ён Гвон сделал неточную передачу, подарив мяч сопернику.
  • 96'
    Впервые за тайм хозяева добрались до чужих ворот, но Мидзунума ошибся в передаче.
  • Замена
    95'
    Замена в составе "Ульсана": Вместо Людвигсон на поле вышел Джакобе Кельвин.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      И снова гости кружат над штрафной площадью "Йокогамы", но ничего не могут придумать.
    • Угловой
      93'
      Хорошая подача пошла на ближнюю штангу, где Ли Чхон-Ен смог пробить головой, но мяч угодил в сетку с внешней стороны.
    • 92'
       Ли Мен-Чжэ с фланга загрузил мяч в центр чужой штрафной, но защитники сняли вверх.
    • Первый тайм начался
      91'
      Начался первый дополнительный тайм!
    • Второй тайм
    • Перерыв
      Перерыв!
    • 90'
      Боянич выполнил хороший кросс от правой бровки, а Адам с линии вратарской пробил головой, но мяч прошел мимо цели. 
    • 90'
      Мацубара смог отобрать мяч у соперника рядом со своим угловым флажком, сыграв чисто. Но футболист "Ульсана" недоволен, что не был зафиксирован фол.
    • 90'
      Боянич увидел партнера в чужой штрафной и покатил ему на ход низом, но передача оказалась очень сильной.
    • 90'
      Адам совершил очередную попытку удара по воротам, но попал в голкипера. 
    • 90'
      11 - 19 — статистика ударов по воротам в пользу гостей.
    • 90'
      Пошел заброс на дальнюю штангу ворот "Йокогамы", где Адам не смог дотянуться до мяча. 
    • Дополнительное время
      90'
      Семь минут добавлено ко второму тайму.
    • Опасный момент
      89'
      Ли Чхон-Ен остался совершенно один на дальней штанге, но не смог подстроиться под мяч, чтобы отправить его в сетку!
    • Штанга
      88'
      Штанга! С левого фланга пошел прострел в штрафную площадь "Йокогамы", где Ким Мин-У тянулся к мячу и пробил в штангу!
    • 87'
      Адам с дальней дистанции мощно зарядил по воротам "Йокогамы" - мимо цели.
    • 86'
      Людвигсон выше всех выпрыгнул в чужой штрафной и пробил головой в дальний угол, но мяч прошел рядом со штангой! 
    • Угловой
      85'
      Два угловых подряд разыграли гости, но в обоих эпизодах "Йокогама" справилась. 
    • 84'
      "Ульсан" продолжает наседать на штрафную площадь хозяев, но мяч редко доходит до голкипера. 
    • Замена
      83'
      Замены в составе "Ульсана": Вместо Ум Вон-Сан и Матеуса на поле вышли Ким Мин-У и Ко Сын-Бом.
    • Замена
      82'
      Замена в составе "Йокогамы": Вместо Яна на поле вышел Мияичи.
    • Замена
      81'
      Замена в составе "Йокогамы": Вместо Сакакибара на поле вышел Мидзунума.
    • 79'
      "Ульсан" очень много владеет мячом, но все происходит слишком медленно, поэтому гости не так часто угрожают воротам соперника. 
    • 78'
      Ум Вон-Сан пытался уйти на фланге от Нагато, но защитник "Йокогамы" не пустил соперника в свою штрафную площадь. 
    • 77'
      Боянич мощно зарядил из-за пределов штрафной площади, но защитник встал на пути мяча.
    • 76'
      Хозяева немного отодвинули игру от своих ворот за счет прессинга, но мяч продолжает находиться под контролем "Ульсана". 
    • Офсайд
      75'
       Ум Вон-Сан забрался в офсайд после очередного затянувшегося розыгрыша мяча "Ульсаном".
    • 73'
      Людвигсон покатил Ли Мен-Чжэ на линию штрафной площади, с которой защитник сразу же пульнул в ворота, но попал в соперника.
    • 72'
      Длинный заброс Ким Ён Гвон выполнил в сторону Адама, но тот не смог зацепиться за мяч в штрафной площади "Йокогамы". 
