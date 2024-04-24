  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Брюгге
1:0
Второй тайм: 48'
Генк
0'
1:0
6' Гол
Ютгла Ферран
43' Желтая карточка
Арокодаре Толуваласе

Ход матча

6'
Ютгла Ферран
1:0
43'
 
Арокодаре Толуваласе
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Брюгге
Ничья
Генк
3.95
5.30
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Все Коэффициенты
29
Яккерс
Нордин
6
Одои
Денис
4
Ордоньес
Хоэль
44
Мехеле
Брэндон
55
Кюйпер
Максим
64
Саббе
Кириани
15
Рафаэль
Онедика
20
Ванакен
Ханс
8
Скораш
Михал
99
Родригеш
Тьяго
9
Ютгла
Ферран
26
Вандервоордт
Маартен
3
Садик
Муджаид
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
77
Эль-Уади
Закария
7
Фадера
Алию
5
Галарса
Матиас
17
Грошовски
Патрик
10
Эль-Ханнус
Билаль
19
Аль-Эйт-Хадж
Ануар
99
Арокодаре
Толуваласе
Брюгге
4-3-3
Генк
3-4-2-1

История личных встреч

Брюгге
Генк

31 матч

77.4%
22.6%
24 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.5%
38.7%
25.8%
11 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

71%
22.6%
6.4%
22 победы 7 ничьих 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

69.6%
30.4%
0 побед 16 ничьих 15 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 19 побед

54 матча

44.4%
18.5%
37.1%
24 победы 10 ничьих 20 побед

Первый тайм

20.4%
51.9%
27.7%
11 побед 28 ничьих 15 побед

Второй тайм

40.7%
24.1%
35.2%
22 победы 13 ничьих 19 побед

История матчей

ПДА
0:3
ПДА
1:1
ПОЗЧТ
1:3
ПОЗЧТ
3:1
ПДА
3:1
ПДА
3:2
ПДА
3:1
К
3:3
ПДА
2:3
С
3:2
ПОЗЧТ
1:2
ПОЗЧТ
3:0
ПДА
3:2
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
1:1
ПОЗЧТ
3:2
ПОЗЧТ
3:1
ПДА
3:1
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДА
2:2
ПДА
2:0
ЛП
2:1
ЛП
1:1
ЛП
3:1
ЛП
4:2
ЛП
3:2
ЛП
1:0
ЛЖ
4:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:2
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:3
ЛЖ
0:2
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
4:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
4:5
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:6
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

52
38

Голов в среднем за матч

1.93
1.41

Среднее время на гол

46
63

Всего голов

52
41

Голов в среднем за матч

1.93
1.52

Среднее время на гол

46
59

Всего голов

104
79

Голов в среднем за матч

1.93
1.46

Тотал матчей

2.5
49
Больше 91%
Меньше 9%
5
34
Больше 63%
Меньше 37%
20
24
Больше 44%
Меньше 56%
30
13
Больше 24%
Меньше 76%
41
4
Больше 7%
Меньше 93%
50
2
Больше 4%
Меньше 96%
52
2
Больше 4%
Меньше 96%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
53

Среднее время на гол

46
61

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригеш Тьяго 16 (6) 0.46
Сков-Ольсен Андреас 11 (2) 0.31
Ютгла Ферран 8 0.23
Синкернагель Филип 7 0.2
Ванакен Ханс 5 0.14
Мехеле Брэндон 5 0.14
Нуса Антонио 3 0.09
Рафаэль Онедика 3 0.09
Кюйпер Максим 2 0.06
Бушанан Тажон 2 0.06
Нильсен Каспер 2 0.06
Ветлесен Уго 2 0.06
Мейер Бьорн 2 0.06
Скораш Михал 1 0.03
Одои Денис 1 0.03
Саббе Кириани 0 0
Спилеерс Йорне 0 0
Ордоньес Хоэль 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арокодаре Толуваласе 11 0.31
Пейнтсил Джозеф 6 0.17
Хейнен Бриан 6 (2) 0.17
Сор Коллинс 6 0.17
Зекири Анди 6 (1) 0.17
Муньос Даниэль 5 0.14
Эль-Ханнус Билаль 3 0.09
Фадера Алию 3 0.09
Аль-Эйт-Хадж Ануар 3 0.09
Кайембе Йорис 1 0.03
Ойен Люка 1 0.03
Баа Кристофер 1 0.03
Куэста Карлос 1 0.03
Галарса Матиас 1 0.03
Грошовски Патрик 0 0
Эль-Уади Закария 0 0
Маккензи Марк 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветлесен Уго 7 1
Рафаэль Онедика 8 0
Родригеш Тьяго 5 1
Одои Денис 5 0
Ванакен Ханс 3 1
Кюйпер Максим 3 1
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Мехеле Брэндон 3 0
Баланта Эдер 3 0
Скораш Михал 3 0
Миньоле Симон 2 0
Нильсен Каспер 2 0
Синкернагель Филип 2 0
Спилеерс Йорне 2 0
Боята Дедрик 1 0
Яремчук Роман 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Саббе Кириани 1 0
Ордоньес Хоэль 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баа Кристофер 4 3
Пейнтсил Джозеф 6 1
Куэста Карлос 7 0
Галарса Матиас 6 0
Эль-Ханнус Билаль 6 0
Муньос Даниэль 5 0
Хейнен Бриан 3 1
Грошовски Патрик 4 0
Артеага Херардо 2 1
Зекири Анди 3 0
Кайембе Йорис 3 0
Маккензи Марк 3 0
Фадера Алию 3 0
Эль-Уади Закария 3 0
Вутер Вранкен 1 1
Аль-Эйт-Хадж Ануар 2 0
Арокодаре Толуваласе 2 0
Сор Коллинс 1 0
Ойен Люка 1 0

