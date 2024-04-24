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  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
АЕК
3:0
Конец матча
Панатинаикос
0'
1:0
7' Гол
Элиассон Никлас
2:0
38' Гол
Понсе Эсекель
63' Желтая карточка
Едвай Тин
68' Желтая карточка
Акайдин Самет
3:0
69' Гол
Элиассон Никлас
90'+4
30
Атанасиадис
Гиоргос
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
18
Калленс
Александр
28
Хаджсафи
Эсхан
19
Элиассон
Никлас
6
Йонссон
Йенс
4
Шиманьски
Дамиан
13
Пинеда
Орбелин
11
Араужо
Серхио
14
Понсе
Эсекель
69
Дронговски
Бартломей
27
Котсирас
Яннис
94
Акайдин
Самет
21
Едвай
Тин
3
Хуанкар
8
Бакасетас
Тасос
55
Виллиан
Арао
16
Гнезда-Черин
Адам
34
Паласиос
Себастьян
7
Иоаннидис
Фотис
11
Лимниос
Димитрис
АЕК
4-4-2
Панатинаикос
4-3-3

История личных встреч

АЕК
Панатинаикос

23 матча

65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

34.8%
60.9%
4.3%
8 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.9%
52.2%
17 побед 12 ничьих 0 побед

30 матчей

36.7%
63.3%
0 побед 11 ничьих 19 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 15 ничьих 16 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 15 ничьих 9 побед

53 матча

28.3%
35.8%
35.9%
15 побед 19 ничьих 19 побед

Первый тайм

15.1%
54.7%
30.2%
8 побед 29 ничьих 16 побед

Второй тайм

32.1%
50.9%
17%
17 побед 27 ничьих 9 побед

История матчей

С
2:1
С
2:2
С
1:2
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
2:1
С
0:0
С
1:1
С
3:0
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:2
С
1:3
С
1:1
С
1:0
С
3:2
С
0:0
С
0:0
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
2:3
С
0:0
С
3:1
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
0:2
С
1:0
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
3:2
С
0:2
С
1:1
С
3:1
К
2:3
К
0:2
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
4:1
С
1:1
С
2:1

Голы

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

1.12
0.85

Среднее время на гол

80
105

Всего голов

36
23

Голов в среднем за матч

1.33
0.88

Среднее время на гол

67
101

Всего голов

65
46

Голов в среднем за матч

1.23
0.87

Тотал матчей

2.5
45
Больше 85%
Меньше 15%
8
34
Больше 64%
Меньше 36%
19
18
Больше 34%
Меньше 66%
35
9
Больше 17%
Меньше 83%
44
5
Больше 9%
Меньше 91%
48

