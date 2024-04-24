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  3. РОССИЯ
  4. Вторая лига А 2023-2024
Тур: 10.
Ротор
0:0
Первый тайм: 12'
Велес Москва
0'
Прогнозы 119
Ротор 83.2% (99)
X 16% (19)
Велес Москва 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ротор
Велес Москва

История личных встреч

Ротор
Велес Москва

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ВЛА
1:2
ВЛА
4:2
ВЛА
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
2.5

Среднее время на гол

67
36

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
56

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаджимурадов Рамазан 6 (3) 0.22
Арсентьев Даниил 5 0.19
Сафронов Илья 4 0.15
Зуйков Сергей 3 0.11
Магомедов Рашид 3 (1) 0.11
Никитин Алексей 2 0.07
Болов Руслан 1 0.04
Дворецков Филипп 1 0.04
Агеев Михаил 1 0.04
Лаврищев Дмитрий 1 0.04
Усанов Алексей 1 0.04
Шмаков Иван 1 0.04
Прищепа Дмитрий 1 0.04
Камлашев Даниил 1 0.04
Велес Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саркисян Геворк 6 (1) 0.22
Песиков Евгений 3 0.11
Кутепов Илья 2 0.07
Фролов Ярослав 2 0.07
Шубин Александр 1 0.04
Ивакин Ярослав 1 0.04
Котельников Иван 1 0.04
Рубанов Денис 1 0.04
Сутугин Иван 1 0.04

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велес Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макеев Евгений 0 1
Кабахидзе Владимир 0 1
Котельников Иван 0 1

Результаты матчей

Ротор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Велес Москва
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
4
Ротор
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Велес Москва
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

8
13
Ротор
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (7)
65% (17)
8% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
Велес Москва
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
12% (3)
54% (14)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
46% (12)
42% (11)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
11

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

13
17

Голы по времени матча

Забито

20
6
4 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 22
2
10%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
10%
1
17%
31-45
4
20%
2
33%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
7
35%
1
17%
76-90

Пропущено

9
22
2 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
1
11%
3
14%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
11%
5
23%
31-45
3
33%
4
18%
46-60
3
33%
4
18%
61-75
1
11%
4
18%
76-90

Забито

11
14
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
1
9%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
3
27%
3
21%
61-75
3
27%
5
36%
76-90

Пропущено

15
7
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
7%
1
14%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
3
20%
2
29%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
3
20%
3
43%
76-90

Забито

31
20
6 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 8
7 Не забивали 15
3
10%
4
20%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
10%
3
15%
31-45
7
23%
3
15%
46-60
8
26%
3
15%
61-75
10
32%
6
30%
76-90

Пропущено

24
29
10 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 15
2
8%
4
14%
1-15
4
17%
2
7%
16-30
4
17%
7
24%
31-45
4
17%
4
14%
46-60
6
25%
5
17%
61-75
4
17%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Новосибирск - Ротор 2:0 Ротор - Чайка 0:0 Ротор - Родина-2 Москва 2:0 Краснодар-2 - Ротор 3:2
Ротор - Металлург Липецк 3:0 Ротор - Муром 1:1 Велес Москва - Ротор 1:2 Ротор - Уфа 0:1 Балтика - Ротор 1:2 Ротор - Калуга 2:1 Ротор - Родина Москва 2 1:2 Ротор - Бунёдкор 2:1 Ротор - Чайка 1:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Спартак Варна - Ротор 1:1 ФДС Виста - Ротор 0:2 Ротор - Муром 3:0 Чайка - Ротор 0:1 Ротор - Спартак Кострома 2:0 Динамо Брянск - Ротор 1:1
Велес Москва
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Велес Москва - Металлург Липецк 0:2 Челябинск - Велес Москва 0:0 Велес Москва - Муром 1:0 Родина-2 Москва - Велес Москва 2:0
Уфа - Велес Москва 2:0 Чайка - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Ротор 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 1:0 Иртыш Омск - Велес Москва 0:0 Велес Москва - Калуга 1:0 Чертаново - Велес Москва 0:3 Велес Москва - Амкал 1:2 Велес Москва - Волга Ульяновск 0:0 Велес Москва - Муром 2:2 Краснодар-2 - Велес Москва 4:1 Велес Москва - Чайка 2:0 Иртыш Омск - Велес Москва 0:1 Велес Москва - Спартак Кострома 2:1 Уфа - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Динамо Брянск 2:1