Результаты матчей

Брюгге
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
Генк
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

8
8
Брюгге
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Генк
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

25
32
Брюгге
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (15)
26% (9)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
35% (12)
24% (8)
Генк
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (10)
41% (14)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
29% (10)
38% (13)

Сухие победы

6
9

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

19
7

Упущенные победы

33
40

Голы по времени матча

Забито

39
22
15 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 11
18 Не забивали 21
4
10%
1
5%
1-15
6
15%
2
9%
16-30
5
13%
7
32%
31-45
5
13%
2
9%
46-60
9
23%
5
23%
61-75
10
26%
5
23%
76-90

Пропущено

17
16
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
1
6%
2
13%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
5
29%
29%
2
13%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
3
18%
5
31%
61-75
5
29%
29%
6
38%
76-90

Забито

30
32
14 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 9
19 Не забивали 20
5
17%
3
9%
1-15
4
13%
7
22%
16-30
5
17%
3
9%
31-45
5
17%
7
22%
46-60
7
23%
4
13%
61-75
4
13%
8
25%
76-90

Пропущено

17
19
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
6%
4
21%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
3
18%
3
16%
31-45
4
24%
1
5%
46-60
1
6%
4
21%
61-75
6
35%
5
26%
76-90

Забито

69
54
29 В 1-м тайме 23
40 Во 2-м тайме 31
20 Забивали первыми 20
3 Не забивали 7
9
13%
4
7%
1-15
10
14%
9
17%
16-30
10
14%
10
19%
31-45
10
14%
9
17%
46-60
16
23%
9
17%
61-75
14
20%
13
24%
76-90

Пропущено

34
35
14 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 23
2
6%
6
17%
1-15
4
12%
2
6%
16-30
8
24%
5
14%
31-45
5
15%
2
6%
46-60
4
12%
9
26%
61-75
11
32%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - Антверпен 3:0 Брюгге - ПАОК 1:0
Брюгге - Андерлехт 3:1 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Брюгге - Мольде 3:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 Мольде - Брюгге 2:1 Генк - Брюгге 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Брюгге - Эйпен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Кортрейк 3:3 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Брюгге - Вестерло 3:0
Генк
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Генк - Андерлехт 2:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Антверпен - Генк 0:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0
Вестерло - Генк 1:1 Генк - Стандард 1:0 Генк - Брюгге 0:3 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 Генк - РВДМ 47 3:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Генк 2:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2 Лугано - Генк 0:4 Генк - Антверпен 3:0 Андерлехт - Генк 2:1 Генк - Кортрейк 4:0 Генк - Чукарички 2:0

Результаты матчей

Брюгге
Генк

Точный счет

1:1
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Точный счет

2:1
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
0
2 раза 12%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
10 раз 63%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 21%
2:1
6 раз 18%
0:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 24%
0:1
5 раз 15%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 44%
3
6 раз 18%
2
4 раза 12%
0
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
15 раз 44%
3
7 раз 21%
0
5 раз 15%
2
4 раза 12%
4
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
14
4
11
6
1.5
9
9
8
9
2.5
7
11
3
14
3.5
2
16
1
16
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
15
1
5
12
1.5
5
11
4
13
2.5
3
13
3
14
3.5
1
15
2
15
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
3
0.5
Больше Меньше
29
5
16
18
1.5
14
20
12
22
2.5
10
24
6
28
3.5
3
31
3
31
4.5
2
32
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 2:0 5 3 0 2 7 - 6 41
2.
Брюгге
 1:0 5 4 1 0 10 - 3 39
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 0 0 4 4 - 8 35
4.
Генк
 0:1 5 3 1 1 5 - 3 34
5.
Антверпен
 4 1 0 3 1 - 5 29
6.
Серкль Брюгге
 0:2 5 1 2 2 5 - 7 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 2:0 3 3 0 0 5 - 1 41
2.
Генк
 0:1 3 2 1 0 4 - 2 31
3.
Серкль Брюгге
 0:2 2 0 1 1 1 - 2 25
4.
Брюгге
 1:0 3 3 0 0 7 - 1 9
5.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 1 - 3 35
2.
Брюгге
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 30
3.
Антверпен
 3 1 0 2 1 - 4 29
4.
Серкль Брюгге
 0:2 3 1 1 1 4 - 5 4
5.
Генк
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Андерлехт
 2:0 2 0 0 2 2 - 5 0

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 24
Андерлехт Дрейер Андерс 18 (9)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
Андерлехт Дебаст Зено 2 8
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Арокодаре Толуваласе получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Г О О О О Л - Ютгла Ферран бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 57% завершится ничьей.
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Брюгге
Ничья
Генк
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