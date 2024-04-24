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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Andrei Moroita
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ФКСБ
Лучшие коэффициенты
Сепси
Ничья
ФКСБ
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Все Коэффициенты
33
Никзули
Роланд
77
Аганович
Аднан
13
Чоботарю
Денис
4
Кечкеш
Акош
3
Штефан
Флорин
97
Варга
Роланд
21
Алими
Исник
24
Denis
Renta
7
Варга
Кевин
96
Дебелюх
Габриэл
11
Штефэнеску
Мариус
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
30
Siyabonga
Ngezana
5
Дава
Джойским
33
Радунович
Ристо
16
Ликсандру
Михай
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
10
Попеску
Октавиан
25
Балута
Александр
7
Коман
Флоринел
Сепси
ФКСБ

История личных встреч

Сепси
ФКСБ

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

22 матча

9.1%
27.3%
63.6%
2 победы 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

18.2%
40.9%
40.9%
4 победы 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

4.5%
45.5%
50%
1 победа 10 ничьих 11 побед

История матчей

С
2:1
С
1:0
С
2:5
С
3:1
С
1:2
С
1:0
С
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
Л1ГА
2:2
Л1ГА
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
Л1ГА
1:5
Л1ГА
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
Л1
2:0
Л1
0:4

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1
0.64

Среднее время на гол

90
141

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

1.64
2.09

Среднее время на гол

55
43

Всего голов

29
30

Голов в среднем за матч

1.32
1.36

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

68
66

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефэнеску Мариус 12 (3) 0.34
Шафранко Павол 5 0.14
Дебелюх Габриэл 5 (1) 0.14
Матей Космин 4 (1) 0.11
Каллаку Шерифф 4 0.11
Алими Исник 4 (1) 0.11
Аганович Аднан 3 0.09
Паун Николае 2 0.06
Чоботарю Денис 1 0.03
Штефан Флорин 1 0.03
Рондон Марио 1 0.03
Варга Кевин 1 0.03
Домашкан Виталий 1 0.03
Георге Ион 1 0.03
Бэлаша Михай 1 (1) 0.03
Варга Роланд 0 0
Ниняй Бранислав 0 0
Родригес Хонатан II 0 0
Думитреску Андрес 0 0
Отелита Богдан 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коман Флоринел 17 (3) 0.49
Олару Дариус 15 (4) 0.43
Балута Александр 5 0.14
Компаньо Андреа 4 (2) 0.11
Шут Адриан 3 0.09
Микулеску Давид 3 0.09
Дава Джойским 3 0.09
Попеску Октавиан 2 0.06
Джокович Дамьян 2 (1) 0.06
Радунович Ристо 1 0.03
Попеску Овидиу 1 0.03
Эджума Малком 1 0.03
Ликсандру Михай 1 0.03
Альхассан Баба 0 0
Кордя Андрей 0 0
Крецу Валентин 0 0
Siyabonga Ngezana 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штефэнеску Мариус 11 0
Ниняй Бранислав 10 0
Алими Исник 6 0
Штефан Флорин 5 0
Думитреску Андрес 3 1
Бэлаша Михай 4 0
Георге Ион 4 0
Отелита Богдан 4 0
Оройан Дариус 4 0
Матей Космин 2 1
Аганович Аднан 3 0
Кечкеш Акош 3 0
Домашкан Виталий 3 0
Родригес Хонатан II 3 0
Паун Николае 3 0
Варга Роланд 2 0
Франсишку Жуниор 2 0
Никзули Роланд 2 0
Чоботарю Денис 2 0
Дебелюх Габриэл 2 0
Бернд Шторк 2 0
Рондон Марио 1 0
Молдован Дину 1 0
Шафранко Павол 1 0
Liviu Ciobotariu 1 0
Davide Popsa 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коман Флоринел 9 2
Радунович Ристо 9 0
Олару Дариус 6 1
Попеску Октавиан 7 0
Шут Адриан 7 0
Крецу Валентин 5 1
Пантя Александру 5 1
Балута Александр 6 0
Попеску Овидиу 6 0
Дава Джойским 3 1
Siyabonga Ngezana 4 0
Компаньо Андреа 4 0
Ликсандру Михай 4 0
Кирикеш Влад 2 0
Эджума Малком 2 0
Тарновану Стефан 2 0
Микулеску Давид 2 0
Антви Нана 0 1
Джокович Дамьян 1 0
Влад Даниэл 1 0
Кордя Андрей 1 0
Luis Phelipe 1 0
Радаславеску Эдуард 1 0

Результаты матчей

Сепси
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
ФКСБ
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

8
6
Сепси
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
ФКСБ
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

14
29
Сепси
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (10)
49% (17)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
31% (11)
31% (11)
ФКСБ
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (11)
31% (11)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
40% (14)
26% (9)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

22
9

Упущенные победы

22
35

Голы по времени матча

Забито

27
29
11 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 12
21 Не забивали 20
3
11%
5
17%
1-15
1
4%
5
17%
16-30
7
26%
4
14%
31-45
5
19%
9
31%
46-60
4
15%
2
7%
61-75
7
26%
4
14%
76-90

Пропущено

22
16
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
5
23%
2
13%
1-15
4
18%
3
19%
16-30
4
18%
1
6%
31-45
3
14%
4
25%
46-60
4
18%
4
25%
61-75
2
9%
2
13%
76-90

Забито

19
30
10 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 14
23 Не забивали 20
3
16%
7
23%
1-15
2
11%
7
23%
16-30
5
26%
6
20%
31-45
0
0%
3
10%
46-60
3
16%
5
17%
61-75
6
32%
2
7%
76-90

Пропущено

21
17
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 11
5
24%
2
12%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
4
19%
3
18%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
6
29%
5
29%
29%
76-90

Забито

46
59
21 В 1-м тайме 34
25 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 26
9 Не забивали 5
6
13%
12
20%
1-15
3
7%
12
20%
16-30
12
26%
10
17%
31-45
5
11%
12
20%
46-60
7
15%
7
12%
61-75
13
28%
6
10%
76-90

Пропущено

43
33
24 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 7
25 Не пропускали 20
10
23%
4
12%
1-15
6
14%
6
18%
16-30
8
19%
4
12%
31-45
6
14%
6
18%
46-60
5
12%
6
18%
61-75
8
19%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сепси - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 1:1
Чиксереда М. Чук - Сепси 1:2 ФКСБ - Сепси 2:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 Сепси - Волунтари 4:0 Ботошани - Сепси 1:2 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Фарул Констанца 0:1 ФКСБ - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Сепси - Уйпешт 0:0 Сепси - Магдебург 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3
ФКСБ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1
ФКСБ - Сепси 2:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Сепси 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 4:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Германнштадт 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2

Результаты матчей

Сепси
ФКСБ

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
5 раз 29%
1:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
7 раз 20%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 43%
0
9 раз 26%
2
6 раз 17%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
12 раз 34%
2
11 раз 31%
3
6 раз 17%
0
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сепси
ФКСБ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
16
2
6
12
1.5
11
7
3
15
2.5
4
14
3
15
3.5
1
17
2
16
4.5
1
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
15
2
5
12
1.5
8
9
2
15
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
9
0.5
Больше Меньше
31
4
11
24
1.5
19
16
5
30
2.5
8
27
3
32
3.5
2
33
2
33
4.5
1
34
1
34
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 35 23 8 4 61 - 31 77
2.
Университатя Крайова
 35 16 10 9 55 - 45 58
3.
ЧФР Клуж
 35 16 9 10 61 - 39 57
4.
Рапид Бухарест
 36 15 11 10 61 - 46 56
5.
Фарул Констанца
 36 15 11 10 50 - 44 56
6.
Университатя Клуж
 36 12 14 10 41 - 42 50
7.
Сепси
 35 13 9 13 48 - 41 48
8.
УТА Арад
 35 12 12 11 43 - 50 48
9.
Германнштадт
 35 11 15 9 44 - 35 48
10.
Оцелул Галац
 35 10 17 8 37 - 38 47
11.
Петролул Плоешти
 35 9 16 10 34 - 39 43
12.
Политехника Яссы
 36 8 13 15 37 - 50 37
13.
Волунтари
 36 8 12 16 41 - 57 36
14.
У Крайова 1948
 36 9 7 20 46 - 58 34
15.
Динамо Бухарест
 36 9 7 20 26 - 49 34
16.
Ботошани
 36 6 13 17 39 - 60 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 18 12 4 2 32 - 15 40
2.
Германнштадт
 18 9 8 1 30 - 13 35
3.
ЧФР Клуж
 17 10 4 3 30 - 9 34
4.
Рапид Бухарест
 18 10 2 6 38 - 25 32
5.
УТА Арад
 18 9 5 4 28 - 25 32
6.
Университатя Крайова
 17 8 5 4 26 - 20 29
7.
Сепси
 18 7 7 4 29 - 20 28
8.
Фарул Констанца
 18 7 7 4 28 - 19 28
9.
Университатя Клуж
 19 7 5 7 19 - 21 26
10.
Петролул Плоешти
 18 6 7 5 23 - 26 25
11.
Политехника Яссы
 17 5 8 4 20 - 21 23
12.
Ботошани
 18 5 8 5 22 - 23 23
13.
Оцелул Галац
 18 5 8 5 16 - 19 23
14.
Динамо Бухарест
 17 6 4 7 12 - 16 22
15.
У Крайова 1948
 17 6 3 8 30 - 30 21
16.
Волунтари
 18 4 7 7 17 - 22 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 17 11 4 2 29 - 16 37
2.
Университатя Крайова
 18 8 5 5 29 - 25 29
3.
Фарул Констанца
 18 8 4 6 22 - 25 28
4.
Оцелул Галац
 17 5 9 3 21 - 19 24
5.
Университатя Клуж
 17 5 9 3 22 - 21 24
6.
Рапид Бухарест
 18 5 9 4 23 - 21 24
7.
ЧФР Клуж
 18 6 5 7 31 - 30 23
8.
Сепси
 17 6 2 9 19 - 21 20
9.
Петролул Плоешти
 17 3 9 5 11 - 13 18
10.
Волунтари
 18 4 5 9 24 - 35 17
11.
УТА Арад
 17 3 7 7 15 - 25 16
12.
Политехника Яссы
 19 3 5 11 17 - 29 14
13.
Германнштадт
 17 2 7 8 14 - 22 13
14.
У Крайова 1948
 19 3 4 12 16 - 28 13
15.
Динамо Бухарест
 19 3 3 13 14 - 33 12
16.
Ботошани
 18 1 5 12 17 - 37 8
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 17 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 17 (4)
ФКСБ Олару Дариус 15 (3)
ЧФР Клуж Отеле Филип 14 (8)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 12
ФКСБ Коман Флоринел 2 9
Университатя Крайова Банку Никусор 12
Сепси Штефэнеску Мариус 11
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Sepsi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сепси - ФКСБ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2024, осталось 2 минуты.

    Главный судья: Andrei Moroita

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Лучшие коэффициенты
Сепси
Ничья
ФКСБ
3.50
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3.50
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3.25
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