Тур: 5. Стадион: Ян Брейдель.
0'
1:0
6' ГолЮтгла Ферран
43' Желтая карточкаАрокодаре Толуваласе
2:0
51' ГолСкораш Михал
3:0
57' ГолРодригеш Тьяго
4:0
67' ГолКюйпер Максим
90'+4
Ход матча
6'
1:0
51'
2:0
57'
3:0
67'
4:0
20
Ванакен
Ханс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Шинтон НикВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
28 Боята ДедрикЗащитник
- Полузащитник
-
62 Хомма СионПолузащитник
-
39 Баланта ЭдерПолузащитник
-
32 Нуса АнтониоНападающий
- Нападающий
-
14 Мейер Бьорн
-
Главный тренер: Хайен Ники
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Нкуба КенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
68 Thomas Claes
-
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
История личных встреч
Брюгге
Генк
31 матч
77.4%
22.6%
24 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.5%
38.7%
25.8%
11 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
71%
22.6%
6.4%
22 победы 7 ничьих 0 побед
23 матча
13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
69.6%
30.4%
0 побед 16 ничьих 15 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 19 побед
54 матча
44.4%
18.5%
37.1%
24 победы 10 ничьих 20 побед
Первый тайм
20.4%
51.9%
27.7%
11 побед 28 ничьих 15 побед
Второй тайм
40.7%
24.1%
35.2%
22 победы 13 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
52
38
Голов в среднем за матч
1.93
1.41
Среднее время на гол
46
63
Всего голов
52
41
Голов в среднем за матч
1.93
1.52
Среднее время на гол
46
59
Всего голов
104
79
Голов в среднем за матч
1.93
1.46
Тотал матчей
2.5
49
Больше 91%
Меньше 9%
5
34
Больше 63%
Меньше 37%
20
24
Больше 44%
Меньше 56%
30
13
Больше 24%
Меньше 76%
41
4
Больше 7%
Меньше 93%
50
2
Больше 4%
Меньше 96%
52
2
Больше 4%
Меньше 96%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
53
Среднее время на гол
46
61
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригеш Тьяго
|17 (6)
|0.49
|Сков-Ольсен Андреас
|11 (2)
|0.31
|Ютгла Ферран
|8
|0.23
|Синкернагель Филип
|7
|0.2
|Ванакен Ханс
|5
|0.14
|Мехеле Брэндон
|5
|0.14
|Кюйпер Максим
|3
|0.09
|Нуса Антонио
|3
|0.09
|Рафаэль Онедика
|3
|0.09
|Скораш Михал
|2
|0.06
|Бушанан Тажон
|2
|0.06
|Нильсен Каспер
|2
|0.06
|Ветлесен Уго
|2
|0.06
|Мейер Бьорн
|2
|0.06
|Одои Денис
|1
|0.03
|Саббе Кириани
|0
|0
|Спилеерс Йорне
|0
|0
|Ордоньес Хоэль
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арокодаре Толуваласе
|11
|0.31
|Пейнтсил Джозеф
|6
|0.17
|Хейнен Бриан
|6 (2)
|0.17
|Сор Коллинс
|6
|0.17
|Зекири Анди
|6 (1)
|0.17
|Муньос Даниэль
|5
|0.14
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0.09
|Фадера Алию
|3
|0.09
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|3
|0.09
|Кайембе Йорис
|1
|0.03
|Ойен Люка
|1
|0.03
|Баа Кристофер
|1
|0.03
|Куэста Карлос
|1
|0.03
|Галарса Матиас
|1
|0.03
|Грошовски Патрик
|0
|0
|Эль-Уади Закария
|0
|0
|Маккензи Марк
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветлесен Уго
|7
|1
|Рафаэль Онедика
|8
|0
|Родригеш Тьяго
|5
|1
|Одои Денис
|5
|0
|Ванакен Ханс
|3
|1
|Кюйпер Максим
|3
|1
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Мехеле Брэндон
|3
|0
|Баланта Эдер
|3
|0
|Скораш Михал
|3
|0
|Миньоле Симон
|2
|0
|Нильсен Каспер
|2
|0
|Синкернагель Филип
|2
|0
|Спилеерс Йорне
|2
|0
|Боята Дедрик
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Бушанан Тажон
|1
|0
|Саббе Кириани
|1
|0
|Ордоньес Хоэль
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баа Кристофер
|4
|3
|Пейнтсил Джозеф
|6
|1
|Куэста Карлос
|7
|0
|Галарса Матиас
|6
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|6
|0
|Муньос Даниэль
|5
|0
|Хейнен Бриан
|3
|1
|Грошовски Патрик
|4
|0
|Артеага Херардо
|2
|1
|Зекири Анди
|3
|0
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Маккензи Марк
|3
|0
|Фадера Алию
|3
|0
|Эль-Уади Закария
|3
|0
|Вутер Вранкен
|1
|1
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|2
|0
|Арокодаре Толуваласе
|2
|0
|Сор Коллинс
|1
|0
|Ойен Люка
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
22% (4)
11% (2)
Генк
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
8
8
Брюгге
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Генк
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
25
32
Брюгге
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
46% (16)
26% (9)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
34% (12)
23% (8)
Генк
