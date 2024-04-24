Замена в составе "Йокогамы": Вместо Нагато на поле вышел Амано.

Кельвин аккуратно навесил в центр штрафной, где Адам выиграл верховое единоборство, но пробил слишком слабо.

Ко Сын-Бом получил небольшое повреждение в борьбе в чужой штрафной, но смог самостоятельно подняться.

От угла поля пошел навес во вратарскую "Йокогамы", где мяч достался Поппу.

Замена в составе "Ульсана": Вместо Людвигсон на поле вышел Джакобе Кельвин.

Впервые за тайм хозяева добрались до чужих ворот, но Мидзунума ошибся в передаче.

Долго футболисты "Ульсана" катали мяч на чужой половине поля, но Ким Ён Гвон сделал неточную передачу, подарив мяч сопернику.

Мидзунума зацепился за мяч в чужой штрафной площади, но не смог выполнить точный пас партнеру.

Кельвин оказался на ударной позиции, убрал финтом защитника и зарядил в дальний угол, но мяч свалился у него с ноги.

Мацубара сыграл головой в своей штрафной площади и перевел мяч на угловой удар.

Боянич поймал мяч на отскоке и сразу пробил по воротам - намного выше цели.

Лопес из последних сил рванул в атаку, сместился на левый фланг, но был вынужден расстаться с мячом.

Ли Мен-Чжэ с фланга загрузил мяч в центр чужой штрафной, но защитники сняли вверх.

Хорошая подача пошла на ближнюю штангу, где Ли Чхон-Ен смог пробить головой, но мяч угодил в сетку с внешней стороны.

И снова гости кружат над штрафной площадью "Йокогамы", но ничего не могут придумать.

11 - 19 — статистика ударов по воротам в пользу гостей.

Адам совершил очередную попытку удара по воротам, но попал в голкипера.

Боянич увидел партнера в чужой штрафной и покатил ему на ход низом, но передача оказалась очень сильной.

Мацубара смог отобрать мяч у соперника рядом со своим угловым флажком, сыграв чисто. Но футболист "Ульсана" недоволен, что не был зафиксирован фол.

Боянич выполнил хороший кросс от правой бровки, а Адам с линии вратарской пробил головой, но мяч прошел мимо цели.

Замены в составе "Йокогамы": Вместо Элбера и Нам Тхэ-Хи на поле вышли Дуду и Ямане.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:3!!! Боянич!!! Соль Ен У несколько раз накрутил соперников в чужой штрафной площади, после чего покатил под удар Бояничу, а тот в касание отправил мяч в сетку!

Пауза возникает в игре. Есть подозрения на положение вне игры.

Нет гола! Положение вне игры фиксирует арбитр. Людвигсон был в офсайде и закрывал обзор арбитру, как посчитали судьи.

Боянич от угла поля покатил мяч на линию штрафной площади, где Матеус в касание пробил по воротам, но не попал в створ!

Соль пошел в дриблинг, но не смог обыграть нескольких соперников, однако умудрился сохранить мяч для своей команды.

"Ульсан" уверенно держит мяч на чужой половине поля, но в последние минуты хозяева надежно действуют в обороне.

А вот сейчас очень хорошо разыграли гости! Боянич классной передачей вывел Ли Дон-Гена на пустые ворота, но тот не смог переиграть вратаря!

Две попытки удара совершили игроки "Ульсана", но оба раза их выстрелы были заблокированы.

49 - 51 — владение мячом в процентном соотношении в пользу "Ульсана".

Долго гости катали мяч на правом фланге, после чего Ли Дон-Ген загрузил на дальнюю штангу, но сфера покинула пределы поля.

А вот уже хозяева попытались впервые за долгое время провести позиционную атаку, но быстро потеряли мяч.

Замена в составе "Йокогамы": Вместо Уэнаки на поле вышел Като.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! Нагато сделал хорошую верховую передачу на дальнюю штангу, где его партнер головой вонзил мяч в сетку, но боковой зафиксировал офсайд.

VAR вмешивается в эпизод. Возможно, гол был чистым.

Арбитры на VAR подтвердили решение коллег в поле. Гол "Йокогамы" не засчитан.

Сразу два момента организовали игроки "Ульсана", но оба удара принял на себя голкипер хозяев.

