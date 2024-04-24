Тур: 6. Стадион: Центральный (Овидиу). Главный судья: Колтеску Себастьян
21
Боли
Кевин
17
Ларие
Йонуц
25
Кики
Давид
16
Айоани
Михай
15
Кристя
Юлиан
26
Оайдэ
Рэзван
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Боли КевинЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Сырбу ДанЗащитник
-
66 Гросу ДариусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Касап КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Беншаиб АминНападающий
-
34 Мушат Штефан
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
-
16 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Полузащитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
91 Omar El Sawy
-
-
Главный тренер: Богдан Лoбoнт
История личных встреч
Фарул Констанца
Рапид Бухарест
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
24 матча
29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
29.2%
54.2%
16.6%
7 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
20.8%
50%
29.2%
5 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.55
0.69
Среднее время на гол
58
130
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
0.92
1
Среднее время на гол
97
90
Всего голов
29
20
Голов в среднем за матч
1.21
0.83
Тотал матчей
2.5
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
74
108
Бомбардиры внутри турнира
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мунтяну Луис
|9
|0.26
|Ларие Йонуц
|7 (5)
|0.2
|Будеску Константин
|6 (2)
|0.17
|Ривалдиньо
|5
|0.14
|Ionut Cojocaru
|4
|0.11
|Грамени Константин
|3
|0.09
|Артян Андрей
|3
|0.09
|Вынэ Йонуц
|2
|0.06
|Дякону Роналдо
|2
|0.06
|Мазилу Адриан
|1
|0.03
|Балута Тудор
|1
|0.03
|Ганя Кристиан
|1
|0.03
|Кырнац Николае
|1
|0.03
|Крисиума Матеус
|1
|0.03
|Сали Энес
|1
|0.03
|Григорян Нарек
|0
|0
|Кики Давид
|0
|0
|Попеску Михай
|0
|0
|Боргнино Марко
|0
|0
|Кейруш Диогу
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|16 (3)
|0.46
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.17
|Папо Джейсон
|5
|0.14
|Красники Эрмал
|5
|0.14
|Ионицэ Александру II
|5
|0.14
|Петрила Клаудиу
|4
|0.11
|Бамгбойе Фуншо
|4
|0.11
|Borisav Burmaz
|4
|0.11
|Якоб Паул
|2
|0.06
|Валье Борха
|1
|0.03
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.03
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.03
|Джокович Дамьян
|1
|0.03
|Громада Якуб
|1
|0.03
|Эммерс Сиан
|1
|0.03
|Оня Рэзван
|1
|0.03
|Robert Badescu
|1
|0.03
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Стан Александру
|0
|0
|Браун Кристофер
|0
|0
|Албу Кристиан
|0
|0
|Хасани Флорент
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
|Борза Себастьян
|0
|0
|Omar El Sawy
|0
|0
Карточки
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|10
|0
|Ларие Йонуц
|7
|0
|Грамени Константин
|6
|0
|Ганя Кристиан
|4
|1
|Будеску Константин
|5
|0
|Георге Хаджи
|3
|1
|Дюссо Дамьен
|4
|0
|Артян Андрей
|4
|0
|Мунтяну Луис
|4
|0
|Маринс Густаво
|4
|0
|Кики Давид
|2
|1
|Григорян Нарек
|2
|1
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Кейруш Диогу
|3
|0
|Сырбу Дан
|3
|0
|Ривалдиньо
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Балута Тудор
|2
|0
|Ionut Cojocaru
|2
|0
|Бузбуки Александру
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Боргнино Марко
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Мазилу Адриан
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Iustin Doicaru
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оайдэ Рэзван
|7
|1
|Папо Джейсон
|7
|0
|Браун Кристофер
|5
|0
|Бамгбойе Фуншо
|5
|0
|Сэпунару Кристиан
|4
|0
|Якоб Паул
|4
|0
|Cristiano Bergodi
|4
|0
|Рахмани Альбион
|4
|0
|Громада Якуб
|3
|0
|Албу Кристиан
|3
|0
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|1
|Валье Борха
|2
|0
|Джокович Дамьян
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Айоани Михай
|2
|0
|Каржан Каталин
|2
|0
|Stefan Panoiu
|2
|0
|Борза Себастьян
|0
|1
|Григоре Драгош
|1
|0
|Стан Александру
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Сони Кевен
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Оня Рэзван
|1
|0
|Красники Эрмал
|1
|0
Результаты матчей
Фарул Констанца
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Рапид Бухарест
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
8
10
Фарул Констанца
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Рапид Бухарест
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
17
33
Фарул Констанца
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (10)
46% (16)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
40% (14)
31% (11)
Рапид Бухарест
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (9)
46% (16)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
29% (10)
43% (15)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
21
18
Упущенные победы
25
43
Голы по времени матча
Забито
25
22
12 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
22 Не забивали 23
2
8%
5
23%
1-15
6
24%
2
9%
16-30
4
16%
7
32%
31-45
4
16%
4
18%
46-60
5
20%
2
9%
61-75
4
16%
2
9%
76-90
Пропущено
18
18
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 11
3
17%
3
17%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
3
17%
5
28%
46-60
1
6%
4
22%
61-75
6
33%
3
17%
76-90
Забито
24
40
11 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 11
21 Не забивали 19
2
8%
6
15%
1-15
4
17%
3
8%
16-30
5
21%
7
18%
31-45
5
21%
5
13%
46-60
2
8%
5
13%
61-75
6
25%
14
35%
76-90
Пропущено
23
23
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
2
9%
4
17%
1-15
2
9%
2
9%
16-30
8
35%
5
22%
31-45
3
13%
6
26%
46-60
4
17%
3
13%
61-75
4
17%
3
13%
76-90
Забито
49
62
23 В 1-м тайме 30
26 Во 2-м тайме 32
19 Забивали первыми 19
8 Не забивали 7
4
8%
11
18%
1-15
10
20%
5
8%
16-30
9
18%
14
23%
31-45
9
18%
9
15%
46-60
7
14%
7
11%
61-75
10
20%
16
26%
76-90
Пропущено
41
41
20 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 23
5
12%
7
17%
1-15
5
12%
4
10%
16-30
10
24%
6
15%
31-45
6
15%
11
27%
46-60
5
12%
7
17%
61-75
10
24%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Фарул Констанца
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1
Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Сепси - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Черно Море 2:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1
Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2 Сакарьяспор - Рапид Бухарест 3:3 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2
Результаты матчей
Фарул Констанца
Рапид Бухарест
Точный счет
1:1
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 28%
4
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
5 раз 29%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 20%
0:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
3:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 40%
2
9 раз 26%
0
8 раз 23%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
9 раз 26%
2
9 раз 26%
0
8 раз 23%
3
4 раза 11%
4
4 раза 11%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фарул Констанца
Рапид Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
153
611
126
314
711
215
414
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
125
711
611
117
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
278
Больше Меньше
278
1322
1817
431
926
233
530
134
134
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|17 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|16 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (3)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|14 (8)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|11
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9