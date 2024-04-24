  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Andrei Moroita
Сепси
2:2
Конец матча
ФКСБ
0'
0:1
10' Гол
Коман Флоринел
1:1
22' Гол
Варга Роланд
31' Желтая карточка
Алими Исник
1:2
34' Гол
Микулеску Давид
63' Желтая карточка
Аганович Аднан
2:2
70' Гол
Штефан Флорин
86' Желтая карточка
Радунович Ристо
86' Желтая карточка
Крецу Валентин
90'+6
33
Никзули
Роланд
77
Аганович
Аднан
13
Чоботарю
Денис
4
Кечкеш
Акош
3
Штефан
Флорин
97
Варга
Роланд
21
Алими
Исник
24
Denis
Renta
7
Варга
Кевин
96
Дебелюх
Габриэл
11
Штефэнеску
Мариус
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
30
Siyabonga
Ngezana
5
Дава
Джойским
33
Радунович
Ристо
16
Ликсандру
Михай
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
10
Попеску
Октавиан
25
Балута
Александр
7
Коман
Флоринел
Сепси
ФКСБ

История личных встреч

Сепси
ФКСБ

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

22 матча

9.1%
27.3%
63.6%
2 победы 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

18.2%
40.9%
40.9%
4 победы 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

4.5%
45.5%
50%
1 победа 10 ничьих 11 побед

История матчей

С
2:1
С
1:0
С
2:5
С
3:1
С
1:2
С
1:0
С
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
Л1ГА
2:2
Л1ГА
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
Л1ГА
1:5
Л1ГА
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
Л1
2:0
Л1
0:4

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1
0.64

Среднее время на гол

90
141

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

1.64
2.09

Среднее время на гол

55
43

Всего голов

29
30

Голов в среднем за матч

1.32
1.36

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

68
66

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефэнеску Мариус 12 (3) 0.33
Шафранко Павол 5 0.14
Дебелюх Габриэл 5 (1) 0.14
Матей Космин 4 (1) 0.11
Алими Исник 4 (1) 0.11
Каллаку Шерифф 4 0.11
Аганович Аднан 3 0.08
Штефан Флорин 2 0.06
Паун Николае 2 0.06
Варга Роланд 1 0.03
Чоботарю Денис 1 0.03
Рондон Марио 1 0.03
Варга Кевин 1 0.03
Домашкан Виталий 1 0.03
Георге Ион 1 0.03
Бэлаша Михай 1 (1) 0.03
Ниняй Бранислав 0 0
Родригес Хонатан II 0 0
Думитреску Андрес 0 0
Отелита Богдан 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коман Флоринел 18 (3) 0.5
Олару Дариус 15 (4) 0.42
Балута Александр 5 0.14
Микулеску Давид 4 0.11
Компаньо Андреа 4 (2) 0.11
Шут Адриан 3 0.08
Дава Джойским 3 0.08
Попеску Октавиан 2 0.06
Джокович Дамьян 2 (1) 0.06
Радунович Ристо 1 0.03
Попеску Овидиу 1 0.03
Эджума Малком 1 0.03
Ликсандру Михай 1 0.03
Альхассан Баба 0 0
Кордя Андрей 0 0
Крецу Валентин 0 0
Siyabonga Ngezana 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штефэнеску Мариус 11 0
Ниняй Бранислав 10 0
Алими Исник 7 0
Штефан Флорин 5 0
Думитреску Андрес 3 1
Аганович Аднан 4 0
Бэлаша Михай 4 0
Георге Ион 4 0
Отелита Богдан 4 0
Оройан Дариус 4 0
Матей Космин 2 1
Кечкеш Акош 3 0
Домашкан Виталий 3 0
Родригес Хонатан II 3 0
Паун Николае 3 0
Варга Роланд 2 0
Франсишку Жуниор 2 0
Никзули Роланд 2 0
Чоботарю Денис 2 0
Дебелюх Габриэл 2 0
Бернд Шторк 2 0
Рондон Марио 1 0
Молдован Дину 1 0
Шафранко Павол 1 0
Liviu Ciobotariu 1 0
Davide Popsa 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коман Флоринел 9 2
Радунович Ристо 10 0
Крецу Валентин 6 1
Олару Дариус 6 1
Попеску Октавиан 7 0
Шут Адриан 7 0
Пантя Александру 5 1
Балута Александр 6 0
Попеску Овидиу 6 0
Дава Джойским 3 1
Siyabonga Ngezana 4 0
Компаньо Андреа 4 0
Ликсандру Михай 4 0
Кирикеш Влад 2 0
Эджума Малком 2 0
Тарновану Стефан 2 0
Микулеску Давид 2 0
Антви Нана 0 1
Джокович Дамьян 1 0
Влад Даниэл 1 0
Кордя Андрей 1 0
Luis Phelipe 1 0
Радаславеску Эдуард 1 0

