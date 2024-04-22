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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Монако
 
Позже
Лилль
Прогнозы 43
Монако 76.7% (33)
X 20.9% (9)
Лилль 2.3% (1)
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Монако
Лилль

История личных встреч

Монако
Лилль

18 матчей

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

29 матчей

34.5%
27.6%
37.9%
10 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

24.1%
41.4%
34.5%
7 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
4:3
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
5:1
КЛ
0:3
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:4
Л1
4:0
К
2:1
Л1
1:4
Л1
4:1
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
4:0
Л1
0:4
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
0:0

Голы

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.13
1.46

Среднее время на гол

80
61

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.85
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

42
35

Голов в среднем за матч

1.45
1.21

Тотал матчей

2.5
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

62
74

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 11 (1) 0.38
Минамино Такуми 9 0.31
Балогун Фоларин 7 0.24
Аклиуш Манес 7 0.24
Головин Александр 6 0.21
Закария Денис 4 0.14
Вандерсон V 3 0.1
Фофана Юссуф 2 0.07
Якобс Исмаил 1 0.03
Синго Вилфред 1 0.03
Бен Сехир Элиссе 1 0.03
Марипан Гильермо 1 0.03
Боаду Мирон 1 0.03
Кайо Энрике 0 0
Керер Тило 0 0
Дьятта Крепен 0 0
Салису Мохаммед 0 0
Матсима Крислен 0 0
Матазо Элио 0 0
Камара Мохамед 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 17 (2) 0.59
Жегрова Эдон 5 0.17
Языджи Юсуф 4 0.14
Диаките Бафоде 3 0.1
Андре Бенжамин 3 0.1
Кабелла Реми 2 0.07
Йоро Лени 2 0.07
Сантос Тиаго 1 0.03
Кавалейру Иван 1 0.03
Уна Адам 1 0.03
Гудмундссон Габриэль 1 0.03
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0.03
Гомес Анхель 0 0
Бенталеб Набиль 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Даго Треви 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закария Денис 11 2
Головин Александр 8 1
Синго Вилфред 7 1
Магасса Сунгуту 6 0
Вандерсон V 4 1
Керер Тило 3 1
Камара Мохамед 4 0
Фофана Юссуф 3 0
Аклиуш Манес 3 0
Диоп Эден 3 0
Бен-Йеддер Виссам 2 0
Минамино Такуми 2 0
Салису Мохаммед 2 0
Матсима Крислен 2 0
Матазо Элио 2 0
Ади Хюттер 2 0
Марипан Гильермо 0 1
Бен Сехир Элиссе 0 1
Маецки Радослав 1 0
Дьятта Крепен 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Уаттара Кассум 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 7 0
Рибейро Александро 5 1
Сантос Тиаго 6 0
Бенталеб Набиль 5 0
Языджи Юсуф 5 0
Гомес Анхель 4 0
Диаките Бафоде 4 0
Паулу Фонсека 4 0
Йоро Лени 4 0
Харальдссон Хакон-Арнар 3 0
Буадди Айюб 1 1
Гудмундссон Габриэль 2 0
Жегрова Эдон 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Исмаили Гонсалвес 1 0
Кавалейру Иван 1 0
Шевалье Люка 1 0
Даго Треви 1 0

Результаты матчей

Монако
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Лилль
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
10
Монако
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Лилль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

32
29
Монако
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Лилль
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
24% (7)
31% (9)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
45% (13)
41% (12)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

38
39

Голы по времени матча

Забито

22
14
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
3
14%
1
7%
1-15
5
23%
2
14%
16-30
3
14%
6
43%
31-45
7
32%
2
14%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
1
5%
1
7%
76-90

Пропущено

12
17
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
2
17%
3
18%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
1
8%
5
29%
29%
61-75
4
33%
4
24%
76-90

Забито

34
30
17 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 12
16 Не забивали 14
3
9%
6
20%
1-15
9
26%
2
7%
16-30
5
15%
8
27%
31-45
6
18%
3
10%
46-60
4
12%
2
7%
61-75
7
21%
9
30%
76-90

Пропущено

25
7
12 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 5
5
20%
2
29%
1-15
1
4%
2
29%
16-30
6
24%
0
0%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
3
12%
2
29%
61-75
6
24%
1
14%
76-90

Забито

56
44
28 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 20
5 Не забивали 3
6
11%
7
16%
1-15
14
25%
4
9%
16-30
8
14%
14
32%
31-45
13
23%
5
11%
46-60
7
13%
4
9%
61-75
8
14%
10
23%
76-90

