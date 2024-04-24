3:2
Доп. время (2 тайм)
0'
1:0
13' ГолУэнака Асахи
2:0
21' ГолЛопес Андерсон
3:0
30' ГолУэнака Асахи
3:1
35' ГолМатеус де Салес
39' Красная карточкаКамидзима Такуми
3:2
42' ПенальтиБоянич Дарьян
Ход матча
13'
1:0
21'
2:0
30'
3:0
35'
3:1
39'
42'
3:2
46'
46'
62'
70'
81'
82'
105'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 12
-
4 Удары в створ 12
-
4 Угловые 12
-
2 Офсайды 3
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
42
Попп
Уильям
27
Мацубара
Кен
20
Ян
III
29
Нам
Тхэ-Хи
14
Уэнака
Асахи
21
Хён-У
Чо
66
Соль
Ен
У
20
Сок
Хо
Хван
19
Ким
Ён
Гвон
13
Ли
Мен-Чжэ
24
Ли
Джи-Сон
14
Ли
Дон-Ген
11
Ум
Вон-Сан
18
Чжу
Мин
Кю
- Основной состав
-
42 Попп УильямВратарь
-
27 Мацубара КенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ЯнПолузащитник
-
29 Нам Тхэ-ХиПолузащитник
-
14 Уэнака АсахиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Юсио КайнаЗащитник
-
17 Иноуэ КентаЗащитник
-
24 Като ХиджириЗащитник
-
5 ДудуЗащитник
-
40 Амано ДзюнПолузащитник
-
28 Ямане РикуПолузащитник
-
36 Мураками ЮхиНападающий
-
23 Мияичи РиоНападающий
- Нападающий
-
16 Като Рен
-
Главный тренер: Кьюэлл Харри
- Основной состав
-
21 Хён-У ЧоВратарь
-
66 Соль Ен УЗащитник
-
20 Сок Хо ХванЗащитник
-
19 Ким Ён ГвонЗащитник
-
13 Ли Мен-ЧжэЗащитник
-
24 Ли Джи-СонПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ли Дон-ГенПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ум Вон-СанНападающий
-
18 Чжу Мин КюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Ким Мин-УПолузащитник
-
22 Ким Мин-ХёкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Ким Чжи-ХенНападающий
-
73 Юн Ил-ЛокНападающий
- Нападающий
-
31 Эсака АтаруНападающий
-
27 Ли Чхон-ЕнНападающий
-
-
Главный тренер: Хон Мён Бо
История личных встреч
Йокогама Ф-Маринос
Ульсан Хёндэ
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Йокогама Ф-Маринос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Андерсон
|6 (1)
|0.5
|Элбер Жозе
|3
|0.25
|Ян III
|3
|0.25
|Мидзунума Кота
|2
|0.17
|Уэнака Асахи
|2
|0.17
|Сугимото Кенью
|1
|0.08
|Мияичи Рио
|1
|0.08
|Нисимура Такума
|1
|0.08
|Ватанабэ Кота
|1
|0.08
|Мураками Юхи
|1
|0.08
|Нам Тхэ-Хи
|0
|0
|Юсио Кайна
|0
|0
|Дуду VII
|0
|0
|Иноуэ Кента
|0
|0
|Ямане Рику
|0
|0
Ульсан Хёндэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адам Мартин
|5 (1)
|0.42
|Людвигсон Густав
|3
|0.25
|Чжу Мин Кю
|3 (1)
|0.25
|Ли Мен-Чжэ
|2
|0.17
|Соль Ен У
|2
|0.17
|Эсака Атару
|1
|0.08
|Ли Дон-Ген
|1
|0.08
|Чжон Сын-Хен
|1
|0.08
|Боянич Дарьян
|1 (1)
|0.08
|Матеус де Салес
|1
|0.08
|Ким Чжи-Хен
|1
|0.08
|Казаишвили Валерий
|0
|0
|Ум Вон-Сан
|0
|0
Карточки
Йокогама Ф-Маринос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мацубара Кен
|2
|1
|Камидзима Такуми
|2
|1
|Нагато Кацуя
|1
|1
|Кида Такуя
|2
|0
|Лопес Андерсон
|1
|0
|Дуду VII
|1
|0
|Амано Дзюн
|1
|0
|Ватанабэ Кота
|1
|0
|Юсио Кайна
|1
|0
|Taiki Watanabe
|1
|0
|Мураками Юхи
|1
|0
Ульсан Хёндэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тхэ-Хван Ким II
|2
|1
|Чжон Сын-Хен
|3
|0
|Ким Ён Гвон
|2
|0
|Ли Джи-Сон
|2
|0
|Чжу Мин Кю
|2
|0
|Ли Мен-Чжэ
|1
|0
|Хён-У Чо
|1
|0
|Ко Сын-Бом
|1
|0
|Ли Дон-Ген
|1
|0
|See-Young Jang
|1
|0
Результаты матчей
Йокогама Ф-Маринос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Ульсан Хёндэ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
2
Йокогама Ф-Маринос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Ульсан Хёндэ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
7
13
Йокогама Ф-Маринос
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Ульсан Хёндэ
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
10
15
Голы по времени матча
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
9%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
2
33%
61-75
1
9%
2
33%
76-90
1
9%
0
0%
91-120