Результаты матчей

Ротор
Велес Москва

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
10 раз 71%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 23%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
6 раз 23%
1:0
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
15 раз 58%
1
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ротор
Велес Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
7
5
5
9
1.5
5
7
3
11
2.5
1
11
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
4
10
3
9
1.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
11
15
8
18
1.5
6
20
3
23
2.5
1
25
1
25
3.5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 9 5 4 0 12 - 4 19
2.
Уфа
 0:0 Заявка 9 4 3 2 9 - 5 15
3.
Чайка
 0:0 Заявка 9 2 7 0 9 - 5 13
4.
Ротор
 0:0 Заявка 9 3 3 3 10 - 8 12
5.
Краснодар-2
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
6.
Муром
 Заявка 9 3 3 3 10 - 13 12
7.
Челябинск
 1:0 8 3 2 3 8 - 10 11
8.
Родина-2 Москва
 9 2 4 3 12 - 11 10
9.
Металлург Липецк
 0:1 10 2 3 5 4 - 9 9
10.
Велес Москва
 0:0 Заявка 9 1 2 6 2 - 10 5

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 9 6 2 1 11 - 3 20
2.
Машук-КМВ
 9 4 2 3 8 - 7 14
3.
Авангард Курск
 0:2 9 4 1 4 8 - 11 13
4.
Химик Дзержинск
 9 3 4 2 7 - 6 13
5.
Калуга
 2:0 8 2 5 1 9 - 7 11
6.
Текстильщик
 0:0 9 1 8 0 6 - 5 11
7.
Волга Ульяновск
 Заявка 9 2 4 3 11 - 10 10
8.
Торпедо Миасс
 0:0 9 2 4 3 9 - 10 10
9.
Иртыш Омск
 Заявка 9 1 5 3 5 - 7 8
10.
Динамо Брянск
 Заявка 8 0 3 5 4 - 12 3

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 6 4 2 0 9 - 2 14
2.
Уфа
 0:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3.
Чайка
 0:0 Заявка 5 2 3 0 6 - 2 9
4.
Ротор
 0:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 2 9
5.
Краснодар-2
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
6.
Муром
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
7.
Челябинск
 1:0 3 2 1 0 3 - 1 7
8.
Родина-2 Москва
 4 2 1 1 9 - 5 7
9.
Металлург Липецк
 0:1 6 1 3 2 2 - 4 6
10.
Велес Москва
 0:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 4 3 0 1 3 - 2 9
2.
Химик Дзержинск
 6 2 3 1 6 - 5 9
3.
Машук-КМВ
 6 2 2 2 6 - 6 8
4.
Авангард Курск
 0:2 5 2 1 2 3 - 5 7
5.
Иртыш Омск
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
6.
Текстильщик
 0:0 5 0 5 0 3 - 3 5
7.
Торпедо Миасс
 0:0 4 1 1 2 5 - 6 4
8.
Калуга
 2:0 3 0 2 1 3 - 4 2
9.
Волга Ульяновск
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
Динамо Брянск
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 3 1 2 0 3 - 2 5
2.
Уфа
 0:0 Заявка 5 1 2 2 1 - 2 5
3.
Муром
 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
4.
Краснодар-2
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
5.
Чайка
 0:0 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
6.
Челябинск
 1:0 5 1 1 3 5 - 9 4
7.
Ротор
 0:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
8.
Металлург Липецк
 0:1 4 1 0 3 2 - 5 3
9.
Родина-2 Москва
 5 0 3 2 3 - 6 3
10.
Велес Москва
 0:0 Заявка 6 0 2 4 0 - 6 2