Среднее время на гол

73
103

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Понсе Эсекель 14 0.42
Гарсия Леви 13 (2) 0.39
Элиассон Никлас 8 0.24
Амрабат Нордин 6 (3) 0.18
Цубер Стивен 6 0.18
Вида Домагой 5 0.15
Гачинович Мийат 3 (1) 0.09
Пинеда Орбелин 2 0.06
Любичич Роберт 2 0.06
Рота Лазарос 2 0.06
Йонссон Йенс 2 0.06
Калленс Александр 2 0.06
Манталос Петрос 1 (1) 0.03
Шиманьски Дамиан 1 0.03
Араужо Серхио 1 0.03
Мукуди Ароль 1 0.03
Сидибе Джибриль 1 0.03
Ван Веерт Том 1 0.03
Мохаммади Милад 1 0.03
Пилиос Ставрос 0 0
Хаджсафи Эсхан 0 0
Станкович Цицан 0 0
Галанопулос Костас 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Фотис 15 (5) 0.45
Бернард Дуарте 9 0.27
Шпорар Андраж 8 (2) 0.24
Еремеефф Александер 7 0.21
Паласиос Себастьян 6 0.18
Бакасетас Тасос 6 (1) 0.18
Вербич Беньямин 4 0.12
Джуричич Филип 3 0.09
Виллиан Арао 3 0.09
Гнезда-Черин Адам 3 0.09
Канталапьерда Аитор 3 (1) 0.09
Мансини Даниэль 2 0.06
Едвай Тин 2 0.06
Младенович Филип 1 0.03
Вагианнидис Георгиос 1 0.03
Де Вильена Тонни 1 0.03
Магнуссон Хёрдур 1 0.03
Хуанкар 0 0
Котсирас Яннис 0 0
Перес Рубен 0 0
Акайдин Самет 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиманьски Дамиан 11 0
Гачинович Мийат 9 0
Калленс Александр 7 0
Рота Лазарос 6 0
Манталос Петрос 4 1
Вида Домагой 4 0
Йонссон Йенс 4 0
Галанопулос Костас 4 0
Сидибе Джибриль 0 2
Цубер Стивен 3 0
Амрабат Нордин 2 0
Хаджсафи Эсхан 2 0
Араужо Серхио 2 0
Атанасиадис Гиоргос 2 0
Элиассон Никлас 2 0
Писарро Родольфо 2 0
Понсе Эсекель 1 0
Пинеда Орбелин 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Любичич Роберт 1 0
Пилиос Ставрос 1 0
Митоглу Герасимос 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Младенович Филип 6 0
Виллиан Арао 4 1
Джуричич Филип 4 0
Перес Рубен 4 0
Де Вильена Тонни 4 0
Вербич Беньямин 4 0
Едвай Тин 4 0
Бернард Дуарте 4 0
Акайдин Самет 4 0
Вагианнидис Георгиос 4 0
Шенквельд Барт 2 1
Иоаннидис Фотис 3 0
Паласиос Себастьян 1 1
Бакасетас Тасос 2 0
Шпорар Андраж 2 0
Канталапьерда Аитор 2 0
Зека Карлос 0 1
Хуанкар 1 0
Еремеефф Александер 1 0
Лимниос Димитрис 1 0
Мансини Даниэль 1 0
Котсирас Яннис 1 0
Гнезда-Черин Адам 1 0

Результаты матчей

АЕК
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Панатинаикос
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)

Сухие победы

9
0

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

6
7
АЕК
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Панатинаикос
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)

Сухие победы

1
8

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

33
36
АЕК
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (13)
25% (8)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
41% (13)
19% (6)
Панатинаикос
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (7)
44% (14)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
25% (8)
38% (12)

Сухие победы

10
8

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

39
43

Голы по времени матча

Забито

35
36
17 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 11
16 Не забивали 17
4
11%
3
8%
1-15
8
23%
2
6%
16-30
5
14%
10
28%
31-45
4
11%
5
14%
46-60
4
11%
8
22%
61-75
10
29%
8
22%
76-90

Пропущено

13
16
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
6
46%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
15%
3
19%
61-75
3
23%
3
19%
76-90

Забито

34
39
19 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 11
18 Не забивали 16
7
21%
5
13%
1-15
2
6%
4
10%
16-30
10
29%
29%
10
26%
31-45
4
12%
9
23%
46-60
5
15%
4
10%
61-75
6
18%
7
18%
76-90

Пропущено

20
14
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
3
15%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
7
35%
3
21%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
3
15%
3
21%
61-75
5
25%
2
14%
76-90

Забито

69
75
36 В 1-м тайме 34
33 Во 2-м тайме 41
25 Забивали первыми 22
2 Не забивали 1
11
16%
8
11%
1-15
10
14%
6
8%
16-30
15
22%
20
27%
31-45
8
12%
14
19%
46-60
9
13%
12
16%
61-75
16
23%
15
20%
76-90

