  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Колтеску Себастьян
Фарул Констанца
3:1
Конец матча
Рапид Бухарест
0'
1:0
40' Гол
Мунтяну Луис
1:1
45' Пенальти
Рахмани Альбион
47' Желтая карточка
Григоре Драгош
2:1
67' Гол
Андронаке Лука
3:1
69' Гол
Беншаиб Амин
89' Желтая карточка
Андронаке Лука
90'+5
1
Бузбуки
Александру
3
Попеску
Михай
17
Ларие
Йонуц
21
Боли
Кевин
25
Кики
Давид
8
Вынэ
Йонуц
16
Неделку
Драгош
24
Грамени
Константин
77
Дякону
Роналдо
9
Мунтяну
Луис
7
Ривалдиньо
16
Айоани
Михай
47
Браун
Кристофер
15
Кристя
Юлиан
21
Григоре
Драгош
24
Борза
Себастьян
8
Хасани
Флорент
6
Якоб
Паул
26
Оайдэ
Рэзван
77
Красники
Эрмал
9
Рахмани
Альбион
27
Петрила
Клаудиу
Фарул Констанца
Рапид Бухарест

История личных встреч

Фарул Констанца
Рапид Бухарест

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

24 матча

29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

29.2%
54.2%
16.6%
7 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

20.8%
50%
29.2%
5 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:2
С
0:0
С
3:1
С
7:2
С
1:1
С
2:1
К
0:2
С
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ЛI
2:1
ЛI
3:1
ЛI
0:0
Л2САП
0:1
Л2САП
1:0
Л2С1
0:0
Л2С1
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ДА
1:0
ДА
0:2
ДА
0:0

Голы

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.55
0.69

Среднее время на гол

58
130

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

0.92
1

Среднее время на гол

97
90

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

1.21
0.83

Тотал матчей

2.5
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

74
108

Бомбардиры внутри турнира

Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мунтяну Луис 10 0.28
Ларие Йонуц 7 (5) 0.19
Будеску Константин 6 (2) 0.17
Ривалдиньо 5 0.14
Ionut Cojocaru 4 0.11
Грамени Константин 3 0.08
Артян Андрей 3 0.08
Вынэ Йонуц 2 0.06
Дякону Роналдо 2 0.06
Мазилу Адриан 1 0.03
Ганя Кристиан 1 0.03
Балута Тудор 1 0.03
Беншаиб Амин 1 0.03
Кырнац Николае 1 0.03
Андронаке Лука 1 0.03
Крисиума Матеус 1 0.03
Сали Энес 1 0.03
Григорян Нарек 0 0
Попеску Михай 0 0
Кики Давид 0 0
Боргнино Марко 0 0
Кейруш Диогу 0 0
Вианна Фабио 0 0
Сырбу Дан 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 17 (4) 0.47
Дуганджич Марко 6 (2) 0.17
Папо Джейсон 5 0.14
Красники Эрмал 5 0.14
Ионицэ Александру II 5 0.14
Петрила Клаудиу 4 0.11
Бамгбойе Фуншо 4 0.11
Borisav Burmaz 4 0.11
Якоб Паул 2 0.06
Валье Борха 1 0.03
Оайдэ Рэзван 1 0.03
Сэпунару Кристиан 1 0.03
Джокович Дамьян 1 0.03
Громада Якуб 1 0.03
Эммерс Сиан 1 0.03
Оня Рэзван 1 0.03
Robert Badescu 1 0.03
Костаче Ионуц 0 0
Стан Александру 0 0
Браун Кристофер 0 0
Албу Кристиан 0 0
Хасани Флорент 0 0
Каржан Каталин 0 0
Борза Себастьян 0 0
Omar El Sawy 0 0

Карточки

Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Михай 10 0
Ларие Йонуц 7 0
Грамени Константин 6 0
Ганя Кристиан 4 1
Будеску Константин 5 0
Георге Хаджи 3 1
Дюссо Дамьен 4 0
Артян Андрей 4 0
Мунтяну Луис 4 0
Маринс Густаво 4 0
Кики Давид 2 1
Григорян Нарек 2 1
Вынэ Йонуц 3 0
Кейруш Диогу 3 0
Сырбу Дан 3 0
Ривалдиньо 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Балута Тудор 2 0
Ionut Cojocaru 2 0
Бузбуки Александру 1 0
Неделку Драгош 1 0
Боргнино Марко 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Андронаке Лука 1 0
Вианна Фабио 1 0
Думитраче Валенти 1 0
Мазилу Адриан 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Iustin Doicaru 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оайдэ Рэзван 7 1
Папо Джейсон 7 0
Браун Кристофер 5 0
Бамгбойе Фуншо 5 0
Сэпунару Кристиан 4 0
Якоб Паул 4 0
Cristiano Bergodi 4 0
Рахмани Альбион 4 0
Громада Якуб 3 0
Албу Кристиан 3 0
Петрила Клаудиу 3 0
Кяйт Маттиас 1 1
Григоре Драгош 2 0
Валье Борха 2 0
Джокович Дамьян 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Айоани Михай 2 0
Каржан Каталин 2 0
Stefan Panoiu 2 0
Борза Себастьян 0 1
Стан Александру 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Сони Кевен 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Оня Рэзван 1 0
Красники Эрмал 1 0

Результаты матчей

Фарул Констанца
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Рапид Бухарест
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

8
11
Фарул Констанца
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Рапид Бухарест
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

17
33
Фарул Констанца
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (10)
47% (17)
25% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
39% (14)
31% (11)
Рапид Бухарест
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (9)
47% (17)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
28% (10)
44% (16)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

22
18

Упущенные победы

25
44

Голы по времени матча

Забито

28
23
13 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 8
22 Не забивали 23
2
7%
5
22%
1-15
6
21%
2
9%
16-30
5
18%
8
35%
31-45
4
14%
4
17%
46-60
7
25%
2
9%
61-75
4
14%
2
9%
76-90

Пропущено

19
21
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 12
3
16%
3
14%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
3
16%
5
24%
46-60
1
5%
6
29%
61-75
6
32%
3
14%
76-90

Забито

24
40
11 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 11
22 Не забивали 20
2
8%
6
15%
1-15
4
17%
3
8%
16-30
5
21%
7
18%
31-45
5
21%
5
13%
46-60
2
8%
5
13%
61-75
6
25%
14
35%
76-90

Пропущено

23
23
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
2
9%
4
17%
1-15
2
9%
2
9%
16-30
8
35%
5
22%
31-45
3
13%
6
26%
46-60
4
17%
3
13%
61-75
4
17%
3
13%
76-90

Забито

52
63
24 В 1-м тайме 31
28 Во 2-м тайме 32
20 Забивали первыми 19
8 Не забивали 7
4
8%
11
17%
1-15
10
19%
5
8%
16-30
10
19%
15
24%
31-45
9
17%
9
14%
46-60
9
17%
7
11%
61-75
10
19%
16
25%
76-90

Пропущено

42
44
21 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 24
5
12%
7
16%
1-15
5
12%
4
9%
16-30
11
26%
7
16%
31-45
6
14%
11
25%
46-60
5
12%
9
20%
61-75
10
24%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Фарул Констанца
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1
Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Сепси - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Черно Море 2:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1
Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2 Сакарьяспор - Рапид Бухарест 3:3 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2

