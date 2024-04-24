Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Луи Мунтяну не смог попасть в створ ударом издали

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Луи Мунтяну создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' 'Г О О О О О Л - Рахмани Альбион из команды Рапид Бухарест забивает с пенальти! Он пробил правой. Alexandru Buzbuchi был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

48' После проверки VAR судья изменил решение - Рапид Бухарест пробьет пенальти!

47' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Рапид Бухарест

46' Михай Айоани из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Вынэ Йонуц пробует нанести удар издали, но Михай Айоани держит все под контролем

45' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Г О О О О Л - Луи Мунтяну правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

39' Кики Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Ривалдиньо нанес удар головой, но Михай Айоани спокойно отбил мяч.

37' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Луи Мунтяну из команды Фарул Констанца в офсайде

31' Михай Айоани из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

31' Дякону Роналдо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Вынэ Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Григоре Драгош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Луи Мунтяну из команды Фарул Констанца разыграл угловой с правого угла.

20' Луи Мунтяну из команды Фарул Констанца разыграл угловой с левого угла.

19' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Хасани Флорент навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Рахмани Альбион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Близко! Луи Мунтяну нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

15' Луи Мунтяну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Михай Айоани из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

11' Михай Айоани из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

10' Михай Айоани взял и забрал мяч на выходе

9' Луи Мунтяну не смог попасть в створ ударом издали

9' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Бузбуки Александру взял и забрал мяч на выходе

7' Луи Мунтяну выиграл воздушное противоборство у Якоб Паул

7' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Ривалдиньо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Луи Мунтяну из команды Фарул Констанца в офсайде

2' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Идеальный солнечный день для футбола