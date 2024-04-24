Тур: 28. Стадион: Profertil Arena Hartberg. Зрители: 3173
0'
1:0
20' ГолMaximilian Fillafer
23' Желтая карточкаЛюбичич Марин
39' Желтая карточкаЦирайс Филипп
1:1
44' ГолФлеккер Флориан
69' Желтая карточкаБериша Валон
81' Желтая карточкаФлеккер Флориан
1:2
90' Гол в свои воротаIbane Bowat
90'+5
Ход матча
20'
23'
39'
44'
1:1
69'
81'
90'
1:2
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
23
Кайнц
Тобиас
10
Афдияй
Донис
30
Хорват
Саша
14
Бериша
Валон
17
Усор
Мозес
44
Тауи
Адиль
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
-
17 Усор МозесПолузащитник
-
44 Тауи АдильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Ба СануссуЗащитник
- Защитник
-
24 Хавель ЭлиасПолузащитник
-
19 Пинто ЛенниНападающий
-
37 Копадо ЛукасНападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Darazs
История личных встреч
Хартберг
ЛАСК
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед
26 матчей
23.1%
46.2%
30.7%
6 побед 12 ничьих 8 побед
Первый тайм
11.5%
61.5%
27%
3 победы 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.9%
50%
23.1%
7 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
20
Голов в среднем за матч
1
1.43
Среднее время на гол
90
63
Всего голов
22
20
Голов в среднем за матч
1.57
1.67
Среднее время на гол
57
54
Всего голов
34
40
Голов в среднем за матч
1.31
1.54
Тотал матчей
2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
Среднее время на гол
68
58
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энтруп Максимилиан
|11 (1)
|0.39
|Афдияй Донис
|7
|0.25
|Ланг Кристоф
|5
|0.18
|Прокоп Доминик
|4 (1)
|0.14
|Фризер Доминик
|2
|0.07
|Хайль Юрген
|2
|0.07
|Провиденс Рубен
|2
|0.07
|Maximilian Fillafer
|2
|0.07
|Mamadou Sangare
|1
|0.04
|Christoph Urdl
|1
|0.04
|Диаките Усман
|1
|0.04
|Ibane Bowat
|1
|0.04
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Заллингер Рафаэль
|0
|0
|Компош Пауль
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуль Роберт
|9
|0.32
|Любичич Марин
|7 (1)
|0.25
|Флеккер Флориан
|3
|0.11
|Хавель Элиас
|2
|0.07
|Гойгингер Томас
|2 (1)
|0.07
|Цирайс Филипп
|2
|0.07
|Люкенедер Феликс
|2
|0.07
|Усор Мозес
|2
|0.07
|Стойкович Филип
|1
|0.04
|Балик Гусейн
|1
|0.04
|Хорват Саша
|0
|0
|Андраде Андреас
|0
|0
|Любич Иван
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Белло Джордж
|0
|0
|Мустафа Ибрагим
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайль Юрген
|8
|1
|Диаките Усман
|5
|2
|Афдияй Донис
|5
|1
|Mamadou Sangare
|5
|1
|Прокоп Доминик
|6
|0
|Manuel Pfeifer
|5
|0
|Ibane Bowat
|3
|1
|Заллингер Рафаэль
|4
|0
|Энтруп Максимилиан
|4
|0
|Маркус Шопп
|4
|0
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|Провиденс Рубен
|3
|0
|Компош Пауль
|3
|0
|Ланг Кристоф
|3
|0
|Хальвахс Юлиан
|3
|0
|Фризер Доминик
|1
|1
|Maximilian Fillafer
|2
|0
|Роттер Томас
|1
|0
|Кнофлах Тобиас
|1
|0
|Christoph Urdl
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хорват Саша
|8
|0
|Йовичич Бранко
|8
|0
|Жуль Роберт
|6
|1
|Стойкович Филип
|6
|0
|Цирайс Филипп
|5
|0
|Любичич Марин
|4
|0
|Белло Джордж
|4
|0
|Таловеров Максим
|4
|0
|Андраде Андреас
|3
|0
|Хавель Элиас
|3
|0
|Реннер Рене
|2
|0
|Люкенедер Феликс
|2
|0
|Флеккер Флориан
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Пинто Ленни
|2
|0
|Дарбо Эбрима
|2
|0
|Мустафа Ибрагим
|2
|0
|Усор Мозес
|2
|0
|Бериша Валон
|1
|0
|Михорль Петер
|1
|0
|Лаваль Тобиас
|1
|0
Результаты матчей
Хартберг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
ЛАСК
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
7
5
Хартберг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
ЛАСК
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
18
18
Хартберг
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
ЛАСК
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
54% (15)
32% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
18
10
Упущенные победы
25
23
Голы по времени матча
Забито
18
12
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
18 Не забивали 21
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
3
17%
5
42%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
3
17%
3
25%
61-75
3
17%
3
25%
76-90
Пропущено
21
16
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
