  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Андерлехт
2:0
Второй тайм: 47'
Серкль Брюгге
0'
1:0
30' Гол
Леони Тео
2:0
32' Гол
Дрейер Андерс
44' Желтая карточка
Лопес Леонардо

Ход матча

30'
Леони Тео
(Дрейер Андерс)
1:0
32'
Дрейер Андерс
(Дольберг Каспер)
2:0
37'
Амузу Френсис
Дрейер Андерс
 
44'
 
Лопес Леонардо
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Серкль Брюгге
3.65
3.70
Реклама, pari.ru
4.66
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
1
Шмейхель
Каспер
54
Сарделла
Киллиан
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
15
Аугустинссон
Людвиг
17
Леони
Тео
23
Ритс
Матс
25
Дилейни
Томас
36
Дрейер
Андерс
12
Дольберг
Каспер
29
Струйкенс
Марио
1
Варлесон
22
Лопес
Леонардо
76
Jonas
Lietaert
66
Christiaan
Ravych
41
Сике
Уго
17
Фрэнсис
Абу
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
11
Минда
Алан
6
Лемарешаль
Феликс
10
Виейра
Фелипе
9
Денкей
Кевин
Андерлехт
4-3-3
Серкль Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

Андерлехт
Серкль Брюгге

21 матч

100%
21 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

30 матчей

70%
6.7%
23.3%
21 победа 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

53.3%
36.7%
10%
16 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

43.3%
36.7%
20%
13 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
2:0
ПДА
0:3
ПДА
2:0
ПДА
1:0
ПДА
0:2
ПДА
1:2
К
1:0
ПДА
0:0
ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
4:2
ЛЖ
0:2
ЛЖ
3:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:4
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

2.13
1.53

Среднее время на гол

42
58

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

0.6
0.93

Среднее время на гол

150
96

Всего голов

41
37

Голов в среднем за матч

1.37
1.23

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

65
72

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 18 (3) 0.51
Дольберг Каспер 14 (3) 0.4
Васкес Луис 7 (1) 0.2
Леони Тео 4 0.11
Струйкенс Марио 4 0.11
Азар Торган 4 0.11
Амузу Френсис 4 0.11
Вертонген Ян 3 0.09
Сарделла Киллиан 1 0.03
Дилейни Томас 1 0.03
Н'Диайе Мусса 1 0.03
Патрис Луи 1 0.03
Ангуло Нильсон 1 0.03
Версхарен Яри 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Ритс Матс 0 0
Арнстад Кристиан 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 24 (2) 0.69
Минда Алан 8 0.23
Сомерс Тибо 7 0.2
Олайгбе Казим 4 0.11
Лопес Леонардо 2 0.06
Уткус Эдгарас 1 0.03
Виейра Фелипе 1 0.03
Назиньо Флавио 1 0.03
Лемарешаль Феликс 0 0
Варлесон 0 0
Гбоо Янн 0 0
Сике Уго 0 0
Попович Борис 0 0
Christiaan Ravych 0 0
Даланн Йеспер 0 0
Nils De Wilde 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дебаст Зено 8 2
Азар Торган 7 0
Дилейни Томас 5 0
Сарделла Киллиан 5 0
Леони Тео 5 0
Вертонген Ян 4 0
Ритс Матс 4 0
Патрис Луи 4 0
Струйкенс Марио 4 0
Дрейер Андерс 2 1
Аугустинссон Людвиг 3 0
Brian Riemer 3 0
Дольберг Каспер 2 0
Флипс Алексис 2 0
Арнстад Кристиан 2 0
Васкес Луис 2 0
Шмейхель Каспер 1 0
Диавара Амаду 1 0
Ашимеру Маджид 1 0
Амузу Френсис 1 0
Н'Диайе Мусса 1 0
Ангуло Нильсон 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Брюгген Ханнес 12 0
Уткус Эдгарас 8 0
Попович Борис 4 2
Денкей Кевин 7 0
Лопес Леонардо 6 0
Назиньо Флавио 4 1
Даланн Йеспер 5 0
Сомерс Тибо 5 0
Фрэнсис Абу 4 0
Лемарешаль Феликс 4 0
Мьянге Сенна 2 1
Минда Алан 3 0
Christiaan Ravych 3 0
Варела Джордан 2 0
Сике Уго 2 0
Nils De Wilde 2 0
Виейра Фелипе 1 0
Деман Оливье 1 0
Деланге Максим 1 0
Олайгбе Казим 1 0
Эфекеле Маламин 1 0
Мирон Муслич 1 0