    • 71'
      "Йокогама" окончательно села в свою штрафную площадь и пытается сохранить свое преимущество. 
    • Замена
      70'
      Замена в составе "Ульсана": Вместо Чжу Мин Кю на поле вышел Адам.
    • Замена
      69'
      Замена в составе "Ульсана": Вместо Ли Дон-Ген на поле вышел Ли Чхон-Ен.
    • 68'
      Боянич навесил в центр чужой штрафной, где Ли Дон-Ген пробил головой, но не попал в створ.
    • 67'
      Сразу два момента организовали игроки "Ульсана", но оба удара принял на себя голкипер хозяев.
    • Видеоповтор
      65'
      Арбитры на VAR подтвердили решение коллег в поле. Гол "Йокогамы" не засчитан.
    • Видеоповтор
      64'
      VAR вмешивается в эпизод. Возможно, гол был чистым.
    • Офсайд
      63'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! Нагато сделал хорошую верховую передачу на дальнюю штангу, где его партнер головой вонзил мяч в сетку, но боковой зафиксировал офсайд. 
    • Замена
      62'
      Замена в составе "Йокогамы": Вместо Уэнаки на поле вышел Като.
    • 61'
      А вот уже хозяева попытались впервые за долгое время провести позиционную атаку, но быстро потеряли мяч.
    • 60'
      Долго гости катали мяч на правом фланге, после чего Ли Дон-Ген загрузил на дальнюю штангу, но сфера покинула пределы поля.
    • 59'
      49 - 51 — владение мячом в процентном соотношении в пользу "Ульсана". 
    • 57'
      Две попытки удара совершили игроки "Ульсана", но оба раза их выстрелы были заблокированы. 
    • Опасный момент
      56'
      А вот сейчас очень хорошо разыграли гости! Боянич классной передачей вывел Ли Дон-Гена на пустые ворота, но тот не смог переиграть вратаря!
    • 55'
      "Ульсан" уверенно держит мяч на чужой половине поля, но в последние минуты хозяева надежно действуют в обороне.
    • 54'
      Соль пошел в дриблинг, но не смог обыграть нескольких соперников, однако умудрился сохранить мяч для своей команды. 
    • Угловой
      53'
      Боянич от угла поля покатил мяч на линию штрафной площади, где Матеус в касание пробил по воротам, но не попал в створ!
    • Офсайд
      51'
      Нет гола! Положение вне игры фиксирует арбитр. Людвигсон был в офсайде и закрывал обзор арбитру, как посчитали судьи.
    • Видеоповтор
      50'
      Арбитр идет смотреть видеоповтор. 
    • Видеоповтор
      49'
      Пауза возникает в игре. Есть подозрения на положение вне игры.
    • 48'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:3!!! Боянич!!!
      Соль Ен У несколько раз накрутил соперников в чужой штрафной площади, после чего покатил под удар Бояничу, а тот в касание отправил мяч в сетку!
    • Замена
      47'
      Замены в составе "Йокогамы": Вместо Элбера и  Нам Тхэ-Хи на поле вышли Дуду и Ямане.
    • Второй тайм начался
      46'
      Начался второй тайм!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв!
    • 45'
      Людвигсон пошел в обыгрыш на нескольких соперников, но потерял игровой снаряд.
    • Угловой
      45'
      Серия угловых у ворот "Йокогамы". Однако пока не получается у гостей снова реализовать стандарт или хотя бы довести дело до удара.
    • 45'
      Два в одного сейчас убежали гости, но Нагато в подкате смог перехватить передачу на пустой угол ворот!
    • Угловой
      45'
      Ли Дон-Ген выполнил хороший навес, но ни у кого из игроков "Ульсана" не получилось зацепиться за мяч в чужой штрафной.
    • 45'
       Людвигсон вошел с мячом в чужую штрафную, но не смог переиграть ближайшего защитника. 
    • Штанга
      45'
      Перекладина! Ли Дон-Ген зарядил из-за пределов штрафной площади - Попп не дотянулся до мяча, но тот попал в каркас ворот!
