Тур: 29. Стадион: Стад де Мустуар.
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Главный тренер: Регис Ле Брис
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Главный тренер: Энрике Луис
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История личных встреч
Лорьян
ПСЖ
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
112.5%
75%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 15 побед
28 матчей
17.9%
21.4%
60.7%
5 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
10.7%
35.7%
53.6%
3 победы 10 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
0.87
1.08
Среднее время на гол
103
83
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
2.15
1.47
Среднее время на гол
41
61
Всего голов
41
36
Голов в среднем за матч
1.46
1.29
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
61
70
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бамба Мохаммед
|6
|0.21
|Крупи Эли Джуниор
|5
|0.17
|Февр Ромен
|5
|0.17
|Бакайоко Тьемуэ
|2
|0.07
|Понсо Жульен
|2
|0.07
|Бамба Дьенг
|2
|0.07
|Тосин Айегун
|2
|0.07
|Луза Имран
|1
|0.03
|Дукуре Сирине
|1
|0.03
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.03
|Абергель Лоран
|1
|0.03
|Йонгва Дарлин
|1
|0.03
|Туре Сулейман
|1
|0.03
|Кари Айман
|1
|0.03
|Кацерис Панос
|1
|0.03
|Менди Бенжамен
|1
|0.03
|Ле Бри Тео
|0
|0
|Калюлю Гедеон
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|24 (6)
|0.83
|Рамуш Гонсалу
|10 (1)
|0.34
|Витинья II
|7
|0.24
|Коло-Муани Рандаль
|6
|0.21
|Асенсио Марко
|4
|0.14
|Хакими Ашраф
|3
|0.1
|Баркола Бредли
|2
|0.07
|Кан-Ин Ли
|2
|0.07
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0.07
|Дембеле Усман
|1
|0.03
|Фабиан Руис
|1
|0.03
|Солер Карлос
|1
|0.03
|Эрнандес Люка
|1
|0.03
|Мендеш Нуну
|1
|0.03
|Бералдо Лукас
|1
|0.03
|Угарте Мануэль
|0
|0
|Маркиньос Маркос
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Туре Сулейман
|6
|0
|Менди Формоз III
|6
|0
|Понсо Жульен
|4
|0
|Менди Бенжамен
|3
|0
|Абергель Лоран
|3
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|0
|Йонгва Дарлин
|3
|0
|Лапорт Жульен
|2
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Тальби Монтассар
|2
|0
|Бамба Мохаммед
|2
|0
|Дукуре Сирине
|2
|0
|Бамба Дьенг
|2
|0
|Ле Бри Тео
|2
|0
|Кацерис Панос
|2
|0
|Тосин Айегун
|0
|1
|Крупи Эли Джуниор
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Мвого Ивон
|1
|0
|Инносент Бонке
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Луза Имран
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Пабло Пажис
|1
|0
|Аджей Натаниэль
|1
|0
|Кари Айман
|1
|0
|Пелон Орельен
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Люка
|6
|0
|Угарте Мануэль
|5
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|3
|1
|Бералдо Лукас
|3
|1
|Баркола Бредли
|2
|1
|Фабиан Руис
|3
|0
|Хакими Ашраф
|3
|0
|Мбаппе Килиан
|3
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|3
|0
|Данилу Перейра
|2
|0
|Мукиэле Норди
|2
|0
|Кан-Ин Ли
|2
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Рамуш Гонсалу
|1
|0
|Солер Карлос
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Н'Дур Шер
|1
|0
Результаты матчей
Лорьян
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
ПСЖ
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
11
2
Лорьян
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
ПСЖ
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
22
3
Упущенные победы
13
33
Лорьян
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (7)
62% (18)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
ПСЖ
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
25
10
Упущенные победы
24
35
Голы по времени матча
Забито
18
31
8 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 12
20 Не забивали 17
4
22%
3
10%
1-15
1
6%
6
19%
16-30
3
17%
5
16%
31-45
3
17%
7
23%
46-60
3
17%
3
10%
61-75
4
22%
7
23%
76-90
Пропущено
25
9
11 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 0
12 Не пропускали 7
6
24%
0
0%
1-15
3
12%
1
11%
16-30
2
8%
2
22%
31-45
4
16%
2
22%
46-60
5
20%
2
22%
61-75
5
20%
2
22%
76-90
Забито
16
35
6 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 15
2
13%
5
14%
1-15
3
19%
3
9%
16-30
1
6%
9
26%
31-45
4
25%
5
14%
46-60
1
6%
3
9%
61-75
5
31%
10
29%
76-90
Пропущено
31
19
12 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
1
3%
3
16%
1-15
7
23%
4
21%
16-30
4
13%
4
21%
31-45
7
23%
3
16%
46-60
3
10%
3
16%
61-75
9
29%
29%
2
11%
76-90
Забито
34
66
14 В 1-м тайме 31
20 Во 2-м тайме 35
8 Забивали первыми 20
13 Не забивали 3
6
18%
8
12%
1-15
4
12%
9
14%
16-30
4
12%
14
21%
31-45
7
21%
12
18%
46-60
4
12%
6
9%
61-75
9
26%
17
26%
76-90
Пропущено
56
28
23 В 1-м тайме 14
33 Во 2-м тайме 14
19 Пропускали первыми 6
26 Не пропускали 18
7
13%
3
11%
1-15
10
18%
5
18%
16-30
6
11%
6
21%
31-45
11
20%
5
18%
46-60
8
14%
5
18%
61-75
14
25%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ницца - Лорьян 3:0 Монпелье - Лорьян 2:0 Лорьян - Брест 0:1 Монако - Лорьян 2:2