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
3
43%
76-90
Забито
8
13
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
13%
2
15%
1-15
3
38%
3
23%
16-30
1
13%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
1
8%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
19
19
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
2
11%
3
16%
1-15
4
21%
4
21%
16-30
4
21%
4
21%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
4
21%
4
21%
61-75
3
16%
3
16%
76-90
1
5%
0
0%
91-120
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
3
30%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
3
30%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Йокогама Ф-Маринос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ульсан Хёндэ - Йокогама Ф-Маринос 1:0 Йокогама Ф-Маринос - Сенан Бельмаре 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Гамба Осака 2:0 Виссел Кобе - Йокогама Ф-Маринос 1:2
Йокогама Ф-Маринос - Кавасаки Фронтале 0:0 Нагоя Грампус - Йокогама Ф-Маринос 2:1 Киото Санга - Йокогама Ф-Маринос 2:3 Йокогама Ф-Маринос - Шаньдун Тайшань 1:0 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Ависпа Фукуока 0:1 Токио Верди - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Бангкок Юнайтед 1:0 Бангкок Юнайтед - Йокогама Ф-Маринос 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Шаньдун Тайшань 3:0 Киото Санга - Йокогама Ф-Маринос 3:1 Инчхон Юнайтед - Йокогама Ф-Маринос 2:1 Йокогама Ф-Маринос - Альбирекс Ниигата 0:0 Йокогама Ф-Маринос - Серезо Осака 2:0 Кайя - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Ависпа Фукуока - Йокогама Ф-Маринос 0:4
Ульсан Хёндэ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ульсан Хёндэ - Йокогама Ф-Маринос 1:0 Ульсан Хёндэ - Канвон 4:0 Ульсан Хёндэ - Сувон Сити 3:0 Тэджон Ситизен - Ульсан Хёндэ 2:0
Чонбук Моторс - Ульсан Хёндэ 2:2 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 3:3 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Кимчхон Санму - Ульсан Хёндэ 2:3 Чонбук Моторс - Ульсан Хёндэ 1:1 Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 1:0 Вентфорет Кофу - Ульсан Хёндэ 1:2 Ульсан Хёндэ - Вентфорет Кофу 3:0 Ульсан Хёндэ - Кавасаки Фронтале 2:2 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Бангкок Гласс - Ульсан Хёндэ 1:3 Инчхон Юнайтед - Ульсан Хёндэ 3:1 Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 3:2 Джохор Дарул Такзим - Ульсан Хёндэ 2:1 Ульсан Хёндэ - Тэгу 2:0 Ульсан Хёндэ - Джохор Дарул Такзим 3:1
Результаты матчей
Йокогама Ф-Маринос
Ульсан Хёндэ
Точный счет
1:0
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
2:4
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Йокогама Ф-Маринос
Ульсан Хёндэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
23
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
33
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
101
65
65
29
47
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Аль-Айн
|Рахими Суфиане
|11 (2)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|8 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|8 (2)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Давсари Салем
|6 (1)
|Ухань Три Таунс
|Гао Чжуньи
|1 3
|Аль-Шарджа
|Маджид Рашид
|1 3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Брозович Марсело
|4
|Аль-Айн
|Мохаммед Бандар
|4
|Аль-Айн
|Аль-Балуши Мохаммед
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Йокогама Ф-Маринос 3:2 Ульсан Хёндэ
Исход игры
Йокогама Ф-Маринос
71.9% (82)
Ничья
20.2% (23)
Ульсан Хёндэ
7.9% (9)
Тотал 2.5
Больше
51.38% (56)
Меньше
48.62% (53)
Обе команды забьют
Да
69.72% (76)
Нет
30.28% (33)
Популярный счёт
2:1 Йокогама Ф-Маринос
40.4% (46)
1:0 Йокогама Ф-Маринос
18.4% (21)
1:1 Ничья
17.5% (20)
2:0 Йокогама Ф-Маринос
7% (8)
1:2 Ульсан Хёндэ
5.3% (6)
0:0 Ничья
1.8% (2)
3:1 Йокогама Ф-Маринос
1.8% (2)
0:1 Ульсан Хёндэ
1.8% (2)
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