Пропущено

33
30
18 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 19
4
12%
5
17%
1-15
1
3%
4
13%
16-30
13
39%
6
20%
31-45
2
6%
4
13%
46-60
5
15%
6
20%
61-75
8
24%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Арис Салоники - АЕК 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:0 АЕК - ПАОК 2:2 Панатинаикос - АЕК 2:1
АЕК - Олимпиакос 1:0 Аполлон - АЕК 0:1 Ламия - АЕК 0:4 Арис Салоники - АЕК 3:3 АЕК - ПАС Янина 4:2 Ламия - АЕК 1:3 АЕК - Кифисиас 3:0 ПАОК - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 4:2 АЕК - ОФИ 3:0 Атромитос - АЕК 0:5 Арис Салоники - АЕК 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Олимпиакос - АЕК 1:2 АЕК - Волос 3:0
Панатинаикос
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ламия - Панатинаикос 0:5 Панатинаикос - Ламия 3:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1
Панатинаикос - ПАОК 2:3 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 ОФИ - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Панатинаикос - Кифисиас 1:1 Панатинаикос - ПАОК 1:2 Панатинаикос - Ламия 2:2 ПАОК - Панатинаикос 0:1 Пансерраикос - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Панатинаикос - Астерас 2:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 АЕК - Панатинаикос 2:2

Результаты матчей

АЕК
Панатинаикос

Точный счет

3:0
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
4
2 раза 13%
2
9 раз 56%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:3
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:5
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

3:0
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:0
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:5
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 31%
3
9 раз 28%
1
8 раз 25%
4
3 раза 9%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
14 раз 44%
3
6 раз 19%
1
5 раз 16%
5
4 раза 13%
4
2 раза 6%
0
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

АЕК
Панатинаикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
1.5
Больше Меньше
14
2
7
9
2.5
5
11
2
14
3.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
15
1
11
5
1.5
12
4
6
10
2.5
7
9
2
14
3.5
3
13
1
15
4.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
1
0.5
Больше Меньше
31
1
23
9
1.5
26
6
13
19
2.5
12
20
4
28
3.5
6
26
1
31
4.5
4
28

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 7 5 1 1 15 - 5 16
2.
Панатинаикос
 7 5 0 2 17 - 9 15
3.
Олимпиакос
 6 3 1 2 12 - 7 10
4.
ПАОК
 6 2 2 2 10 - 9 8
5.
Арис Салоники
 7 2 1 4 6 - 11 7
6.
Ламия
 7 0 1 6 5 - 24 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 5 3 1 1 10 - 5 10
2.
Панетоликос
 5 3 1 1 7 - 2 10
3.
ОФИ
 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Пансерраикос
 5 2 2 1 7 - 7 8
5.
Кифисиас
 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Атромитос
 5 1 3 1 7 - 7 6
7.
Астерас
 5 1 0 4 2 - 8 3
8.
ПАС Янина
 5 0 1 4 4 - 11 1

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 4 3 1 0 8 - 2 10
2.
Олимпиакос
 3 2 0 1 6 - 4 6
3.
Панатинаикос
 3 2 0 1 7 - 5 6
4.
Арис Салоники
 4 1 1 2 5 - 6 4
5.
ПАОК
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Ламия
 4 0 1 3 2 - 15 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Пансерраикос
 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Волос
 2 1 1 0 6 - 3 4
4.
Атромитос
 3 1 1 1 5 - 5 4
5.
Панетоликос
 2 1 0 1 3 - 1 3
6.
ПАС Янина
 2 0 1 1 1 - 2 1
7.
Кифисиас
 2 0 1 1 0 - 1 1
8.
Астерас
 3 0 0 3 1 - 6 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 4 3 0 1 10 - 4 9
2.
АЕК
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
ПАОК
 4 1 2 1 7 - 7 5
4.
Олимпиакос
 3 1 1 1 6 - 3 4
5.
Арис Салоники
 3 1 0 2 1 - 5 3
6.
Ламия
 3 0 0 3 3 - 9 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панетоликос
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Волос
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Кифисиас
 3 2 0 1 5 - 6 6
4.
Астерас
 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
Атромитос
 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
ОФИ
 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Пансерраикос
 2 0 1 1 1 - 4 1
8.
ПАС Янина
 3 0 0 3 3 - 9 0

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 17 (3)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 17
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 15 (7)
Ожегович Огнен 15 (1)
АЕК Понсе Эсекель 14
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 1 11
Панетоликос Младен Себастьян 1 11
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 11
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 9
Ламия Давид Симон 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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