Лорьян - Лион 0:2 Ренн - Лорьян 1:2 Лорьян - Нант 0:1 Страсбург - Лорьян 1:3 Лорьян - Реймс 2:0 Мец - Лорьян 1:2 Лорьян - Гавр 3:3 Лилль - Лорьян 3:0 Сошо - Лорьян 2:1 Брест - Лорьян 4:0 Лорьян - Страсбург 1:2 Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0
ПСЖ
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
ПСЖ - Лион 4:1 Барселона - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Барселона 2:3 ПСЖ - Клермон 1:1
ПСЖ - Ренн 1:0 Марсель - ПСЖ 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 ПСЖ - Ницца 3:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Монако - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2
Результаты матчей
Лорьян
ПСЖ
Точный счет
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:2
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
1 раз 7%
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 45%
2
8 раз 28%
3
4 раза 14%
1
3 раза 10%
4
1 раз 3%
2
9 раз 31%
3
8 раз 28%
1
4 раза 14%
0
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лорьян
ПСЖ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
141
77
123
212
87
113
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
122
69
104
312
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1613
Больше Меньше
263
1316
227
524
1316
128
524
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|19
|9
|1
|69 - 25
|66
|2.
|Заявка
|29
|16
|7
|6
|55 - 38
|55
|3.
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|44 - 29
|53
|4.
|Заявка
|29
|14
|10
|5
|43 - 25
|52
|5.
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|31 - 22
|47
|6.
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|39 - 32
|46
|7.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|44 - 36
|42
|8.
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|39 - 49
|41
|9.
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|43 - 35
|40
|10.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|37 - 41
|40
|11.
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|36 - 39
|37
|12.
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|42 - 44
|36
|13.
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|33 - 41
|36
|14.
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|28 - 48
|31
|15.
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|31 - 49
|29
|16.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|27 - 38
|28
|17.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|35 - 55
|26
|18.
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|23 - 53
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|29 - 8
|36
|2.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|38 - 16
|32
|3.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 9
|29
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|24 - 13
|29
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 9
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|29 - 20
|24
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 26
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|14 - 16
|17
|13.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|23 - 22
|17
|14.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 20
|16
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 20
|12
|17.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 28
|12
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|31 - 9
|34
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|34 - 25
|31
|3.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 16
|24
|4.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|19 - 23
|22
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 19
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|12 - 20
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 13
|19
|8.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 16
|19
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 24
|19
|11.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|15 - 16
|18
|12.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 29
|17
|13.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|14.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 22
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 31
|13
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 26
|11
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 28
|11
|18.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 22
|11
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|24 (6)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|17 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|15
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|11 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 10
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 9
|Ланс
|Медина Факундо
|10
Прогнозы на матч Лорьян - ПСЖ
Исход игры
Лорьян
0% (0)
Ничья
2.4% (1)
ПСЖ
97.6% (41)
Тотал 2.5
Больше
56.1% (23)
Меньше
43.9% (18)
Обе команды забьют
Да
53.66% (22)
Нет
46.34% (19)
Популярный счёт
0:2 ПСЖ
35.7% (15)
1:2 ПСЖ
23.8% (10)
1:3 ПСЖ
21.4% (9)
0:3 ПСЖ
4.8% (2)
0:1 ПСЖ
4.8% (2)
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