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (10)
40% (14)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
29% (10)
40% (14)
Сухие победы
7
9
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
19
7
Упущенные победы
33
40
Голы по времени матча
Забито
43
22
16 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 11
18 Не забивали 22
5
12%
1
5%
1-15
6
14%
2
9%
16-30
5
12%
7
32%
31-45
7
16%
2
9%
46-60
10
23%
5
23%
61-75
10
23%
5
23%
76-90
Пропущено
17
20
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
1
6%
3
15%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
5
29%
29%
2
10%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
3
18%
6
30%
61-75
5
29%
29%
6
30%
76-90
Забито
30
32
14 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 9
20 Не забивали 21
5
17%
3
9%
1-15
4
13%
7
22%
16-30
5
17%
3
9%
31-45
5
17%
7
22%
46-60
7
23%
4
13%
61-75
4
13%
8
25%
76-90
Пропущено
17
19
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
6%
4
21%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
3
18%
3
16%
31-45
4
24%
1
5%
46-60
1
6%
4
21%
61-75
6
35%
5
26%
76-90
Забито
73
54
30 В 1-м тайме 23
43 Во 2-м тайме 31
21 Забивали первыми 20
3 Не забивали 8
10
14%
4
7%
1-15
10
14%
9
17%
16-30
10
14%
10
19%
31-45
12
16%
9
17%
46-60
17
23%
9
17%
61-75
14
19%
13
24%
76-90
Пропущено
34
39
14 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 24
2
6%
7
18%
1-15
4
12%
2
5%
16-30
8
24%
5
13%
31-45
5
15%
4
10%
46-60
4
12%
10
26%
61-75
11
32%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - Антверпен 3:0 Брюгге - ПАОК 1:0
Брюгге - Андерлехт 3:1 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Брюгге - Мольде 3:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 Мольде - Брюгге 2:1 Генк - Брюгге 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Брюгге - Эйпен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Кортрейк 3:3 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Брюгге - Вестерло 3:0
Генк
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Генк - Андерлехт 2:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Антверпен - Генк 0:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0
Вестерло - Генк 1:1 Генк - Стандард 1:0 Генк - Брюгге 0:3 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 Генк - РВДМ 47 3:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Генк 2:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2 Лугано - Генк 0:4 Генк - Антверпен 3:0 Андерлехт - Генк 2:1 Генк - Кортрейк 4:0 Генк - Чукарички 2:0
Результаты матчей
Брюгге
Генк
Точный счет
1:1
4 раза 22%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
2
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Точный счет
2:1
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
0
2 раза 12%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 20%
2:1
6 раз 17%
0:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 23%
0:1
5 раз 14%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 43%
3
6 раз 17%
2
4 раза 11%
4
4 раза 11%
0
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
15 раз 43%
3
7 раз 20%
0
6 раз 17%
2
4 раза 11%
4
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Генк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
144
126
99
99
711
414
216
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
152
512
512
413
314
314
116
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
323
Больше Меньше
296
1718
1421
1322
1025
728
332
332
233
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|41
|2.
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|39
|3.
|4
|0
|0
|4
|4 - 8
|35
|4.
|5
|3
|1
|1
|5 - 6
|34
|5.
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|29
|6.
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|41
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|31
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|25
|4.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|35
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|30
|3.
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|29
|4.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|6.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|24
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|18 (9)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|17 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9