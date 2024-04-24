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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Зрители: 3173
Хартберг
1:2
Конец матча
ЛАСК
0'
1:0
20' Гол
Maximilian Fillafer
23' Желтая карточка
Любичич Марин
39' Желтая карточка
Цирайс Филипп
1:1
44' Гол
Флеккер Флориан
69' Желтая карточка
Бериша Валон
81' Желтая карточка
Флеккер Флориан
1:2
90' Гол в свои ворота
Ibane Bowat
90'+5
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
5
Ibane
Bowat
20
Manuel
Pfeifer
23
Кайнц
Тобиас
33
Фризер
Доминик
10
Афдияй
Донис
45
Mamadou
Sangare
37
Maximilian
Fillafer
11
Энтруп
Максимилиан
1
Лаваль
Тобиас
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
16
Андраде
Андреас
2
Белло
Джордж
30
Хорват
Саша
14
Бериша
Валон
17
Усор
Мозес
44
Тауи
Адиль
29
Флеккер
Флориан
9
Любичич
Марин
Хартберг
4-1-4-1
ЛАСК
4-2-3-1

История личных встреч

Хартберг
ЛАСК

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

26 матчей

23.1%
46.2%
30.7%
6 побед 12 ничьих 8 побед

Первый тайм

11.5%
61.5%
27%
3 победы 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.9%
50%
23.1%
7 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

Б
1:3
Б
0:0
Б
0:0
Б
2:2
Б
0:3
Б
3:3
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:5
Б
1:2
Б
5:1
Б
1:2
Б
3:3
Б
0:1
ТМК
2:0
ЭЛ
0:1
ЭЛ
2:2
ЭЛ
2:2
ЭЛ
0:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:0

Голы

Всего голов

12
20

Голов в среднем за матч

1
1.43

Среднее время на гол

90
63

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

1.57
1.67

Среднее время на гол

57
54

Всего голов

34
40

Голов в среднем за матч

1.31
1.54

Тотал матчей

2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
4
Больше 15%
Меньше 85%
22

Среднее время на гол

68
58

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энтруп Максимилиан 11 (1) 0.39
Афдияй Донис 7 0.25
Ланг Кристоф 5 0.18
Прокоп Доминик 4 (1) 0.14
Фризер Доминик 2 0.07
Хайль Юрген 2 0.07
Провиденс Рубен 2 0.07
Maximilian Fillafer 2 0.07
Mamadou Sangare 1 0.04
Christoph Urdl 1 0.04
Диаките Усман 1 0.04
Ibane Bowat 1 0.04
Manuel Pfeifer 0 0
Заллингер Рафаэль 0 0
Компош Пауль 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуль Роберт 9 0.32
Любичич Марин 7 (1) 0.25
Флеккер Флориан 3 0.11
Хавель Элиас 2 0.07
Гойгингер Томас 2 (1) 0.07
Цирайс Филипп 2 0.07
Люкенедер Феликс 2 0.07
Усор Мозес 2 0.07
Стойкович Филип 1 0.04
Балик Гусейн 1 0.04
Хорват Саша 0 0
Андраде Андреас 0 0
Любич Иван 0 0
Пинто Ленни 0 0
Белло Джордж 0 0
Мустафа Ибрагим 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайль Юрген 8 1
Диаките Усман 5 2
Афдияй Донис 5 1
Mamadou Sangare 5 1
Прокоп Доминик 6 0
Manuel Pfeifer 5 0
Ibane Bowat 3 1
Заллингер Рафаэль 4 0
Энтруп Максимилиан 4 0
Маркус Шопп 4 0
Кайнц Тобиас 3 0
Провиденс Рубен 3 0
Компош Пауль 3 0
Ланг Кристоф 3 0
Хальвахс Юлиан 3 0
Фризер Доминик 1 1
Maximilian Fillafer 2 0
Роттер Томас 1 0
Кнофлах Тобиас 1 0
Christoph Urdl 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хорват Саша 8 0
Йовичич Бранко 8 0
Жуль Роберт 6 1
Стойкович Филип 6 0
Цирайс Филипп 5 0
Любичич Марин 4 0
Белло Джордж 4 0
Таловеров Максим 4 0
Андраде Андреас 3 0
Хавель Элиас 3 0
Реннер Рене 2 0
Люкенедер Феликс 2 0
Флеккер Флориан 2 0
Любич Иван 2 0
Пинто Ленни 2 0
Дарбо Эбрима 2 0
Мустафа Ибрагим 2 0
Усор Мозес 2 0
Бериша Валон 1 0
Михорль Петер 1 0
Лаваль Тобиас 1 0

