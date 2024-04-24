Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Флорин Штефан не смог попасть в створ ударом издали

91' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Крецу Валентин выиграл воздушное противоборство у Габриэл Дебелюх.

89' Оройан Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Удар от ворот произведет ФКСБ

88' Каллаку Шерифф не смог попасть в створ ударом издали

86' Крецу Валентин получил желтую карточку от судьи

86' Радунович Ристо наказан за толчок Габриэл Дебелюх

86' Радунович Ристо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

85' Матч возобновлен

85' Ох, нехорошо это выглядит. Олару Дариус получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Оройан Дариус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

83' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Матей Космин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

78' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

77' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Каллаку Шерифф наказан за толчок Adrian Sut

74' Матч возобновлен

73' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Сепси будет все-таки засчитан.

72' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Сепси

71' Тарновану Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Г О О О О Л - Флорин Штефан забивает ударом с правой ноги!

68' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Siyabonga Ngezana выиграл воздушное противоборство у Marius Stefanescu.

63' Аганович Аднан получил желтую карточку от судьи

62' Оройан Дариус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Удар от ворот произведет Сепси

62' Попеску Октавиан не смог попасть в створ ударом издали

61' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Удар от ворот произведет ФКСБ

59' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Удар от ворот произведет ФКСБ

58' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

57' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Микулеску Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Габриэл Дебелюх успешно блокирует удар.

54' Оройан Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

51' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Дава Джойским наказан за толчок Габриэл Дебелюх

49' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

47' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет ФКСБ

46' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

46' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Габриэл Дебелюх выиграл воздушное противоборство у Ликсандру Михай