Результаты матчей

Сепси
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
ФКСБ
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

10
8
Сепси
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
ФКСБ
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

14
29
Сепси
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (10)
47% (17)
25% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
31% (11)
31% (11)
ФКСБ
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (12)
31% (11)
36% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
39% (14)
28% (10)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

22
9

Упущенные победы

24
37

Голы по времени матча

Забито

29
31
12 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 13
21 Не забивали 20
3
10%
6
19%
1-15
2
7%
5
16%
16-30
7
24%
5
16%
31-45
5
17%
9
29%
29%
46-60
5
17%
2
6%
61-75
7
24%
4
13%
76-90

Пропущено

24
18
15 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
6
25%
2
11%
1-15
4
17%
4
22%
16-30
5
21%
1
6%
31-45
3
13%
4
22%
46-60
4
17%
5
28%
61-75
2
8%
2
11%
76-90

Забито

19
30
10 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 14
24 Не забивали 21
3
16%
7
23%
1-15
2
11%
7
23%
16-30
5
26%
6
20%
31-45
0
0%
3
10%
46-60
3
16%
5
17%
61-75
6
32%
2
7%
76-90

Пропущено

21
17
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 11
5
24%
2
12%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
4
19%
3
18%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
6
29%
5
29%
29%
76-90

Забито

48
61
22 В 1-м тайме 36
26 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 27
9 Не забивали 5
6
13%
13
21%
1-15
4
8%
12
20%
16-30
12
25%
11
18%
31-45
5
10%
12
20%
46-60
8
17%
7
11%
61-75
13
27%
6
10%
76-90

Пропущено

45
35
26 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 20
19 Пропускали первыми 7
26 Не пропускали 21
11
24%
4
11%
1-15
6
13%
7
20%
16-30
9
20%
4
11%
31-45
6
13%
6
17%
46-60
5
11%
7
20%
61-75
8
18%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сепси - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 1:1
Чиксереда М. Чук - Сепси 1:2 ФКСБ - Сепси 2:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 Сепси - Волунтари 4:0 Ботошани - Сепси 1:2 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Фарул Констанца 0:1 ФКСБ - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Сепси - Уйпешт 0:0 Сепси - Магдебург 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3
ФКСБ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1
ФКСБ - Сепси 2:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Сепси 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 4:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Германнштадт 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2

