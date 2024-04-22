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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Лорьян
 
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ПСЖ
Прогнозы 43
Лорьян 0% (0)
X 2.3% (1)
ПСЖ 97.7% (42)
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Лорьян
Ничья
ПСЖ
7.77
5.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Лорьян
ПСЖ

История личных встреч

Лорьян
ПСЖ

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

112.5%
75%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 15 побед

28 матчей

17.9%
21.4%
60.7%
5 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

10.7%
35.7%
53.6%
3 победы 10 ничьих 15 побед

История матчей

Л1
0:0
Л1
1:3
Л1
1:2
Л1
5:1
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
2:0
К
0:1
Л1
1:2
Л1
5:0
К
0:1
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
1:3
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
3:2
Л1
1:0

Голы

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

0.87
1.08

Среднее время на гол

103
83

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

2.15
1.47

Среднее время на гол

41
61

Всего голов

41
36

Голов в среднем за матч

1.46
1.29

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

61
70

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бамба Мохаммед 6 0.21
Крупи Эли Джуниор 5 0.17
Февр Ромен 5 0.17
Бакайоко Тьемуэ 2 0.07
Понсо Жульен 2 0.07
Бамба Дьенг 2 0.07
Тосин Айегун 2 0.07
Луза Имран 1 0.03
Дукуре Сирине 1 0.03
Ле Гофф Венсан 1 0.03
Абергель Лоран 1 0.03
Йонгва Дарлин 1 0.03
Туре Сулейман 1 0.03
Кари Айман 1 0.03
Кацерис Панос 1 0.03
Менди Бенжамен 1 0.03
Ле Бри Тео 0 0
Калюлю Гедеон 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 24 (6) 0.83
Рамуш Гонсалу 10 (1) 0.34
Витинья II 7 0.24
Коло-Муани Рандаль 6 0.21
Асенсио Марко 4 0.14
Хакими Ашраф 3 0.1
Баркола Бредли 2 0.07
Кан-Ин Ли 2 0.07
Заир-Эмери Уоррен 2 0.07
Дембеле Усман 1 0.03
Фабиан Руис 1 0.03
Солер Карлос 1 0.03
Эрнандес Люка 1 0.03
Мендеш Нуну 1 0.03
Бералдо Лукас 1 0.03
Угарте Мануэль 0 0
Маркиньос Маркос 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туре Сулейман 6 0
Менди Формоз III 6 0
Понсо Жульен 4 0
Менди Бенжамен 3 0
Абергель Лоран 3 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Йонгва Дарлин 3 0
Лапорт Жульен 2 0
Силва Игор 2 0
Тальби Монтассар 2 0
Бамба Мохаммед 2 0
Дукуре Сирине 2 0
Бамба Дьенг 2 0
Ле Бри Тео 2 0
Кацерис Панос 2 0
Тосин Айегун 0 1
Крупи Эли Джуниор 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Мвого Ивон 1 0
Инносент Бонке 1 0
Февр Ромен 1 0
Луза Имран 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Пабло Пажис 1 0
Аджей Натаниэль 1 0
Кари Айман 1 0
Пелон Орельен 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 6 0
Угарте Мануэль 5 0
Доннарумма Джанлуиджи 3 1
Бералдо Лукас 3 1
Баркола Бредли 2 1
Фабиан Руис 3 0
Хакими Ашраф 3 0
Мбаппе Килиан 3 0
Заир-Эмери Уоррен 3 0
Данилу Перейра 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Кан-Ин Ли 2 0
Мендеш Нуну 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Рамуш Гонсалу 1 0
Солер Карлос 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Н'Дур Шер 1 0

Результаты матчей

Лорьян
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
ПСЖ
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

11
2
Лорьян
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
ПСЖ
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

22
3

Упущенные победы

13
33
Лорьян
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (7)
62% (18)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
ПСЖ
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

25
10

Упущенные победы

24
35

Голы по времени матча

Забито

18
31
8 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 12
20 Не забивали 17
4
22%
3
10%
1-15
1
6%
6
19%
16-30
3
17%
5
16%
31-45
3
17%
7
23%
46-60
3
17%
3
10%
61-75
4
22%
7
23%
76-90

Пропущено

25
9
11 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 0
12 Не пропускали 7
6
24%
0
0%
1-15
3
12%
1
11%
16-30
2
8%
2
22%
31-45
4
16%
2
22%
46-60
5
20%
2
22%
61-75
5
20%
2
22%
76-90

Забито

16
35
6 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 15
2
13%
5
14%
1-15
3
19%
3
9%
16-30
1
6%
9
26%
31-45
4
25%
5
14%
46-60
1
6%
3
9%
61-75
5
31%
10
29%
76-90

Пропущено

31
19
12 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
1
3%
3
16%
1-15
7
23%
4
21%
16-30
4
13%
4
21%
31-45
7
23%
3
16%
46-60
3
10%
3
16%
61-75
9
29%
29%
2
11%
76-90

Забито

34
66
14 В 1-м тайме 31
20 Во 2-м тайме 35
8 Забивали первыми 20
13 Не забивали 3
6
18%
8
12%
1-15
4
12%
9
14%
16-30
4
12%
14
21%
31-45
7
21%
12
18%
46-60
4
12%
6
9%
61-75
9
26%
17
26%
76-90

