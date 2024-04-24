Первый тайм

12' Момент у "Велеса"! Чингиз Магомадов пробивал с острого угла с правого края вратарской, и Никиту Чагрову пришлось вступить в дело, отбить мяч. Вскоре угловой был у гостей на левом фланге. Разыгран был стандарт, и последовал заброс за лицевую линию.

11' Ярослав Крашевский нарушил правила на левой границе чужой штрафной площадки, где он поспособствовал падению на газон Чингиза Магомадова.

9' Хоть "Велес" и идёт на последнем месте в таблице, всё равно выглядит неплохо на первых минутах матча в Волгограде. С другой стороны, может, это и не должно удивлять, поскольку московская команда желает улучшить своё турнирное положение.

8' С подступов к штрафной "Ротора" производится удар по воротам хозяев. Плотно направлялся мяч ударом Геворка Саркисяна низом в руки Никиты Чагрова.

7' Опасно у ворот "Ротора"! Ибрагим Умаров подал угловой слева, и в центре вратарской случился рикошет от Ярослава Крашевского. Мяч двинулся в створ, и Никита Чагров нейтрализовал его.

6' Алексей Никитин утратил мяч на своей половине поля, и Геворк Саркисян добился для "Велеса" углового с левого края.