Результаты матчей

Сепси
ФКСБ

Точный счет

1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
5 раз 28%
2:2
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
2:2
5 раз 14%
1:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 42%
0
9 раз 25%
2
7 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
12 раз 33%
2
12 раз 33%
3
6 раз 17%
0
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сепси
ФКСБ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
16
2
7
12
1.5
11
7
3
16
2.5
4
14
3
16
3.5
1
17
2
17
4.5
1
18
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
16
2
5
12
1.5
9
9
2
15
2.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
9
0.5
Больше Меньше
32
4
12
24
1.5
20
16
5
31
2.5
8
28
3
33
3.5
2
34
2
34
4.5
1
35
1
35
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 36 23 9 4 63 - 33 78
2.
Университатя Крайова
 35 16 10 9 55 - 45 58
3.
ЧФР Клуж
 35 16 9 10 61 - 39 57
4.
Рапид Бухарест
 36 15 11 10 61 - 46 56
5.
Фарул Констанца
 36 15 11 10 50 - 44 56
6.
Университатя Клуж
 36 12 14 10 41 - 42 50
7.
Сепси
 36 13 10 13 50 - 43 49
8.
УТА Арад
 35 12 12 11 43 - 50 48
9.
Германнштадт
 35 11 15 9 44 - 35 48
10.
Оцелул Галац
 35 10 17 8 37 - 38 47
11.
Петролул Плоешти
 35 9 16 10 34 - 39 43
12.
Политехника Яссы
 36 8 13 15 37 - 50 37
13.
Волунтари
 36 8 12 16 41 - 57 36
14.
У Крайова 1948
 36 9 7 20 46 - 58 34
15.
Динамо Бухарест
 36 9 7 20 26 - 49 34
16.
Ботошани
 36 6 13 17 39 - 60 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 18 12 4 2 32 - 15 40
2.
Германнштадт
 18 9 8 1 30 - 13 35
3.
ЧФР Клуж
 17 10 4 3 30 - 9 34
4.
Рапид Бухарест
 18 10 2 6 38 - 25 32
5.
УТА Арад
 18 9 5 4 28 - 25 32
6.
Университатя Крайова
 17 8 5 4 26 - 20 29
7.
Сепси
 19 7 8 4 31 - 22 29
8.
Фарул Констанца
 18 7 7 4 28 - 19 28
9.
Университатя Клуж
 19 7 5 7 19 - 21 26
10.
Петролул Плоешти
 18 6 7 5 23 - 26 25
11.
Политехника Яссы
 17 5 8 4 20 - 21 23
12.
Ботошани
 18 5 8 5 22 - 23 23
13.
Оцелул Галац
 18 5 8 5 16 - 19 23
14.
Динамо Бухарест
 17 6 4 7 12 - 16 22
15.
У Крайова 1948
 17 6 3 8 30 - 30 21
16.
Волунтари
 18 4 7 7 17 - 22 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 18 11 5 2 31 - 18 38
2.
Университатя Крайова
 18 8 5 5 29 - 25 29
3.
Фарул Констанца
 18 8 4 6 22 - 25 28
4.
Оцелул Галац
 17 5 9 3 21 - 19 24
5.
Университатя Клуж
 17 5 9 3 22 - 21 24
6.
Рапид Бухарест
 18 5 9 4 23 - 21 24
7.
ЧФР Клуж
 18 6 5 7 31 - 30 23
8.
Сепси
 17 6 2 9 19 - 21 20
9.
Петролул Плоешти
 17 3 9 5 11 - 13 18
10.
Волунтари
 18 4 5 9 24 - 35 17
11.
УТА Арад
 17 3 7 7 15 - 25 16
12.
Политехника Яссы
 19 3 5 11 17 - 29 14
13.
Германнштадт
 17 2 7 8 14 - 22 13
14.
У Крайова 1948
 19 3 4 12 16 - 28 13
15.
Динамо Бухарест
 19 3 3 13 14 - 33 12
16.
Ботошани
 18 1 5 12 17 - 37 8
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 18 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 17 (4)
ФКСБ Олару Дариус 15 (4)
ЧФР Клуж Отеле Филип 14 (8)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 12
ФКСБ Коман Флоринел 2 9
Университатя Крайова Банку Никусор 12
Сепси Штефэнеску Мариус 11
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Сепси: 54%, ФКСБ: 46%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет ФКСБ
  • 95'
    Контроль мяча: Сепси: 54%, ФКСБ: 46%.
  • 95'
    Чоботарю Денис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Сепси пытается что-то создать.
  • 94'
    Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе
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    • 93'
      Дава Джойским выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 91'
      Флорин Штефан не смог попасть в створ ударом издали
    • 91'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 91'
      Дава Джойским из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Матч возобновлен
    • 89'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 89'
      Крецу Валентин выиграл воздушное противоборство у Габриэл Дебелюх.
    • 89'
      Контроль мяча: Сепси: 53%, ФКСБ: 47%.
    • 89'
      Сепси контролирует мяч.
    • 89'
      Оройан Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 88'
      Судья сигнализирует, что Adrian Sut из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Матей Космин
    • 88'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 88'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 88'
      Каллаку Шерифф не смог попасть в створ ударом издали
    • 86'
      Крецу Валентин получил желтую карточку от судьи
    • 86'
      Радунович Ристо наказан за толчок Габриэл Дебелюх
    • 86'
      Радунович Ристо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 86'
      Олару Дариус возвращается на поле.
    • 86'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 85'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 85'
      Матч возобновлен
    • 85'
      Ох, нехорошо это выглядит. Олару Дариус получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 84'
      Оройан Дариус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 84'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 83'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 83'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 83'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 82'
      Сепси контролирует мяч.
    • 82'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 81'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 81'
      Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 80'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 80'
      Контроль мяча: Сепси: 54%, ФКСБ: 46%.
    • 80'