Пропущено

56
28
23 В 1-м тайме 14
33 Во 2-м тайме 14
19 Пропускали первыми 6
26 Не пропускали 18
7
13%
3
11%
1-15
10
18%
5
18%
16-30
6
11%
6
21%
31-45
11
20%
5
18%
46-60
8
14%
5
18%
61-75
14
25%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ницца - Лорьян 3:0 Монпелье - Лорьян 2:0 Лорьян - Брест 0:1 Монако - Лорьян 2:2
Лорьян - Лион 0:2 Ренн - Лорьян 1:2 Лорьян - Нант 0:1 Страсбург - Лорьян 1:3 Лорьян - Реймс 2:0 Мец - Лорьян 1:2 Лорьян - Гавр 3:3 Лилль - Лорьян 3:0 Сошо - Лорьян 2:1 Брест - Лорьян 4:0 Лорьян - Страсбург 1:2 Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0
ПСЖ
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
ПСЖ - Лион 4:1 Барселона - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Барселона 2:3 ПСЖ - Клермон 1:1
ПСЖ - Ренн 1:0 Марсель - ПСЖ 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 ПСЖ - Ницца 3:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Монако - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2

Результаты матчей

Лорьян
ПСЖ

Точный счет

0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:2
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
1 раз 7%
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 45%
2
8 раз 28%
3
4 раза 14%
1
3 раза 10%
4
1 раз 3%
2
9 раз 31%
3
8 раз 28%
1
4 раза 14%
0
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лорьян
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
14
1
7
7
1.5
12
3
2
12
2.5
8
7
1
13
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
12
2
6
9
1.5
10
4
3
12
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
13
0.5
Больше Меньше
26
3
13
16
1.5
22
7
5
24
2.5
13
16
1
28
3.5
5
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 29 19 9 1 69 - 25 66
2.
Монако
 Заявка 29 16 7 6 55 - 38 55
3.
Брест
 Заявка 30 15 8 7 44 - 29 53
4.
Лилль
 Заявка 29 14 10 5 43 - 25 52
5.
Ницца
 Заявка 29 13 8 8 31 - 22 47
6.
Ланс
 Заявка 30 13 7 10 39 - 32 46
7.
Ренн
 Заявка 30 11 9 10 44 - 36 42
8.
Лион
 Заявка 30 12 5 13 39 - 49 41
9.
Марсель
 Заявка 29 10 10 9 43 - 35 40
10.
Реймс
 Заявка 30 11 7 12 37 - 41 40
11.
Тулуза
 Заявка 30 9 10 11 36 - 39 37
12.
Монпелье
 Заявка 30 9 10 11 42 - 44 36
13.
Страсбург
 Заявка 30 9 9 12 33 - 41 36
14.
Нант
 Заявка 30 9 4 17 28 - 48 31
15.
Мец
 Заявка 30 8 5 17 31 - 49 29
16.
Гавр
 Заявка 30 6 10 14 27 - 38 28
17.
Лорьян
 Заявка 29 6 8 15 35 - 55 26
18.
Клермон
 Заявка 30 4 10 16 23 - 53 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 15 11 3 1 29 - 8 36
2.
ПСЖ
 Заявка 15 9 5 1 38 - 16 32
3.
Марсель
 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
4.
Брест
 Заявка 15 8 5 2 24 - 13 29
5.
Ницца
 Заявка 15 8 4 3 19 - 9 28
6.
Ланс
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
7.
Монако
 Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
8.
Ренн
 Заявка 15 7 3 5 29 - 20 24
9.
Страсбург
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
10.
Реймс
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
11.
Лион
 Заявка 15 5 4 6 20 - 26 19
12.
Гавр
 Заявка 15 5 2 8 14 - 16 17
13.
Монпелье
 Заявка 15 3 8 4 23 - 22 17
14.
Тулуза
 Заявка 15 3 7 5 20 - 20 16
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Мец
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
17.
Нант
 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
18.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 31 - 9 34
2.
Монако
 Заявка 15 9 4 2 34 - 25 31
3.
Брест
 Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
4.
Лион
 Заявка 15 7 1 7 19 - 23 22
5.
Тулуза
 Заявка 15 6 3 6 16 - 19 21
6.
Нант
 Заявка 14 6 1 7 12 - 20 19
7.
Ницца
 Заявка 14 5 4 5 12 - 13 19
8.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 19 - 22 19
9.
Ланс
 Заявка 15 5 4 6 16 - 16 19
10.
Реймс
 Заявка 15 5 4 6 21 - 24 19
11.
Ренн
 Заявка 15 4 6 5 15 - 16 18
12.
Мец
 Заявка 16 5 2 9 17 - 29 17
13.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
14.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 14 - 22 15
15.
Лорьян
 Заявка 15 3 4 8 16 - 31 13
16.
Марсель
 Заявка 15 2 5 8 19 - 26 11
17.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 13 - 28 11
18.
Гавр
 Заявка 15 1 8 6 13 - 22 11
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (6)
Лилль Дэвид Джонатан 17 (2)
Лион Ляказетт Александр 15
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 10
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Ланс Медина Факундо 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лорьян - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2024, осталось 2 дня 11 часов 36 минут.



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    • Прогнозы 43
    Лорьян 0% (0)
    X 2.3% (1)
    ПСЖ 97.7% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лорьян
    Ничья
    ПСЖ
    7.77
    5.50
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    4.90
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    Прогнозы на матч Лорьян - ПСЖ

    Исход игры
    Лорьян
    0% (0)
    Ничья
    2.4% (1)
    ПСЖ
    97.6% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.1% (23)
    Меньше
    43.9% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    53.66% (22)
    Нет
    46.34% (19)
    Популярный счёт
    0:2 ПСЖ
    35.7% (15)
    1:2 ПСЖ
    23.8% (10)
    1:3 ПСЖ
    21.4% (9)
    0:3 ПСЖ
    4.8% (2)
    0:1 ПСЖ
    4.8% (2)
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