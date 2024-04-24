Тур: 5. Стадион: Лото-парк.
3:0
Конец матча
0'
1:0
30' ГолЛеони Тео
2:0
32' ГолДрейер Андерс
36' Желтая карточкаВарлесон
43' Желтая карточкаЛопес Леонардо
52' Желтая карточкаЛемарешаль Феликс
3:0
55' ГолЛеони Тео
89' Желтая карточкаВаскес Луис
90' Желтая карточкаЭфекеле Маламин
90'+4
Ход матча
30'
1:0
32'
2:0
36'
43'
55'
3:0
71'
89'
90'
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
17
Леони
Тео
23
Ритс
Матс
1
Варлесон
41
Сике
Уго
17
Фрэнсис
Абу
11
Минда
Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ример Брайн
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Сике УгоЗащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Минда АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мьянге СеннаНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
История личных встреч
Андерлехт
Серкль Брюгге
21 матч
100%
21 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
30 матчей
70%
6.7%
23.3%
21 победа 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
53.3%
36.7%
10%
16 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
43.3%
36.7%
20%
13 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
2.13
1.53
Среднее время на гол
42
58
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
0.6
0.93
Среднее время на гол
150
96
Всего голов
41
37
Голов в среднем за матч
1.37
1.23
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
65
72
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|18 (3)
|0.51
|Дольберг Каспер
|14 (3)
|0.4
|Васкес Луис
|7 (1)
|0.2
|Леони Тео
|5
|0.14
|Струйкенс Марио
|4
|0.11
|Азар Торган
|4
|0.11
|Амузу Френсис
|4
|0.11
|Вертонген Ян
|3
|0.09
|Сарделла Киллиан
|1
|0.03
|Дилейни Томас
|1
|0.03
|Н'Диайе Мусса
|1
|0.03
|Патрис Луи
|1
|0.03
|Ангуло Нильсон
|1
|0.03
|Версхарен Яри
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Ритс Матс
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|24 (2)
|0.69
|Минда Алан
|8
|0.23
|Сомерс Тибо
|7
|0.2
|Олайгбе Казим
|4
|0.11
|Лопес Леонардо
|2
|0.06
|Уткус Эдгарас
|1
|0.03
|Виейра Фелипе
|1
|0.03
|Назиньо Флавио
|1
|0.03
|Лемарешаль Феликс
|0
|0
|Варлесон
|0
|0
|Гбоо Янн
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
|Попович Борис
|0
|0
|Christiaan Ravych
|0
|0
|Даланн Йеспер
|0
|0
|Nils De Wilde
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дебаст Зено
|8
|2
|Азар Торган
|7
|0
|Дилейни Томас
|5
|0
|Сарделла Киллиан
|5
|0
|Леони Тео
|5
|0
|Вертонген Ян
|4
|0
|Ритс Матс
|4
|0
|Патрис Луи
|4
|0
|Струйкенс Марио
|4
|0
|Дрейер Андерс
|2
|1
|Аугустинссон Людвиг
|3
|0
|Васкес Луис
|3
|0
|Brian Riemer
|3
|0
|Дольберг Каспер
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Арнстад Кристиан
|2
|0
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Ашимеру Маджид
|1
|0
|Амузу Френсис
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Ангуло Нильсон
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|0
|Уткус Эдгарас
|8
|0
|Попович Борис
|4
|2
|Денкей Кевин
|7
|0
|Лопес Леонардо
|6
|0
|Назиньо Флавио
|4
|1
|Даланн Йеспер
|5
|0
|Сомерс Тибо
|5
|0
|Лемарешаль Феликс
|5
|0
|Фрэнсис Абу
|4
|0
|Мьянге Сенна
|2
|1
|Минда Алан
|3
|0
|Christiaan Ravych
|3
|0
|Варела Джордан
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Эфекеле Маламин
|2
|0
|Nils De Wilde
|2
|0
|Виейра Фелипе
|1
|0
|Варлесон
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Деланге Максим
|1
|0
|Олайгбе Казим
|1
|0
|Мирон Муслич
|1
|0
Результаты матчей
Андерлехт
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Серкль Брюгге
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
5
7
Андерлехт
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Серкль Брюгге
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
12
Упущенные победы
24
25
Андерлехт
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
46% (16)
26% (9)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
34% (12)
26% (9)
Серкль Брюгге
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
17% (6)
46% (16)
37% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
29% (10)
31% (11)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
18
16
Упущенные победы
29
32
Голы по времени матча
Забито
36
21
15 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 9
18 Не забивали 21
6
17%
5
24%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
7
19%
2
10%
31-45
9
25%
2
10%
46-60
4
11%
8
38%
61-75
8
22%
4
19%
76-90
Пропущено
14
22
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
21%
3
14%
1-15
2
14%
6
27%
16-30
1
7%
5
23%
31-45
1
7%
5
23%
46-60
5
36%
1
5%
61-75
2
14%
2
9%
76-90
Забито
28
29
14 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 12
19 Не забивали 21
4
14%
4
14%
1-15
6
21%
2
7%
16-30
4
14%
7
24%
31-45
2
7%
7
24%
46-60
4
14%
4
14%
61-75
8
29%
5
17%
76-90
Пропущено
24
19
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
4
17%
2
11%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
3
13%
5
26%
31-45
4
17%
3
16%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
7
29%
29%
7
37%
76-90
Забито
64
50
29 В 1-м тайме 20
35 Во 2-м тайме 30
21 Забивали первыми 21
2 Не забивали 7
10
16%
9
18%
1-15
8
13%
2
4%
16-30
11
17%
9
18%
31-45
11
17%
9
18%
46-60
8
13%
12
24%
61-75
16
25%
9
18%
76-90
Пропущено
38
41
16 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 22
7
18%
5
12%
1-15
5
13%
7
17%
16-30
4
11%
10
24%
31-45
5
13%
8
20%
46-60
8
21%
2
5%
61-75
9
24%
9
22%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Генк - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Брюгге - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Антверпен 1:0
Андерлехт - Кортрейк 0:1 РВДМ 47 - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Эйпен 1:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Гент 1:0 Мехелен - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Аль-Ахли Триполи 0:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Генк 2:1 Антверпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Стандард 2:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1
Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0 Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3
Результаты матчей
Андерлехт
Серкль Брюгге
Точный счет
2:1
5 раз 28%
1:0
4 раза 22%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 44%
1
5 раз 28%
3
2 раза 11%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
1:3
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 34%
2
12 раз 34%
3
7 раз 20%
0
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
11 раз 31%
1
10 раз 29%
0
9 раз 26%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Андерлехт
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
134
126
98
414
413
216
215
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
135
98
711
512
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
332
Больше Меньше
269
2114
1619
926
530
233
233
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|41
|2.
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|39
|3.
|4
|0
|0
|4
|4 - 8
|35
|4.
|5
|3
|1
|1
|5 - 6
|34
|5.
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|29
|6.
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|41
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|31
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|25
|4.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|35
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|30
|3.
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|29
|4.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|6.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|24
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|18 (9)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|17 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9