    • Дополнительное время
      45'
      Семь минут добавлено к первому тайму.
    • 44'
      Людвигсон прострелил с левого фланга на ближнюю штангу, но там не позволили пробить нападающему "Ульсана". 
    • 43'
      Потрясающий первый тайм продемонстрировали команды! После резвого старта "Йокогаме" будет очень тяжело во втором тайме.
    • Пенальти
      42'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:2!!! Боянич!!!
      Вышедший на замену Боянич легко разложил вратаря по разным углам и сократил отставание в счете от хозяев!
    • Желтая карточка
      40'
      Желтой карточкой награжден кто-то из тренерского штаба "Йокогамы" за разговоры. 
    • Красная карточка
      39'
      Камидзима получил красную карточку за фол в своей штрафной площади!
    • Пенальти!
      38'
      Пенальти в ворота "Йокогамы"! Ум Вон-Сан убирал мяч под себя, но мяч угодил в руку Камидзиме, который в подкате пытался выбить снаряд у соперника.  
    • 37'
      Ян увидел свободного Уэнаку, который после передачи подработал мяч и сразу пробил в дальний угол, но снаряд прошел мимо цели.
    • Описание гола
      36'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:1!!! Матеус!!!
      Классная подача пошла на ближнюю штангу ворот "Йокогамы", где Матеус отклеился от соперников и головой вонзил мяч в ближний угол ворот!
    • 35'
       Ум Вон-Сан с правого фланга прострелил в чужую штрафную и заработал угловой удар для "Ульсана".
    • Замена
      33'
      Замена в составе "Ульсана": Вместо Ли Джи-Сон на поле вышел Боянич.
    • Угловой
      31'
      Гости неплохо разыграли угловой удар, но не смогли довести дело до удара по чужим воротам.
    • 2 гола - дубль!
      30'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! Уэнака!!!
      Уэнака получил мяч на подходе к чужой штрафной, сделал несколько шагов и закрутил мяч под перекладину! Никакого сопротивления со стороны гостей! Даже голкипер не прыгнул за мячом.
    • Фол, нарушение
      29'
      Чжу Мин Кю затылком попал в нос Мацубаре. Прилично досталось капитану "Йокогамы", но все же он обошелся без медицинской помощи.
    • 28'
      Уэнака покатил в центр штрафной на Лопеса, который сделал скидку под удар Элберу, а тот зарядил в касание, но совсем чуть-чуть не попал в створ!
    • 27'
      Снова Элбер с левой бровки угрожал воротам соперника, но на этот раз передача пошла низом. Однако и данный пас был перехвачен. 
    • 25'
      Элбер навесил от левой бровки во вратарскую "Ульсана", где Хён-У Чо сыграл на выходе и забрал сферу.
    • 24'
      Снова хозяева забрали мяч под свой контроль и активно идут в атаку за третьим мячом.
    • 23'
       Ли Джи-Сон очень красивую передачу выполнил на Ли Дон-Гена, но тот уже совершил открывание в другую сторону.
    • 22'
      Быстрый ответ пытались организовать гости, но у Людвигсона не получилось сделать точную передачу на ход партнеру.
    • Описание гола
      21'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Лопес!!!
      Ян увидел свободный коридор и покатил между линиями на Лопеса, который первым касанием обработал мяч, а вторым - с линии штрафной отправил мяч под самую штангу!
    • 19'
      Ян зафинтился на своей половине поля и едва не потерял игровой снаряд, но все же смог выбраться из эпизода.
    • 18'
      В быструю атаку убежали футболисты "Ульсана", которая завершилась неточной передачей  Ли Дон-Гена.
    • Опасный момент
      17'
      Мацубара решил пульнуть из-за пределов в штрафной в ближний от себя угол, и голкипер гостей с большим трудом потащил мяч!
    • Травма, повреждение
      16'
      Уэнака пострадал в одном из эпизодов. Требуется помощь медиков игроку "Йокогамы".