4
19%
1
6%
1-15
3
14%
6
38%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
4
19%
1
6%
61-75
4
19%
5
31%
76-90
Забито
22
19
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
17 Не забивали 17
4
18%
2
11%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
4
18%
4
21%
31-45
1
5%
4
21%
46-60
8
36%
1
5%
61-75
2
9%
6
32%
76-90
Пропущено
24
10
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
13%
2
20%
1-15
2
8%
2
20%
16-30
5
21%
2
20%
31-45
7
29%
29%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
7
29%
29%
2
20%
76-90
Забито
40
31
18 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 11
7 Не забивали 10
5
13%
2
6%
1-15
6
15%
3
10%
16-30
7
18%
9
29%
29%
31-45
6
15%
4
13%
46-60
11
28%
4
13%
61-75
5
13%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
45
26
20 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 16
7
16%
3
12%
1-15
5
11%
8
31%
16-30
8
18%
4
15%
31-45
10
22%
2
8%
46-60
4
9%
2
8%
61-75
11
24%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ЛАСК - Хартберг 1:3 Хартберг - Штурм Грац 1:3 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Рапид Вена 0:3
Хартберг - СВ Лафниц 4:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 5:1 Хартберг - Штурм Грац 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 1:0 Альтах - Хартберг 1:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Хартберг - Рух Львов 1:1 Домжале - Хартберг 5:3 Хартберг - Браво 0:1 Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Адмира - Хартберг 0:1 Хартберг - ДАК 0:1 Дунайcка Cтреда - Хартберг 1:0 Санкт-Пёльтен - Хартберг 3:3 Хартберг - Дойчландсбергер 5:1
ЛАСК
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ЛАСК - Хартберг 1:3 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Грац - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0
ЛАСК - Мюнхен-1860 1:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Альтах - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Лех 3:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 ЛАСК - Ганза 2:1 ЛАСК - Тулуза 1:2 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0
Результаты матчей
Хартберг
ЛАСК
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 11%
0:3
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:0
5 раз 18%
0:0
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 36%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
5 раз 18%
4
1 раз 4%
0
10 раз 36%
1
8 раз 29%
2
5 раз 18%
3
5 раз 18%
Тоталы голов в матче
Хартберг
ЛАСК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
59
68
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
77
77
410
410
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
1810
1216
1018
622
523
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|3:1
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|17
|9
|5
|3
|24 - 14
|32
|4.
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|5.
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|1:3
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|8.
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|17
|4
|5
|8
|19 - 30
|17
|10.
|17
|4
|4
|9
|13 - 24
|16
|11.
|17
|3
|2
|12
|18 - 32
|11
|12.
|17
|0
|3
|14
|8 - 40
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|3:1
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|5.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|8.
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|1:3
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|3:1
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|1:3
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|8.
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|9.
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|10.
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|12.
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|15 (2)
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|12 (5)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|11 (4)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|11 (3)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 8
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 9
|Альтах
|Йегер Лукас
|10
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|10
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 8