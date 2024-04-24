Тур: 6. Стадион: Стадион Сепси. Главный судья: Andrei Moroita
0'
0:1
10' ГолКоман Флоринел
1:1
22' ГолВарга Роланд
31' Желтая карточкаАлими Исник
1:2
34' ГолМикулеску Давид
63' Желтая карточкаАганович Аднан
2:2
70' ГолШтефан Флорин
86' Желтая карточкаРадунович Ристо
86' Желтая карточкаКрецу Валентин
90'+6
Ход матча
10'
0:1
22'
1:1
31'
34'
63'
70'
2:2
86'
86'
Владение мячом
97
Варга
Роланд
21
Алими
Исник
24
Denis
Renta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Варга РоландПолузащитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
-
24 Denis RentaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Джедо ХунорВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Нападающий
-
27 Davide Popsa
-
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Антви НанаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сепси
ФКСБ
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
22 матча
9.1%
27.3%
63.6%
2 победы 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
18.2%
40.9%
40.9%
4 победы 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
4.5%
45.5%
50%
1 победа 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1
0.64
Среднее время на гол
90
141
Всего голов
18
23
Голов в среднем за матч
1.64
2.09
Среднее время на гол
55
43
Всего голов
29
30
Голов в среднем за матч
1.32
1.36
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
68
66
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|12 (3)
|0.33
|Шафранко Павол
|5
|0.14
|Дебелюх Габриэл
|5 (1)
|0.14
|Матей Космин
|4 (1)
|0.11
|Алими Исник
|4 (1)
|0.11
|Каллаку Шерифф
|4
|0.11
|Аганович Аднан
|3
|0.08
|Штефан Флорин
|2
|0.06
|Паун Николае
|2
|0.06
|Варга Роланд
|1
|0.03
|Чоботарю Денис
|1
|0.03
|Рондон Марио
|1
|0.03
|Варга Кевин
|1
|0.03
|Домашкан Виталий
|1
|0.03
|Георге Ион
|1
|0.03
|Бэлаша Михай
|1 (1)
|0.03
|Ниняй Бранислав
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
|Думитреску Андрес
|0
|0
|Отелита Богдан
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коман Флоринел
|18 (3)
|0.5
|Олару Дариус
|15 (4)
|0.42
|Балута Александр
|5
|0.14
|Микулеску Давид
|4
|0.11
|Компаньо Андреа
|4 (2)
|0.11
|Шут Адриан
|3
|0.08
|Дава Джойским
|3
|0.08
|Попеску Октавиан
|2
|0.06
|Джокович Дамьян
|2 (1)
|0.06
|Радунович Ристо
|1
|0.03
|Попеску Овидиу
|1
|0.03
|Эджума Малком
|1
|0.03
|Ликсандру Михай
|1
|0.03
|Альхассан Баба
|0
|0
|Кордя Андрей
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Siyabonga Ngezana
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штефэнеску Мариус
|11
|0
|Ниняй Бранислав
|10
|0
|Алими Исник
|7
|0
|Штефан Флорин
|5
|0
|Думитреску Андрес
|3
|1
|Аганович Аднан
|4
|0
|Бэлаша Михай
|4
|0
|Георге Ион
|4
|0
|Отелита Богдан
|4
|0
|Оройан Дариус
|4
|0
|Матей Космин
|2
|1
|Кечкеш Акош
|3
|0
|Домашкан Виталий
|3
|0
|Родригес Хонатан II
|3
|0
|Паун Николае
|3
|0
|Варга Роланд
|2
|0
|Франсишку Жуниор
|2
|0
|Никзули Роланд
|2
|0
|Чоботарю Денис
|2
|0
|Дебелюх Габриэл
|2
|0
|Бернд Шторк
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Молдован Дину
|1
|0
|Шафранко Павол
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
|Davide Popsa
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коман Флоринел
|9
|2
|Радунович Ристо
|10
|0
|Крецу Валентин
|6
|1
|Олару Дариус
|6
|1
|Попеску Октавиан
|7
|0
|Шут Адриан
|7
|0
|Пантя Александру
|5
|1
|Балута Александр
|6
|0
|Попеску Овидиу
|6
|0
|Дава Джойским
|3
|1
|Siyabonga Ngezana
|4
|0
|Компаньо Андреа
|4
|0
|Ликсандру Михай
|4
|0
|Кирикеш Влад
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Микулеску Давид
|2
|0
|Антви Нана
|0
|1
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Влад Даниэл
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Luis Phelipe
|1
|0
|Радаславеску Эдуард
|1
|0
Результаты матчей
Сепси
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
ФКСБ
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
10
8
Сепси
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
ФКСБ
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
14
29
Сепси
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (10)
47% (17)
25% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
31% (11)
31% (11)
ФКСБ
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (12)
31% (11)
36% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
39% (14)
28% (10)
Сухие победы
8
8
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
22
9
Упущенные победы
24
37
Голы по времени матча
Забито
29
31
12 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 13
21 Не забивали 20
3
10%
6
19%
1-15
2
7%
5
16%
16-30
7
24%
5
16%
31-45
5
17%
9
29%
29%
46-60
5
17%
2
6%
61-75
7
24%
4
13%
76-90
Пропущено
24
18
15 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
6
25%
2
11%
1-15
4
17%
4
22%
16-30
5
21%
1
6%
31-45
3
13%
4
22%
46-60
4
17%
5
28%
61-75
2
8%
2
11%
76-90
Забито
19
30
10 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 14
24 Не забивали 21
3
16%
7
23%
1-15
2
11%
7
23%
16-30
5
26%
6
20%
31-45
0
0%
3
10%
46-60
3
16%
5
17%
61-75
6
32%
2
7%
76-90
Пропущено
21
17
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 11
5
24%
2
12%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
4
19%
3
18%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
6
29%
5
29%
29%
76-90
Забито
48
61
22 В 1-м тайме 36
26 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 27
9 Не забивали 5
6
13%
13
21%
1-15
4
8%
12
20%
16-30
12
25%
11
18%
31-45
5
10%
12
20%
46-60
8
17%
7
11%
61-75
13
27%
6
10%
76-90
Пропущено
45
35
26 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 20
19 Пропускали первыми 7
26 Не пропускали 21
11
24%
4
11%
1-15
6
13%
7
20%
16-30
9
20%
4
11%
31-45
6
13%
6
17%
46-60
5
11%
7
20%
61-75
8
18%
7
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сепси - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 1:1
Чиксереда М. Чук - Сепси 1:2 ФКСБ - Сепси 2:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 Сепси - Волунтари 4:0 Ботошани - Сепси 1:2 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Фарул Констанца 0:1 ФКСБ - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Сепси - Уйпешт 0:0 Сепси - Магдебург 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3
ФКСБ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1
ФКСБ - Сепси 2:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Сепси 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 4:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Германнштадт 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2
Результаты матчей
Сепси
ФКСБ
Точный счет
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
5 раз 28%
2:2
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
2:2
5 раз 14%
1:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 42%
0
9 раз 25%
2
7 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
12 раз 33%
2
12 раз 33%
3
6 раз 17%
0
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сепси
ФКСБ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
162
712
117
316
414
316
117
217
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
162
512
99
215
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
279
Больше Меньше
324
1224
2016
531
828
333
234
234
135
135
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|18 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|17 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (4)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|14 (8)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|11
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9