Боянич навесил в центр чужой штрафной, где Ли Дон-Ген пробил головой, но не попал в створ.

Замена в составе "Ульсана": Вместо Ли Дон-Ген на поле вышел Ли Чхон-Ен.

Замена в составе "Ульсана": Вместо Чжу Мин Кю на поле вышел Адам.

"Йокогама" окончательно села в свою штрафную площадь и пытается сохранить свое преимущество.

Длинный заброс Ким Ён Гвон выполнил в сторону Адама, но тот не смог зацепиться за мяч в штрафной площади "Йокогамы".

Людвигсон покатил Ли Мен-Чжэ на линию штрафной площади, с которой защитник сразу же пульнул в ворота, но попал в соперника.

Ум Вон-Сан забрался в офсайд после очередного затянувшегося розыгрыша мяча "Ульсаном".

Хозяева немного отодвинули игру от своих ворот за счет прессинга, но мяч продолжает находиться под контролем "Ульсана".

Боянич мощно зарядил из-за пределов штрафной площади, но защитник встал на пути мяча.

Ум Вон-Сан пытался уйти на фланге от Нагато, но защитник "Йокогамы" не пустил соперника в свою штрафную площадь.

"Ульсан" очень много владеет мячом, но все происходит слишком медленно, поэтому гости не так часто угрожают воротам соперника.

Замена в составе "Йокогамы": Вместо Сакакибара на поле вышел Мидзунума.

Замена в составе "Йокогамы": Вместо Яна на поле вышел Мияичи.

Замены в составе "Ульсана": Вместо Ум Вон-Сан и Матеуса на поле вышли Ким Мин-У и Ко Сын-Бом.

"Ульсан" продолжает наседать на штрафную площадь хозяев, но мяч редко доходит до голкипера.

Два угловых подряд разыграли гости, но в обоих эпизодах "Йокогама" справилась.

Людвигсон выше всех выпрыгнул в чужой штрафной и пробил головой в дальний угол, но мяч прошел рядом со штангой!

Адам с дальней дистанции мощно зарядил по воротам "Йокогамы" - мимо цели.

Штанга! С левого фланга пошел прострел в штрафную площадь "Йокогамы", где Ким Мин-У тянулся к мячу и пробил в штангу!

Ли Чхон-Ен остался совершенно один на дальней штанге, но не смог подстроиться под мяч, чтобы отправить его в сетку!

Пошел заброс на дальнюю штангу ворот "Йокогамы", где Адам не смог дотянуться до мяча.

Первый тайм

— Перерыв!

45' Людвигсон пошел в обыгрыш на нескольких соперников, но потерял игровой снаряд.

45' Серия угловых у ворот "Йокогамы". Однако пока не получается у гостей снова реализовать стандарт или хотя бы довести дело до удара.

45' Два в одного сейчас убежали гости, но Нагато в подкате смог перехватить передачу на пустой угол ворот!

45' Ли Дон-Ген выполнил хороший навес, но ни у кого из игроков "Ульсана" не получилось зацепиться за мяч в чужой штрафной.

45' Людвигсон вошел с мячом в чужую штрафную, но не смог переиграть ближайшего защитника.

45' Перекладина! Ли Дон-Ген зарядил из-за пределов штрафной площади - Попп не дотянулся до мяча, но тот попал в каркас ворот!

45' Семь минут добавлено к первому тайму.

44' Людвигсон прострелил с левого фланга на ближнюю штангу, но там не позволили пробить нападающему "Ульсана".

43' Потрясающий первый тайм продемонстрировали команды! После резвого старта "Йокогаме" будет очень тяжело во втором тайме.

42' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:2!!! Боянич!!!

Вышедший на замену Боянич легко разложил вратаря по разным углам и сократил отставание в счете от хозяев!

40' Желтой карточкой награжден кто-то из тренерского штаба "Йокогамы" за разговоры.

39' Камидзима получил красную карточку за фол в своей штрафной площади!

38' Пенальти в ворота "Йокогамы"! Ум Вон-Сан убирал мяч под себя, но мяч угодил в руку Камидзиме, который в подкате пытался выбить снаряд у соперника.

37' Ян увидел свободного Уэнаку, который после передачи подработал мяч и сразу пробил в дальний угол, но снаряд прошел мимо цели.

36' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:1!!! Матеус!!!

Классная подача пошла на ближнюю штангу ворот "Йокогамы", где Матеус отклеился от соперников и головой вонзил мяч в ближний угол ворот!

35' Ум Вон-Сан с правого фланга прострелил в чужую штрафную и заработал угловой удар для "Ульсана".

33' Замена в составе "Ульсана": Вместо Ли Джи-Сон на поле вышел Боянич.

31' Гости неплохо разыграли угловой удар, но не смогли довести дело до удара по чужим воротам.

30' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! Уэнака!!!

Уэнака получил мяч на подходе к чужой штрафной, сделал несколько шагов и закрутил мяч под перекладину! Никакого сопротивления со стороны гостей! Даже голкипер не прыгнул за мячом.

29' Чжу Мин Кю затылком попал в нос Мацубаре. Прилично досталось капитану "Йокогамы", но все же он обошелся без медицинской помощи.

28' Уэнака покатил в центр штрафной на Лопеса, который сделал скидку под удар Элберу, а тот зарядил в касание, но совсем чуть-чуть не попал в створ!

27' Снова Элбер с левой бровки угрожал воротам соперника, но на этот раз передача пошла низом. Однако и данный пас был перехвачен.

25' Элбер навесил от левой бровки во вратарскую "Ульсана", где Хён-У Чо сыграл на выходе и забрал сферу.

24' Снова хозяева забрали мяч под свой контроль и активно идут в атаку за третьим мячом.

23' Ли Джи-Сон очень красивую передачу выполнил на Ли Дон-Гена, но тот уже совершил открывание в другую сторону.

22' Быстрый ответ пытались организовать гости, но у Людвигсона не получилось сделать точную передачу на ход партнеру.

21' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Лопес!!!

Ян увидел свободный коридор и покатил между линиями на Лопеса, который первым касанием обработал мяч, а вторым - с линии штрафной отправил мяч под самую штангу!

19' Ян зафинтился на своей половине поля и едва не потерял игровой снаряд, но все же смог выбраться из эпизода.

18' В быструю атаку убежали футболисты "Ульсана", которая завершилась неточной передачей Ли Дон-Гена.

17' Мацубара решил пульнуть из-за пределов в штрафной в ближний от себя угол, и голкипер гостей с большим трудом потащил мяч!

16' Уэнака пострадал в одном из эпизодов. Требуется помощь медиков игроку "Йокогамы".

15' МОМЕНТ! Второй мяч сейчас мог влететь в сетку ворот "Ульсана"! Уэнака сделал классный пас под удар Сакакибаре, который по красивой траектории отправлял мяч под перекладину, но круглый приземлился на сетку с внешней стороны ворот.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Уэнака!!!

Ян с фланга сделал передачу в центр, где Нам не смог обработать мяч, но стоявшие рядом с ним защитники помешали сыграть друг другу, а Уэнака подхватил игровой снаряд и отправил его в дальний угол!

12' Неплохая передача внутрь штрафной была выполнена на ход Уэнаке, но защитники "Ульсана" не позволили ему добраться до мяча.

11' Ян с правого фланга пытался прострелить вдоль ворот, но передача была перехвачена.

10' Ли Джи-Сон немного прихватил соперника за футболку, но этого оказалось достаточного для назначения штрафного удара.

9' Подачу с углового выполнили хозяева поля, но защитники "Ульсана" легко разобрались в эпизоде.

8' Игрок "Йокогамы" завалился на газон в чужой штрафной площади, но арбитр не увидел никакого нарушения правил.

7' Победитель данной пары сыграет в финале с клубом "Аль-Айн", который к удивлению для многих, выбил из турнира "Аль-Хиляль".

6' Ли покатил внутрь штрафной на Людвигсона, который красиво развернулся, но запутался в своих ногах и потерял мяч.

5' Сакакибара грубо сыграл против соперника, ударив того коленом в спину. Но арбитр не стал показывать желтую карточку.

4' Напомним, в первом матче "Ульсан" обыграл соперника на своем поле со счетом 1:0.

3' Гости пытались провести атаку по правому флангу, но заброс оказался слишком сильным, поэтому мяч покинул пределы поля.

2' Хозяева поля сразу рванули вперед, но "Ульсан" без проблем прервал атаку соперника.