    • Опасный момент
      15'
      МОМЕНТ! Второй мяч сейчас мог влететь в сетку ворот "Ульсана"! Уэнака сделал классный пас под удар Сакакибаре, который по красивой траектории отправлял мяч под перекладину, но круглый приземлился на сетку с внешней стороны ворот.
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Уэнака!!!
      Ян с фланга сделал передачу в центр, где Нам не смог обработать мяч, но стоявшие рядом с ним защитники помешали сыграть друг другу, а Уэнака подхватил игровой снаряд и отправил его в дальний угол!
    • 12'
      Неплохая передача внутрь штрафной была выполнена на ход Уэнаке, но защитники "Ульсана" не позволили ему добраться до мяча. 
    • 11'
      Ян с правого фланга пытался прострелить вдоль ворот, но передача была перехвачена.
    • Фол, нарушение
      10'
      Ли Джи-Сон немного прихватил соперника за футболку, но этого оказалось достаточного для назначения штрафного удара.
    • Угловой
      9'
      Подачу с углового выполнили хозяева поля, но защитники "Ульсана" легко разобрались в эпизоде.
    • 8'
      Игрок "Йокогамы" завалился на газон в чужой штрафной площади, но арбитр не увидел никакого нарушения правил.
    • 7'
      Победитель данной пары сыграет в финале с клубом "Аль-Айн", который к удивлению для многих, выбил из турнира "Аль-Хиляль".
    • 6'
      Ли покатил внутрь штрафной на Людвигсона, который красиво развернулся, но запутался в своих ногах и потерял мяч.
    • Фол, нарушение
      5'
      Сакакибара грубо сыграл против соперника, ударив того коленом в спину. Но арбитр не стал показывать желтую карточку. 
    • 4'
      Напомним, в первом матче "Ульсан" обыграл соперника на своем поле со счетом 1:0.
    • 3'
      Гости пытались провести атаку по правому флангу, но заброс оказался слишком сильным, поэтому мяч покинул пределы поля.
    • 2'
      Хозяева поля сразу рванули вперед, но "Ульсан" без проблем прервал атаку соперника.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • Дополнительное время
    • 107'
      Первая половина дополнительного времени закончена.
    • 106'
      Второй тайм дополнительного времени начался
    • 105'
      Нагато Кацуя уходит с поля. Амано Дзюн выходит вместо него
    • 95'
      Людвигсон Густав уходит с поля. Джакобе Кельвин выходит вместо него
    • 91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • 91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Г О О О О Л - Боянич Дарьян из команды Ульсан Хёндэ забивает с точки!
    • 39'
      УДАЛЕНИЕ! - Камидзима Такуми увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 35'
      Г О О О О Л - Матеус де Салес бьет в цель!
    • 35'
      Ли Дон-Ген сделал результативную передачу.
    • 34'
      Ли Джи-Сон уходит с поля. Боянич Дарьян выходит вместо него
    • 30'
      Нам Тхэ-Хи сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Уэнака Асахи бьет в цель!
    • 21'
      Ян III сделал результативную передачу.
    • 21'
      Г О О О О Л - Лопес Андерсон бьет в цель!
    • 13'
      Нам Тхэ-Хи сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Уэнака Асахи бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • 56 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Йокогама Ф-Маринос 3:2 Ульсан Хёндэ

    Исход игры
    Йокогама Ф-Маринос
    71.9% (82)
    Ничья
    20.2% (23)
    Ульсан Хёндэ
    7.9% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.38% (56)
    Меньше
    48.62% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    69.72% (76)
    Нет
    30.28% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Йокогама Ф-Маринос
    40.4% (46)
    1:0 Йокогама Ф-Маринос
    18.4% (21)
    1:1 Ничья
    17.5% (20)
    2:0 Йокогама Ф-Маринос
    7% (8)
    1:2 Ульсан Хёндэ
    5.3% (6)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    3:1 Йокогама Ф-Маринос
    1.8% (2)
    0:1 Ульсан Хёндэ
    1.8% (2)
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    Йокогама Ф-Маринос
    Ульсан Хёндэ
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