Пропущено

37
24
18 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 14
7
19%
5
21%
1-15
3
8%
4
17%
16-30
8
22%
0
0%
31-45
5
14%
3
13%
46-60
4
11%
7
29%
29%
61-75
10
27%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брест - Монако 0:2 Монако - Ренн 1:0 Мец - Монако 2:5 Монако - Лорьян 2:2
Страсбург - Монако 0:1 Монако - ПСЖ 0:0 Ланс - Монако 2:3 Монако - Тулуза 1:2 Ницца - Монако 2:3 Руан - Монако 1:1 Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2 Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2
Лилль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лилль - Страсбург 1:0 Лилль - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Лилль 2:1 Лилль - Марсель 3:1
Лилль - Ланс 2:1 Брест - Лилль 1:1 Лилль - Штурм Грац 1:1 Лилль - Ренн 2:2 Штурм Грац - Лилль 0:3 Реймс - Лилль 0:1 Тулуза - Лилль 3:1 Лилль - Гавр 3:0 ПСЖ - Лилль 3:1 Лион - Лилль 2:1 Лилль - Клермон 4:0 Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0 Лилль - Голден Лион 12:0 Страсбург - Лилль 2:1

Результаты матчей

Монако
Лилль

Точный счет

2:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
2:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 34%
3
7 раз 24%
0
5 раз 17%
1
5 раз 17%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
14 раз 48%
2
8 раз 28%
0
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Монако
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
7
7
1.5
9
6
3
11
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
3
12
3
1.5
3
11
6
9
2.5
2
13
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
26
3
19
10
1.5
12
17
9
20
2.5
4
25
2
27
3.5
1
28
1
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 29 19 9 1 69 - 25 66
2.
Монако
 Заявка 29 16 7 6 55 - 38 55
3.
Брест
 Заявка 30 15 8 7 44 - 29 53
4.
Лилль
 Заявка 29 14 10 5 43 - 25 52
5.
Ницца
 Заявка 29 13 8 8 31 - 22 47
6.
Ланс
 Заявка 30 13 7 10 39 - 32 46
7.
Ренн
 Заявка 30 11 9 10 44 - 36 42
8.
Лион
 Заявка 30 12 5 13 39 - 49 41
9.
Марсель
 Заявка 29 10 10 9 43 - 35 40
10.
Реймс
 Заявка 30 11 7 12 37 - 41 40
11.
Тулуза
 Заявка 30 9 10 11 36 - 39 37
12.
Монпелье
 Заявка 30 9 10 11 42 - 44 36
13.
Страсбург
 Заявка 30 9 9 12 33 - 41 36
14.
Нант
 Заявка 30 9 4 17 28 - 48 31
15.
Мец
 Заявка 30 8 5 17 31 - 49 29
16.
Гавр
 Заявка 30 6 10 14 27 - 38 28
17.
Лорьян
 Заявка 29 6 8 15 35 - 55 26
18.
Клермон
 Заявка 30 4 10 16 23 - 53 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 15 11 3 1 29 - 8 36
2.
ПСЖ
 Заявка 15 9 5 1 38 - 16 32
3.
Марсель
 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
4.
Брест
 Заявка 15 8 5 2 24 - 13 29
5.
Ницца
 Заявка 15 8 4 3 19 - 9 28
6.
Ланс
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
7.
Монако
 Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
8.
Ренн
 Заявка 15 7 3 5 29 - 20 24
9.
Страсбург
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
10.
Реймс
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
11.
Лион
 Заявка 15 5 4 6 20 - 26 19
12.
Гавр
 Заявка 15 5 2 8 14 - 16 17
13.
Монпелье
 Заявка 15 3 8 4 23 - 22 17
14.
Тулуза
 Заявка 15 3 7 5 20 - 20 16
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Мец
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
17.
Нант
 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
18.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 31 - 9 34
2.
Монако
 Заявка 15 9 4 2 34 - 25 31
3.
Брест
 Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
4.
Лион
 Заявка 15 7 1 7 19 - 23 22
5.
Тулуза
 Заявка 15 6 3 6 16 - 19 21
6.
Нант
 Заявка 14 6 1 7 12 - 20 19
7.
Ницца
 Заявка 14 5 4 5 12 - 13 19
8.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 19 - 22 19
9.
Ланс
 Заявка 15 5 4 6 16 - 16 19
10.
Реймс
 Заявка 15 5 4 6 21 - 24 19
11.
Ренн
 Заявка 15 4 6 5 15 - 16 18
12.
Мец
 Заявка 16 5 2 9 17 - 29 17
13.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
14.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 14 - 22 15
15.
Лорьян
 Заявка 15 3 4 8 16 - 31 13
16.
Марсель
 Заявка 15 2 5 8 19 - 26 11
17.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 13 - 28 11
18.
Гавр
 Заявка 15 1 8 6 13 - 22 11
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (6)
Лилль Дэвид Джонатан 17 (2)
Лион Ляказетт Александр 15
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 10
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Ланс Медина Факундо 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Лилль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2024, осталось 2 дня 11 часов 36 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 59.1% пользователей.
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    • Прогнозы 43
    Монако 76.7% (33)
    X 20.9% (9)
    Лилль 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Лилль
    2.30
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    3.70
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    3.65
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    Прогнозы на матч Монако - Лилль

    Исход игры
    Монако
    77.3% (34)
    Ничья
    20.5% (9)
    Лилль
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.44% (29)
    Меньше
    32.56% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    83.72% (36)
    Нет
    16.28% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    59.1% (26)
    1:1 Ничья
    15.9% (7)
    1:0 Монако
    11.4% (5)
    2:2 Ничья
    4.5% (2)
    2:0 Монако
    4.5% (2)
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