      Тактическая замена. Ликсандру Михай уходит с поля и его заменяет Альхассан Баба
    • 80'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 80'
      Матей Космин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 80'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 80'
      Сепси контролирует мяч.
    • 79'
      Тарновану Стефан из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 79'
      Матей Космин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 79'
      Балута Александр ослабляет давление, выбив мяч.
    • 79'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 79'
      Дава Джойским из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 78'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 78'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 78'
      Дава Джойским ослабляет давление, выбив мяч.
    • 78'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 77'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 77'
      Контроль мяча: Сепси: 54%, ФКСБ: 46%.
    • 77'
      Крецу Валентин из команды ФКСБ заходит слишком далеко, он валит Флорин Штефан.
    • 76'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 76'
      Судья сигнализирует, что Ниняй Бранислав из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Adrian Sut
    • 76'
      Судья сигнализирует, что Каллаку Шерифф из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Олару Дариус
    • 75'
      Каллаку Шерифф наказан за толчок Adrian Sut
    • 74'
      Матч возобновлен
    • 73'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Сепси будет все-таки засчитан.
    • 73'
      Тактическая замена. Аганович Аднан уходит с поля и его заменяет Думитреску Андрес
    • 72'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Сепси.
    • 71'
      Тарновану Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 71'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 70'
      Г О О О О Л - Флорин Штефан забивает ударом с правой ноги!
    • 70'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 70'
      Контроль мяча: Сепси: 54%, ФКСБ: 46%.
    • 70'
      Сепси контролирует мяч.
    • 69'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 69'
      Сепси контролирует мяч.
    • 68'
      Сепси контролирует мяч.
    • 68'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 68'
      Siyabonga Ngezana из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 68'
      Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 67'
      Тактическая замена. Попеску Октавиан уходит с поля и его заменяет Радаславеску Эдуард
    • 67'
      Радунович Ристо успешно блокирует удар.
    • 67'
      Каллаку Шерифф нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 66'
      Сепси контролирует мяч.
    • 66'
      Siyabonga Ngezana ослабляет давление, выбив мяч.
    • 66'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 66'
      Контроль мяча: Сепси: 52%, ФКСБ: 48%.
    • 65'
      Сепси контролирует мяч.
    • 65'
      Сепси контролирует мяч.
    • 64'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 64'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 64'
      Siyabonga Ngezana выиграл воздушное противоборство у Marius Stefanescu.
    • 63'
      Олару Дариус из команды ФКСБ в офсайде
    • 63'
      Безумный фол. Аганович Аднан грубо играет против соперника. Пострадал Олару Дариус
    • 63'
      Аганович Аднан получил желтую карточку от судьи
    • 62'
      Дава Джойским из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 62'
      Оройан Дариус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 62'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 62'
      Попеску Октавиан не смог попасть в створ ударом издали
    • 61'
      ФКСБ начинает контратаку
    • 61'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 61'
      Сепси контролирует мяч.
    • 60'
      Тактическая замена. Варга Кевин уходит с поля и его заменяет Матей Космин
    • 60'
      Контроль мяча: Сепси: 50%, ФКСБ: 50%.
    • 60'
      Тактическая замена. Варга Роланд уходит с поля и его заменяет Каллаку Шерифф
    • 60'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 59'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 59'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 59'
      Сепси контролирует мяч.
    • 59'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 58'
      Сепси контролирует мяч.
    • 58'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 57'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 57'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 57'
      Судья сигнализирует, что Аганович Аднан из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Олару Дариус
    • 56'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 56'
      Ниняй Бранислав выиграл воздушное противоборство у Балута Александр.
    • 56'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 56'
      Микулеску Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 55'
      Ликсандру Михай из команды ФКСБ заходит слишком далеко, он валит Оройан Дариус.
    • 55'
      Контроль мяча: Сепси: 52%, ФКСБ: 48%.
    • 55'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 55'
      Олару Дариус из команды ФКСБ подал угловой справа.
    • 55'
      Габриэл Дебелюх успешно блокирует удар.
    • 55'
      Попеску Октавиан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 54'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 54'
      Оройан Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 53'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 53'