Результаты матчей

Андерлехт
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Серкль Брюгге
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

5
7
Андерлехт
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Серкль Брюгге
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
12

Упущенные победы

24
25
Андерлехт
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (15)
26% (9)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
35% (12)
26% (9)
Серкль Брюгге
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (6)
47% (16)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
29% (10)
29% (10)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

18
16

Упущенные победы

29
32

Голы по времени матча

Забито

33
21
13 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 9
18 Не забивали 20
6
18%
5
24%
1-15
1
3%
0
0%
16-30
6
18%
2
10%
31-45
8
24%
2
10%
46-60
4
12%
8
38%
61-75
8
24%
4
19%
76-90

Пропущено

14
19
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
3
21%
3
16%
1-15
2
14%
5
26%
16-30
1
7%
4
21%
31-45
1
7%
4
21%
46-60
5
36%
1
5%
61-75
2
14%
2
11%
76-90

Забито

28
29
14 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 12
18 Не забивали 20
4
14%
4
14%
1-15
6
21%
2
7%
16-30
4
14%
7
24%
31-45
2
7%
7
24%
46-60
4
14%
4
14%
61-75
8
29%
5
17%
76-90

Пропущено

24
19
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
4
17%
2
11%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
3
13%
5
26%
31-45
4
17%
3
16%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
7
29%
29%
7
37%
76-90

Забито

61
50
27 В 1-м тайме 20
34 Во 2-м тайме 30
20 Забивали первыми 21
2 Не забивали 6
10
16%
9
18%
1-15
7
11%
2
4%
16-30
10
16%
9
18%
31-45
10
16%
9
18%
46-60
8
13%
12
24%
61-75
16
26%
9
18%
76-90

Пропущено

38
38
16 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 21
7
18%
5
13%
1-15
5
13%
6
16%
16-30
4
11%
9
24%
31-45
5
13%
7
18%
46-60
8
21%
2
5%
61-75
9
24%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Генк - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Брюгге - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Антверпен 1:0
Андерлехт - Кортрейк 0:1 РВДМ 47 - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Эйпен 1:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Гент 1:0 Мехелен - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Аль-Ахли Триполи 0:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Генк 2:1 Антверпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Стандард 2:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1
Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0 Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3

Результаты матчей

Андерлехт
Серкль Брюгге

Точный счет

2:1
5 раз 29%
1:0
4 раза 24%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
1
5 раз 29%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
1:3
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 35%
2
12 раз 35%
3
6 раз 18%
0
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
11 раз 32%
1
10 раз 29%
0
8 раз 24%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Андерлехт
Серкль Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
13
4
11
6
1.5
9
8
3
14
2.5
4
13
2
15
3.5
2
15
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
13
4
9
8
1.5
7
10
5
12
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
2
0.5
Больше Меньше
26
8
20
14
1.5
16
18
8
26
2.5
5
29
2
32
3.5
2
32
1
33
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 2:0 5 3 0 2 7 - 6 41
2.
Брюгге
 1:0 5 4 1 0 10 - 3 39
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 0 0 4 4 - 8 35
4.
Генк
 0:1 5 3 1 1 5 - 3 34
5.
Антверпен
 4 1 0 3 1 - 5 29
6.
Серкль Брюгге
 0:2 5 1 2 2 5 - 7 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 2:0 3 3 0 0 5 - 1 41
2.
Генк
 0:1 3 2 1 0 4 - 2 31
3.
Серкль Брюгге
 0:2 2 0 1 1 1 - 2 25
4.
Брюгге
 1:0 3 3 0 0 7 - 1 9
5.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 1 - 3 35
2.
Брюгге
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 30
3.
Антверпен
 3 1 0 2 1 - 4 29
4.
Серкль Брюгге
 0:2 3 1 1 1 4 - 5 4
5.
Генк
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Андерлехт
 2:0 2 0 0 2 2 - 5 0

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 24
Андерлехт Дрейер Андерс 18 (9)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
Андерлехт Дебаст Зено 2 8
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Весь список
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.92. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.92 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Серкль Брюгге
3.65
3.70
Реклама, pari.ru
4.66
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Андерлехт
Серкль Брюгге
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный