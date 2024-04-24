Тур: 6. Стадион: Центральный (Овидиу). Главный судья: Колтеску Себастьян
3:1
Конец матча
0'
1:0
40' ГолМунтяну Луис
1:1
45' ПенальтиРахмани Альбион
47' Желтая карточкаГригоре Драгош
2:1
67' ГолАндронаке Лука
3:1
69' ГолБеншаиб Амин
89' Желтая карточкаАндронаке Лука
90'+5
Ход матча
40'
1:0
45'
1:1
47'
67'
2:1
69'
3:1
89'
Владение мячом
17
Ларие
Йонуц
21
Боли
Кевин
25
Кики
Давид
16
Айоани
Михай
15
Кристя
Юлиан
26
Оайдэ
Рэзван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
21 Боли КевинЗащитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Сырбу ДанЗащитник
-
66 Гросу ДариусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Касап КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Беншаиб АминНападающий
-
34 Мушат Штефан
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
-
16 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Полузащитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
91 Omar El Sawy
-
-
Главный тренер: Богдан Лoбoнт
История личных встреч
Фарул Констанца
Рапид Бухарест
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
24 матча
29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
29.2%
54.2%
16.6%
7 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
20.8%
50%
29.2%
5 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.55
0.69
Среднее время на гол
58
130
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
0.92
1
Среднее время на гол
97
90
Всего голов
29
20
Голов в среднем за матч
1.21
0.83
Тотал матчей
2.5
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
74
108
Бомбардиры внутри турнира
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мунтяну Луис
|10
|0.28
|Ларие Йонуц
|7 (5)
|0.19
|Будеску Константин
|6 (2)
|0.17
|Ривалдиньо
|5
|0.14
|Ionut Cojocaru
|4
|0.11
|Грамени Константин
|3
|0.08
|Артян Андрей
|3
|0.08
|Вынэ Йонуц
|2
|0.06
|Дякону Роналдо
|2
|0.06
|Мазилу Адриан
|1
|0.03
|Ганя Кристиан
|1
|0.03
|Балута Тудор
|1
|0.03
|Беншаиб Амин
|1
|0.03
|Кырнац Николае
|1
|0.03
|Андронаке Лука
|1
|0.03
|Крисиума Матеус
|1
|0.03
|Сали Энес
|1
|0.03
|Григорян Нарек
|0
|0
|Попеску Михай
|0
|0
|Кики Давид
|0
|0
|Боргнино Марко
|0
|0
|Кейруш Диогу
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|17 (4)
|0.47
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.17
|Папо Джейсон
|5
|0.14
|Красники Эрмал
|5
|0.14
|Ионицэ Александру II
|5
|0.14
|Петрила Клаудиу
|4
|0.11
|Бамгбойе Фуншо
|4
|0.11
|Borisav Burmaz
|4
|0.11
|Якоб Паул
|2
|0.06
|Валье Борха
|1
|0.03
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.03
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.03
|Джокович Дамьян
|1
|0.03
|Громада Якуб
|1
|0.03
|Эммерс Сиан
|1
|0.03
|Оня Рэзван
|1
|0.03
|Robert Badescu
|1
|0.03
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Стан Александру
|0
|0
|Браун Кристофер
|0
|0
|Албу Кристиан
|0
|0
|Хасани Флорент
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
|Борза Себастьян
|0
|0
|Omar El Sawy
|0
|0
Карточки
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|10
|0
|Ларие Йонуц
|7
|0
|Грамени Константин
|6
|0
|Ганя Кристиан
|4
|1
|Будеску Константин
|5
|0
|Георге Хаджи
|3
|1
|Дюссо Дамьен
|4
|0
|Артян Андрей
|4
|0
|Мунтяну Луис
|4
|0
|Маринс Густаво
|4
|0
|Кики Давид
|2
|1
|Григорян Нарек
|2
|1
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Кейруш Диогу
|3
|0
|Сырбу Дан
|3
|0
|Ривалдиньо
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Балута Тудор
|2
|0
|Ionut Cojocaru
|2
|0
|Бузбуки Александру
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Боргнино Марко
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Андронаке Лука
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Мазилу Адриан
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Iustin Doicaru
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оайдэ Рэзван
|7
|1
|Папо Джейсон
|7
|0
|Браун Кристофер
|5
|0
|Бамгбойе Фуншо
|5
|0
|Сэпунару Кристиан
|4
|0
|Якоб Паул
|4
|0
|Cristiano Bergodi
|4
|0
|Рахмани Альбион
|4
|0
|Громада Якуб
|3
|0
|Албу Кристиан
|3
|0
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|1
|Григоре Драгош
|2
|0
|Валье Борха
|2
|0
|Джокович Дамьян
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Айоани Михай
|2
|0
|Каржан Каталин
|2
|0
|Stefan Panoiu
|2
|0
|Борза Себастьян
|0
|1
|Стан Александру
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Сони Кевен
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Оня Рэзван
|1
|0
|Красники Эрмал
|1
|0
Результаты матчей
Фарул Констанца
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Рапид Бухарест
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
8
11
Фарул Констанца
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Рапид Бухарест
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
17
33
Фарул Констанца
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (10)
47% (17)
25% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
39% (14)
31% (11)
Рапид Бухарест
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (9)
47% (17)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
28% (10)
44% (16)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
22
18
Упущенные победы
25
44
Голы по времени матча
Забито
28
23
13 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 8
22 Не забивали 23
2
7%
5
22%
1-15
6
21%
2
9%
16-30
5
18%
8
35%
31-45
4
14%
4
17%
46-60
7
25%
2
9%
61-75
4
14%
2
9%
76-90
Пропущено
19
21
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 12
3
16%
3
14%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
3
16%
5
24%
46-60
1
5%
6
29%
61-75
6
32%
3
14%
76-90
Забито
24
40
11 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 11
22 Не забивали 20
2
8%
6
15%
1-15
4
17%
3
8%
16-30
5
21%
7
18%
31-45
5
21%
5
13%
46-60
2
8%
5
13%
61-75
6
25%
14
35%
76-90
Пропущено
23
23
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
2
9%
4
17%
1-15
2
9%
2
9%
16-30
8
35%
5
22%
31-45
3
13%
6
26%
46-60
4
17%
3
13%
61-75
4
17%
3
13%
76-90
Забито
52
63
24 В 1-м тайме 31
28 Во 2-м тайме 32
20 Забивали первыми 19
8 Не забивали 7
4
8%
11
17%
1-15
10
19%
5
8%
16-30
10
19%
15
24%
31-45
9
17%
9
14%
46-60
9
17%
7
11%
61-75
10
19%
16
25%
76-90
Пропущено
42
44
21 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 24
5
12%
7
16%
1-15
5
12%
4
9%
16-30
11
26%
7
16%
31-45
6
14%
11
25%
46-60
5
12%
9
20%
61-75
10
24%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Фарул Констанца
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1
Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Сепси - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Черно Море 2:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1
Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2 Сакарьяспор - Рапид Бухарест 3:3 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2
Результаты матчей
Фарул Констанца
Рапид Бухарест
Точный счет
1:1
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 28%
4
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
5 раз 28%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 19%
0:1
5 раз 14%
3:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 39%
2
9 раз 25%
0
8 раз 22%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
10 раз 28%
2
9 раз 25%
0
8 раз 22%
3
4 раза 11%
4
4 раза 11%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фарул Констанца
Рапид Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
153
711
126
414
711
216
414
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
135
711
612
117
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
288
Больше Меньше
288
1422
1818
531
927
234
531
135
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|36
|23
|9
|4
|62 - 32
|78
|2.
|35
|16
|10
|9
|55 - 45
|58
|3.
|35
|16
|9
|10
|61 - 39
|57
|4.
|36
|15
|11
|10
|61 - 46
|56
|5.
|36
|15
|11
|10
|50 - 44
|56
|6.
|36
|12
|14
|10
|41 - 42
|50
|7.
|1:1
|36
|13
|10
|13
|49 - 42
|49
|8.
|35
|12
|12
|11
|43 - 50
|48
|9.
|35
|11
|15
|9
|44 - 35
|48
|10.
|35
|10
|17
|8
|37 - 38
|47
|11.
|35
|9
|16
|10
|34 - 39
|43
|12.
|36
|8
|13
|15
|37 - 50
|37
|13.
|36
|8
|12
|16
|41 - 57
|36
|14.
|36
|9
|7
|20
|46 - 58
|34
|15.
|36
|9
|7
|20
|26 - 49
|34
|16.
|36
|6
|13
|17
|39 - 60
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|18
|12
|4
|2
|32 - 15
|40
|2.
|18
|9
|8
|1
|30 - 13
|35
|3.
|17
|10
|4
|3
|30 - 9
|34
|4.
|18
|10
|2
|6
|38 - 25
|32
|5.
|18
|9
|5
|4
|28 - 25
|32
|6.
|17
|8
|5
|4
|26 - 20
|29
|7.
|1:1
|19
|7
|8
|4
|30 - 21
|29
|8.
|18
|7
|7
|4
|28 - 19
|28
|9.
|19
|7
|5
|7
|19 - 21
|26
|10.
|18
|6
|7
|5
|23 - 26
|25
|11.
|17
|5
|8
|4
|20 - 21
|23
|12.
|18
|5
|8
|5
|22 - 23
|23
|13.
|18
|5
|8
|5
|16 - 19
|23
|14.
|17
|6
|4
|7
|12 - 16
|22
|15.
|17
|6
|3
|8
|30 - 30
|21
|16.
|18
|4
|7
|7
|17 - 22
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|18
|11
|5
|2
|30 - 17
|38
|2.
|18
|8
|5
|5
|29 - 25
|29
|3.
|18
|8
|4
|6
|22 - 25
|28
|4.
|17
|5
|9
|3
|21 - 19
|24
|5.
|17
|5
|9
|3
|22 - 21
|24
|6.
|18
|5
|9
|4
|23 - 21
|24
|7.
|18
|6
|5
|7
|31 - 30
|23
|8.
|1:1
|17
|6
|2
|9
|19 - 21
|20
|9.
|17
|3
|9
|5
|11 - 13
|18
|10.
|18
|4
|5
|9
|24 - 35
|17
|11.
|17
|3
|7
|7
|15 - 25
|16
|12.
|19
|3
|5
|11
|17 - 29
|14
|13.
|17
|2
|7
|8
|14 - 22
|13
|14.
|19
|3
|4
|12
|16 - 28
|13
|15.
|19
|3
|3
|13
|14 - 33
|12
|16.
|18
|1
|5
|12
|17 - 37
|8
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|ФКСБ
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|Университатя Крайова
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|13 (10)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|11
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9