Тур: 29. Стадион: Луи II. Главный судья: Тюрпен Клеман
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
21
Аклиуш
Манес
19
Фофана
Юссуф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Аклиуш МанесПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кён ФилиппВратарь
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Диоп ЭденПолузащитник
- Нападающий
-
36 Эмболо БрельНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
22 Сантос ТиагоЗащитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
-
12 Языджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мораиш ТиагуПолузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
32 Буадди АйюбПолузащитник
-
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Монако
Лилль
18 матчей
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед
29 матчей
34.5%
27.6%
37.9%
10 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
24.1%
41.4%
34.5%
7 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
1.13
1.46
Среднее время на гол
80
61
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.85
1
Среднее время на гол
48
90
Всего голов
42
35
Голов в среднем за матч
1.45
1.21
Тотал матчей
2.5
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
62
74
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|0.38
|Минамино Такуми
|9
|0.31
|Балогун Фоларин
|7
|0.24
|Аклиуш Манес
|7
|0.24
|Головин Александр
|6
|0.21
|Закария Денис
|4
|0.14
|Вандерсон V
|3
|0.1
|Фофана Юссуф
|2
|0.07
|Якобс Исмаил
|1
|0.03
|Синго Вилфред
|1
|0.03
|Бен Сехир Элиссе
|1
|0.03
|Марипан Гильермо
|1
|0.03
|Боаду Мирон
|1
|0.03
|Кайо Энрике
|0
|0
|Керер Тило
|0
|0
|Дьятта Крепен
|0
|0
|Салису Мохаммед
|0
|0
|Матсима Крислен
|0
|0
|Матазо Элио
|0
|0
|Камара Мохамед
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|17 (2)
|0.59
|Жегрова Эдон
|5
|0.17
|Языджи Юсуф
|4
|0.14
|Диаките Бафоде
|3
|0.1
|Андре Бенжамин
|3
|0.1
|Кабелла Реми
|2
|0.07
|Йоро Лени
|2
|0.07
|Сантос Тиаго
|1
|0.03
|Кавалейру Иван
|1
|0.03
|Уна Адам
|1
|0.03
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0.03
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0.03
|Гомес Анхель
|0
|0
|Бенталеб Набиль
|0
|0
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|Даго Треви
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Закария Денис
|11
|2
|Головин Александр
|8
|1
|Синго Вилфред
|7
|1
|Магасса Сунгуту
|6
|0
|Вандерсон V
|4
|1
|Керер Тило
|3
|1
|Камара Мохамед
|4
|0
|Фофана Юссуф
|3
|0
|Аклиуш Манес
|3
|0
|Диоп Эден
|3
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|Минамино Такуми
|2
|0
|Салису Мохаммед
|2
|0
|Матсима Крислен
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Ади Хюттер
|2
|0
|Марипан Гильермо
|0
|1
|Бен Сехир Элиссе
|0
|1
|Маецки Радослав
|1
|0
|Дьятта Крепен
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Уаттара Кассум
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|7
|0
|Рибейро Александро
|5
|1
|Сантос Тиаго
|6
|0
|Бенталеб Набиль
|5
|0
|Языджи Юсуф
|5
|0
|Гомес Анхель
|4
|0
|Диаките Бафоде
|4
|0
|Паулу Фонсека
|4
|0
|Йоро Лени
|4
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|3
|0
|Буадди Айюб
|1
|1
|Гудмундссон Габриэль
|2
|0
|Жегрова Эдон
|2
|0
|Дэвид Джонатан
|2
|0
|Исмаили Гонсалвес
|1
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Шевалье Люка
|1
|0
|Даго Треви
|1
|0
Результаты матчей
Монако
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Лилль
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
10
Монако
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Лилль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
32
29
Монако
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Лилль
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
24% (7)
31% (9)
45% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
45% (13)
41% (12)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
38
39
Голы по времени матча
Забито
22
14
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
3
14%
1
7%
1-15
5
23%
2
14%
16-30
3
14%
6
43%
31-45
7
32%
2
14%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
1
5%
1
7%
76-90
Пропущено
12
17
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
2
17%
3
18%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
1
8%
5
29%
29%
61-75
4
33%
4
24%
76-90
Забито
34
30
17 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 12
16 Не забивали 14
3
9%
6
20%
1-15
9
26%
2
7%
16-30
5
15%
8
27%
31-45
6
18%
3
10%
46-60
4
12%
2
7%
61-75
7
21%
9
30%
76-90
Пропущено
25
7
12 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 5
5
20%
2
29%
1-15
1
4%
2
29%
16-30
6
24%
0
0%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
3
12%
2
29%
61-75
6
24%
1
14%
76-90
Забито
56
44
28 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 20
5 Не забивали 3
6
11%
7
16%
1-15
14
25%
4
9%
16-30
8
14%
14
32%
31-45
13
23%
5
11%
46-60
7
13%
4
9%
61-75
8
14%
10
23%
76-90
Пропущено
37
24
18 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 14
7
19%
5
21%
1-15
3
8%
4
17%
16-30
8
22%
0
0%
31-45
5
14%
3
13%
46-60
4
11%
7
29%
29%
61-75
10
27%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брест - Монако 0:2 Монако - Ренн 1:0 Мец - Монако 2:5 Монако - Лорьян 2:2
