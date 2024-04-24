Тур: 33. Стадион: OPAP Arena.
3:0
Конец матча
0'
1:0
7' ГолЭлиассон Никлас
2:0
38' ГолПонсе Эсекель
63' Желтая карточкаЕдвай Тин
68' Желтая карточкаАкайдин Самет
3:0
69' ГолЭлиассон Никлас
90'+4
Ход матча
7'
38'
2:0
63'
68'
69'
3:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
21
Едвай
Тин
3
Хуанкар
55
Виллиан
Арао
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Виллиан АраоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Уго ВиторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Терим Фатих
История личных встреч
АЕК
Панатинаикос
23 матча
65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
34.8%
60.9%
4.3%
8 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.9%
52.2%
17 побед 12 ничьих 0 побед
30 матчей
36.7%
63.3%
0 побед 11 ничьих 19 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 15 ничьих 16 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 15 ничьих 9 побед
53 матча
28.3%
35.8%
35.9%
15 побед 19 ничьих 19 побед
Первый тайм
15.1%
54.7%
30.2%
8 побед 29 ничьих 16 побед
Второй тайм
32.1%
50.9%
17%
17 побед 27 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
23
Голов в среднем за матч
1.12
0.85
Среднее время на гол
80
105
Всего голов
36
23
Голов в среднем за матч
1.33
0.88
Среднее время на гол
67
101
Всего голов
65
46
Голов в среднем за матч
1.23
0.87
Тотал матчей
2.5
45
Больше 85%
Меньше 15%
8
34
Больше 64%
Меньше 36%
19
18
Больше 34%
Меньше 66%
35
9
Больше 17%
Меньше 83%
44
5
Больше 9%
Меньше 91%
48
Среднее время на гол
73
103
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Понсе Эсекель
|14
|0.42
|Гарсия Леви
|13 (2)
|0.39
|Элиассон Никлас
|8
|0.24
|Амрабат Нордин
|6 (3)
|0.18
|Цубер Стивен
|6
|0.18
|Вида Домагой
|5
|0.15
|Гачинович Мийат
|3 (1)
|0.09
|Пинеда Орбелин
|2
|0.06
|Любичич Роберт
|2
|0.06
|Рота Лазарос
|2
|0.06
|Йонссон Йенс
|2
|0.06
|Калленс Александр
|2
|0.06
|Манталос Петрос
|1 (1)
|0.03
|Шиманьски Дамиан
|1
|0.03
|Араужо Серхио
|1
|0.03
|Мукуди Ароль
|1
|0.03
|Сидибе Джибриль
|1
|0.03
|Ван Веерт Том
|1
|0.03
|Мохаммади Милад
|1
|0.03
|Пилиос Ставрос
|0
|0
|Хаджсафи Эсхан
|0
|0
|Станкович Цицан
|0
|0
|Галанопулос Костас
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Фотис
|15 (5)
|0.45
|Бернард Дуарте
|9
|0.27
|Шпорар Андраж
|8 (2)
|0.24
|Еремеефф Александер
|7
|0.21
|Паласиос Себастьян
|6
|0.18
|Бакасетас Тасос
|6 (1)
|0.18
|Вербич Беньямин
|4
|0.12
|Джуричич Филип
|3
|0.09
|Виллиан Арао
|3
|0.09
|Гнезда-Черин Адам
|3
|0.09
|Канталапьерда Аитор
|3 (1)
|0.09
|Мансини Даниэль
|2
|0.06
|Едвай Тин
|2
|0.06
|Младенович Филип
|1
|0.03
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0.03
|Де Вильена Тонни
|1
|0.03
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.03
|Хуанкар
|0
|0
|Котсирас Яннис
|0
|0
|Перес Рубен
|0
|0
|Акайдин Самет
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шиманьски Дамиан
|11
|0
|Гачинович Мийат
|9
|0
|Калленс Александр
|7
|0
|Рота Лазарос
|6
|0
|Манталос Петрос
|4
|1
|Вида Домагой
|4
|0
|Йонссон Йенс
|4
|0
|Галанопулос Костас
|4
|0
|Сидибе Джибриль
|0
|2
|Цубер Стивен
|3
|0
|Амрабат Нордин
|2
|0
|Хаджсафи Эсхан
|2
|0
|Араужо Серхио
|2
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|2
|0
|Элиассон Никлас
|2
|0
|Писарро Родольфо
|2
|0
|Понсе Эсекель
|1
|0
|Пинеда Орбелин
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Любичич Роберт
|1
|0
|Пилиос Ставрос
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Младенович Филип
|6
|0
|Виллиан Арао
|4
|1
|Джуричич Филип
|4
|0
|Перес Рубен
|4
|0
|Де Вильена Тонни
|4
|0
|Вербич Беньямин
|4
|0
|Едвай Тин
|4
|0
|Бернард Дуарте
|4
|0
|Акайдин Самет
|4
|0
|Вагианнидис Георгиос
|4
|0
|Шенквельд Барт
|2
|1
|Иоаннидис Фотис
|3
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|1
|Бакасетас Тасос
|2
|0
|Шпорар Андраж
|2
|0
|Канталапьерда Аитор
|2
|0
|Зека Карлос
|0
|1
|Хуанкар
|1
|0
|Еремеефф Александер
|1
|0
|Лимниос Димитрис
|1
|0
|Мансини Даниэль
|1
|0
|Котсирас Яннис
|1
|0
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0
Результаты матчей
АЕК
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Панатинаикос
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Сухие победы
9
0
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
6
7
АЕК
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Панатинаикос
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Сухие победы
1
8
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
33
36
АЕК
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (13)
25% (8)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
41% (13)
19% (6)
Панатинаикос
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (7)
44% (14)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
25% (8)
38% (12)
Сухие победы
10
8
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
