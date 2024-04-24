Тур: 10.
0:0
Первый тайм: 12'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
85 Пяткин ИванПолузащитник
-
88 Болов РусланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
63 Агеев МихаилНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Попков Сергей
- Основной состав
-
13 Шитов АнтонВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гиоев АланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Жеймо НикитаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бушманов Евгений
История личных встреч
Ротор
Велес Москва
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
2.5
Среднее время на гол
67
36
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
56
Бомбардиры внутри турнира
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаджимурадов Рамазан
|6 (3)
|0.22
|Арсентьев Даниил
|5
|0.19
|Сафронов Илья
|4
|0.15
|Зуйков Сергей
|3
|0.11
|Магомедов Рашид
|3 (1)
|0.11
|Никитин Алексей
|2
|0.07
|Болов Руслан
|1
|0.04
|Дворецков Филипп
|1
|0.04
|Агеев Михаил
|1
|0.04
|Лаврищев Дмитрий
|1
|0.04
|Усанов Алексей
|1
|0.04
|Шмаков Иван
|1
|0.04
|Прищепа Дмитрий
|1
|0.04
|Камлашев Даниил
|1
|0.04
Велес Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саркисян Геворк
|6 (1)
|0.22
|Песиков Евгений
|3
|0.11
|Кутепов Илья
|2
|0.07
|Фролов Ярослав
|2
|0.07
|Шубин Александр
|1
|0.04
|Ивакин Ярослав
|1
|0.04
|Котельников Иван
|1
|0.04
|Рубанов Денис
|1
|0.04
|Сутугин Иван
|1
|0.04
Карточки
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Велес Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макеев Евгений
|0
|1
|Кабахидзе Владимир
|0
|1
|Котельников Иван
|0
|1
Результаты матчей
Ротор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Велес Москва
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
4
Ротор
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Велес Москва
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
8
13
Ротор
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (7)
65% (17)
8% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
Велес Москва
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
12% (3)
54% (14)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
46% (12)
42% (11)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
13
17
Голы по времени матча
Забито
20
6
4 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 22
2
10%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
10%
1
17%
31-45
4
20%
2
33%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
7
35%
1
17%
76-90
Пропущено
9
22
2 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
1
11%
3
14%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
11%
5
23%
31-45
3
33%
4
18%
46-60
3
33%
4
18%
61-75
1
11%
4
18%
76-90
Забито
11
14
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
1
9%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
3
27%
3
21%
61-75
3
27%
5
36%
76-90
Пропущено
15
7
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
7%
1
14%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
3
20%
2
29%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
3
20%
3
43%
76-90
Забито
31
20
6 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 8
7 Не забивали 15
3
10%
4
20%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
10%
3
15%
31-45
7
23%
3
15%
46-60
8
26%
3
15%
61-75
10
32%
6
30%
76-90
Пропущено
24
29
10 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 15
2
8%
4
14%
1-15
4
17%
2
7%
16-30
4
17%
7
24%
31-45
4
17%
4
14%
46-60
6
25%
5
17%
61-75
4
17%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ротор
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Новосибирск - Ротор 2:0 Ротор - Чайка 0:0 Ротор - Родина-2 Москва 2:0 Краснодар-2 - Ротор 3:2
Ротор - Металлург Липецк 3:0 Ротор - Муром 1:1 Велес Москва - Ротор 1:2 Ротор - Уфа 0:1 Балтика - Ротор 1:2 Ротор - Калуга 2:1 Ротор - Родина Москва 2 1:2 Ротор - Бунёдкор 2:1 Ротор - Чайка 1:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Спартак Варна - Ротор 1:1 ФДС Виста - Ротор 0:2 Ротор - Муром 3:0 Чайка - Ротор 0:1 Ротор - Спартак Кострома 2:0 Динамо Брянск - Ротор 1:1
Велес Москва
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Велес Москва - Металлург Липецк 0:2 Челябинск - Велес Москва 0:0 Велес Москва - Муром 1:0 Родина-2 Москва - Велес Москва 2:0
Уфа - Велес Москва 2:0 Чайка - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Ротор 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 1:0 Иртыш Омск - Велес Москва 0:0 Велес Москва - Калуга 1:0 Чертаново - Велес Москва 0:3 Велес Москва - Амкал 1:2 Велес Москва - Волга Ульяновск 0:0 Велес Москва - Муром 2:2 Краснодар-2 - Велес Москва 4:1 Велес Москва - Чайка 2:0 Иртыш Омск - Велес Москва 0:1 Велес Москва - Спартак Кострома 2:1 Уфа - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Динамо Брянск 2:1
Результаты матчей
Ротор
Велес Москва
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
10 раз 71%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 23%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
6 раз 23%
1:0
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
15 раз 58%
1
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ротор
Велес Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
75
59
57
311
111
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
410
39
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
1115
818
620
323
125
125
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|4
|0
|12 - 4
|19
|2.
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 5
|15
|3.
|0:0 Заявка
|9
|2
|7
|0
|9 - 5
|13
|4.
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 8
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|7.
|1:0
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|8.
|9
|2
|4
|3
|12 - 11
|10
|9.
|0:1
|10
|2
|3
|5
|4 - 9
|9
|10.
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|2 - 10
|5
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|11 - 3
|20
|2.
|9
|4
|2
|3
|8 - 7
|14
|3.
|0:2
|9
|4
|1
|4
|8 - 11
|13
|4.
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|5.
|2:0
|8
|2
|5
|1
|9 - 7
|11
|6.
|0:0
|9
|1
|8
|0
|6 - 5
|11
|7.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 10
|10
|8.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|9.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 7
|8
|10.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 12
|3
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|2.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|4.
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 2
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|7.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|9.
|0:1
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|10.
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|3 - 2
|9
|2.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|3.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|4.
|0:2
|5
|2
|1
|2
|3 - 5
|7
|5.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|6.
|0:0
|5
|0
|5
|0
|3 - 3
|5
|7.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|8.
|2:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|9.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|10.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|2.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|1 - 2
|5
|3.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|4.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|5.
|0:0 Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|6.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|7.
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|8.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|9.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|10.
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|0 - 6
|2
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|2.
|2:0
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|3.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|4.
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|5.
|0:2
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|6.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|7.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|8.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|9.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|Муром
|Азявин Илья
|14
|Чайка
|Долгов Павел
|9
|Текстильщик
|Скворцов Алексей
|9
|Текстильщик
|Евсеев Алексей
|8
|Уфа
|Агеян Мигран
|8
|Челябинск
|Першин Никита
|2
|Авангард Курск
|Куприянов Никита
|2
|Велес Москва
|Макеев Евгений
|1
|Новосибирск
|Ларенц Вячеслав
|1
|Уфа
|Троянов Константин
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ротор 0:0 Велес Москва
Исход игры
Ротор
83.2% (99)
Ничья
16% (19)
Велес Москва
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
35.4% (40)
Меньше
64.6% (73)
Обе команды забьют
Да
46.9% (53)
Нет
53.1% (60)
Популярный счёт
1:0 Ротор
35.3% (42)
2:1 Ротор
31.1% (37)
2:0 Ротор
11.8% (14)
1:1 Ничья
11.8% (14)
0:0 Ничья
2.5% (3)
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