Результаты матчей

Хартберг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
ЛАСК
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

7
5
Хартберг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
ЛАСК
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

18
18
Хартберг
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
ЛАСК
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
54% (15)
32% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

18
10

Упущенные победы

25
23

Голы по времени матча

Забито

18
12
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
18 Не забивали 21
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
3
17%
5
42%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
3
17%
3
25%
61-75
3
17%
3
25%
76-90

Пропущено

21
16
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
4
19%
1
6%
1-15
3
14%
6
38%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
4
19%
1
6%
61-75
4
19%
5
31%
76-90

Забито

22
19
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
17 Не забивали 17
4
18%
2
11%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
4
18%
4
21%
31-45
1
5%
4
21%
46-60
8
36%
1
5%
61-75
2
9%
6
32%
76-90

Пропущено

24
10
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
13%
2
20%
1-15
2
8%
2
20%
16-30
5
21%
2
20%
31-45
7
29%
29%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
7
29%
29%
2
20%
76-90

Забито

40
31
18 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 11
7 Не забивали 10
5
13%
2
6%
1-15
6
15%
3
10%
16-30
7
18%
9
29%
29%
31-45
6
15%
4
13%
46-60
11
28%
4
13%
61-75
5
13%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

45
26
20 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 16
7
16%
3
12%
1-15
5
11%
8
31%
16-30
8
18%
4
15%
31-45
10
22%
2
8%
46-60
4
9%
2
8%
61-75
11
24%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ЛАСК - Хартберг 1:3 Хартберг - Штурм Грац 1:3 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Рапид Вена 0:3
Хартберг - СВ Лафниц 4:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 5:1 Хартберг - Штурм Грац 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 1:0 Альтах - Хартберг 1:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Хартберг - Рух Львов 1:1 Домжале - Хартберг 5:3 Хартберг - Браво 0:1 Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Адмира - Хартберг 0:1 Хартберг - ДАК 0:1 Дунайcка Cтреда - Хартберг 1:0 Санкт-Пёльтен - Хартберг 3:3 Хартберг - Дойчландсбергер 5:1
ЛАСК
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ЛАСК - Хартберг 1:3 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Грац - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0
ЛАСК - Мюнхен-1860 1:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Альтах - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Лех 3:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 ЛАСК - Ганза 2:1 ЛАСК - Тулуза 1:2 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0

Результаты матчей

Хартберг
ЛАСК

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 11%
0:3
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:0
5 раз 18%
0:0
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 36%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
5 раз 18%
4
1 раз 4%
0
10 раз 36%
1
8 раз 29%
2
5 раз 18%
3
5 раз 18%

Тоталы голов в матче

Хартберг
ЛАСК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
6
8
2
12
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
7
7
7
7
1.5
4
10
4
10
2.5
3
11
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
18
10
12
16
1.5
10
18
6
22
2.5
5
23
1
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 3:1 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 1:3 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 3:1 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 1:3 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 3:1 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 1:3 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 15 (2)
Рапид Вена Грюлль Марко 12 (5)
Аустрия Вена Грубер Андреас 11 (4)
Хартберг Энтруп Максимилиан 11 (3)
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 8
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 9
Альтах Йегер Лукас 10
Альтах Mike-Steven Baehre 10
Хартберг Хайль Юрген 1 8
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