Страсбург - Монако 0:1 Монако - ПСЖ 0:0 Ланс - Монако 2:3 Монако - Тулуза 1:2 Ницца - Монако 2:3 Руан - Монако 1:1 Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2 Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2
Лилль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лилль - Страсбург 1:0 Лилль - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Лилль 2:1 Лилль - Марсель 3:1
Лилль - Ланс 2:1 Брест - Лилль 1:1 Лилль - Штурм Грац 1:1 Лилль - Ренн 2:2 Штурм Грац - Лилль 0:3 Реймс - Лилль 0:1 Тулуза - Лилль 3:1 Лилль - Гавр 3:0 ПСЖ - Лилль 3:1 Лион - Лилль 2:1 Лилль - Клермон 4:0 Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0 Лилль - Голден Лион 12:0 Страсбург - Лилль 2:1
Результаты матчей
Монако
Лилль
Точный счет
2:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
Точный счет
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
2:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 34%
3
7 раз 24%
0
5 раз 17%
1
5 раз 17%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
14 раз 48%
2
8 раз 28%
0
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Монако
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
77
96
311
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
113
123
311
69
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
245
Больше Меньше
263
1910
1217
920
425
227
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1 Заявка
|30
|20
|9
|1
|73 - 26
|69
|2.
|Заявка
|29
|16
|7
|6
|55 - 38
|55
|3.
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|44 - 29
|53
|4.
|Заявка
|29
|14
|10
|5
|43 - 25
|52
|5.
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|31 - 22
|47
|6.
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|39 - 32
|46
|7.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|44 - 36
|42
|8.
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|39 - 49
|41
|9.
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|43 - 35
|40
|10.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|37 - 41
|40
|11.
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|36 - 39
|37
|12.
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|42 - 44
|36
|13.
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|33 - 41
|36
|14.
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|28 - 48
|31
|15.
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|31 - 49
|29
|16.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|27 - 38
|28
|17.
|1:4 Заявка
|30
|6
|8
|16
|36 - 59
|26
|18.
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|23 - 53
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|29 - 8
|36
|2.
|4:1 Заявка
|15
|9
|5
|1
|38 - 16
|32
|3.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 9
|29
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|24 - 13
|29
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 9
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|29 - 20
|24
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 26
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|14 - 16
|17
|13.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|23 - 22
|17
|14.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 20
|16
|15.
|1:4 Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 28
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 20
|12
|17.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 28
|12
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1 Заявка
|15
|11
|4
|0
|35 - 10
|37
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|34 - 25
|31
|3.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 16
|24
|4.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|19 - 23
|22
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 19
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|12 - 20
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 13
|19
|8.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 16
|19
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 24
|19
|11.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|15 - 16
|18
|12.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 29
|17
|13.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|14.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 22
|15
|15.
|1:4 Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 31
|13
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 26
|11
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 28
|11
|18.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 22
|11
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|25 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|17 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|15
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|11 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 10
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 9
|Ланс
|Медина Факундо
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монако - Лилль
Исход игры
Монако
80% (96)
Ничья
18.3% (22)
Лилль
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
68.14% (77)
Меньше
31.86% (36)
Обе команды забьют
Да
84.96% (96)
Нет
15.04% (17)
Популярный счёт
2:1 Монако
59.2% (71)
1:1 Ничья
15.8% (19)
1:0 Монако
11.7% (14)
2:2 Ничья
2.5% (3)
2:0 Монако
1.7% (2)
3:2 Монако
1.7% (2)
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