      Тарновану Стефан из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 53'
      Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 52'
      Siyabonga Ngezana ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 52'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 52'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 51'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      Сепси контролирует мяч.
    • 51'
      Чоботарю Денис выиграл воздушное противоборство у Микулеску Давид.
    • 50'
      Контроль мяча: Сепси: 51%, ФКСБ: 49%.
    • 50'
      Судья сигнализирует, что Варга Кевин из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Ликсандру Михай
    • 50'
      Ниняй Бранислав выиграл воздушное противоборство у Балута Александр.
    • 50'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 50'
      Дава Джойским наказан за толчок Габриэл Дебелюх
    • 49'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Сепси контролирует мяч.
    • 47'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 46'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Габриэл Дебелюх выиграл воздушное противоборство у Ликсандру Михай.
    • 46'
      Тактическая замена. Кечкеш Акош уходит с поля и его заменяет Ниняй Бранислав
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 46'
      Тактическая замена. Denis Renta уходит с поля и его заменяет Оройан Дариус
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Сепси: 51%, ФКСБ: 49%.
    • 49'
      Дава Джойским выиграл воздушное противоборство у Denis Renta.
    • 49'
      Сепси контролирует мяч.
    • 48'
      Варга Роланд оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 48'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Marius Stefanescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 47'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 47'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 46'
      Ликсандру Михай ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.
    • 45'
      Контроль мяча: Сепси: 49%, ФКСБ: 51%.
    • 45'
      Чоботарю Денис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 45'
      Siyabonga Ngezana успешно блокирует удар.
    • 45'
      Варга Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 45'
      Siyabonga Ngezana из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 44'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 44'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 44'
      Дава Джойским из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 43'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 43'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Сепси контролирует мяч.
    • 42'
      Попеску Октавиан наказан за толчок Алими Исник
    • 41'
      Хорошую попытку сделал Балута Александр. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 41'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 41'
      Судья сигнализирует, что Попеску Октавиан из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Кечкеш Акош
    • 41'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 41'
      Контроль мяча: Сепси: 49%, ФКСБ: 51%.
    • 40'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 40'
      Дава Джойским выиграл воздушное противоборство у Габриэл Дебелюх.
    • 40'
      Сепси контролирует мяч.
    • 40'
      Сепси контролирует мяч.
    • 40'
      Сепси контролирует мяч.
    • 39'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 39'
      Roland Niczuly ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 38'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 37'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 37'
      Олару Дариус выиграл воздушное противоборство у Кечкеш Акош.
    • 37'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 37'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Олару Дариус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 36'
      Аганович Аднан успешно блокирует удар.
    • 36'
      Adrian Sut нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 36'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 36'
      Контроль мяча: Сепси: 49%, ФКСБ: 51%.
    • 36'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Сепси контролирует мяч.
    • 34'
      Балута Александр сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Микулеску Давид забивает с правой ноги!
    • 34'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 34'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 34'
      Roland Niczuly ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Тарновану Стефан из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 33'
      Флорин Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 31'
      Алими Исник совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 31'
      Алими Исник из команды Сепси опасно и грубо сыграл. Adrian Sut пострадал.
    • 31'
      Алими Исник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 31'
      Чоботарю Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Сепси: 49%, ФКСБ: 51%.
    • 30'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Радунович Ристо из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Варга Роланд навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 29'
      Радунович Ристо из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Adrian Sut наказан за толчок Габриэл Дебелюх
    • 28'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 27'
      Сепси контролирует мяч.
    • 27'