39
43
Голы по времени матча
Забито
35
36
17 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 11
16 Не забивали 17
4
11%
3
8%
1-15
8
23%
2
6%
16-30
5
14%
10
28%
31-45
4
11%
5
14%
46-60
4
11%
8
22%
61-75
10
29%
8
22%
76-90
Пропущено
13
16
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
6
46%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
15%
3
19%
61-75
3
23%
3
19%
76-90
Забито
34
39
19 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 11
18 Не забивали 16
7
21%
5
13%
1-15
2
6%
4
10%
16-30
10
29%
29%
10
26%
31-45
4
12%
9
23%
46-60
5
15%
4
10%
61-75
6
18%
7
18%
76-90
Пропущено
20
14
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
3
15%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
7
35%
3
21%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
3
15%
3
21%
61-75
5
25%
2
14%
76-90
Забито
69
75
36 В 1-м тайме 34
33 Во 2-м тайме 41
25 Забивали первыми 22
2 Не забивали 1
11
16%
8
11%
1-15
10
14%
6
8%
16-30
15
22%
20
27%
31-45
8
12%
14
19%
46-60
9
13%
12
16%
61-75
16
23%
15
20%
76-90
Пропущено
33
30
18 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 19
4
12%
5
17%
1-15
1
3%
4
13%
16-30
13
39%
6
20%
31-45
2
6%
4
13%
46-60
5
15%
6
20%
61-75
8
24%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Арис Салоники - АЕК 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:0 АЕК - ПАОК 2:2 Панатинаикос - АЕК 2:1
АЕК - Олимпиакос 1:0 Аполлон - АЕК 0:1 Ламия - АЕК 0:4 Арис Салоники - АЕК 3:3 АЕК - ПАС Янина 4:2 Ламия - АЕК 1:3 АЕК - Кифисиас 3:0 ПАОК - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 4:2 АЕК - ОФИ 3:0 Атромитос - АЕК 0:5 Арис Салоники - АЕК 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Олимпиакос - АЕК 1:2 АЕК - Волос 3:0
Панатинаикос
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ламия - Панатинаикос 0:5 Панатинаикос - Ламия 3:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1
Панатинаикос - ПАОК 2:3 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 ОФИ - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Панатинаикос - Кифисиас 1:1 Панатинаикос - ПАОК 1:2 Панатинаикос - Ламия 2:2 ПАОК - Панатинаикос 0:1 Пансерраикос - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Панатинаикос - Астерас 2:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 АЕК - Панатинаикос 2:2
Результаты матчей
АЕК
Панатинаикос
Точный счет
3:0
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
4
2 раза 13%
2
9 раз 56%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:3
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:5
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
3:0
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:0
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:5
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 31%
3
9 раз 28%
1
8 раз 25%
4
3 раза 9%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
14 раз 44%
3
6 раз 19%
1
5 раз 16%
5
4 раза 13%
4
2 раза 6%
0
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
АЕК
Панатинаикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
142
79
511
214
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
151
115
124
610
79
214
313
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
311
Больше Меньше
311
239
266
1319
1220
428
626
131
428
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|2.
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|3.
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|4.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|5.
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|6.
|7
|0
|1
|6
|5 - 24
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 2
|10
|3.
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|5.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|7.
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|8.
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|4.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|4
|0
|1
|3
|2 - 15
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|6.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|8.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|4.
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|5.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|6.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|4.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|5.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|8.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|17 (3)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|17
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|15 (7)
|Ожегович Огнен
|15 (1)
|АЕК
|Понсе Эсекель
|14
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|1 11
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|1 11
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 11
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 9
|Ламия
|Давид Симон
|1 10