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 5 3 2 0 8 - 1 11
2.
Калуга
 2:0 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Волга Ульяновск
 Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
4.
Машук-КМВ
 3 2 0 1 2 - 1 6
5.
Авангард Курск
 0:2 4 2 0 2 5 - 6 6
6.
Текстильщик
 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
7.
Торпедо Миасс
 0:0 5 1 3 1 4 - 4 6
8.
Химик Дзержинск
 3 1 1 1 1 - 1 4
9.
Иртыш Омск
 Заявка 4 0 3 1 1 - 2 3
10.
Динамо Брянск
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2

Топ бомбардиров
Муром Азявин Илья 14
Чайка Долгов Павел 9
Текстильщик Скворцов Алексей 9
Текстильщик Евсеев Алексей 8
Уфа Агеян Мигран 8
Весь список

Топ нарушителей
Челябинск Першин Никита 2
Авангард Курск Куприянов Никита 2
Велес Москва Макеев Евгений 1
Новосибирск Ларенц Вячеслав 1
Уфа Троянов Константин 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    12'
    Момент у "Велеса"! Чингиз Магомадов пробивал с острого угла с правого края вратарской, и Никиту Чагрову пришлось вступить в дело, отбить мяч. Вскоре угловой был у гостей на левом фланге. Разыгран был стандарт, и последовал заброс за лицевую линию.
  • Фол, нарушение
    11'
    Ярослав Крашевский нарушил правила на левой границе чужой штрафной площадки, где он поспособствовал падению на газон Чингиза Магомадова.
  • 9'
    Хоть "Велес" и идёт на последнем месте в таблице, всё равно выглядит неплохо на первых минутах матча в Волгограде. С другой стороны, может, это и не должно удивлять, поскольку московская команда желает улучшить своё турнирное положение.
  • 8'
    С подступов к штрафной "Ротора" производится удар по воротам хозяев. Плотно направлялся мяч ударом Геворка Саркисяна низом в руки Никиты Чагрова.
  • Опасный момент
    7'
    Опасно у ворот "Ротора"! Ибрагим Умаров подал угловой слева, и в центре вратарской случился рикошет от Ярослава Крашевского. Мяч двинулся в створ, и Никита Чагров нейтрализовал его.
  • Угловой
    6'
    Алексей Никитин утратил мяч на своей половине поля, и Геворк Саркисян добился для "Велеса" углового с левого края.
  • 5'
    Пытались москвичи атаковать правым крылом, но Чингиз Магомадов упустил мяч за лицевую линию.
  • 5'
    Если же брать московский "Велес", то он в прошлом матче проиграл липецкому "Металлургу".
  • 4'
    В прошлом матче "Ротор" встречался на выезде с лидером турнирной таблицы "Новосибирском" и потерпел поражение.
  • 2'
    Удар по воротам гостей следует с подступов к штрафной площадке, и мяч фиксирует в своих перчатках Антон Шитов.
  • 2'
    Ибрагим Умаров заработал для "Велеса" штрафной удар на левом фланге атаки. Сам же он навесил со стандарта, и отбились хозяева.
  • 2'
    "Ротор" играет в сине-голубой форме, а у "Велеса" бордовая экипировка с голубыми вставками.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Судья
    Главный судья: Лысенко Павел (Йошкар-Ола, 1).
    Первый помощник: Биглов Камиль (Уфа, 1).
    Второй помощник: Габагков Батраз (Владикавказ, 2).
    Резервный судья: Танашев Инал (Нальчик, 1).
    Инспектор: Алексеев Алексей Олегович (Санкт-Петербург).

    Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».
  • Приветствуем всех любителей футбола! В 10-м туре весенней части группы золото Второй лиги A волгоградский "Ротор" сыграет дома с московским "Велесом". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
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    Прогнозы 119
    Ротор 83.2% (99)
    X 16% (19)
    Велес Москва 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ротор
    Ничья
    Велес Москва
    1.45
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    4.50
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    7.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ротор 0:0 Велес Москва

    Исход игры
    Ротор
    83.2% (99)
    Ничья
    16% (19)
    Велес Москва
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.4% (40)
    Меньше
    64.6% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    46.9% (53)
    Нет
    53.1% (60)
    Популярный счёт
    1:0 Ротор
    35.3% (42)
    2:1 Ротор
    31.1% (37)
    2:0 Ротор
    11.8% (14)
    1:1 Ничья
    11.8% (14)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
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