      Флорин Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Контроль мяча: Сепси: 50%, ФКСБ: 50%.
    • 27'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 27'
      Варга Кевин из команды Сепси в офсайде
    • 26'
      Marius Stefanescu из команды Сепси разыграл угловой с левого угла.
    • 26'
      Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.
    • 25'
      Siyabonga Ngezana успешно блокирует удар.
    • 25'
      Габриэл Дебелюх нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 25'
      Ликсандру Михай успешно блокирует удар.
    • 25'
      Варга Роланд нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 25'
      Denis Renta навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 25'
      Siyabonga Ngezana выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 22'
      Алими Исник сделал результативную передачу.
    • 22'
      Г О О О О Л - Варга Роланд забивает с правой ноги!
    • 22'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 22'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 22'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 21'
      Хорошую попытку сделал Алими Исник. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 21'
      Шанс! Чоботарю Денис из команды Сепси пробил головой, но мимо
    • 21'
      Siyabonga Ngezana из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Судья сигнализирует, что Олару Дариус из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Алими Исник
    • 20'
      Ликсандру Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: Сепси: 42%, ФКСБ: 58%.
    • 20'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 20'
      Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 19'
      Тактическая замена. Коман Флоринел уходит с поля и его заменяет Микулеску Давид
    • 19'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 19'
      Балута Александр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 18'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 18'
      Кечкеш Акош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 18'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 17'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 17'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 16'
      Шанс! Габриэл Дебелюх из команды Сепси пробил головой, но мимо
    • 16'
      Контроль мяча: Сепси: 41%, ФКСБ: 59%.
    • 16'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Дава Джойским ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 15'
      Сепси контролирует мяч.
    • 15'
      Кечкеш Акош ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Denis Renta выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 14'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 14'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 14'
      Судья сигнализирует, что Ликсандру Михай из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Варга Роланд
    • 13'
      Матч возобновлен
    • 12'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 12'
      Хорошую попытку сделал Варга Кевин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 12'
      Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе
    • 12'
      Siyabonga Ngezana из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Сепси контролирует мяч.
    • 11'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 11'
      Алими Исник не смог попасть в створ ударом издали
    • 11'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 11'
      Контроль мяча: Сепси: 34%, ФКСБ: 66%.
    • 10'
      Олару Дариус сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Коман Флоринел забивает с правой ноги!
    • 9'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 9'
      Siyabonga Ngezana ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 8'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 8'
      Балута Александр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 7'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 7'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 7'
      Судья сигнализирует, что Denis Renta из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Олару Дариус
    • 6'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 6'
      Алими Исник не смог попасть в створ ударом издали
    • 6'
      Крецу Валентин из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Сепси: 28%, ФКСБ: 72%.
    • 5'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 5'
      Балута Александр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 4'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 4'
      Балута Александр из команды ФКСБ в офсайде
    • 4'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 3'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 3'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 3'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 2'
      Сепси начинает контратаку
    • 2'
      Чоботарю Денис из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Олару Дариус из команды ФКСБ подал угловой справа.
    • 2'
      Чоботарю Денис успешно блокирует удар.
    • 1'
      Попеску Октавиан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 1'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 1'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 1'
      Сепси контролирует мяч.
    • 1'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 1'
      ФКСБ начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Сепси 2:2 ФКСБ онлайн

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