Результаты матчей

Фарул Констанца
Рапид Бухарест

Точный счет

1:1
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 28%
4
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
5 раз 28%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 19%
0:1
5 раз 14%
3:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 39%
2
9 раз 25%
0
8 раз 22%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
10 раз 28%
2
9 раз 25%
0
8 раз 22%
3
4 раза 11%
4
4 раза 11%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фарул Констанца
Рапид Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
15
3
7
11
1.5
12
6
4
14
2.5
7
11
2
16
3.5
4
14
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
13
5
7
11
1.5
6
12
1
17
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
8
0.5
Больше Меньше
28
8
14
22
1.5
18
18
5
31
2.5
9
27
2
34
3.5
5
31
1
35
4.5
1
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 1:1 36 23 9 4 62 - 32 78
2.
Университатя Крайова
 35 16 10 9 55 - 45 58
3.
ЧФР Клуж
 35 16 9 10 61 - 39 57
4.
Рапид Бухарест
 36 15 11 10 61 - 46 56
5.
Фарул Констанца
 36 15 11 10 50 - 44 56
6.
Университатя Клуж
 36 12 14 10 41 - 42 50
7.
Сепси
 1:1 36 13 10 13 49 - 42 49
8.
УТА Арад
 35 12 12 11 43 - 50 48
9.
Германнштадт
 35 11 15 9 44 - 35 48
10.
Оцелул Галац
 35 10 17 8 37 - 38 47
11.
Петролул Плоешти
 35 9 16 10 34 - 39 43
12.
Политехника Яссы
 36 8 13 15 37 - 50 37
13.
Волунтари
 36 8 12 16 41 - 57 36
14.
У Крайова 1948
 36 9 7 20 46 - 58 34
15.
Динамо Бухарест
 36 9 7 20 26 - 49 34
16.
Ботошани
 36 6 13 17 39 - 60 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 1:1 18 12 4 2 32 - 15 40
2.
Германнштадт
 18 9 8 1 30 - 13 35
3.
ЧФР Клуж
 17 10 4 3 30 - 9 34
4.
Рапид Бухарест
 18 10 2 6 38 - 25 32
5.
УТА Арад
 18 9 5 4 28 - 25 32
6.
Университатя Крайова
 17 8 5 4 26 - 20 29
7.
Сепси
 1:1 19 7 8 4 30 - 21 29
8.
Фарул Констанца
 18 7 7 4 28 - 19 28
9.
Университатя Клуж
 19 7 5 7 19 - 21 26
10.
Петролул Плоешти
 18 6 7 5 23 - 26 25
11.
Политехника Яссы
 17 5 8 4 20 - 21 23
12.
Ботошани
 18 5 8 5 22 - 23 23
13.
Оцелул Галац
 18 5 8 5 16 - 19 23
14.
Динамо Бухарест
 17 6 4 7 12 - 16 22
15.
У Крайова 1948
 17 6 3 8 30 - 30 21
16.
Волунтари
 18 4 7 7 17 - 22 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 1:1 18 11 5 2 30 - 17 38
2.
Университатя Крайова
 18 8 5 5 29 - 25 29
3.
Фарул Констанца
 18 8 4 6 22 - 25 28
4.
Оцелул Галац
 17 5 9 3 21 - 19 24
5.
Университатя Клуж
 17 5 9 3 22 - 21 24
6.
Рапид Бухарест
 18 5 9 4 23 - 21 24
7.
ЧФР Клуж
 18 6 5 7 31 - 30 23
8.
Сепси
 1:1 17 6 2 9 19 - 21 20
9.
Петролул Плоешти
 17 3 9 5 11 - 13 18
10.
Волунтари
 18 4 5 9 24 - 35 17
11.
УТА Арад
 17 3 7 7 15 - 25 16
12.
Политехника Яссы
 19 3 5 11 17 - 29 14
13.
Германнштадт
 17 2 7 8 14 - 22 13
14.
У Крайова 1948
 19 3 4 12 16 - 28 13
15.
Динамо Бухарест
 19 3 3 13 14 - 33 12
16.
Ботошани
 18 1 5 12 17 - 37 8
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 18 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 17 (4)
ФКСБ Олару Дариус 15 (4)
ЧФР Клуж Отеле Филип 14 (8)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (10)
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Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 12
ФКСБ Коман Флоринел 2 9
Университатя Крайова Банку Никусор 12
Сепси Штефэнеску Мариус 11
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Весь список
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